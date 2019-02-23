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  4. Румыния
  5. Первая лига
2018-2019
Стадион:
Астра
1:0
Конец матча
Германнштадт
0'
28' Желтая карточка
Мэцел Александру
30' Желтая карточка
Миюшкович Неманья
1:0
49' Гол
Бутян Михай
90' Желтая карточка
Ciprian Biceanu
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
94'
Балауре Сильвиу не смог попасть в створ ударом издали
94'
Астра контролирует мяч.
93'
Эрико Да Силва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Catalin Cabuz навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Vahid Hambo из команды Астра поставил подножку. Пострадал Дандя Александру
93'
Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
92'
Астра контролирует мяч.
92'
Удар от ворот произведет Германнштадт
92'
Тактическая замена. Бег Жюльен уходит с поля и его заменяет Vahid Hambo
92'
ШАНС! Бег Жюльен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
92'
Алибек Денис из команды Астра делает передачу одноклубнику.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
Фол, нарушение
91'
Юхвель Тсуму из команды Германнштадт играет слишком грубо. Майк Кестор оказался на газоне.
Желтая карточка
91'
Судье надоело, что Ciprian Biceanu тянет время и он наказал его горчичником
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Romario из команды Астра поставил подножку. Пострадал Дандя Александру
90'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
90'
Астра вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
90'
Майк Кестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Язвич Филип из команды Германнштадт отправил кросс в штрафную...
90'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
90'
Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
89'
Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
89'
Дандя Александру наказан за толчок Ллуллаку Аздрен
88'
Удар от ворот произведет Астра
88'
Sergiu Popovici не смог попасть в створ ударом издали
88'
Германнштадт контролирует мяч.
87'
Астра вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
87'
Catalin Parvulescu из команды Германнштадт играет слишком грубо. Алибек Денис оказался на газоне.
86'
Бутян Михай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Игрок из команды Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
86'
Удар от ворот произведет Германнштадт
85'
ШАНС! Алибек Денис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
85'
Отличные скиллы показывает Алибек Денис, обводя своих соперников
85'
Астра начинает контратаку
85'
Daniel Tatar из команды Германнштадт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
85'
Астра вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
84'
Тактическая замена. Зуа Жак уходит с поля и его заменяет Балауре Сильвиу
84'
Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
84'
Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе
84'
Бег Жюльен из команды Астра сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Угловой
83'
Алибек Денис из команды Астра разыграл угловой с правого угла.
83'
Алибек Денис нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
82'
Юхвель Тсуму наказан за толчок Алибек Денис
82'
Зуа Жак нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Алибек Денис из команды Астра делает пас партнеру.
81'
Отличные скиллы показывает Алибек Денис, обводя своих соперников
81'
Алибек Денис из команды Астра идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Зуа Жак из команды Астра поставил подножку. Пострадал Lucian Dumitriu
80'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
80'
Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
80'
Lucian Dumitriu из команды Германнштадт плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
80'
Мэцел Александру из команды Германнштадт делает пас партнеру.
79'
Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
79'
Астра вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
79'
Зуа Жак нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Астра контролирует мяч.
78'
Удар от ворот произведет Астра
78'
Дандя Александру нанес удар, но промахнулся очень сильно.
77'
Германнштадт контролирует мяч.
77'
Эрико Да Силва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Дандя Александру из команды Германнштадт отправил кросс в штрафную...
76'
Астра вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
76'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
76'
Удар от ворот произведет Германнштадт
76'
Белу Клаудиу не смог попасть в створ ударом издали
76'
Catalin Cabuz выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Алибек Денис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Дандя Александру из команды Германнштадт поставил подножку. Пострадал Ciprian Biceanu
74'
Лазар Давид взял и забрал мяч на выходе
74'
Ciprian Biceanu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Sergiu Popovici из команды Германнштадт отправил кросс в штрафную...
73'
Майк Кестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Sergiu Popovici из команды Германнштадт отправил кросс в штрафную...
73'
Германнштадт контролирует мяч.
72'
Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Daniel Tatar из команды Германнштадт поставил подножку. Пострадал Бег Жюльен
71'
Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
71'
Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
71'
Юхвель Тсуму нарушает правила. Ллуллаку Аздрен пострадал
70'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
70'
Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
70'
Тактическая замена. Razvan Dalbea уходит с поля и его заменяет Lucian Dumitriu
69'
Астра вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
69'
Бутян Михай возвращается на поле.
69'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
69'
Ох, нехорошо это выглядит. Бутян Михай получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
68'
Бутян Михай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
Германнштадт контролирует мяч.
67'
Алибек Денис пробует нанести удар издали, но Catalin Cabuz держит все под контролем
67'
Астра вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
66'
Миюшкович Неманья наказан за толчок Зуа Жак
66'
Эрико Да Силва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Razvan Dalbea из команды Германнштадт отправил кросс в штрафную...
66'
Германнштадт контролирует мяч.
