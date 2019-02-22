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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Гент
2:1
Конец матча
Стандард
0'
24' Желтая карточка
Эсити Андерсон
1:0
39' Гол
Сорлот Александр
42' Желтая карточка
Бопе Мервиль
2:0
43' Гол
Бронн Дилан
60' Желтая карточка
Лаифис Костас
77' Желтая карточка
Фаи Коллинс
81' Желтая карточка
Эмон Рено
2:1
90' Гол
Эмон Рено
90' Желтая карточка
Марин Рэзван
90' Желтая карточка
Бронн Дилан
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Бронн Дилан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Марин Рэзван получил желтую карточку от судьи
90'
Гент делает замену. Jonathan David уходит с поля, а Верстрате Биргер выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Эмон Рено бьет в цель!
Желтая карточка
81'
Эмон Рено получил желтую карточку от судьи
80'
Стандард делает замену. Фаи Коллинс уходит с поля, а Каванда Луис выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Фаи Коллинс получил желтую карточку от судьи
69'
Стандард делает замену. Лестьенн Максим уходит с поля, а Халилович Ален выходит на его замену.
69'
Гент делает замену. Яремчук Роман уходит с поля, а Деягере Брехт выходит на его замену.
Желтая карточка
60'
Лаифис Костас получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Стандард делает замену. Бопе Мервиль уходит с поля, а Косанович Милош выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Бронн Дилан бьет в цель!
Желтая карточка
42'
Бопе Мервиль получил желтую карточку от судьи
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Сорлот Александр бьет в цель!
Желтая карточка
24'
Эсити Андерсон получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ghelamco Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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