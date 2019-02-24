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  4. Румыния
  5. Первая лига
2018-2019
Стадион:
Стяуа
3:2
Конец матча
Университатя Крайова
0'
24' Желтая карточка
Жуниор Мораис
26' Желтая карточка
Феделе Маттео
1:0
27' Гол
Хора Иоан
1:1
39' Пенальти
Пильячелли Мирко
43' Желтая карточка
Carlos Fortes
44' Желтая карточка
Бричаг Марьюс
1:2
46' Гол
Бэрбуц Кристиан
2:2
49' Гол
Филип Лучан
52' Желтая карточка
Elvir Koljic
67' Желтая карточка
Банку Никусор
72' Желтая карточка
Бэлаша Михай
82' Красная карточка
Келич Ренато
3:2
84' Пенальти
Хора Иоан
88' Желтая карточка
Ман Деннис
88' Вторая желтая карточка
Ман Деннис
88' Вторая желтая карточка
Бричаг Марьюс
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
95'
Удар от ворот произведет Университатя Крайова
Угловой
95'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа разыграл угловой с правого угла.
95'
Феррейра Тьягу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
95'
Тейшейра Андраде из команды Стяуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
95'
Тейшейра Андраде нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
95'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа разыграл угловой с правого угла.
95'
Феррейра Тьягу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
94'
Отличные скиллы показывает Тэнасе Флорин, обводя своих соперников
94'
Бэлаша Михай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Феррейра Тьягу делает длинную передачу вперед
94'
Удар от ворот произведет Университатя Крайова
93'
ШАНС! Матей Флорентин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Фол, нарушение
93'
Carlos Fortes из команды Университатя Крайова играет слишком грубо. Бензар Ромарио оказался на газоне.
92'
Удар от ворот произведет Стяуа
91'
Удар от ворот произведет Университатя Крайова
91'
Тейшейра Андраде из команды Стяуа находит одноклубника четким пасом пяткой.
91'
Хора Иоан из команды Стяуа находит одноклубника четким пасом пяткой.
91'
Феррейра Тьягу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Жуниор Мораис из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
Угловой
90'
Тейшейра Андраде из команды Стяуа разыграл угловой с левого угла.
90'
Жуниор Мораис из команды Стяуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
90'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
89'
Тактическая замена. Бэрбуц Кристиан уходит с поля и его заменяет Carlos Fortes
89'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
88'
УДАЛЕНИЕ! - Бричаг Марьюс получает вторую желтую карточку за грубое поведение и удаляется с поля
88'
УДАЛЕНИЕ! - Ман Деннис получает вторую желтую карточку за грубое поведение и удаляется с поля
Желтая карточка
88'
Ман Деннис совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
88'
Матч возобновлен
85'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
85'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Хора Иоан из команды Стяуа забивает с точки!
82'
УДАЛЕНИЕ! - Келич Ренато увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Фол, нарушение
82'
ПЕНАЛЬТИ - Келич Ренато из команды Университатя Крайова привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Тэнасе Флорин.
81'
Хора Иоан из команды Стяуа делает пас партнеру.
81'
Elvir Koljic из команды Университатя Крайова нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
81'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова подал угловой слева.
80'
Бензар Ромарио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
80'
Elvir Koljic из команды Университатя Крайова идет с мячом вперед на обострение...
80'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
80'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
79'
Пинтилий Михай получил травму и заменен. Тейшейра Андраде выходит на поле.
79'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
79'
Ох, нехорошо это выглядит. Пинтилий Михай получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
79'
Пинтилий Михай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
Келич Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Жуниор Мораис из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
78'
Бензар Ромарио из команды Стяуа делает неудачный навес.
78'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
78'
Тактическая замена. Феделе Маттео уходит с поля и его заменяет Ovidiu Bic
77'
Неделку Драгош нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
77'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа подал угловой слева.
77'
Феррейра Тьягу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
77'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа подал угловой слева.
76'
Жуниор Мораис из команды Стяуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
Матей Флорентин из команды Стяуа делает пас партнеру.
Фол, нарушение
76'
Elvir Koljic наказан за толчок Пинтилий Михай
75'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
75'
Мартич Иван из команды Университатя Крайова делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
Университатя Крайова начинает контратаку
75'
Бензар Ромарио из команды Стяуа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
75'
Пинтилий Михай из команды Стяуа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
75'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
74'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
74'
Банку Никусор наказан за толчок Ман Деннис
Травма, повреждение
73'
Банку Никусор возвращается на поле.
Желтая карточка
72'
Бэлаша Михай совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
72'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
72'
Ох, нехорошо это выглядит. Банку Никусор получил травму и медбригада забирает его с поля.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
72'
Бэлаша Михай из команды Стяуа опасно и грубо сыграл. Банку Никусор пострадал.
Фол, нарушение
71'
Бэлаша Михай из команды Стяуа толкнул локтем оппонента. Это Elvir Koljic заработал фол
70'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
70'
Неделку Драгош из команды Стяуа играет слишком грубо. Elvir Koljic оказался на газоне.
