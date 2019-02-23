Стадион: МАК3ПАРК Зрители: 13823
0:3
Конец матча
0:1
36' Гол в свои воротаЛам Томас
61' Желтая карточкаВан Полен Брам
0:2
64' ГолБенсхоп Чарлисон
72' Желтая карточкаСтральман Барт
77' Красная карточкаСерраренс Фабиан
0:3
80' ГолБюргзорг Делано
Второй тайм
95'
Де Графсхап заслуженно побеждает в отличном матче
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
95'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
94'
Шанс! Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле пробил головой, но мимо
94'
Леманс Клинт из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
94'
Тютюарима Йорди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
94'
ПЕК Зволле имеет хороший шанс забить.
93'
92'
Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
92'
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Судья сигнализирует, что Azor Matusiwa из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Лам Томас
90'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап разыграл угловой с левого угла.
90'
Тактическая замена. Бюргзорг Делано уходит с поля и его заменяет Ньивпорт Свен
90'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
89'
Ван дер Харт Микки отбил мяч на угловой после удара Бюргзорг Делано из штрафной площади.
89'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап делает пас партнеру.
89'
89'
89'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
89'
88'
Флемминг Зиан нанес удар головой, но Юрьюс Хидде спокойно отбил мяч.
88'
88'
Ван Дёйнен Майк мяч отрикошетил от ворот
88'
Отличные скиллы показывает Ван Дёйнен Майк, обводя своих соперников
87'
87'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
87'
86'
85'
Судья сигнализирует, что Тай Леннарт из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Эль-Джебли Юссеф
85'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
83'
Тютюарима Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
83'
83'
Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
83'
82'
Овюсу Лерой возвращается на поле.
82'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
82'
82'
Матч возобновлен
82'
Ох, нехорошо это выглядит. Овюсу Лерой получил травму и медбригада забирает его с поля.
82'
Овюсу Лерой на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
81'
Элберс Стэнли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
80'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
80'
Эль-Джебли Юссеф сделал результативную передачу.
80'
Г О О О О Л - Бюргзорг Делано изменил счет на табло!
80'
ШАНС! Бюргзорг Делано вышел один-на-один с голкипером...
80'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
80'
79'
79'
Клемент Пелле из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
77'
УДАЛЕНИЕ! - Серраренс Фабиан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
77'
Серраренс Фабиан из команды Де Графсхап толкнул локтем оппонента. Это Лам Томас заработал фол
77'
77'
76'
Серраренс Фабиан из команды Де Графсхап в офсайде
76'
76'
Какой промах! Флемминг Зиан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
76'
Элберс Стэнли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
76'
Матч возобновлен
75'
Нарсинх Фюрдьел получил травму и заменен. Ван Мигем Дарил выходит на поле.
75'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
75'
Нарсинх Фюрдьел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
73'
Ван Полен Брам нанес удар головой, но Юрьюс Хидде спокойно отбил мяч.
73'
Леманс Клинт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Тактическая замена. Ван Крой Вито уходит с поля и его заменяет Элберс Стэнли
72'
Стральман Барт получил желтую карточку от судьи
72'
Судья сигнализирует, что Стральман Барт из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Ван Дёйнен Майк
72'
72'
Тактическая замена. Бенсхоп Чарлисон уходит с поля и его заменяет Серраренс Фабиан
71'
Тактическая замена. Бауй Уасим уходит с поля и его заменяет Леманс Клинт
71'
Какой промах! Эхизибуэ Кингсли имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
71'
Бауй Уасим из команды ПЕК Зволле делает отличный кросс...
70'
Овюсу Лерой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Клемент Пелле из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
70'
70'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
70'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
69'
68'
67'
66'
Судья сигнализирует, что Вет Хавьер из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Клемент Пелле
66'
65'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
64'
Azor Matusiwa сделал результативную передачу.
64'
Г О О О О Л - Бенсхоп Чарлисон изменил счет на табло!
64'
Azor Matusiwa из команды Де Графсхап сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
64'
64'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
64'
Вет Хавьер из команды Де Графсхап не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
64'
Команда Де Графсхап забила мяч, хотя лучше играли соперники
64'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап делает навес прямо в штрафную.
64'
Нарсинх Фюрдьел из команды Де Графсхап делает пас партнеру.
62'
Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле в офсайде
62'
Бауй Уасим из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
62'
Эхизибуэ Кингсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Эль-Джебли Юссеф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
61'
Ван Полен Брам получил желтую карточку от судьи
61'
Судья сигнализирует, что Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Бенсхоп Чарлисон
61'
61'
60'
Клемент Пелле из команды ПЕК Зволле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
60'
Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
60'
60'
60'
Бауй Уасим из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
60'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
59'
Стральман Барт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Клемент Пелле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
59'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап играет слишком грубо. Ван Дёйнен Майк оказался на газоне.
58'
ПЕК Зволле начинает контратаку
58'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
58'
Вет Хавьер из команды Де Графсхап делает пас партнеру.
58'
58'
ШАНС! Бюргзорг Делано нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
57'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле отдал передачу, которая была заблокирована.
