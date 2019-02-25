Стадион: Конкордия
0:0
Первый тайм: 45+'
21' Желтая карточкаRazvan Gradinaru
32' Желтая карточкаРопотан Адриан
32' Желтая карточкаКрасники Джетмер
Первый тайм
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Mihai Capatana из команды Волунтари направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
45'
Балаур Ионуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Nivaldo из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
45'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
45'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
45'
45'
Красники Джетмер не смог попасть в створ ударом издали
45'
Бентаиба Кадамуро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Ion Gheorghe из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
43'
Кутрумпис Гиоргос наказан за толчок Армаш Игорь
43'
Балаур Ионуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Горобцов Николас из команды Конкордия Кьяжна подал угловой слева.
43'
Ion Gheorghe предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Кристеску Мариан из команды Конкордия Кьяжна сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
43'
Горобцов Николас из команды Конкордия Кьяжна подал угловой справа.
42'
Должен был быть гол! Кристеску Мариан имел отличный шанс, но Ватка Космин не дал голу состоятся!
42'
Плохо сыграл Армаш Игорь - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
42'
Ion Gheorghe нарушает правила. Andrei Radu пострадал
41'
Nivaldo наказан за толчок Армаш Игорь
40'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
40'
О, нет. Из многообещающей позиции Гадзе Ричард из команды Волунтари наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
39'
Тудорие Александру из команды Волунтари делает навес прямо в штрафную.
39'
Тудорие Александру из команды Волунтари идет с мячом вперед на обострение...
39'
38'
Назначен штрафной. Пострадал Алексе Мариус, его свалил Красники Джетмер.
38'
Andrei Radu из команды Конкордия Кьяжна направляет мяч в штрафную площадку, но Ватка Космин выбегает и ловит мяч
38'
Andrei Radu из команды Конкордия Кьяжна идет с мячом вперед на обострение...
37'
37'
37'
Алексе Мариус из команды Конкордия Кьяжна в офсайде
35'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
35'
Волунтари контролирует мяч.
34'
Судья сигнализирует, что Ледуни Аисса из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Ропотан Адриан
32'
32'
Матч возобновлен
32'
Рэуцэ Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Ропотан Адриан получил желтую карточку от судьи
32'
Рефери не любит споров - именно за это Красники Джетмер сейчас получил желтую
31'
Безумный фол. Ропотан Адриан грубо играет против соперника. Пострадал Рэуцэ Александру
30'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
30'
Судья сигнализирует, что Бентаиба Кадамуро из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Ion Gheorghe
29'
Удар от ворот произведет Волунтари
29'
Судья сигнализирует, что Кристеску Мариан из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Ледуни Аисса
28'
Nivaldo нанес удар, мяч был парирован, но Ватка Космин не удержал его в руках.
26'
26'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
25'
Ледуни Аисса наказан за толчок Горобцов Николас
25'
Nivaldo задерживает мяч рукой
24'
Назначен штрафной. Пострадал Гадзе Ричард, его свалил Мейра Жоау.
24'
Назначен штрафной. Пострадал Ion Gheorghe, его свалил Горобцов Николас.
23'
Алексе Мариус наказан за толчок Балаур Ионуц
23'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
21'
Razvan Gradinaru получил желтую карточку от судьи
21'
Судья свистит. Razvan Gradinaru атаковал сзади соперника. Это Гадзе Ричард заработал своей команде штрафной
20'
Влад Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Горобцов Николас из команды Конкордия Кьяжна подал угловой справа.
20'
Razvan Gradinaru из команды Конкордия Кьяжна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Nivaldo из команды Конкордия Кьяжна навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
19'
Судья сигнализирует, что Nivaldo из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Красники Джетмер
19'
Ледуни Аисса из команды Волунтари играет слишком грубо. Nivaldo оказался на газоне.
17'
17'
Как он промахнулся? Гадзе Ричард имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
17'
Ion Gheorghe из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
17'
17'
16'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
16'
Гадзе Ричард из команды Волунтари в офсайде
15'
15'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Судья сигнализирует, что Рэуцэ Александру из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Горобцов Николас
14'
14'
Ледуни Аисса не смог попасть в створ ударом издали
12'
Судья сигнализирует, что Ропотан Адриан из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Влад Александру
12'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Синьорелли Франко получил травму и заменен. Mihai Capatana выходит на поле.
11'
Судья сигнализирует, что Ропотан Адриан из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Рэуцэ Александру
10'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
10'
9'
Матч возобновлен
9'
Ох, нехорошо это выглядит. Синьорелли Франко получил травму и медбригада забирает его с поля.
9'
Синьорелли Франко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Удар от ворот произведет Волунтари
7'
7'
Andrei Radu из команды Конкордия Кьяжна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
6'
Матч возобновлен
6'
Синьорелли Франко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
5'
Тудорие Александру задерживает мяч рукой
5'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Мейра Жоау наказан за толчок Гадзе Ричард
4'
Безумный фол. Кутрумпис Гиоргос грубо играет против соперника. Пострадал Синьорелли Франко
2'
1'
Судья сигнализирует, что Ледуни Аисса из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Мейра Жоау
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Конкордия Кьяжна начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Concordia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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