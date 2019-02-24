Стадион: Националь
3:2
Конец матча
24' Желтая карточкаЖуниор Мораис
26' Желтая карточкаФеделе Маттео
1:0
27' ГолХора Иоан
1:1
39' ПенальтиПильячелли Мирко
43' Желтая карточкаCarlos Fortes
44' Желтая карточкаБричаг Марьюс
1:2
46' ГолБэрбуц Кристиан
2:2
49' ГолФилип Лучан
52' Желтая карточкаElvir Koljic
67' Желтая карточкаБанку Никусор
72' Желтая карточкаБэлаша Михай
82' Красная карточкаКелич Ренато
3:2
84' ПенальтиХора Иоан
88' Желтая карточкаМан Деннис
88' Вторая желтая карточкаМан Деннис
88' Вторая желтая карточкаБричаг Марьюс
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
95'
95'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа разыграл угловой с правого угла.
95'
95'
Тейшейра Андраде из команды Стяуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
95'
Тейшейра Андраде нанес удар, но тот был заблокирован.
95'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа разыграл угловой с правого угла.
95'
94'
Отличные скиллы показывает Тэнасе Флорин, обводя своих соперников
94'
Бэлаша Михай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Феррейра Тьягу делает длинную передачу вперед
94'
93'
ШАНС! Матей Флорентин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
93'
Carlos Fortes из команды Университатя Крайова играет слишком грубо. Бензар Ромарио оказался на газоне.
92'
91'
91'
Тейшейра Андраде из команды Стяуа находит одноклубника четким пасом пяткой.
91'
Феррейра Тьягу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
Тейшейра Андраде из команды Стяуа разыграл угловой с левого угла.
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
90'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
89'
Тактическая замена. Бэрбуц Кристиан уходит с поля и его заменяет Carlos Fortes
89'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
88'
УДАЛЕНИЕ! - Бричаг Марьюс получает вторую желтую карточку за грубое поведение и удаляется с поля
88'
УДАЛЕНИЕ! - Ман Деннис получает вторую желтую карточку за грубое поведение и удаляется с поля
88'
Ман Деннис совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
88'
Матч возобновлен
85'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
85'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
82'
УДАЛЕНИЕ! - Келич Ренато увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
82'
ПЕНАЛЬТИ - Келич Ренато из команды Университатя Крайова привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Тэнасе Флорин.
81'
Elvir Koljic из команды Университатя Крайова нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
81'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова подал угловой слева.
80'
Бензар Ромарио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
80'
Elvir Koljic из команды Университатя Крайова идет с мячом вперед на обострение...
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
80'
79'
Пинтилий Михай получил травму и заменен. Тейшейра Андраде выходит на поле.
79'
Матч возобновлен
79'
Ох, нехорошо это выглядит. Пинтилий Михай получил травму и медбригада забирает его с поля.
79'
Пинтилий Михай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
78'
78'
Бензар Ромарио из команды Стяуа делает неудачный навес.
78'
78'
Тактическая замена. Феделе Маттео уходит с поля и его заменяет Ovidiu Bic
77'
Неделку Драгош нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа подал угловой слева.
77'
77'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа подал угловой слева.
76'
76'
Матей Флорентин из команды Стяуа делает пас партнеру.
76'
Elvir Koljic наказан за толчок Пинтилий Михай
75'
75'
Мартич Иван из команды Университатя Крайова делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
Университатя Крайова начинает контратаку
75'
Бензар Ромарио из команды Стяуа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
75'
Пинтилий Михай из команды Стяуа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
75'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
74'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
74'
Банку Никусор наказан за толчок Ман Деннис
73'
Банку Никусор возвращается на поле.
72'
Бэлаша Михай совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
72'
Матч возобновлен
72'
Ох, нехорошо это выглядит. Банку Никусор получил травму и медбригада забирает его с поля.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
Бэлаша Михай из команды Стяуа опасно и грубо сыграл. Банку Никусор пострадал.
71'
Бэлаша Михай из команды Стяуа толкнул локтем оппонента. Это Elvir Koljic заработал фол
70'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
70'
Неделку Драгош из команды Стяуа играет слишком грубо. Elvir Koljic оказался на газоне.
