Стадион: Марин Анастасовичи
1:0
Конец матча
28' Желтая карточкаМэцел Александру
30' Желтая карточкаМиюшкович Неманья
1:0
49' ГолБутян Михай
90' Желтая карточкаCiprian Biceanu
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
94'
Балауре Сильвиу не смог попасть в створ ударом издали
94'
93'
93'
Catalin Cabuz навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Судья сигнализирует, что Vahid Hambo из команды Астра поставил подножку. Пострадал Дандя Александру
93'
92'
92'
92'
Тактическая замена. Бег Жюльен уходит с поля и его заменяет Vahid Hambo
92'
ШАНС! Бег Жюльен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
92'
Алибек Денис из команды Астра делает передачу одноклубнику.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Юхвель Тсуму из команды Германнштадт играет слишком грубо. Майк Кестор оказался на газоне.
91'
Судье надоело, что Ciprian Biceanu тянет время и он наказал его горчичником
91'
Судья сигнализирует, что Romario из команды Астра поставил подножку. Пострадал Дандя Александру
90'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
90'
90'
90'
Язвич Филип из команды Германнштадт отправил кросс в штрафную...
90'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
90'
89'
89'
Дандя Александру наказан за толчок Ллуллаку Аздрен
88'
88'
Sergiu Popovici не смог попасть в створ ударом издали
88'
87'
87'
Catalin Parvulescu из команды Германнштадт играет слишком грубо. Алибек Денис оказался на газоне.
86'
Бутян Михай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Игрок из команды Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
86'
85'
ШАНС! Алибек Денис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
85'
85'
Астра начинает контратаку
85'
Daniel Tatar из команды Германнштадт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
85'
84'
Тактическая замена. Зуа Жак уходит с поля и его заменяет Балауре Сильвиу
84'
84'
Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе
84'
Бег Жюльен из команды Астра сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
83'
Алибек Денис из команды Астра разыграл угловой с правого угла.
83'
Алибек Денис нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Юхвель Тсуму наказан за толчок Алибек Денис
82'
81'
Алибек Денис из команды Астра делает пас партнеру.
81'
81'
Алибек Денис из команды Астра идет с мячом вперед на обострение...
80'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
80'
80'
Lucian Dumitriu из команды Германнштадт плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
80'
Мэцел Александру из команды Германнштадт делает пас партнеру.
79'
79'
79'
78'
78'
78'
Дандя Александру нанес удар, но промахнулся очень сильно.
77'
77'
77'
Дандя Александру из команды Германнштадт отправил кросс в штрафную...
76'
76'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
76'
76'
Белу Клаудиу не смог попасть в створ ударом издали
76'
Catalin Cabuz выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
74'
Судья сигнализирует, что Дандя Александру из команды Германнштадт поставил подножку. Пострадал Ciprian Biceanu
74'
Лазар Давид взял и забрал мяч на выходе
74'
Ciprian Biceanu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Sergiu Popovici из команды Германнштадт отправил кросс в штрафную...
73'
73'
Sergiu Popovici из команды Германнштадт отправил кросс в штрафную...
73'
72'
71'
Судья сигнализирует, что Daniel Tatar из команды Германнштадт поставил подножку. Пострадал Бег Жюльен
71'
71'
71'
Юхвель Тсуму нарушает правила. Ллуллаку Аздрен пострадал
70'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
70'
70'
Тактическая замена. Razvan Dalbea уходит с поля и его заменяет Lucian Dumitriu
69'
69'
Бутян Михай возвращается на поле.
69'
Матч возобновится спорным мячом
69'
Ох, нехорошо это выглядит. Бутян Михай получил травму и медбригада забирает его с поля.
68'
Бутян Михай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
67'
Алибек Денис пробует нанести удар издали, но Catalin Cabuz держит все под контролем
67'
66'
Миюшкович Неманья наказан за толчок Зуа Жак
66'
66'
Razvan Dalbea из команды Германнштадт отправил кросс в штрафную...