69'
Университатя Крайова контролирует мяч.
69'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
68'
Пильячелли Мирко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Желтая карточка
67'
Судья подбегает и показывает Банку Никусор из команды Университатя Крайова отложенную желтую карточку за фол.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Пильячелли Мирко взял и забрал мяч на выходе
67'
Бензар Ромарио из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
67'
Ман Деннис из команды Стяуа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
66'
Жуниор Мораис пробует нанести удар издали, но Пильячелли Мирко держит все под контролем
66'
Стяуа контролирует мяч.
65'
Планич Богдан получил травму и заменен. Неделку Драгош выходит на поле.
65'
Elvir Koljic нанес удар головой, но Бэлгрэдян Кристиан спокойно отбил мяч.
65'
Бричаг Марьюс из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
64'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
64'
Университатя Крайова контролирует мяч.
64'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
64'
Ох, нехорошо это выглядит. Планич Богдан получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
63'
Планич Богдан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
63'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа в офсайде
63'
Стяуа контролирует мяч.
62'
Жуниор Мораис из команды Стяуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
Феррейра Тьягу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Бензар Ромарио из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
62'
Матч возобновлен
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
61'
Келич Ренато из команды Университатя Крайова опасно и грубо сыграл. Хора Иоан пострадал.
60'
Университатя Крайова контролирует мяч.
60'
Бензар Ромарио из команды Стяуа направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
60'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
60'
Пильячелли Мирко взял и забрал мяч на выходе
60'
Келич Ренато из команды Университатя Крайова хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
60'
Отличные скиллы показывает Матей Флорентин, обводя своих соперников
59'
Матей Флорентин из команды Стяуа идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Хора Иоан из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Кикэлдэу Александру
58'
Стяуа контролирует мяч.
58'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
58'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
57'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
Бэлгрэдян Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Кикэлдэу Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
57'
Матч возобновлен
57'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Пинтилий Михай из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Банку Никусор
56'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
54'
Удар от ворот произведет Стяуа
54'
ШАНС! Elvir Koljic нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
54'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова делает пас партнеру.
54'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
54'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
53'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
52'
Elvir Koljic получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Elvir Koljic из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Жуниор Мораис
52'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Бэлаша Михай из команды Стяуа делает передачу одноклубнику.
52'
Бензар Ромарио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Кикэлдэу Александру наказан за толчок Ман Деннис
51'
Университатя Крайова контролирует мяч.
50'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Удар от ворот произведет Стяуа
50'
Феделе Маттео не смог попасть в створ ударом издали
50'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
49'
Пинтилий Михай сделал результативную передачу.
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Филип Лучан классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
49'
Пинтилий Михай из команды Стяуа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
48'
Бэлгрэдян Кристиан взял и забрал мяч на выходе
48'
Бричаг Марьюс из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
48'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Описание гола
46'
Г О О О О Л - Бэрбуц Кристиан забивает!
46'
Банку Никусор нанес удар, мяч был парирован, но Бэлгрэдян Кристиан не удержал его в руках.
46'
Бричаг Марьюс из команды Университатя Крайова делает пас партнеру.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Жуниор Мораис из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Бэрбуц Кристиан
46'
Тактическая замена. Коман Флоринел уходит с поля и его заменяет Матей Флорентин
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
47'
Бэлаша Михай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова подал угловой справа.
47'
Матч возобновлен
46'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Жуниор Мораис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Бричаг Марьюс делает длинную передачу вперед
45'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Травма, повреждение
45'
Бензар Ромарио возвращается на поле.
45'
Удар от ворот произведет Университатя Крайова
45'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Бэлаша Михай из команды Стяуа нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
44'
Ман Деннис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
44'
Ох, нехорошо это выглядит. Бензар Ромарио получил травму и медбригада забирает его с поля.
Желтая карточка
44'
Бричаг Марьюс получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
44'
Бричаг Марьюс из команды Университатя Крайова опасно и грубо сыграл. Бензар Ромарио пострадал.
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Бричаг Марьюс из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Бензар Ромарио
43'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
43'
Рефери не любит споров - именно за это Carlos Fortes сейчас получил желтую
Фол, нарушение
42'
Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника
41'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
41'
Бричаг Марьюс задерживает мяч рукой
40'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Пильячелли Мирко из команды Университатя Крайова забивает с точки!
39'
Матч возобновлен
38'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
37'
ПЕНАЛЬТИ - Пинтилий Михай из команды Стяуа привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Роша Нуну.
37'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Келич Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Ман Деннис из команды Стяуа подал угловой справа.
36'
Ман Деннис из команды Стяуа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
35'
Elvir Koljic пробует нанести удар издали, но Бэлгрэдян Кристиан держит все под контролем
34'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
34'
Кикэлдэу Александру возвращается на поле.