69'
69'
Матч возобновлен
68'
Пильячелли Мирко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
67'
Судья подбегает и показывает Банку Никусор из команды Университатя Крайова отложенную желтую карточку за фол.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
67'
67'
Ман Деннис из команды Стяуа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
66'
Жуниор Мораис пробует нанести удар издали, но Пильячелли Мирко держит все под контролем
66'
65'
Планич Богдан получил травму и заменен. Неделку Драгош выходит на поле.
65'
Elvir Koljic нанес удар головой, но Бэлгрэдян Кристиан спокойно отбил мяч.
65'
Бричаг Марьюс из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
64'
64'
64'
Матч возобновлен
64'
Ох, нехорошо это выглядит. Планич Богдан получил травму и медбригада забирает его с поля.
63'
Планич Богдан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа в офсайде
63'
62'
62'
Феррейра Тьягу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
62'
Матч возобновлен
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Келич Ренато из команды Университатя Крайова опасно и грубо сыграл. Хора Иоан пострадал.
60'
60'
Бензар Ромарио из команды Стяуа направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
60'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
60'
60'
Келич Ренато из команды Университатя Крайова хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
60'
Отличные скиллы показывает Матей Флорентин, обводя своих соперников
59'
Матей Флорентин из команды Стяуа идет с мячом вперед на обострение...
59'
Судья сигнализирует, что Хора Иоан из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Кикэлдэу Александру
58'
58'
58'
57'
57'
Бэлгрэдян Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Кикэлдэу Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
57'
Матч возобновлен
57'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
56'
Судья сигнализирует, что Пинтилий Михай из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Банку Никусор
56'
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
54'
54'
ШАНС! Elvir Koljic нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
54'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова делает пас партнеру.
54'
54'
53'
52'
Elvir Koljic получил желтую карточку от судьи
52'
Судья сигнализирует, что Elvir Koljic из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Жуниор Мораис
52'
52'
Бэлаша Михай из команды Стяуа делает передачу одноклубнику.
52'
51'
Кикэлдэу Александру наказан за толчок Ман Деннис
51'
50'
50'
50'
Феделе Маттео не смог попасть в створ ударом издали
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
49'
Пинтилий Михай сделал результативную передачу.
49'
Г О О О О Л - Филип Лучан классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
49'
Пинтилий Михай из команды Стяуа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
48'
Бэлгрэдян Кристиан взял и забрал мяч на выходе
48'
Бричаг Марьюс из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
48'
48'
46'
Г О О О О Л - Бэрбуц Кристиан забивает!
46'
Банку Никусор нанес удар, мяч был парирован, но Бэлгрэдян Кристиан не удержал его в руках.
46'
Бричаг Марьюс из команды Университатя Крайова делает пас партнеру.
46'
Судья сигнализирует, что Жуниор Мораис из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Бэрбуц Кристиан
46'
Тактическая замена. Коман Флоринел уходит с поля и его заменяет Матей Флорентин
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
47'
Бэлаша Михай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова подал угловой справа.
47'
Матч возобновлен
46'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Жуниор Мораис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Бричаг Марьюс делает длинную передачу вперед
45'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
45'
Бензар Ромарио возвращается на поле.
45'
45'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Бэлаша Михай из команды Стяуа нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
44'
Ман Деннис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Ох, нехорошо это выглядит. Бензар Ромарио получил травму и медбригада забирает его с поля.
44'
Бричаг Марьюс получил желтую карточку от судьи
44'
Бричаг Марьюс из команды Университатя Крайова опасно и грубо сыграл. Бензар Ромарио пострадал.
43'
Судья сигнализирует, что Бричаг Марьюс из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Бензар Ромарио
43'
43'
Рефери не любит споров - именно за это Carlos Fortes сейчас получил желтую
42'
Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника
41'
41'
41'
Бричаг Марьюс задерживает мяч рукой
40'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
39'
Г О О О О Л - Пильячелли Мирко из команды Университатя Крайова забивает с точки!
39'
Матч возобновлен
38'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
37'
ПЕНАЛЬТИ - Пинтилий Михай из команды Стяуа привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Роша Нуну.
37'
36'
36'
36'
Ман Деннис из команды Стяуа подал угловой справа.
