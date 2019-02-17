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Динамо Киев
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - Заря

До начала игры, которая состоится 25.02.2019, осталось 2 дня 17 часов 12 минут.
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