34'
Тэнасе Флорин пробует нанести удар издали, но Пильячелли Мирко держит все под контролем
33'
Стяуа контролирует мяч.
33'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
33'
Ох, нехорошо это выглядит. Кикэлдэу Александру получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
33'
Кикэлдэу Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Бэрбуц Кристиан из команды Университатя Крайова делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Банку Никусор из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Бензар Ромарио
31'
Elvir Koljic из команды Университатя Крайова сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
31'
Бэрбуц Кристиан из команды Университатя Крайова сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Фол, нарушение
30'
Пинтилий Михай наказан за толчок Роша Нуну
30'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Стяуа контролирует мяч.
29'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
На стадионе зимние условия – снег начался.
29'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
Бензар Ромарио сделал результативную передачу.
Описание гола
27'
ГОООООЛ - Хора Иоан Стяуа забивает ударом головой
27'
Бензар Ромарио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Матч возобновлен
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
26'
Феделе Маттео получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
26'
Феделе Маттео из команды Университатя Крайова опасно и грубо сыграл. Пинтилий Михай пострадал.
26'
Хора Иоан из команды Стяуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Пинтилий Михай из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
25'
Пинтилий Михай наказан за толчок Роша Нуну
25'
Пинтилий Михай из команды Стяуа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
24'
Elvir Koljic из команды Университатя Крайова толкнул локтем оппонента. Это Бэлаша Михай заработал фол
Желтая карточка
24'
Жуниор Мораис получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
24'
Жуниор Мораис из команды Стяуа опасно и грубо сыграл. Бэрбуц Кристиан пострадал.
24'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Жуниор Мораис из команды Стяуа делает пас партнеру.
Офсайд
23'
Мартич Иван из команды Университатя Крайова в офсайде
23'
Роша Нуну из команды Университатя Крайова сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
Университатя Крайова контролирует мяч.
22'
Стяуа контролирует мяч.
21'
Стяуа контролирует мяч.
21'
Бэлгрэдян Кристиан взял и забрал мяч на выходе
21'
Бэрбуц Кристиан из команды Университатя Крайова навешивает в штрафную с рикошетом.
21'
Бэрбуц Кристиан из команды Университатя Крайова делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
20'
Бэлаша Михай наказан за толчок Феделе Маттео
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
20'
Пильячелли Мирко взял и забрал мяч на выходе
20'
Университатя Крайова контролирует мяч.
19'
Бензар Ромарио из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
19'
Стяуа контролирует мяч.
19'
Удар от ворот произведет Университатя Крайова
19'
ШАНС! Бэлаша Михай нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
19'
Мартич Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Бензар Ромарио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Банку Никусор наказан за толчок Бензар Ромарио
17'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Матч возобновлен
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
15'
Удар от ворот произведет Университатя Крайова
15'
Шанс! Хора Иоан из команды Стяуа пробил головой, но мимо
15'
Бензар Ромарио из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
14'
Стяуа контролирует мяч.
14'
Удар от ворот произведет Университатя Крайова
14'
Жуниор Мораис из команды Стяуа навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
13'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Роша Нуну из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Пинтилий Михай
12'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Elvir Koljic из команды Университатя Крайова навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
12'
Бэрбуц Кристиан из команды Университатя Крайова сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
Университатя Крайова контролирует мяч.
11'
Удар от ворот произведет Стяуа
11'
Кикэлдэу Александру не смог попасть в створ ударом издали
10'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
10'
Хорошую попытку сделал Коман Флоринел. Удар в створ, но вратарь начеку
10'
Жуниор Мораис из команды Стяуа делает пас партнеру.
10'
Келич Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Жуниор Мораис из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
9'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Университатя Крайова контролирует мяч.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Бензар Ромарио из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Бричаг Марьюс
8'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Бричаг Марьюс из команды Университатя Крайова делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Бэлаша Михай из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Elvir Koljic
6'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
5'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа забрасывает мяч в штрафную.
5'
Ман Деннис из команды Стяуа делает пас партнеру.
5'
Стяуа начинает контратаку
5'
Бэрбуц Кристиан из команды Университатя Крайова делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Elvir Koljic из команды Университатя Крайова делает пас партнеру.
5'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа пасует в штрафную, но Пильячелли Мирко выходит и ловит мяч.
5'
Бензар Ромарио делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Банку Никусор из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Хора Иоан
Фол, нарушение
4'
Ман Деннис из команды Стяуа играет слишком грубо. Банку Никусор оказался на газоне.
3'
Университатя Крайова контролирует мяч.
3'
Университатя Крайова контролирует мяч.
3'
Удар от ворот произведет Университатя Крайова
2'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Келич Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Бензар Ромарио из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
2'
Бэрбуц Кристиан из команды Университатя Крайова сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
2'
Планич Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Elvir Koljic из команды Университатя Крайова делает передачу одноклубнику.
1'
Игрок из команды Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Бензар Ромарио из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Банку Никусор
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Университатя Крайова начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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