65'
Romario выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Язвич Филип из команды Германнштадт отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
65'
Ллуллаку Аздрен из команды Астра делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
Астра вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Астра контролирует мяч.
64'
Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
64'
Астра вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
63'
Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
63'
Удар от ворот произведет Астра
62'
Тактическая замена. Petrisor Petrescu уходит с поля и его заменяет Язвич Филип
62'
Как он промахнулся? Petrisor Petrescu имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
62'
Плохо сыграл Майк Кестор - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
62'
Daniel Tatar из команды Германнштадт отправил кросс в штрафную...
61'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
61'
Удар от ворот произведет Германнштадт
61'
Тактическая замена. Рошу Нелуц уходит с поля и его заменяет Ciprian Biceanu
61'
ШАНС! Ллуллаку Аздрен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
60'
Алибек Денис нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Астра контролирует мяч.
Фол, нарушение
59'
Юхвель Тсуму из команды Германнштадт толкнул локтем оппонента. Это Romario заработал фол
58'
Астра вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
58'
Удар от ворот произведет Германнштадт
58'
Бег Жюльен не смог попасть в створ ударом издали
58'
Астра контролирует мяч.
Травма, повреждение
57'
Romario возвращается на поле.
57'
Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
57'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
57'
Ох, нехорошо это выглядит. Romario получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
57'
Romario на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Дандя Александру из команды Германнштадт поставил подножку. Пострадал Зуа Жак
56'
Белу Клаудиу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Catalin Parvulescu из команды Германнштадт отправил кросс в штрафную...
55'
Германнштадт контролирует мяч.
Офсайд
54'
Stefan Blanaru из команды Германнштадт в офсайде
54'
Германнштадт контролирует мяч.
54'
Астра вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
54'
Алибек Денис из команды Астра играет слишком грубо. Catalin Parvulescu оказался на газоне.
53'
Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
53'
Ллуллаку Аздрен из команды Астра в офсайде
53'
Астра контролирует мяч.
53'
Астра вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
52'
Юхвель Тсуму наказан за толчок Майк Кестор
Фол, нарушение
52'
Зуа Жак из команды Астра опасно и грубо сыграл. Миюшкович Неманья пострадал.
51'
Германнштадт контролирует мяч.
51'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
50'
Астра вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
49'
Алибек Денис сделал результативную передачу.
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Бутян Михай изменил счет на табло!
49'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Алибек Денис и Ллуллаку Аздрен из команды Астра.
48'
Астра контролирует мяч.
48'
Daniel Tatar выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Майк Кестор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Юхвель Тсуму из команды Германнштадт толкнул локтем оппонента. Это Romario заработал фол
47'
Удар от ворот произведет Германнштадт
47'
Зуа Жак не смог попасть в створ ударом издали
47'
Ллуллаку Аздрен из команды Астра отправил кросс в штрафную...
46'
Зуа Жак выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Daniel Tatar навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Бег Жюльен нарушает правила. Юхвель Тсуму пострадал
46'
Тактическая замена. Оффенбахер Даниэль уходит с поля и его заменяет Юхвель Тсуму
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
45'
Удар от ворот произведет Астра
45'
Stefan Blanaru из команды Германнштадт плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
Угловой
45'
Daniel Tatar из команды Германнштадт подал угловой слева.
44'
Эрико Да Силва предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
44'
Оффенбахер Даниэль из команды Германнштадт подал угловой справа.
44'
Бутян Михай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Германнштадт контролирует мяч.
43'
Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Астра вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
42'
Бутян Михай из команды Астра делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Астра контролирует мяч.
41'
Астра контролирует мяч.
40'
Астра вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
40'
Зуа Жак выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Оффенбахер Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
39'
Майк Кестор наказан за толчок Stefan Blanaru
38'
Германнштадт контролирует мяч.
Фол, нарушение
38'
Petrisor Petrescu наказан за толчок Бег Жюльен
38'
Удар от ворот произведет Германнштадт
37'
Алибек Денис не смог попасть в створ ударом издали
37'
Астра контролирует мяч.
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Белу Клаудиу из команды Астра поставил подножку. Пострадал Миюшкович Неманья
36'
Daniel Tatar выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Алибек Денис из команды Астра отправил кросс в штрафную...
36'
Астра вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Астра вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
34'
Астра вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Алибек Денис из команды Астра плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
34'
Отличные скиллы показывает Алибек Денис, обводя своих соперников
34'
Бутян Михай из команды Астра делает пас партнеру.
33'
Белу Клаудиу из команды Астра отправил кросс в штрафную...
33'
Астра вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Catalin Parvulescu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Бег Жюльен из команды Астра отправил кросс в штрафную...
33'
Астра контролирует мяч.
Фол, нарушение
32'
Бутян Михай наказан за толчок Мэцел Александру
32'
Бутян Михай из команды Астра сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
32'
Белу Клаудиу из команды Астра отправил кросс в штрафную...
