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Пафос
1:0
Конец матча
Докса Катокопия
0'
23' Желтая карточка
Немец Адам
41' Желтая карточка
Луис Карлос II
1:0
55' Гол
Brayan Angulo II
56' Желтая карточка
Фолпрехт Зденек
76' Желтая карточка
Konstaninos Sotiriou
79' Желтая карточка
Stefanos Mouchtaris
86' Желтая карточка
Тинчу Разван
89' Желтая карточка
Хадьивасилис Иоаннис
90' Желтая карточка
Расич Федерико
90' Желтая карточка
Митря Богдан
90' Вторая желтая карточка
Митря Богдан
90'+8
Второй тайм
90'
Митря Богдан получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
90'
Митря Богдан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Расич Федерико получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Пафос делает замену. Жандер Рибейро уходит с поля, а Панайоту Антреас выходит на его замену.
Желтая карточка
89'
Хадьивасилис Иоаннис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
86'
Тинчу Разван получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
79'
Stefanos Mouchtaris получил желтую карточку от судьи
77'
Пафос делает замену. Brayan Angulo уходит с поля, а Довбня Александр Евгеньевич выходит на его замену.
Желтая карточка
76'
Konstaninos Sotiriou получил желтую карточку от судьи
71'
Докса Катокопия делает замену. Nils Zatl уходит с поля, а Папафотис Вассилис выходит на его замену.
59'
Докса Катокопия делает замену. Joel Pereira уходит с поля, а Больевич Владимир выходит на его замену.
59'
Докса Катокопия делает замену. Батин Паул уходит с поля, а Evgeny Pavlov выходит на его замену.
Желтая карточка
56'
Фолпрехт Зденек получил желтую карточку от судьи
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Brayan Angulo бьет в цель!
51'
Пафос делает замену. Andreas Karo уходит с поля, а Широк Матия выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Луис Карлос II получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
23'
Немец Адам получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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