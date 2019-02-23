Стадион: Fortuna Sittard Stadion Зрители: 8523
2:4
Конец матча
1:0
7' ГолЛампру Лазарос
17' Желтая карточкаЛампру Лазарос
21' Желтая карточкаХорнкамп Ииц
2:0
31' ГолДимерс Марк
36' Желтая карточкаХерингс Кай
45' Желтая карточкаРодригес Хосе
2:1
45' ГолХег Даниэль
2:2
61' ГолВан Берген Митчелл
73' Вторая желтая карточкаРодригес Хосе
2:3
74' ПенальтиЛаммерс Сэм
2:4
84' ГолЛаммерс Сэм
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
96'
95'
95'
Тактическая замена. Ринстра Бен уходит с поля и его заменяет Торсби Мортен
94'
93'
93'
92'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
92'
90'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
89'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
88'
Хег Даниэль получил желтую карточку от судьи
88'
ПЕНАЛЬТИ - Хег Даниэль из команды Херенвен привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Новакович Андрия.
88'
Отличные скиллы показывает Новакович Андрия, обводя своих соперников
87'
Влап Михел из команды Херенвен играет слишком грубо. Макинтош Келвин оказался на газоне.
87'
87'
86'
86'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
85'
Тактическая замена. Джонсон Деннис уходит с поля и его заменяет Ван Амерсфоорт Пелле
85'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
84'
Влап Михел сделал результативную передачу.
84'
Г О О О О Л - Ламмерс Сэм изменил счет на табло!
84'
Отличные скиллы показывает Ламмерс Сэм, обводя своих соперников
84'
Херенвен начинает контратаку
84'
Пинту Мика из команды Фортуна Ситтард делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
83'
82'
Пири Кик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Хуттен Ларс из команды Фортуна Ситтард делает пас партнеру.
81'
81'
81'
Сметс Йоррит из команды Фортуна Ситтард разыграл угловой с правого угла.
81'
Хорнкамп Ииц предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
80'
Пири Кик наказан за толчок Новакович Андрия
80'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
80'
79'
Ламмерс Сэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
79'
Тактическая замена. Эль-Мессауди Ахмед уходит с поля и его заменяет Хуттен Ларс
79'
Судья сигнализирует, что Кобаяси Юки из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Димерс Марк
78'
78'
Хег Даниэль из команды Херенвен наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
78'
78'
Джонсон Деннис имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!
77'
Влап Михел из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
77'
76'
75'
Тактическая замена. Семеду Лисандру уходит с поля и его заменяет Эссерс Клинт
75'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
74'
Г О О О О Л - Ламмерс Сэм из команды Херенвен забивает с точки!
73'
Родригес Хосе получает вторую желтую карточку. Удаление.
73'
ПЕНАЛЬТИ - Родригес Хосе из команды Фортуна Ситтард привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Влап Михел.
73'
73'
Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
72'
72'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
72'
71'
Тактическая замена. Ван Берген Митчелл уходит с поля и его заменяет Михайлович Неманья
71'
Ринстра Бен из команды Херенвен толкнул локтем оппонента. Это Димерс Марк заработал фол
71'
Родригес Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
70'
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
69'
Матч возобновлен
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
Джонсон Деннис из команды Херенвен делает пас партнеру.
68'
68'
68'
Сметс Йоррит не смог попасть в створ ударом издали
68'
67'
67'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Влап Михел нанес удар в каркас ворот!
67'
Ван Берген Митчелл разрезает оборону соперника отличным пасом
67'
Джонсон Деннис из команды Херенвен в офсайде
67'
66'
65'
65'
Влап Михел бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
65'
Ван Берген Митчелл из команды Херенвен делает пас партнеру.
65'
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
64'
64'
Джонсон Деннис имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
64'
63'
Сегодняшная посещаемость составляет 8523 болельщиков
62'
Судья сигнализирует, что Кобаяси Юки из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Димерс Марк
62'
Отличный гол забил Ван Берген Митчелл
61'
Г О О О О Л - Ван Берген Митчелл забивает!
61'
Отличные скиллы показывает Ван Берген Митчелл, обводя своих соперников
61'
60'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
60'
60'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
59'
Кошелев Алексей взял и забрал мяч на выходе
59'
Ринстра Бен из команды Херенвен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
59'
59'
58'
58'
58'
Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард в офсайде
57'
57'
55'
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
55'
54'
54'
52'
52'
Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
52'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард подал угловой слева.
52'
Пинту Мика из команды Фортуна Ситтард делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
50'
Судья сигнализирует, что Ван Берген Митчелл из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Пинту Мика
49'
49'
Родригес Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
48'
48'
Судья сигнализирует, что Новакович Андрия из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Ринстра Бен
47'
47'
Хег Даниэль из команды Херенвен наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
47'
47'
После удара головой, который сделал Хег Даниэль мяч выносится вратарем на угловой
46'
46'
Джонсон Деннис нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
46'
Отличные скиллы показывает Джонсон Деннис, обводя своих соперников
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
46'
46'
Рефери не любит споров - именно за это Родригес Хосе сейчас получил желтую
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Кобаяси Юки сделал результативную передачу.
46'
ГОООООЛ - Хег Даниэль Херенвен забивает ударом головой
45'
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
45'
Хорнкамп Ииц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Семеду Лисандру нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
44'
44'
Отличные скиллы показывает Семеду Лисандру, обводя своих соперников
44'
44'
Кошелев Алексей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
44'
43'
43'
Судья сигнализирует, что Сметс Йоррит из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Ламмерс Сэм
43'
43'
43'
42'
42'
Пинту Мика предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Ван Берген Митчелл из команды Херенвен отдал передачу, которая была заблокирована.
