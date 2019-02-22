Стадион: Stadionul Municipal, Sfantu Gheorghe
0:0
Конец матча
10' Желтая карточкаGabriel Moura
45' Желтая карточкаAdrian Rus
0:0
64' Не забитый пенальтиТандия Ибраима
84' Желтая карточкаВасвари Габриэл
90' Желтая карточкаМладен Себастьян
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Тандия Ибраима бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв
95'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
94'
Аким Влад из команды Вииторул Констанца играет слишком грубо. Омар Абуд оказался на газоне.
93'
Калкан Андреас задерживает мяч рукой
93'
Младен Себастьян получил желтую карточку от судьи
93'
Судья сигнализирует, что Младен Себастьян из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Тандия Ибраима
92'
Florin Stefan из команды Сепси делает передачу одноклубнику.
92'
Csongor Fejer навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Adrian Rus нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
92'
Тандия Ибраима из команды Сепси подал угловой слева.
92'
Тандия Ибраима мяч отрикошетил от ворот
91'
Судья сигнализирует, что Аким Влад из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Васвари Габриэл
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Сато Дайсуке из команды Сепси в офсайде
90'
Цэру Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Adrian Rus из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
89'
89'
89'
Тандия Ибраима из команды Сепси сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
88'
88'
Bradley de Nooijer из команды Вииторул Констанца навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
88'
Вииторул Констанца имеет хороший шанс забить.
87'
87'
86'
86'
85'
85'
Велев Стефан нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
85'
84'
Цэру Богдан из команды Вииторул Констанца сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
84'
84'
Васвари Габриэл получает желтую карточку за неспортивное поведение
84'
Судья сигнализирует, что Сато Дайсуке из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Хаджи Янис
83'
Калкан Андреас из команды Вииторул Констанца опасно и грубо сыграл. Gabriel Moura пострадал.
82'
82'
Матч возобновлен
82'
Тактическая замена. Joseph Mensah уходит с поля и его заменяет Сато Дайсуке
81'
Кожокару Валентин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игорь Йованович из команды Сепси в офсайде
81'
80'
Тактическая замена. Paul Iacob уходит с поля и его заменяет Ривалдиньо
80'
Судья сигнализирует, что Цэру Богдан из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Florin Stefan
80'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
79'
Судья сигнализирует, что Вынэ Йонуц из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Виера Усман
79'
79'
Матч возобновлен
79'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
78'
Судья сигнализирует, что Joseph Mensah из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Хаджи Янис
77'
Судья сигнализирует, что Васвари Габриэл из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Paul Iacob
76'
Судья сигнализирует, что Васвари Габриэл из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Калкан Андреас
75'
Тандия Ибраима нарушает правила. Калкан Андреас пострадал
75'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
75'
74'
74'
73'
Вынэ Йонуц из команды Вииторул Констанца делает неудачный навес.
73'
73'
72'
Васвари Габриэл из команды Сепси играет слишком грубо. Балута Тудор оказался на газоне.
72'
Florin Stefan из команды Сепси делает передачу одноклубнику.
72'
Велев Стефан из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
71'
71'
70'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
70'
Тактическая замена. Хури Льес уходит с поля и его заменяет Калкан Андреас
70'
Матч возобновлен
70'
Тактическая замена. Andrei Artean уходит с поля и его заменяет Аким Влад
69'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
69'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца опасно и грубо сыграл. Gabriel Moura пострадал.
69'
68'
Судья сигнализирует, что Paul Iacob из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Gabriel Moura
68'
Хорошую попытку сделал Тандия Ибраима. Удар в створ, но вратарь начеку
67'
67'
Младен Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Кожокару Валентин ошибается в защите.
66'
Васвари Габриэл из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
66'
66'
65'
Виера Усман из команды Сепси плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
65'
Тандия Ибраима из команды Сепси подал угловой слева.
65'
Младен Себастьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
65'
Судья сигнализирует, что Andrei Artean из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Велев Стефан
65'
Florin Stefan возвращается на поле.
64'
64'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Тандия Ибраима бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот
64'
Матч возобновлен
63'
Ох, нехорошо это выглядит. Florin Stefan получил травму и медбригада забирает его с поля.
63'
Florin Stefan на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
ПЕНАЛЬТИ - Младен Себастьян из команды Вииторул Констанца привез своей команде пенальти за опасную игру против Florin Stefan.
61'
Кожокару Валентин взял и забрал мяч на выходе
61'
61'
Велев Стефан из команды Сепси навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
60'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца в офсайде
60'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
60'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Adrian Rus нанес удар в каркас ворот!
60'
Тандия Ибраима из команды Сепси увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
59'
59'
58'
Тактическая замена. Карницкий Александр уходит с поля и его заменяет Васвари Габриэл
58'
58'
Joseph Mensah из команды Сепси подал угловой слева.
58'
Матч возобновлен
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Florin Stefan мяч отрикошетил от ворот
57'
56'
55'
55'
Gabriel Moura делает длинную передачу вперед
55'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
55'
54'
Joseph Mensah из команды Сепси подал угловой слева.
