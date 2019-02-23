  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 8523
Фортуна Ситтард
2:4
Конец матча
Херенвен
0'
1:0
7' Гол
Лампру Лазарос
17' Желтая карточка
Лампру Лазарос
21' Желтая карточка
Хорнкамп Ииц
2:0
31' Гол
Димерс Марк
36' Желтая карточка
Херингс Кай
45' Желтая карточка
Родригес Хосе
2:1
45' Гол
Хег Даниэль
2:2
61' Гол
Ван Берген Митчелл
73' Вторая желтая карточка
Родригес Хосе
2:3
74' Пенальти
Ламмерс Сэм
2:4
84' Гол
Ламмерс Сэм
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
96'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
95'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
95'
Тактическая замена. Ринстра Бен уходит с поля и его заменяет Торсби Мортен
94'
Херенвен контролирует мяч.
93'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
93'
Удар от ворот произведет Херенвен
92'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
92'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
89'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Желтая карточка
88'
Хег Даниэль получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
88'
ПЕНАЛЬТИ - Хег Даниэль из команды Херенвен привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Новакович Андрия.
88'
Отличные скиллы показывает Новакович Андрия, обводя своих соперников
Фол, нарушение
87'
Влап Михел из команды Херенвен играет слишком грубо. Макинтош Келвин оказался на газоне.
87'
Фортуна Ситтард контролирует мяч.
87'
Херенвен имеет хороший шанс забить.
86'
Фортуна Ситтард контролирует мяч.
86'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
85'
Тактическая замена. Джонсон Деннис уходит с поля и его заменяет Ван Амерсфоорт Пелле
85'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
84'
Влап Михел сделал результативную передачу.
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Ламмерс Сэм изменил счет на табло!
84'
Отличные скиллы показывает Ламмерс Сэм, обводя своих соперников
84'
Херенвен начинает контратаку
84'
Пинту Мика из команды Фортуна Ситтард делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
Фортуна Ситтард имеет хороший шанс забить.
83'
Херенвен имеет хороший шанс забить.
82'
Пири Кик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Хуттен Ларс из команды Фортуна Ситтард делает пас партнеру.
81'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
81'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Угловой
81'
Сметс Йоррит из команды Фортуна Ситтард разыграл угловой с правого угла.
81'
Хорнкамп Ииц предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
Димерс Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
80'
Пири Кик наказан за толчок Новакович Андрия
80'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
80'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
79'
Ламмерс Сэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Димерс Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
79'
Тактическая замена. Эль-Мессауди Ахмед уходит с поля и его заменяет Хуттен Ларс
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Кобаяси Юки из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Димерс Марк
78'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
78'
Хег Даниэль из команды Херенвен наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
78'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой справа.
78'
Джонсон Деннис имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!
77'
Влап Михел из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Херенвен имеет хороший шанс забить.
77'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
Херенвен контролирует мяч.
75'
Тактическая замена. Семеду Лисандру уходит с поля и его заменяет Эссерс Клинт
75'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Ламмерс Сэм из команды Херенвен забивает с точки!
73'
Родригес Хосе получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
73'
ПЕНАЛЬТИ - Родригес Хосе из команды Фортуна Ситтард привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Влап Михел.
73'
Херенвен имеет хороший шанс забить.
73'
Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
72'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
72'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
72'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
71'
Тактическая замена. Ван Берген Митчелл уходит с поля и его заменяет Михайлович Неманья
Фол, нарушение
71'
Ринстра Бен из команды Херенвен толкнул локтем оппонента. Это Димерс Марк заработал фол
71'
Родригес Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Ван Берген Митчелл из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
70'
Херенвен имеет хороший шанс забить.
70'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
69'
Матч возобновлен
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
Джонсон Деннис из команды Херенвен делает пас партнеру.
68'
Херенвен имеет хороший шанс забить.
68'
Удар от ворот произведет Херенвен
68'
Сметс Йоррит не смог попасть в створ ударом издали
68'
Фортуна Ситтард имеет хороший шанс забить.
67'
Херингс Кай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Влап Михел нанес удар в каркас ворот!