56'
Ван Крой Вито пробует нанести удар издали, но Юрьюс Хидде держит все под контролем
55'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап играет слишком грубо. Ван Дёйнен Майк оказался на газоне.
55'
Хорошую попытку сделал Бенсхоп Чарлисон. Удар в створ, но вратарь начеку
55'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап делает пас партнеру.
55'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
54'
Судья сигнализирует, что Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Бюргзорг Делано
54'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
54'
53'
Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
53'
Флемминг Зиан из команды ПЕК Зволле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
53'
Лам Томас наказан за толчок Бенсхоп Чарлисон
53'
51'
Юрьюс Хидде взял и забрал мяч на выходе
51'
Тай Леннарт из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
50'
Тютюарима Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
50'
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
49'
Бенсхоп Чарлисон из команды Де Графсхап в офсайде
49'
Бенсхоп Чарлисон из команды Де Графсхап направляет мяч в штрафную площадку, но Ван дер Харт Микки выбегает и ловит мяч
49'
Нарсинх Фюрдьел из команды Де Графсхап делает пас партнеру.
49'
Azor Matusiwa выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
48'
48'
47'
Тай Леннарт из команды ПЕК Зволле в офсайде
47'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
47'
Де Графсхап контролирует мяч.
46'
Сегодняшная посещаемость составляет 13823 болельщиков
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
47'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
47'
47'
Опасность предотвращена - Лам Томас из команды ПЕК Зволле вступил в отбор удачно
47'
46'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
45'
ШАНС! Тютюарима Йорди нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
45'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Тютюарима Йорди и Бюргзорг Делано из команды Де Графсхап.
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
45'
44'
44'
44'
43'
43'
Вет Хавьер наказан за толчок Бауй Уасим
42'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап пасует в штрафную, но Ван дер Харт Микки выходит и ловит мяч.
42'
41'
Судья сигнализирует, что Овюсу Лерой из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Клемент Пелле
41'
Вет Хавьер возвращается на поле.
41'
Бенсхоп Чарлисон наказан за толчок Клемент Пелле
41'
Матч возобновлен
40'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
40'
Ох, нехорошо это выглядит. Вет Хавьер получил травму и медбригада забирает его с поля.
39'
Вет Хавьер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Тай Леннарт пробует нанести удар издали, но Юрьюс Хидде ловит мяч
39'
Клемент Пелле из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
39'
Тютюарима Йорди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
39'
Бауй Уасим из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
38'
Судья сигнализирует, что Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Ван Дёйнен Майк
37'
36'
Г О О О О Л - Лам Томас уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
36'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
36'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Эль-Джебли Юссеф и Бенсхоп Чарлисон из команды Де Графсхап.
36'
Паал Кеннет ошибается в защите.
35'
Лам Томас из команды ПЕК Зволле в офсайде
35'
Бауй Уасим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
34'
Бюргзорг Делано наказан за толчок Ван Крой Вито
34'
34'
Клемент Пелле из команды ПЕК Зволле делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
34'
Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
Ван Крой Вито нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Плохо сыграл Юрьюс Хидде - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
33'
Клемент Пелле из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
33'
33'
Ван Дёйнен Майк мяч отрикошетил от ворот
33'
Отличные скиллы показывает Ван Дёйнен Майк, обводя своих соперников
32'
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
30'
29'
Паал Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Тютюарима Йорди из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
29'
Эхизибуэ Кингсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
29'
29'
Нарсинх Фюрдьел из команды Де Графсхап делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
28'
28'
28'
Паал Кеннет наказан за толчок Вет Хавьер
28'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
28'
27'
Ван дер Харт Микки взял и забрал мяч на выходе
27'
Тютюарима Йорди из команды Де Графсхап делает неудачный навес.
27'
26'
ШАНС! Клемент Пелле нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
26'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Клемент Пелле и Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле.
26'
25'
25'
Бюргзорг Делано из команды Де Графсхап не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
25'
Эль-Джебли Юссеф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Судья сигнализирует, что Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Бюргзорг Делано
25'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
24'
Ван Крой Вито задерживает мяч рукой
24'
24'
Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
24'
Вет Хавьер из команды Де Графсхап делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
23'
Матч возобновлен
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Лам Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
22'
21'
Azor Matusiwa из команды Де Графсхап хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
21'
Клемент Пелле из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
21'
Выглядело как неплохой момент. Бенсхоп Чарлисон из команды Де Графсхап закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
21'
Де Графсхап имеет хороший шанс забить.
20'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
20'
Ван Дёйнен Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап подал угловой слева.
19'
Лам Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Вет Хавьер из команды Де Графсхап делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
19'
19'
Юрьюс Хидде взял и забрал мяч на выходе
19'
Бауй Уасим из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
18'
Де Графсхап контролирует мяч.
17'
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
15'
Судья сигнализирует, что Лам Томас из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Эль-Джебли Юссеф
15'
15'
Бауй Уасим из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
14'
Флемминг Зиан мяч отрикошетил от ворот
14'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
13'
13'
12'
Бюргзорг Делано из команды Де Графсхап в офсайде
12'
11'
11'
Эль-Джебли Юссеф не смог попасть в створ ударом издали
11'
Паал Кеннет ошибается в защите.