66'
65'
Romario выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Язвич Филип из команды Германнштадт отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
65'
Ллуллаку Аздрен из команды Астра делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
65'
64'
64'
63'
63'
62'
Тактическая замена. Petrisor Petrescu уходит с поля и его заменяет Язвич Филип
62'
Как он промахнулся? Petrisor Petrescu имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
62'
Плохо сыграл Майк Кестор - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
62'
Daniel Tatar из команды Германнштадт отправил кросс в штрафную...
61'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
61'
61'
Тактическая замена. Рошу Нелуц уходит с поля и его заменяет Ciprian Biceanu
61'
ШАНС! Ллуллаку Аздрен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
60'
Алибек Денис нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
59'
Юхвель Тсуму из команды Германнштадт толкнул локтем оппонента. Это Romario заработал фол
58'
58'
58'
Бег Жюльен не смог попасть в створ ударом издали
58'
57'
Romario возвращается на поле.
57'
57'
Матч возобновлен
57'
Ох, нехорошо это выглядит. Romario получил травму и медбригада забирает его с поля.
57'
Romario на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Судья сигнализирует, что Дандя Александру из команды Германнштадт поставил подножку. Пострадал Зуа Жак
56'
Белу Клаудиу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Catalin Parvulescu из команды Германнштадт отправил кросс в штрафную...
55'
54'
Stefan Blanaru из команды Германнштадт в офсайде
54'
54'
54'
Алибек Денис из команды Астра играет слишком грубо. Catalin Parvulescu оказался на газоне.
53'
53'
Ллуллаку Аздрен из команды Астра в офсайде
53'
53'
52'
Юхвель Тсуму наказан за толчок Майк Кестор
52'
Зуа Жак из команды Астра опасно и грубо сыграл. Миюшкович Неманья пострадал.
51'
51'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
50'
49'
Алибек Денис сделал результативную передачу.
49'
Г О О О О Л - Бутян Михай изменил счет на табло!
49'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Алибек Денис и Ллуллаку Аздрен из команды Астра.
48'
48'
Daniel Tatar выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Майк Кестор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Юхвель Тсуму из команды Германнштадт толкнул локтем оппонента. Это Romario заработал фол
47'
47'
Зуа Жак не смог попасть в створ ударом издали
47'
Ллуллаку Аздрен из команды Астра отправил кросс в штрафную...
46'
Зуа Жак выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Daniel Tatar навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Бег Жюльен нарушает правила. Юхвель Тсуму пострадал
46'
Тактическая замена. Оффенбахер Даниэль уходит с поля и его заменяет Юхвель Тсуму
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
45'
45'
Stefan Blanaru из команды Германнштадт плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
45'
Daniel Tatar из команды Германнштадт подал угловой слева.
44'
Эрико Да Силва предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
44'
Бутян Михай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
43'
43'
42'
42'
Бутян Михай из команды Астра делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
42'
Ллуллаку Аздрен наказан за толчок Миюшкович Неманья
41'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
40'
Зуа Жак выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Оффенбахер Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Майк Кестор наказан за толчок Stefan Blanaru
38'
38'
Petrisor Petrescu наказан за толчок Бег Жюльен
38'
37'
Алибек Денис не смог попасть в створ ударом издали
37'
36'
Судья сигнализирует, что Белу Клаудиу из команды Астра поставил подножку. Пострадал Миюшкович Неманья
36'
Daniel Tatar выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
36'
36'
35'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
34'
34'
Алибек Денис из команды Астра плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
34'
34'
Бутян Михай из команды Астра делает пас партнеру.
33'
Белу Клаудиу из команды Астра отправил кросс в штрафную...
33'
33'
Catalin Parvulescu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Бег Жюльен из команды Астра отправил кросс в штрафную...
33'
32'
Бутян Михай наказан за толчок Мэцел Александру
32'
Бутян Михай из команды Астра сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
32'
Белу Клаудиу из команды Астра отправил кросс в штрафную...
32'
32'
31'
Алибек Денис не смог попасть в створ ударом издали
31'
Stefan Blanaru выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
30'
Миюшкович Неманья из команды Германнштадт опасно и грубо сыграл. Бег Жюльен пострадал.
30'
30'
Мэцел Александру из команды Германнштадт пробил со штрафного, но очень мимо цели.