67'
Ван Берген Митчелл разрезает оборону соперника отличным пасом
Офсайд
67'
Джонсон Деннис из команды Херенвен в офсайде
67'
Херенвен контролирует мяч.
66'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Влап Михел бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
65'
Ван Берген Митчелл из команды Херенвен делает пас партнеру.
65'
Лампру Лазарос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой слева.
65'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
64'
Родригес Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
Джонсон Деннис имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
64'
Херенвен имеет хороший шанс забить.
63'
Сегодняшная посещаемость составляет 8523 болельщиков
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Кобаяси Юки из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Димерс Марк
62'
Отличный гол забил Ван Берген Митчелл
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Ван Берген Митчелл забивает!
61'
Отличные скиллы показывает Ван Берген Митчелл, обводя своих соперников
61'
Херенвен имеет хороший шанс забить.
60'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
60'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
59'
Кошелев Алексей взял и забрал мяч на выходе
59'
Ринстра Бен из команды Херенвен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
59'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой справа.
59'
Родригес Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Херенвен имеет хороший шанс забить.
58'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
58'
Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард в офсайде
57'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
57'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
55'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
54'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
54'
Фортуна Ситтард контролирует мяч.
52'
Херенвен контролирует мяч.
52'
Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
52'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард подал угловой слева.
52'
Пинту Мика из команды Фортуна Ситтард делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Ван Берген Митчелл из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Пинту Мика
49'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
49'
Родригес Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Ван Берген Митчелл из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
48'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Новакович Андрия из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Ринстра Бен
47'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
47'
Хег Даниэль из команды Херенвен наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
47'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой справа.
47'
После удара головой, который сделал Хег Даниэль мяч выносится вратарем на угловой
Угловой
46'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой слева.
46'
Джонсон Деннис нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
46'
Отличные скиллы показывает Джонсон Деннис, обводя своих соперников
46'
Херенвен контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Угловой
46'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой слева.
Желтая карточка
46'
Рефери не любит споров - именно за это Родригес Хосе сейчас получил желтую
46'
Родригес Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Кобаяси Юки сделал результативную передачу.
Описание гола
46'
ГОООООЛ - Хег Даниэль Херенвен забивает ударом головой
45'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
45'
Хорнкамп Ииц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Семеду Лисандру нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Фортуна Ситтард имеет хороший шанс забить.
44'
Херенвен контролирует мяч.
44'
Отличные скиллы показывает Семеду Лисандру, обводя своих соперников
44'
Фортуна Ситтард начинает контратаку
44'
Кошелев Алексей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой справа.
44'
Родригес Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Ван Берген Митчелл из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Сметс Йоррит из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Ламмерс Сэм
43'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
Фортуна Ситтард начинает контратаку
43'
Лампру Лазарос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой справа.
42'
Пинту Мика предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Ван Берген Митчелл из команды Херенвен отдал передачу, которая была заблокирована.
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Хорнкамп Ииц из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Пинту Мика
40'
Фортуна Ситтард контролирует мяч.
40'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
39'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Херингс Кай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Джонсон Деннис из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
39'
Херенвен имеет хороший шанс забить.
38'
Вауденберг Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Новакович Андрия из команды Фортуна Ситтард делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
После дальнего удара, который нанес Ринстра Бен мяч отбит вратарем
Желтая карточка
36'
Херингс Кай получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
36'
Херингс Кай из команды Фортуна Ситтард играет слишком грубо. Влап Михел оказался на газоне.
36'
Эль-Мессауди Ахмед нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Лампру Лазарос бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
36'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард делает отличный кросс...
36'
Фортуна Ситтард имеет хороший шанс забить.
35'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
35'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
35'
Ламмерс Сэм из команды Херенвен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
35'
Джонсон Деннис из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
34'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
34'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
34'
Кобаяси Юки навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Пинту Мика из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Ван Берген Митчелл
33'
Херенвен контролирует мяч.
31'
Семеду Лисандру сделал результативную передачу.
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Димерс Марк изменил счет на табло!
31'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард делает пас партнеру.
31'
Пинту Мика из команды Фортуна Ситтард делает пас партнеру.
31'
Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард делает пас партнеру.
31'
Фортуна Ситтард имеет хороший шанс забить.
