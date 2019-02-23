Стадион: Галгенваард
0:0
Первый тайм: 34'
10' Желтая карточкаКлейбер Шон
22' Желтая карточкаКолвейк Райан
Первый тайм
34'
Густафссон Симон из команды Утрехт сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
34'
Колвейк Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Игрок из команды Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
33'
33'
Керк Гирано из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Утрехт контролирует мяч.
31'
Бауссайд Отман из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Густафссон Симон из команды Утрехт делает пас партнеру.
31'
Ауде Котте Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Густафссон Симон из команды Утрехт забрасывает мяч в штрафную.
30'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
30'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
30'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Николя Гавори из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
29'
28'
27'
Клейбер Шон наказан за толчок Мессауд Али
26'
26'
Отличный пас сделал Баэбек Жан-Кристоф из команды Утрехт. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
25'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
25'
Судья сигнализирует, что Схаутен Йерди из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Густафссон Симон
25'
Эль-Хамдауи Мунир из команды Эксельсиор сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
25'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
24'
24'
Клейбер Шон не смог попасть в створ ударом издали
23'
Утрехт контролирует мяч.
23'
Дамен Алессандро взял и забрал мяч на выходе
23'
Николя Гавори навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Колвейк Райан грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
22'
Судья сигнализирует, что Колвейк Райан из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Баэбек Жан-Кристоф
21'
21'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Летсерт Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
20'
Бауссайд Отман из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Баэбек Жан-Кристоф из команды Утрехт делает пас партнеру.
20'
Опасность! Керк Гирано из команды Утрехт отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
19'
19'
О, нет. Из многообещающей позиции Бауссайд Отман из команды Утрехт наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
19'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает пас партнеру.
19'
Керк Гирано из команды Утрехт делает пас партнеру.
18'
18'
Удар от ворот произведет Утрехт
17'
О, нет. Из многообещающей позиции Эль-Хамдауи Мунир из команды Эксельсиор наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
17'
Мессауд Али из команды Эксельсиор подал угловой слева.
17'
Соперник делает почти голевой пас, но Йенсен Давид из команды Утрехт начеку и спасает ситуацию.
16'
Штрафной исполнил Мессауд Али, после его удара Йенсен Давид сделал классный сейв. Угловой
16'
Судья свистит. Ван де Стрек Сандер атаковал сзади соперника. Это Эдвардс Маркус заработал своей команде штрафной
15'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
14'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
13'
12'
12'
Керк Гирано из команды Утрехт навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
11'
Эль-Хамдауи Мунир из команды Эксельсиор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
Судья сигнализирует, что Ван Оверем Йорис из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Эккерт Деннис
11'
Удар от ворот произведет Утрехт
11'
Колвейк Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
10'
Клейбер Шон грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
10'
Клейбер Шон из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Эдвардс Маркус пострадал.
9'
Ван де Стрек Сандер нанес удар головой, но Дамен Алессандро спокойно отбил мяч.
9'
Николя Гавори из команды Утрехт подал угловой справа.
9'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт отдал передачу, которая была заблокирована.
9'
8'
Баэбек Жан-Кристоф из команды Утрехт пасует в штрафную, но Дамен Алессандро выходит и ловит мяч.
7'
Утрехт начинает контратаку
7'
7'
Ауде Котте Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Густафссон Симон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
6'
Матч возобновлен
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
4'
4'
ШАНС! Баэбек Жан-Кристоф нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
4'
Густафссон Симон из команды Утрехт делает пас партнеру.
4'
Бауссайд Отман из команды Утрехт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
3'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Судья сигнализирует, что Бауссайд Отман из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Фортеш Джеффри
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Утрехт начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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