54'
54'
Кожокару Валентин взял и забрал мяч на выходе
53'
Gabriel Moura из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
53'
53'
52'
52'
52'
51'
Хаджи Янис возвращается на поле.
51'
50'
50'
Матч возобновлен
50'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
50'
Ох, нехорошо это выглядит. Хаджи Янис получил травму и медбригада забирает его с поля.
48'
Хаджи Янис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
47'
46'
Вынэ Йонуц из команды Вииторул Констанца толкнул локтем оппонента. Это Карницкий Александр заработал фол
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
46'
Joseph Mensah из команды Сепси играет слишком грубо. Хури Льес оказался на газоне.
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Csongor Fejer взял и забрал мяч на выходе
45'
Andrei Artean из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
45'
Adrian Rus получил желтую карточку от судьи
45'
Adrian Rus из команды Сепси опасно и грубо сыграл. Хаджи Янис пострадал.
45'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
44'
44'
Вииторул Констанца контролирует мяч.
44'
Игрок из команды Сепси вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
43'
Joseph Mensah из команды Сепси делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Игорь Йованович выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Хури Льес из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
43'
42'
42'
Омар Абуд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Хури Льес из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
42'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
41'
Судья сигнализирует, что Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Виера Усман
41'
40'
Тандия Ибраима из команды Сепси навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
40'
Тандия Ибраима из команды Сепси в офсайде
39'
38'
37'
37'
37'
Virgil Ghita нанес удар, но промахнулся очень сильно.
37'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца подал угловой слева.
36'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
36'
36'
Хури Льес нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
35'
Тандия Ибраима из команды Сепси в офсайде
34'
33'
Bradley de Nooijer из команды Вииторул Констанца играет слишком грубо. Joseph Mensah оказался на газоне.
32'
32'
32'
32'
31'
31'
Вынэ Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
30'
Судья сигнализирует, что Virgil Ghita из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Тандия Ибраима
30'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
30'
29'
Joseph Mensah возвращается на поле.
29'
Матч возобновлен
29'
Ох, нехорошо это выглядит. Joseph Mensah получил травму и медбригада забирает его с поля.
29'
Joseph Mensah на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
28'
Виера Усман из команды Сепси опасно и грубо сыграл. Хаджи Янис пострадал.
28'
27'
Joseph Mensah из команды Сепси навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
27'
Florin Stefan из команды Сепси в офсайде
26'
26'
Florin Stefan из команды Сепси делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
26'
Матч возобновлен
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Paul Iacob из команды Вииторул Констанца опасно и грубо сыграл. Велев Стефан пострадал.
25'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
25'
Младен Себастьян из команды Вииторул Констанца толкнул локтем оппонента. Это Adrian Rus заработал фол
24'
24'
23'
После дальнего удара, который нанес Joseph Mensah мяч отбит вратарем
22'
22'
Матч возобновлен
22'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
22'
Хаджи Янис нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
21'
Судья сигнализирует, что Игорь Йованович из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Хаджи Янис
21'
Paul Iacob бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
20'
20'
20'
20'
Цэру Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
19'
Virgil Ghita из команды Вииторул Констанца сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
19'
19'
Судья сигнализирует, что Joseph Mensah из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Балута Тудор
18'
18'
17'
Сепси имеет хороший шанс забить.
17'
Судья сигнализирует, что Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Игорь Йованович
16'
Bradley de Nooijer из команды Вииторул Констанца отправил кросс в штрафную...
16'
Судья сигнализирует, что Карницкий Александр из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Хаджи Янис
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
15'
15'
14'
14'
13'
12'
После дальнего удара, который нанес Andrei Artean мяч отбит вратарем
12'
12'
Хаджи Янис нанес удар, но промахнулся очень сильно.
11'
Судья сигнализирует, что Andrei Artean из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Florin Stefan
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
10'
Судья подбегает и показывает Gabriel Moura из команды Сепси отложенную желтую карточку за фол.
9'
Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца делает неудачный навес.
9'
8'
Судья сигнализирует, что Велев Стефан из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Цэру Богдан
8'
Виера Усман из команды Сепси делает пас партнеру.
8'
8'
Судья сигнализирует, что Хаджи Янис из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Тандия Ибраима
7'
7'
7'
Матч возобновлен
7'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
6'
5'
Судья сигнализирует, что Andrei Artean из команды Вииторул Констанца поставил подножку. Пострадал Adrian Rus
5'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
4'
Adrian Rus из команды Сепси сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
4'
4'
Судья сигнализирует, что Омар Абуд из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Хаджи Янис
3'
3'
3'
2'
Судья сигнализирует, что Adrian Rus из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Paul Iacob
2'
Andrei Artean из команды Вииторул Констанца делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Матч возобновлен
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Судья сигнализирует, что Виера Усман из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Хаджи Янис
1'
Сегодня очень холодно для футбола.
1'
Сепси начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Sfantu Gheorghe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
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