31'
Хан Уорнер не дал случится голу! Семеду Лисандру должен был забивать, но Хан Уорнер сделал отличный сейв
31'
ШАНС! Семеду Лисандру вышел один-на-один с голкипером...
30'
Фортуна Ситтард имеет хороший шанс забить.
30'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
30'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Сметс Йоррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Джонсон Деннис из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Херенвен имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Ринстра Бен из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Димерс Марк
28'
Ламмерс Сэм из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Влап Михел из команды Херенвен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
28'
Херингс Кай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой слева.
28'
Игрок команды Херенвен делает подачу своему товарищу по команде.
28'
Родригес Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Лампру Лазарос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой слева.
27'
Влап Михел бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
26'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
25'
Джонсон Деннис из команды Херенвен в офсайде
25'
Херенвен контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
25'
Фортуна Ситтард начинает контратаку
25'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
24'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
24'
Ламмерс Сэм нанес удар, но промахнулся очень сильно.
23'
Херенвен имеет хороший шанс забить.
23'
Удар от ворот произведет Херенвен
23'
Димерс Марк не смог попасть в створ ударом издали
23'
Новакович Андрия из команды Фортуна Ситтард делает пас партнеру.
23'
Плохо сыграл Ринстра Бен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
22'
Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард забрасывает мяч в штрафную.
22'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Ринстра Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Димерс Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
21'
Хорнкамп Ииц совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
21'
Безумный фол. Хорнкамп Ииц грубо играет против соперника. Пострадал Пинту Мика
20'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Новакович Андрия из команды Фортуна Ситтард сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
20'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
20'
Джонсон Деннис из команды Херенвен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
19'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
19'
Фортуна Ситтард начинает контратаку
19'
Херингс Кай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Кобаяси Юки из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
18'
Кобаяси Юки бьет со штрафного в створ, но Кошелев Алексей держит все под контролем
Желтая карточка
17'
Лампру Лазарос получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
17'
Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард играет слишком грубо. Ламмерс Сэм оказался на газоне.
17'
Херенвен имеет хороший шанс забить.
17'
Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Кобаяси Юки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
17'
Фортуна Ситтард имеет хороший шанс забить.
16'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Джонсон Деннис из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Макинтош Келвин
15'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Травма, повреждение
15'
Кобаяси Юки возвращается на поле.
15'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
14'
Ох, нехорошо это выглядит. Кобаяси Юки получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
14'
Кобаяси Юки на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Вауденберг Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Родригес Хосе из команды Фортуна Ситтард сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
13'
Димерс Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Назначен штрафной. Пострадал Эль-Мессауди Ахмед, его свалил Вауденберг Лукас.
12'
Эль-Мессауди Ахмед из команды Фортуна Ситтард направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
12'
Фортуна Ситтард имеет хороший шанс забить.
11'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
11'
Джонсон Деннис не смог попасть в створ ударом издали
11'
Херенвен имеет хороший шанс забить.
11'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Сметс Йоррит из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Влап Михел
7'
Новакович Андрия сделал результативную передачу.
7'
Макинтош Келвин сделал результативную передачу.
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Лампру Лазарос изменил счет на табло!
7'
Отличные скиллы показывает Лампру Лазарос, обводя своих соперников
7'
Фортуна Ситтард имеет хороший шанс забить.
7'
Влап Михел из команды Херенвен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
7'
Херенвен имеет хороший шанс забить.
5'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард.
5'
Отличные скиллы показывает Ринстра Бен, обводя своих соперников
5'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
5'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
Матч возобновлен
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
Пири Кик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Новакович Андрия из команды Фортуна Ситтард плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
Офсайд
2'
Новакович Андрия из команды Фортуна Ситтард в офсайде
2'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
2'
Ван Берген Митчелл из команды Херенвен навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Фортуна Ситтард начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fortuna Sittard Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Аргентина: Суперлига
Бразилия: Кариока. 2-й раунд. Борьба за выживание
Венесуэла: Примера: Апертура
Италия: Серия C (Группа B)
Колумбия: Примера А Апертура
Коста-Рика: Примера: Клаусура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Экстракласса
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Премьер-лига
Чили: Примера
Эквадор: Серия A

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация