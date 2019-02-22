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  4. Румыния
  5. Первая лига
2018-2019
Стадион:
Сепси
0:0
Конец матча
Вииторул Констанца
0'
10' Желтая карточка
Gabriel Moura
45' Желтая карточка
Adrian Rus
0:0
64' Не забитый пенальти
Тандия Ибраима
84' Желтая карточка
Васвари Габриэл
90' Желтая карточка
Младен Себастьян
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Тандия Ибраима бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв
95'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Фол, нарушение
94'
Аким Влад из команды Вииторул Констанца играет слишком грубо. Омар Абуд оказался на газоне.
Фол, нарушение
93'
Калкан Андреас задерживает мяч рукой
Желтая карточка
93'
Младен Себастьян получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Младен Себастьян из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Тандия Ибраима
92'
Florin Stefan из команды Сепси делает передачу одноклубнику.
92'
Csongor Fejer навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Adrian Rus нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
Virgil Ghita выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
92'
Тандия Ибраима из команды Сепси подал угловой слева.
92'
Тандия Ибраима мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Аким Влад из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Васвари Габриэл
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
Офсайд
90'
Сато Дайсуке из команды Сепси в офсайде
90'
Цэру Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Adrian Rus из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
90'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
89'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
89'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
89'
Тандия Ибраима из команды Сепси сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
88'
Омар Абуд из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
88'
Удар от ворот произведет Сепси
88'
Bradley de Nooijer из команды Вииторул Констанца навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
88'
Вииторул Констанца имеет хороший шанс забить.
87'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
87'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
86'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
86'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
85'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
85'
Велев Стефан нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
85'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
84'
Цэру Богдан из команды Вииторул Констанца сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
84'
Хаджи Янис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
84'
Васвари Габриэл получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Сато Дайсуке из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Хаджи Янис
Фол, нарушение
83'
Калкан Андреас из команды Вииторул Констанца опасно и грубо сыграл. Gabriel Moura пострадал.
82'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
82'
Матч возобновлен
82'
Тактическая замена. Joseph Mensah уходит с поля и его заменяет Сато Дайсуке
Травма, повреждение
81'
Кожокару Валентин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Офсайд
81'
Игорь Йованович из команды Сепси в офсайде
81'
Тандия Ибраима навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Тактическая замена. Paul Iacob уходит с поля и его заменяет Ривалдиньо
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Цэру Богдан из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Florin Stefan
80'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Вынэ Йонуц из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Виера Усман
79'
Хаджи Янис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
79'
Матч возобновлен
79'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Joseph Mensah из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Хаджи Янис
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Васвари Габриэл из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Paul Iacob
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Васвари Габриэл из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Калкан Андреас
Фол, нарушение
75'
Тандия Ибраима нарушает правила. Калкан Андреас пострадал
75'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
75'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
74'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
74'
Удар от ворот произведет Сепси
73'
Вынэ Йонуц из команды Вииторул Констанца делает неудачный навес.
73'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
73'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
72'
Васвари Габриэл из команды Сепси играет слишком грубо. Балута Тудор оказался на газоне.
72'
Florin Stefan из команды Сепси делает передачу одноклубнику.
72'
Велев Стефан из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
71'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
71'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
70'
Тактическая замена. Хури Льес уходит с поля и его заменяет Калкан Андреас
70'
Матч возобновлен
70'
Тактическая замена. Andrei Artean уходит с поля и его заменяет Аким Влад
69'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
69'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца опасно и грубо сыграл. Gabriel Moura пострадал.
69'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Paul Iacob из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Gabriel Moura
68'
Хорошую попытку сделал Тандия Ибраима. Удар в створ, но вратарь начеку
67'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
67'
Младен Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Кожокару Валентин ошибается в защите.
66'
Васвари Габриэл из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
66'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Удар от ворот произведет Вииторул Констанца
65'
Виера Усман из команды Сепси плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
Угловой
65'
Тандия Ибраима из команды Сепси подал угловой слева.
65'
Младен Себастьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Тандия Ибраима навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Andrei Artean из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Велев Стефан
Травма, повреждение
65'
Florin Stefan возвращается на поле.
64'
Удар от ворот произведет Вииторул Констанца
Описание гола
64'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Тандия Ибраима бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот
64'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
63'
Ох, нехорошо это выглядит. Florin Stefan получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
63'
Florin Stefan на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
62'
ПЕНАЛЬТИ - Младен Себастьян из команды Вииторул Констанца привез своей команде пенальти за опасную игру против Florin Stefan.
61'
Кожокару Валентин взял и забрал мяч на выходе
61'
Омар Абуд из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
61'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
61'
Велев Стефан из команды Сепси навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
Офсайд
60'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца в офсайде
60'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
60'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Adrian Rus нанес удар в каркас ворот!
60'
Тандия Ибраима из команды Сепси увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
59'
Удар от ворот произведет Вииторул Констанца
59'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Тактическая замена. Карницкий Александр уходит с поля и его заменяет Васвари Габриэл
58'
Virgil Ghita выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Joseph Mensah из команды Сепси подал угловой слева.
58'
Матч возобновлен
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Florin Stefan мяч отрикошетил от ворот
57'
Сепси контролирует мяч.