32'
Астра контролирует мяч.
32'
Удар от ворот произведет Германнштадт
31'
Алибек Денис не смог попасть в створ ударом издали
31'
Stefan Blanaru выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Алибек Денис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
30'
Миюшкович Неманья из команды Германнштадт опасно и грубо сыграл. Бег Жюльен пострадал.
30'
Удар от ворот произведет Астра
30'
Мэцел Александру из команды Германнштадт пробил со штрафного, но очень мимо цели.
30'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Желтая карточка
30'
Миюшкович Неманья получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
29'
Алибек Денис наказан за толчок Petrisor Petrescu
29'
Дандя Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Алибек Денис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
28'
Мэцел Александру получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Мэцел Александру из команды Германнштадт поставил подножку. Пострадал Бутян Михай
Фол, нарушение
28'
Razvan Dalbea нарушает правила. Рошу Нелуц пострадал
28'
Астра вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Майк Кестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Оффенбахер Даниэль из команды Германнштадт подал угловой справа.
27'
Бутян Михай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
27'
Оффенбахер Даниэль из команды Германнштадт подал угловой справа.
27'
Лазар Давид отбил мяч на угловой после удара Razvan Dalbea из штрафной площади.
26'
Плохо сыграл Майк Кестор - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
26'
Petrisor Petrescu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Romario из команды Астра поставил подножку. Пострадал Stefan Blanaru
25'
Германнштадт контролирует мяч.
Фол, нарушение
25'
Stefan Blanaru наказан за толчок Майк Кестор
24'
Германнштадт контролирует мяч.
24'
Астра вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Майк Кестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Мэцел Александру из команды Германнштадт отправил кросс в штрафную...
23'
Алибек Денис из команды Астра делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
Астра контролирует мяч.
Офсайд
22'
Stefan Blanaru из команды Германнштадт в офсайде
Фол, нарушение
22'
Sergiu Popovici из команды Германнштадт играет слишком грубо. Белу Клаудиу оказался на газоне.
21'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
20'
Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Астра вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Бег Жюльен из команды Астра навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
19'
Матч возобновится спорным мячом
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Дандя Александру из команды Германнштадт поставил подножку. Пострадал Алибек Денис
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
18'
Petrisor Petrescu из команды Германнштадт играет слишком грубо. Бутян Михай оказался на газоне.
17'
Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Миюшкович Неманья выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Бег Жюльен из команды Астра отправил кросс в штрафную...
16'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
16'
Зуа Жак нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Астра контролирует мяч.
16'
Stefan Blanaru из команды Германнштадт пасует в штрафную, но Лазар Давид выходит и ловит мяч.
16'
Германнштадт начинает контратаку
16'
Catalin Parvulescu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Эрико Да Силва из команды Астра отправил кросс в штрафную...
15'
Дандя Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Алибек Денис из команды Астра подал угловой справа.
15'
О, нет. Из многообещающей позиции Ллуллаку Аздрен из команды Астра наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
15'
Алибек Денис из команды Астра отправил кросс в штрафную...
15'
Миюшкович Неманья выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Рошу Нелуц из команды Астра разыграл угловой с левого угла.
14'
Бутян Михай из команды Астра делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
Астра контролирует мяч.
14'
Астра вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Астра вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
13'
Stefan Blanaru из команды Германнштадт играет слишком грубо. Romario оказался на газоне.
12'
Romario выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Игрок из команды Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
12'
Эрико Да Силва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Petrisor Petrescu из команды Германнштадт отправил кросс в штрафную...
11'
Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Миюшкович Неманья выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Алибек Денис из команды Астра отправил кросс в штрафную...
10'
Астра контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
9'
Астра вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Stefan Blanaru из команды Германнштадт плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
9'
Германнштадт контролирует мяч.
8'
Астра контролирует мяч.
8'
Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Астра контролирует мяч.
7'
Астра вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Razvan Dalbea из команды Германнштадт поставил подножку. Пострадал Romario
6'
Астра вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Удар от ворот произведет Астра
6'
Майк Кестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Мэцел Александру из команды Германнштадт отправил кросс в штрафную...
6'
Германнштадт контролирует мяч.
5'
Зуа Жак нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
5'
Астра контролирует мяч.
4'
Астра вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Германнштадт контролирует мяч.
3'
Удар от ворот произведет Астра
3'
Оффенбахер Даниэль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Romario из команды Астра поставил подножку. Пострадал Petrisor Petrescu
2'
Германнштадт контролирует мяч.
2'
Удар от ворот произведет Германнштадт
2'
Рошу Нелуц не смог попасть в створ ударом издали
2'
Stefan Blanaru выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Ллуллаку Аздрен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Daniel Tatar из команды Германнштадт поставил подножку. Пострадал Бег Жюльен
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
Фол, нарушение
1'
Оффенбахер Даниэль задерживает мяч рукой
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Астра начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul M. Anastasovici. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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