41'
Судья сигнализирует, что Хорнкамп Ииц из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Пинту Мика
40'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
39'
39'
39'
Джонсон Деннис из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
39'
38'
Вауденберг Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Новакович Андрия из команды Фортуна Ситтард делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
После дальнего удара, который нанес Ринстра Бен мяч отбит вратарем
36'
Херингс Кай получает желтую карточку за неспортивное поведение
36'
Херингс Кай из команды Фортуна Ситтард играет слишком грубо. Влап Михел оказался на газоне.
36'
Эль-Мессауди Ахмед нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Лампру Лазарос бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
36'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард делает отличный кросс...
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
35'
35'
Ламмерс Сэм из команды Херенвен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
35'
Джонсон Деннис из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
34'
34'
34'
Кобаяси Юки навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Судья сигнализирует, что Пинту Мика из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Ван Берген Митчелл
33'
31'
Семеду Лисандру сделал результативную передачу.
31'
Г О О О О Л - Димерс Марк изменил счет на табло!
31'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард делает пас партнеру.
31'
Пинту Мика из команды Фортуна Ситтард делает пас партнеру.
31'
Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард делает пас партнеру.
31'
31'
Хан Уорнер не дал случится голу! Семеду Лисандру должен был забивать, но Хан Уорнер сделал отличный сейв
31'
ШАНС! Семеду Лисандру вышел один-на-один с голкипером...
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
30'
29'
Сметс Йоррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Джонсон Деннис из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
29'
Судья сигнализирует, что Ринстра Бен из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Димерс Марк
28'
Ламмерс Сэм из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Влап Михел из команды Херенвен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
28'
28'
28'
Игрок команды Херенвен делает подачу своему товарищу по команде.
28'
27'
27'
27'
Влап Михел бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
26'
25'
Джонсон Деннис из команды Херенвен в офсайде
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
25'
25'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
24'
24'
Ламмерс Сэм нанес удар, но промахнулся очень сильно.
23'
23'
23'
Димерс Марк не смог попасть в створ ударом издали
23'
Новакович Андрия из команды Фортуна Ситтард делает пас партнеру.
23'
Плохо сыграл Ринстра Бен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
22'
Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард забрасывает мяч в штрафную.
22'
22'
21'
Ринстра Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
21'
Хорнкамп Ииц совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
21'
Безумный фол. Хорнкамп Ииц грубо играет против соперника. Пострадал Пинту Мика
20'
20'
Новакович Андрия из команды Фортуна Ситтард сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
20'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
20'
Джонсон Деннис из команды Херенвен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
19'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
19'
19'
19'
Кобаяси Юки из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
18'
Кобаяси Юки бьет со штрафного в створ, но Кошелев Алексей держит все под контролем
17'
Лампру Лазарос получает желтую карточку за неспортивное поведение
17'
Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард играет слишком грубо. Ламмерс Сэм оказался на газоне.
17'
17'
Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Кобаяси Юки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
17'
16'
15'
Судья сигнализирует, что Джонсон Деннис из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Макинтош Келвин
15'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
15'
Кобаяси Юки возвращается на поле.
15'
Матч возобновится спорным мячом
14'
Ох, нехорошо это выглядит. Кобаяси Юки получил травму и медбригада забирает его с поля.
14'
Кобаяси Юки на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Вауденберг Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Родригес Хосе из команды Фортуна Ситтард сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
13'
13'
Назначен штрафной. Пострадал Эль-Мессауди Ахмед, его свалил Вауденберг Лукас.
12'
Эль-Мессауди Ахмед из команды Фортуна Ситтард направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
12'
11'
11'
Джонсон Деннис не смог попасть в створ ударом издали
11'
11'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
10'
Судья сигнализирует, что Сметс Йоррит из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Влап Михел
7'
Новакович Андрия сделал результативную передачу.
7'
Макинтош Келвин сделал результативную передачу.
7'
Г О О О О Л - Лампру Лазарос изменил счет на табло!
7'
Отличные скиллы показывает Лампру Лазарос, обводя своих соперников
7'
7'
Влап Михел из команды Херенвен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
7'
5'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард.
5'
Отличные скиллы показывает Ринстра Бен, обводя своих соперников
5'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
5'
4'
4'
4'
Матч возобновлен
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
Пири Кик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Новакович Андрия из команды Фортуна Ситтард плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
2'
Новакович Андрия из команды Фортуна Ситтард в офсайде
2'
2'
Ван Берген Митчелл из команды Херенвен навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Фортуна Ситтард начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fortuna Sittard Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Таиланд: Тайская лига
Тунис: Лига 1
Турция: Первая лига Турции
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Премьер-лига
Финляндия: Кубок (Группа A)
Финляндия: Кубок (Группа B)
Финляндия: Кубок (Группа C)
Финляндия: Кубок (Группа D)
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (Группа 2)
Швеция: Кубок (Группа 3)
Швеция: Кубок (Группа 6)
Швеция: Кубок (Группа 7)
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Япония: Джей-лига
Итог 0 Саган Тосу 4 Нагойя Грампус Итог 0 Вегальта Сендай 0 Урава Редс Итог 1 Санфречче Хиросима 1 Симидзу С-Палс Итог 0 Кавасаки Фронтале 0 Токио Итог 2 Гамба Осака 3 Йокогама Маринос Итог 1 Касима Антлерс 2 Оита Тринита Итог 1 Джубило Ивата 1 Мацумото Ямага Итог 2 Сёнан Бельмаре 0 Консадоле Саппоро
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