10'
Тютюарима Йорди наказан за толчок Тай Леннарт
10'
Тютюарима Йорди из команды Де Графсхап делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
9'
Бауй Уасим возвращается на поле.
9'
Матч возобновлен
9'
Ох, нехорошо это выглядит. Бауй Уасим получил травму и медбригада забирает его с поля.
8'
Бауй Уасим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
Бенсхоп Чарлисон нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
7'
7'
Ван Дёйнен Майк не смог попасть в створ ударом издали
6'
5'
Тай Леннарт пробует нанести удар издали, но Юрьюс Хидде держит все под контролем
5'
Azor Matusiwa из команды Де Графсхап играет слишком грубо. Флемминг Зиан оказался на газоне.
5'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
4'
Лам Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
4'
3'
Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле в офсайде
3'
Тай Леннарт из команды ПЕК Зволле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
3'
2'
Вет Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
2'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
2'
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Де Графсхап начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Англия: Национальная лига. Север
Англия: Национальная лига. Юг
Итог 2 Дартфорд 0 Уокинг Итог 0 Глостер 0 Челмсфорд Итог 2 Оксфорд Сити 3 Биллерикей Итог 0 Уэстон-сьюпер-Мэр 1 Чиппенхэм Таун Итог 2 Бат 0 Слауг Итог 0 Истборн 3 Уэлдстон Итог 0 Ханегрфорд Таун 1 Уэллинг Итог 5 Торкуэй 2 Далвич Гамлет Итог 0 Ист Таррок Юнайтед 0 Хэмптон энд Ричмонд Итог 2 Хемел Хемпстэд 2 Конкорд Рейнджерс Итог 2 Сент-Олбанс 2 Труро
Англия: Первая лига
Итог 1 Сканторп 1 Донкастер Итог 0 Бёртон 1 Флитвуд Таун Итог 5 Плимут 1 Рочдейл Итог 3 Уолсолл 2 Брэдфорд Сити Итог 1 Аккрингтон 1 Саутенд Итог 0 Бристоль Роверс 2 Сандерленд Итог 1 Питерборо Юнайтед 2 Шрусбери Таун Итог 0 Блэкпул 1 Оксфорд Юнайтед Итог 0 Портсмут 0 Барнсли Итог 0 Уиком 1 Джиллингем Итог 1 Уимблдон 2 Чарльтон
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Аргентина: Суперлига
Аргентина: Федераль A. Повышение. Зона Б
Бельгия: Первый дивизион А
Бельгия: Первый дивизион Б. Второй этап
Болгария: Первая профессиональная лига
Боливия: Примера: Апертура
Босния и Герцеговина: Премьер-лига
Бразилия: Carioca Taca Rio Group Stage
Бразилия: Кариока. 2-й раунд. Борьба за выживание
Бразилия: Минейро
Бразилия: Паулиста А1
Венгрия: Венгерский первый дивизон
Венесуэла: Примера: Апертура
Вьетнам: В-Лига
Гватемала: Лига Насьонал: Клаусура
Германия: Бундеслига: Женщины
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Бавария
Германия: Региональная лига. Запад
Германия: Региональная лига. Север
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Германия: Региональная лига. Юго-запад
Гондурас: Лига Насьонал: Клаусура
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Дания: Суперлига Дании
Израиль: Лигат ха'Ал
Индия: И-Лига
Индия: Суперлига Индии
Иордания: Премьер-лига
Иран: Персиан Галф Про Лига
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа A)
Италия: Серия C (Группа B)
Катар: Катар Старз
Кипр: Первый дивизион
Китай: Суперкубок (Финал)
Колумбия: Примера А Апертура
Коста-Рика: Примера: Клаусура
Лига Чемпионов КАФ (Группа C)
Люксембург: Национальный дивизион
Малайзия: Суперлига
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
ОАЭ: Арабиан Галф лига
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Румыния: Первая лига
Сальвадор: Примера: Клаусура
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Словакия: Суперлига
Словения: Первая лига
Таиланд: Тайская лига
Тунис: Лига 1
Турция: Первая лига Турции
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Премьер-лига
Финляндия: Кубок (Группа A)
Финляндия: Кубок (Группа B)
Финляндия: Кубок (Группа C)
Финляндия: Кубок (Группа D)
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (Группа 2)
Швеция: Кубок (Группа 3)
Швеция: Кубок (Группа 6)
Швеция: Кубок (Группа 7)
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Япония: Джей-лига
Итог 0 Саган Тосу 4 Нагойя Грампус Итог 0 Вегальта Сендай 0 Урава Редс Итог 1 Санфречче Хиросима 1 Симидзу С-Палс Итог 0 Кавасаки Фронтале 0 Токио Итог 2 Гамба Осака 3 Йокогама Маринос Итог 1 Касима Антлерс 2 Оита Тринита Итог 1 Джубило Ивата 1 Мацумото Ямага Итог 2 Сёнан Бельмаре 0 Консадоле Саппоро
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