30'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
30'
Миюшкович Неманья получил желтую карточку от судьи
29'
Алибек Денис наказан за толчок Petrisor Petrescu
29'
Дандя Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
28'
Мэцел Александру получил желтую карточку от судьи
28'
Судья сигнализирует, что Мэцел Александру из команды Германнштадт поставил подножку. Пострадал Бутян Михай
28'
Razvan Dalbea нарушает правила. Рошу Нелуц пострадал
28'
28'
27'
27'
Бутян Михай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
27'
Лазар Давид отбил мяч на угловой после удара Razvan Dalbea из штрафной площади.
26'
Плохо сыграл Майк Кестор - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
26'
Petrisor Petrescu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
25'
25'
Stefan Blanaru наказан за толчок Майк Кестор
24'
24'
24'
23'
Мэцел Александру из команды Германнштадт отправил кросс в штрафную...
23'
Алибек Денис из команды Астра делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
22'
Stefan Blanaru из команды Германнштадт в офсайде
22'
Sergiu Popovici из команды Германнштадт играет слишком грубо. Белу Клаудиу оказался на газоне.
21'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
20'
20'
19'
Бег Жюльен из команды Астра навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
19'
Матч возобновится спорным мячом
18'
Судья сигнализирует, что Дандя Александру из команды Германнштадт поставил подножку. Пострадал Алибек Денис
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Petrisor Petrescu из команды Германнштадт играет слишком грубо. Бутян Михай оказался на газоне.
17'
17'
17'
Бег Жюльен из команды Астра отправил кросс в штрафную...
16'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
16'
16'
16'
Stefan Blanaru из команды Германнштадт пасует в штрафную, но Лазар Давид выходит и ловит мяч.
16'
Германнштадт начинает контратаку
16'
Catalin Parvulescu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Эрико Да Силва из команды Астра отправил кросс в штрафную...
15'
Дандя Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Алибек Денис из команды Астра подал угловой справа.
15'
О, нет. Из многообещающей позиции Ллуллаку Аздрен из команды Астра наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
15'
15'
14'
Рошу Нелуц из команды Астра разыграл угловой с левого угла.
14'
Бутян Михай из команды Астра делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
14'
13'
13'
Stefan Blanaru из команды Германнштадт играет слишком грубо. Romario оказался на газоне.
12'
Romario выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Игрок из команды Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
12'
12'
Petrisor Petrescu из команды Германнштадт отправил кросс в штрафную...
11'
11'
10'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
9'
9'
Stefan Blanaru из команды Германнштадт плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
9'
8'
8'
8'
7'
7'
Судья сигнализирует, что Razvan Dalbea из команды Германнштадт поставил подножку. Пострадал Romario
6'
6'
6'
6'
6'
Мэцел Александру из команды Германнштадт отправил кросс в штрафную...
6'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
5'
4'
4'
3'
3'
Оффенбахер Даниэль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
2'
2'
2'
Рошу Нелуц не смог попасть в створ ударом издали
2'
Stefan Blanaru выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Ллуллаку Аздрен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
1'
Судья сигнализирует, что Daniel Tatar из команды Германнштадт поставил подножку. Пострадал Бег Жюльен
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Оффенбахер Даниэль задерживает мяч рукой
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Астра начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul M. Anastasovici. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Турция: Первая лига Турции
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Премьер-лига
Финляндия: Кубок (Группа A)
Финляндия: Кубок (Группа B)
Финляндия: Кубок (Группа C)
Финляндия: Кубок (Группа D)
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (Группа 2)
Швеция: Кубок (Группа 3)
Швеция: Кубок (Группа 6)
Швеция: Кубок (Группа 7)
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Япония: Джей-лига
Итог 0 Саган Тосу 4 Нагойя Грампус Итог 0 Вегальта Сендай 0 Урава Редс Итог 1 Санфречче Хиросима 1 Симидзу С-Палс Итог 0 Кавасаки Фронтале 0 Токио Итог 2 Гамба Осака 3 Йокогама Маринос Итог 1 Касима Антлерс 2 Оита Тринита Итог 1 Джубило Ивата 1 Мацумото Ямага Итог 2 Сёнан Бельмаре 0 Консадоле Саппоро
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