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  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 13823
ПЕК Зволле
0:3
Конец матча
Де Графсхап
0'
0:1
36' Гол в свои ворота
Лам Томас
61' Желтая карточка
Ван Полен Брам
0:2
64' Гол
Бенсхоп Чарлисон
72' Желтая карточка
Стральман Барт
77' Красная карточка
Серраренс Фабиан
0:3
80' Гол
Бюргзорг Делано
90'+5
Второй тайм
95'
Де Графсхап заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
95'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
94'
Шанс! Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле пробил головой, но мимо
Угловой
94'
Леманс Клинт из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
94'
Тютюарима Йорди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
94'
ПЕК Зволле имеет хороший шанс забить.
93'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
92'
Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
92'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Azor Matusiwa из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Лам Томас
Угловой
90'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап разыграл угловой с левого угла.
90'
Тактическая замена. Бюргзорг Делано уходит с поля и его заменяет Ньивпорт Свен
90'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
89'
Ван дер Харт Микки отбил мяч на угловой после удара Бюргзорг Делано из штрафной площади.
89'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап делает пас партнеру.
89'
Де Графсхап начинает контратаку
89'
Стральман Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
89'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
88'
Флемминг Зиан нанес удар головой, но Юрьюс Хидде спокойно отбил мяч.
Угловой
88'
Леманс Клинт из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
88'
Ван Дёйнен Майк мяч отрикошетил от ворот
88'
Отличные скиллы показывает Ван Дёйнен Майк, обводя своих соперников
87'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
87'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
87'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
86'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Тай Леннарт из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Эль-Джебли Юссеф
85'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
83'
Тютюарима Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
83'
Леманс Клинт из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
83'
Овюсу Лерой предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
83'
Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
83'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
Травма, повреждение
82'
Овюсу Лерой возвращается на поле.
82'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
82'
Леманс Клинт из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
82'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
82'
Ох, нехорошо это выглядит. Овюсу Лерой получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
82'
Овюсу Лерой на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
Овюсу Лерой предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
Элберс Стэнли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
80'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
80'
Эль-Джебли Юссеф сделал результативную передачу.
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Бюргзорг Делано изменил счет на табло!
80'
ШАНС! Бюргзорг Делано вышел один-на-один с голкипером...
80'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
80'
Де Графсхап начинает контратаку
79'
Ван де Паверт Тед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Клемент Пелле из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
77'
УДАЛЕНИЕ! - Серраренс Фабиан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Фол, нарушение
77'
Серраренс Фабиан из команды Де Графсхап толкнул локтем оппонента. Это Лам Томас заработал фол
77'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
77'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
76'
Серраренс Фабиан из команды Де Графсхап в офсайде
76'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
76'
Какой промах! Флемминг Зиан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
76'
Элберс Стэнли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
76'
Матч возобновлен
75'
Нарсинх Фюрдьел получил травму и заменен. Ван Мигем Дарил выходит на поле.
75'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Травма, повреждение
75'
Нарсинх Фюрдьел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
73'
Ван Полен Брам нанес удар головой, но Юрьюс Хидде спокойно отбил мяч.
73'
Леманс Клинт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Тактическая замена. Ван Крой Вито уходит с поля и его заменяет Элберс Стэнли
Желтая карточка
72'
Стральман Барт получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Стральман Барт из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Ван Дёйнен Майк
72'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
72'
Тактическая замена. Бенсхоп Чарлисон уходит с поля и его заменяет Серраренс Фабиан
71'
Тактическая замена. Бауй Уасим уходит с поля и его заменяет Леманс Клинт
71'
Какой промах! Эхизибуэ Кингсли имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
71'
Бауй Уасим из команды ПЕК Зволле делает отличный кросс...
70'
Овюсу Лерой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Клемент Пелле из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
70'
Ван де Паверт Тед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
70'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
69'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
68'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Вет Хавьер из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Клемент Пелле
66'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
65'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
64'
Azor Matusiwa сделал результативную передачу.
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Бенсхоп Чарлисон изменил счет на табло!
64'
Azor Matusiwa из команды Де Графсхап сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
64'
Де Графсхап начинает контратаку
64'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
64'
Вет Хавьер из команды Де Графсхап не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
64'
Команда Де Графсхап забила мяч, хотя лучше играли соперники
64'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап делает навес прямо в штрафную.
64'
Нарсинх Фюрдьел из команды Де Графсхап делает пас партнеру.
Офсайд
62'
Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле в офсайде
62'
Бауй Уасим из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
62'
Эхизибуэ Кингсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Эль-Джебли Юссеф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
61'
Ван Полен Брам получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Бенсхоп Чарлисон
61'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
61'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
60'
Клемент Пелле из команды ПЕК Зволле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
Стральман Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
60'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Стральман Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Бауй Уасим из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
60'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
59'
Стральман Барт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Клемент Пелле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
59'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап играет слишком грубо. Ван Дёйнен Майк оказался на газоне.
58'
ПЕК Зволле начинает контратаку
58'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
58'
Вет Хавьер из команды Де Графсхап делает пас партнеру.
58'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
58'
ШАНС! Бюргзорг Делано нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
57'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле отдал передачу, которая была заблокирована.
56'
Ван Крой Вито пробует нанести удар издали, но Юрьюс Хидде держит все под контролем
Фол, нарушение
55'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап играет слишком грубо. Ван Дёйнен Майк оказался на газоне.
55'
Хорошую попытку сделал Бенсхоп Чарлисон. Удар в створ, но вратарь начеку
55'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап делает пас партнеру.