36'
Ман Деннис из команды Стяуа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
35'
Elvir Koljic пробует нанести удар издали, но Бэлгрэдян Кристиан держит все под контролем
34'
34'
Кикэлдэу Александру возвращается на поле.
34'
Тэнасе Флорин пробует нанести удар издали, но Пильячелли Мирко держит все под контролем
33'
33'
Матч возобновлен
33'
Ох, нехорошо это выглядит. Кикэлдэу Александру получил травму и медбригада забирает его с поля.
33'
Кикэлдэу Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Бэрбуц Кристиан из команды Университатя Крайова делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Судья сигнализирует, что Банку Никусор из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Бензар Ромарио
31'
Elvir Koljic из команды Университатя Крайова сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
31'
Бэрбуц Кристиан из команды Университатя Крайова сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
30'
Пинтилий Михай наказан за толчок Роша Нуну
30'
30'
29'
29'
На стадионе зимние условия – снег начался.
29'
27'
Бензар Ромарио сделал результативную передачу.
27'
27'
Матч возобновлен
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Феделе Маттео получил желтую карточку от судьи
26'
Феделе Маттео из команды Университатя Крайова опасно и грубо сыграл. Пинтилий Михай пострадал.
26'
Пинтилий Михай из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
25'
Пинтилий Михай наказан за толчок Роша Нуну
25'
Пинтилий Михай из команды Стяуа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
24'
Elvir Koljic из команды Университатя Крайова толкнул локтем оппонента. Это Бэлаша Михай заработал фол
24'
Жуниор Мораис получил желтую карточку от судьи
24'
Жуниор Мораис из команды Стяуа опасно и грубо сыграл. Бэрбуц Кристиан пострадал.
24'
23'
Жуниор Мораис из команды Стяуа делает пас партнеру.
23'
Мартич Иван из команды Университатя Крайова в офсайде
23'
Роша Нуну из команды Университатя Крайова сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
22'
21'
21'
Бэлгрэдян Кристиан взял и забрал мяч на выходе
21'
Бэрбуц Кристиан из команды Университатя Крайова навешивает в штрафную с рикошетом.
21'
Бэрбуц Кристиан из команды Университатя Крайова делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
20'
Бэлаша Михай наказан за толчок Феделе Маттео
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
20'
20'
19'
19'
19'
19'
ШАНС! Бэлаша Михай нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
19'
Мартич Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
18'
Банку Никусор наказан за толчок Бензар Ромарио
17'
17'
17'
16'
Матч возобновлен
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
15'
15'
14'
14'
14'
Жуниор Мораис из команды Стяуа навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
13'
13'
Судья сигнализирует, что Роша Нуну из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Пинтилий Михай
12'
12'
Elvir Koljic из команды Университатя Крайова навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
12'
Бэрбуц Кристиан из команды Университатя Крайова сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
11'
11'
Кикэлдэу Александру не смог попасть в створ ударом издали
10'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
10'
Хорошую попытку сделал Коман Флоринел. Удар в створ, но вратарь начеку
10'
Жуниор Мораис из команды Стяуа делает пас партнеру.
10'
10'
9'
9'
9'
Судья сигнализирует, что Бензар Ромарио из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Бричаг Марьюс
8'
8'
7'
Бричаг Марьюс из команды Университатя Крайова делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
6'
6'
Судья сигнализирует, что Бэлаша Михай из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Elvir Koljic
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
5'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа забрасывает мяч в штрафную.
5'
Ман Деннис из команды Стяуа делает пас партнеру.
5'
Стяуа начинает контратаку
5'
Бэрбуц Кристиан из команды Университатя Крайова делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Elvir Koljic из команды Университатя Крайова делает пас партнеру.
5'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа пасует в штрафную, но Пильячелли Мирко выходит и ловит мяч.
5'
Бензар Ромарио делает длинную передачу вперед
4'
Судья сигнализирует, что Банку Никусор из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Хора Иоан
4'
Ман Деннис из команды Стяуа играет слишком грубо. Банку Никусор оказался на газоне.
3'
3'
3'
2'
2'
2'
2'
Бэрбуц Кристиан из команды Университатя Крайова сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
2'
Планич Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Elvir Koljic из команды Университатя Крайова делает передачу одноклубнику.
