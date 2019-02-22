Стадион: Геламко
24' Желтая карточкаЭсити Андерсон
1:0
39' ГолСорлот Александр
42' Желтая карточкаБопе Мервиль
2:0
43' ГолБронн Дилан
60' Желтая карточкаЛаифис Костас
77' Желтая карточкаФаи Коллинс
81' Желтая карточкаЭмон Рено
2:1
90' ГолЭмон Рено
90' Желтая карточкаМарин Рэзван
90' Желтая карточкаБронн Дилан
Второй тайм
90'
Бронн Дилан получил желтую карточку от судьи
90'
Марин Рэзван получил желтую карточку от судьи
90'
Гент делает замену. Jonathan David уходит с поля, а Верстрате Биргер выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Эмон Рено бьет в цель!
81'
Эмон Рено получил желтую карточку от судьи
80'
Стандард делает замену. Фаи Коллинс уходит с поля, а Каванда Луис выходит на его замену.
77'
Фаи Коллинс получил желтую карточку от судьи
69'
Стандард делает замену. Лестьенн Максим уходит с поля, а Халилович Ален выходит на его замену.
69'
Гент делает замену. Яремчук Роман уходит с поля, а Деягере Брехт выходит на его замену.
60'
Лаифис Костас получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
46'
Стандард делает замену. Бопе Мервиль уходит с поля, а Косанович Милош выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Г О О О О Л - Бронн Дилан бьет в цель!
42'
Бопе Мервиль получил желтую карточку от судьи
39'
Г О О О О Л - Сорлот Александр бьет в цель!
24'
Эсити Андерсон получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ghelamco Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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