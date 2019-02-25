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2018-2019
Стадион:
Конкордия Кьяжна
0:0
Первый тайм: 45+'
Волунтари
0'
21' Желтая карточка
Razvan Gradinaru
32' Желтая карточка
Ропотан Адриан
32' Желтая карточка
Красники Джетмер
45'+2
Первый тайм
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Mihai Capatana из команды Волунтари направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
45'
Балаур Ионуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Nivaldo из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
45'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
45'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
45'
Удар от ворот произведет Конкордия Кьяжна
45'
Красники Джетмер не смог попасть в створ ударом издали
45'
Бентаиба Кадамуро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Ion Gheorghe из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
43'
Кутрумпис Гиоргос наказан за толчок Армаш Игорь
43'
Балаур Ионуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Горобцов Николас из команды Конкордия Кьяжна подал угловой слева.
43'
Ion Gheorghe предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Кристеску Мариан из команды Конкордия Кьяжна сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
43'
Горобцов Николас из команды Конкордия Кьяжна подал угловой справа.
42'
Должен был быть гол! Кристеску Мариан имел отличный шанс, но Ватка Космин не дал голу состоятся!
42'
Плохо сыграл Армаш Игорь - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Фол, нарушение
42'
Ion Gheorghe нарушает правила. Andrei Radu пострадал
Фол, нарушение
41'
Nivaldo наказан за толчок Армаш Игорь
40'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
40'
О, нет. Из многообещающей позиции Гадзе Ричард из команды Волунтари наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
39'
Тудорие Александру из команды Волунтари делает навес прямо в штрафную.
39'
Тудорие Александру из команды Волунтари идет с мячом вперед на обострение...
39'
Волунтари начинает контратаку
Фол, нарушение
38'
Назначен штрафной. Пострадал Алексе Мариус, его свалил Красники Джетмер.
38'
Andrei Radu из команды Конкордия Кьяжна направляет мяч в штрафную площадку, но Ватка Космин выбегает и ловит мяч
38'
Andrei Radu из команды Конкордия Кьяжна идет с мячом вперед на обострение...
37'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
37'
Алексе Мариус из команды Конкордия Кьяжна в офсайде
35'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
35'
Волунтари контролирует мяч.
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Ледуни Аисса из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Ропотан Адриан
32'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
32'
Рэуцэ Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
32'
Ропотан Адриан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
32'
Рефери не любит споров - именно за это Красники Джетмер сейчас получил желтую
Фол, нарушение
31'
Безумный фол. Ропотан Адриан грубо играет против соперника. Пострадал Рэуцэ Александру
30'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Бентаиба Кадамуро из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Ion Gheorghe
29'
Удар от ворот произведет Волунтари
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Кристеску Мариан из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Ледуни Аисса
28'
Nivaldo нанес удар, мяч был парирован, но Ватка Космин не удержал его в руках.
26'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Фол, нарушение
25'
Ледуни Аисса наказан за толчок Горобцов Николас
Фол, нарушение
25'
Nivaldo задерживает мяч рукой
Фол, нарушение
24'
Назначен штрафной. Пострадал Гадзе Ричард, его свалил Мейра Жоау.
Фол, нарушение
24'
Назначен штрафной. Пострадал Ion Gheorghe, его свалил Горобцов Николас.
Фол, нарушение
23'
Алексе Мариус наказан за толчок Балаур Ионуц
23'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Желтая карточка
21'
Razvan Gradinaru получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
21'
Судья свистит. Razvan Gradinaru атаковал сзади соперника. Это Гадзе Ричард заработал своей команде штрафной
20'
Влад Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Горобцов Николас из команды Конкордия Кьяжна подал угловой справа.
20'
Razvan Gradinaru из команды Конкордия Кьяжна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Nivaldo из команды Конкордия Кьяжна навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Nivaldo из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Красники Джетмер
Фол, нарушение
19'
Ледуни Аисса из команды Волунтари играет слишком грубо. Nivaldo оказался на газоне.
17'
Удар от ворот произведет Конкордия Кьяжна
17'
Как он промахнулся? Гадзе Ричард имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
17'
Ion Gheorghe из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
17'
Волунтари начинает контратаку
17'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Офсайд
16'
Гадзе Ричард из команды Волунтари в офсайде
15'
Волунтари начинает контратаку
15'
Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Рэуцэ Александру из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Горобцов Николас
14'
Удар от ворот произведет Конкордия Кьяжна
14'
Ледуни Аисса не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Ропотан Адриан из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Влад Александру
12'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Синьорелли Франко получил травму и заменен. Mihai Capatana выходит на поле.
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Ропотан Адриан из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Рэуцэ Александру
10'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
10'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
9'
Ох, нехорошо это выглядит. Синьорелли Франко получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
9'
Синьорелли Франко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Удар от ворот произведет Волунтари
7'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Andrei Radu из команды Конкордия Кьяжна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
6'
Синьорелли Франко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Фол, нарушение
5'
Тудорие Александру задерживает мяч рукой
5'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
5'
Мейра Жоау наказан за толчок Гадзе Ричард
Фол, нарушение
4'
Безумный фол. Кутрумпис Гиоргос грубо играет против соперника. Пострадал Синьорелли Франко
2'
Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Ледуни Аисса из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Мейра Жоау
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Конкордия Кьяжна начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Concordia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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