56'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Virgil Ghita выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Gabriel Moura делает длинную передачу вперед
55'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
55'
Virgil Ghita выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Joseph Mensah из команды Сепси подал угловой слева.
54'
Омар Абуд из команды Сепси делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
54'
Кожокару Валентин взял и забрал мяч на выходе
53'
Gabriel Moura из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
53'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
52'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
52'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
51'
Хаджи Янис возвращается на поле.
51'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Матч возобновлен
50'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Травма, повреждение
50'
Ох, нехорошо это выглядит. Хаджи Янис получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
48'
Хаджи Янис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Удар от ворот произведет Вииторул Констанца
46'
Омар Абуд из команды Сепси делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
46'
Вынэ Йонуц из команды Вииторул Констанца толкнул локтем оппонента. Это Карницкий Александр заработал фол
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Фол, нарушение
46'
Joseph Mensah из команды Сепси играет слишком грубо. Хури Льес оказался на газоне.
46'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Csongor Fejer взял и забрал мяч на выходе
45'
Andrei Artean из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
45'
Adrian Rus получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
45'
Adrian Rus из команды Сепси опасно и грубо сыграл. Хаджи Янис пострадал.
45'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
44'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Вииторул Констанца контролирует мяч.
44'
Игрок из команды Сепси вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
43'
Joseph Mensah из команды Сепси делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Игорь Йованович выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Хури Льес из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
43'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Омар Абуд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Хури Льес из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
42'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Виера Усман
41'
Удар от ворот произведет Вииторул Констанца
40'
Тандия Ибраима из команды Сепси навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Офсайд
40'
Тандия Ибраима из команды Сепси в офсайде
39'
Сепси контролирует мяч.
38'
Удар от ворот произведет Вииторул Констанца
37'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
Удар от ворот произведет Сепси
37'
Virgil Ghita нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Угловой
37'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца подал угловой слева.
36'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Хури Льес нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Офсайд
35'
Тандия Ибраима из команды Сепси в офсайде
34'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
33'
Bradley de Nooijer из команды Вииторул Констанца играет слишком грубо. Joseph Mensah оказался на газоне.
32'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Виера Усман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Младен Себастьян из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
32'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Вынэ Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Тандия Ибраима навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Virgil Ghita из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Тандия Ибраима
30'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
30'
Удар от ворот произведет Вииторул Констанца
Травма, повреждение
29'
Joseph Mensah возвращается на поле.
29'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
29'
Ох, нехорошо это выглядит. Joseph Mensah получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
29'
Joseph Mensah на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
28'
Виера Усман из команды Сепси опасно и грубо сыграл. Хаджи Янис пострадал.
28'
Удар от ворот произведет Вииторул Констанца
27'
Joseph Mensah из команды Сепси навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Офсайд
27'
Florin Stefan из команды Сепси в офсайде
26'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Florin Stefan из команды Сепси делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Матч возобновлен
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
25'
Paul Iacob из команды Вииторул Констанца опасно и грубо сыграл. Велев Стефан пострадал.
25'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
Фол, нарушение
25'
Младен Себастьян из команды Вииторул Констанца толкнул локтем оппонента. Это Adrian Rus заработал фол
24'
Сепси контролирует мяч.
24'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
После дальнего удара, который нанес Joseph Mensah мяч отбит вратарем
22'
Удар от ворот произведет Сепси
22'
Матч возобновлен
22'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
22'
Хаджи Янис нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Игорь Йованович из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Хаджи Янис
21'
Paul Iacob бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
20'
Младен Себастьян из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
20'
Виера Усман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Младен Себастьян из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
20'
Цэру Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Омар Абуд из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
19'
Virgil Ghita из команды Вииторул Констанца сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
19'
Хаджи Янис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Joseph Mensah из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Балута Тудор
18'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Сепси имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Игорь Йованович
16'
Bradley de Nooijer из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Карницкий Александр из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Хаджи Янис
16'
Сепси контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
15'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Сепси контролирует мяч.
13'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
После дальнего удара, который нанес Andrei Artean мяч отбит вратарем
12'
Удар от ворот произведет Сепси
12'
Хаджи Янис нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Andrei Artean из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Florin Stefan
10'
Удар от ворот произведет Сепси
10'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Желтая карточка
10'
Судья подбегает и показывает Gabriel Moura из команды Сепси отложенную желтую карточку за фол.
9'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца делает неудачный навес.
9'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Велев Стефан из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Цэру Богдан
8'
Виера Усман из команды Сепси делает пас партнеру.
8'
Тандия Ибраима навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Тандия Ибраима
7'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Матч возобновлен
7'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
6'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Andrei Artean из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Adrian Rus
5'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
4'
Adrian Rus из команды Сепси сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
4'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Омар Абуд из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Хаджи Янис
3'
Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Виера Усман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Хаджи Янис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Adrian Rus из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Paul Iacob
2'
Andrei Artean из команды Вииторул Констанца делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Матч возобновлен
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Виера Усман из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Хаджи Янис
1'
Сегодня очень холодно для футбола.
1'
Сепси начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Sfantu Gheorghe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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