55'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Бюргзорг Делано
54'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
54'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
53'
Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
53'
Флемминг Зиан из команды ПЕК Зволле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
53'
Лам Томас наказан за толчок Бенсхоп Чарлисон
53'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
51'
Юрьюс Хидде взял и забрал мяч на выходе
51'
Тай Леннарт из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Тютюарима Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
50'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Офсайд
49'
Бенсхоп Чарлисон из команды Де Графсхап в офсайде
49'
Бенсхоп Чарлисон из команды Де Графсхап направляет мяч в штрафную площадку, но Ван дер Харт Микки выбегает и ловит мяч
49'
Нарсинх Фюрдьел из команды Де Графсхап делает пас партнеру.
49'
Azor Matusiwa выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
Офсайд
47'
Тай Леннарт из команды ПЕК Зволле в офсайде
47'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
47'
Де Графсхап контролирует мяч.
46'
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Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
47'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Опасность предотвращена - Лам Томас из команды ПЕК Зволле вступил в отбор удачно
47'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
46'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
ШАНС! Тютюарима Йорди нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
45'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Тютюарима Йорди и Бюргзорг Делано из команды Де Графсхап.
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
45'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
44'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
44'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
43'
Вет Хавьер наказан за толчок Бауй Уасим
42'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап пасует в штрафную, но Ван дер Харт Микки выходит и ловит мяч.
42'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Овюсу Лерой из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Клемент Пелле
Травма, повреждение
41'
Вет Хавьер возвращается на поле.
Фол, нарушение
41'
Бенсхоп Чарлисон наказан за толчок Клемент Пелле
41'
Матч возобновлен
40'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Травма, повреждение
40'
Ох, нехорошо это выглядит. Вет Хавьер получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
39'
Вет Хавьер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Тай Леннарт пробует нанести удар издали, но Юрьюс Хидде ловит мяч
Угловой
39'
Клемент Пелле из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
39'
Тютюарима Йорди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
39'
Бауй Уасим из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Ван Дёйнен Майк
37'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Лам Томас уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
36'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
36'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Эль-Джебли Юссеф и Бенсхоп Чарлисон из команды Де Графсхап.
36'
Паал Кеннет ошибается в защите.
Офсайд
35'
Лам Томас из команды ПЕК Зволле в офсайде
35'
Бауй Уасим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
34'
Бюргзорг Делано наказан за толчок Ван Крой Вито
34'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
Клемент Пелле из команды ПЕК Зволле делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
34'
Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
Ван Крой Вито нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Плохо сыграл Юрьюс Хидде - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
33'
Клемент Пелле из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
33'
Овюсу Лерой предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Ван Дёйнен Майк мяч отрикошетил от ворот
33'
Отличные скиллы показывает Ван Дёйнен Майк, обводя своих соперников
32'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
31'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
30'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Паал Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Тютюарима Йорди из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
29'
Эхизибуэ Кингсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Нарсинх Фюрдьел из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
29'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Нарсинх Фюрдьел из команды Де Графсхап делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
28'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
28'
Паал Кеннет наказан за толчок Вет Хавьер
28'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
28'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
Ван дер Харт Микки взял и забрал мяч на выходе
27'
Тютюарима Йорди из команды Де Графсхап делает неудачный навес.
27'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
26'
ШАНС! Клемент Пелле нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
26'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Клемент Пелле и Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле.
26'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
25'
Бюргзорг Делано из команды Де Графсхап не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
25'
Эль-Джебли Юссеф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Бюргзорг Делано
25'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
24'
Ван Крой Вито задерживает мяч рукой
24'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
24'
Вет Хавьер из команды Де Графсхап делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Матч возобновлен
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Лам Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Нарсинх Фюрдьел из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
22'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Azor Matusiwa из команды Де Графсхап хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
21'
Клемент Пелле из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
21'
Выглядело как неплохой момент. Бенсхоп Чарлисон из команды Де Графсхап закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
21'
Де Графсхап имеет хороший шанс забить.
20'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
20'
Ван Дёйнен Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап подал угловой слева.
19'
Лам Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Вет Хавьер из команды Де Графсхап делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
19'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
19'
Юрьюс Хидде взял и забрал мяч на выходе
19'
Бауй Уасим из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
18'
Де Графсхап контролирует мяч.
17'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
16'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Лам Томас из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Эль-Джебли Юссеф
15'
Ван де Паверт Тед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Бауй Уасим из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
14'
Флемминг Зиан мяч отрикошетил от ворот
14'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
13'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
12'
Бюргзорг Делано из команды Де Графсхап в офсайде
12'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
11'
Эль-Джебли Юссеф не смог попасть в створ ударом издали
11'
Паал Кеннет ошибается в защите.
Фол, нарушение
10'
Тютюарима Йорди наказан за толчок Тай Леннарт
10'
Тютюарима Йорди из команды Де Графсхап делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
Травма, повреждение
9'
Бауй Уасим возвращается на поле.
9'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
9'
Ох, нехорошо это выглядит. Бауй Уасим получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
8'
Бауй Уасим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
Бенсхоп Чарлисон нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
7'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
7'
Ван Дёйнен Майк не смог попасть в створ ударом издали
6'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Тай Леннарт пробует нанести удар издали, но Юрьюс Хидде держит все под контролем
Фол, нарушение
5'
Azor Matusiwa из команды Де Графсхап играет слишком грубо. Флемминг Зиан оказался на газоне.
5'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
4'
Лам Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Нарсинх Фюрдьел из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
4'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
3'
Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле в офсайде
3'
Тай Леннарт из команды ПЕК Зволле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
3'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
2'
Вет Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
2'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
2'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Де Графсхап начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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