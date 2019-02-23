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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Эйпен
1:1
Второй тайм: 50'
Зульте-Варегем
0'
1:0
9' Гол
Nils Schouterden
29' Желтая карточка
Бюрки Марко
1:1
38' Гол
Харбауи Хамди
40' Желтая карточка
Sulayman Marreh I
50'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Sulayman Marreh получил желтую карточку от судьи
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Харбауи Хамди бьет в цель!
Желтая карточка
29'
Бюрки Марко получил желтую карточку от судьи
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Нильс Схоутерден бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kehrwegstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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