1'
Игрок из команды Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
1'
Судья сигнализирует, что Бензар Ромарио из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Банку Никусор
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Университатя Крайова начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Коста-Рика: Примера: Клаусура
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Позже 0 Светлана Светлая 0 Михаил Крипак Позже 0 Юрий Богачёв 0 Евгений Попов Позже 0 Александр Крипак 0 Александр Кузнецов Позже 0 Роман Кулебякин 0 Сергей Бощук Позже 0 Антип Лазарев 0 Талгат Мамаев Позже 0 Михаил Гордеев 0 Наталья Москаленко Позже 0 Андрей Федуняк 0 Кирилл Норкин Позже 0 Илона Белобородова 0 Вячеслав Мурзиков Позже 0 Виктор Овчинников 0 Иван Цапкин Позже 0 Северин Ковальский 0 Игорь Курочкин Позже 0 Максут Азизов 0 Мечислав Правдолюбов Позже 0 Лилия Кусткова 0 Андрей Сергиенко Позже 0 Никита Михалёнок 0 Николай Сербул Позже 0 Динара Соболева 0 Борис Фёдоров Позже 0 Алексей Лепин 0 Максим Пульман Позже 0 Евгений Костин 0 Илья Здоровяк Позже 0 Ольга Крипак 0 Владимир Кононов Позже 0 Адыл Айдарбеков 0 Вадим Плаксин Позже 0 Дмитрий Федосов 0 Олег Куликов Позже 0 Андрей Повойкин 0 Тимофей Смирнов Позже 0 Андрей Помазков 0 Асхар Шушанян Позже 0 Артур Магомедов 0 Пётр Конев Позже 0 Григорий Фетисов 0 Сергей Прокофьев Позже 0 Вячеслав Черненков 0 Антон Иванов Позже 0 Дмитрий Кушнеров 0 Василий Кузнецов Позже 0 Виталий Мельник 0 Вячеслав Козырев Позже 0 Алексей Беляев 0 Альберт Стулов Позже 0 Роман Метлицкий 0 Артём Харчевников Позже 0 Дмитрий Щурко 0 Константин Граб Позже 0 Алексей Антоненко 0 Владимир Чукин Позже 0 Вадим Ухов 0 Евгений Банмиллер Позже 0 Альмир Искаков 0 Александр Голуб Позже 0 Алексей Торопацкий 0 Олег Греков Позже 0 Кирилл Отрадных 0 Даниил Гонтарь Позже 0 Виталий Пархоменко 0 Максим Помазков Позже 0 Любовь Соловьёва 0 Джамал Султанов Позже 0 Кирилл Закатченко 0 Дмитрий Бощук Позже 0 Ефим Петренко 0 Михаил Кабцан Позже 0 Юрий Нестеренко 0 Василий Чиж Позже 0 Геннадий Щитнев 0 Борис Метелецкий
Литва: Суперкубок (Финал)
Люксембург: Национальный дивизион
Македония: Первая лига
Малайзия: Суперлига
Марокко: Ботола
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Румыния: Первая лига
Сальвадор: Примера: Клаусура
Сербия: Суперлига
Словения: Первая лига
Таиланд: Тайская лига
Тунис: Лига 1
Турция: Первая лига Турции
Уругвай: Примера: Апертура
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (Группа 1)
Швеция: Кубок (Группа 4)
Швеция: Кубок (Группа 5)
Швеция: Кубок (Группа 8)
Эквадор: Серия A
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Япония: Джей-лига: 2
Итог 4 Кагосима Юнайтед 3 Токусима Вортис Итог 1 Матида Зельвия 0 Токио Верди Итог 0 Фагияно Окаяма 1 Мито Холлихок Итог 0 Омия Ардидзя 0 Вентфорет Кофу Итог 0 Киото Санга 0 Альбирекс Ниигата Итог 0 Тотиги 0 Звейген Канадзава Итог 2 Гифу 0 Монтедио Ямагата Итог 1 В-Варен Нагасаки 0 Йокогама Итог 1 Ренофа Ямагути 2 Касива Рейсол Итог 3 Рюкю 1 Ависпа Фукуока Итог 0 Эхимэ 0 ДЖЕФ Юнайтед
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