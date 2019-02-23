Стадион: Де ла Ликорн
1:0
11' ГолГирасси Серу
22' Желтая карточкаСарр Маланг
53' Желтая карточкаМакенго Жан-Виктор
Новости после матча
Второй тайм
95'
Амьен заслуженно побеждает в отличном матче
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
94'
Данило Барбоза из команды Ницца делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
94'
93'
93'
93'
Эрей Кристоф из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
92'
Данило Барбоза из команды Ницца играет слишком грубо. Тьоте Шейк оказался на газоне.
92'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Тьоте Шейк из команды Амьен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
90'
Сент-Максимин Аллан не смог попасть в створ ударом издали
90'
Отличные скиллы показывает Сент-Максимин Аллан, обводя своих соперников
88'
88'
Тактическая замена. Годдос Саман уходит с поля и его заменяет Тьоте Шейк
87'
Тактическая замена. Конате Мусса уходит с поля и его заменяет Гнаоре Эдди
86'
Блен Алексис не смог попасть в створ ударом издали
86'
Монкондю Томас из команды Амьен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
85'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
85'
Мохамед Диаби наказан за толчок Гуано Принс-Десир
85'
Бюрнер Патрик из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
84'
Срарфи Бассем нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
83'
Отличные скиллы показывает Сент-Максимин Аллан, обводя своих соперников
82'
82'
Годдос Саман не смог попасть в створ ударом издали
82'
Амьен начинает контратаку
82'
Блен Алексис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Голкипер мог бы сыграть и получше
81'
Сиприен Вилан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
81'
Тактическая замена. Макенго Жан-Виктор уходит с поля и его заменяет Данило Барбоза
80'
Назначен штрафной. Пострадал Сент-Максимин Аллан, его свалил Крафт Эмиль.
80'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
79'
78'
78'
77'
Годдос Саман из команды Амьен навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
77'
77'
Шанс! Эрей Кристоф из команды Ницца пробил головой, но мимо
76'
Сиприен Вилан из команды Ницца исполняет угловой.
76'
Матч возобновлен
76'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
76'
Сент-Максимин Аллан мяч отрикошетил от ворот
75'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
75'
Гирасси Серу из команды Амьен в офсайде
75'
Конате Мусса из команды Амьен делает навес прямо в штрафную.
74'
Годдос Саман из команды Амьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
74'
73'
Конате Мусса из команды Амьен в офсайде
73'
72'
Шанс! Мохамед Диаби из команды Ницца пробил головой, но мимо
72'
Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой справа.
72'
Бюрнер Патрик нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Годдос Саман наказан за толчок Эрей Кристоф
70'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
70'
69'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца.
69'
Гирасси Серу имеет отличный шанс забить, но его удар головой каким-то образом остановлен на линии ворот
68'
Годдос Саман из команды Амьен подал угловой слева.
68'
Срарфи Бассем предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
68'
Судья сигнализирует, что Бюрнер Патрик из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Мендоса Стивен
67'
67'
67'
Эрей Кристоф наказан за толчок Конате Мусса
66'
Тактическая замена. Maxime Pelican уходит с поля и его заменяет Мохамед Диаби
66'
66'
Макенго Жан-Виктор из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
64'
64'
Maxime Pelican наказан за толчок Гуано Принс-Десир
62'
62'
Матч возобновлен
62'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
61'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца в офсайде
61'
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
60'
Тактическая замена. Отеро Хуан уходит с поля и его заменяет Мендоса Стивен
60'
ШАНС! Конате Мусса нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
60'
Гирасси Серу из команды Амьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
59'
59'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
59'
Тактическая замена. Тамез Адриен уходит с поля и его заменяет Срарфи Бассем
58'
Отеро Хуан наказан за толчок Пельмар Анди
57'
57'
Сиприен Вилан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
57'
Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
56'
56'
Конате Мусса нарушает правила. Сиприен Вилан пострадал
55'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
55'
55'
55'
Бенитес Вальтер не дал случится голу! Конате Мусса должен был забивать, но Бенитес Вальтер сделал отличный сейв
55'
Блен Алексис из команды Амьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
54'
54'
Годдос Саман решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
53'
Макенго Жан-Виктор получил желтую карточку от судьи
53'
Безумный фол. Макенго Жан-Виктор грубо играет против соперника. Пострадал Монкондю Томас
52'
51'
Конате Мусса из команды Амьен опасно и грубо сыграл. Эрей Кристоф пострадал.
51'
51'
Макенго Жан-Виктор из команды Ницца делает неудачный навес.
51'
Судья сигнализирует, что Питерс Эрик из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Maxime Pelican
50'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
50'
50'
Отеро Хуан из команды Амьен навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
49'
49'
Судья сигнализирует, что Блен Алексис из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Сиприен Вилан
49'
48'
Тамез Адриен наказан за толчок Отеро Хуан
47'
47'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Амьен играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
45'
45'
Шанс! Конате Мусса из команды Амьен пробил головой, но мимо
45'
44'
Судья сигнализирует, что Эрей Кристоф из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Годдос Саман
44'
Судья сигнализирует, что Годдос Саман из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Бюрнер Патрик
43'
Тамез Адриен наказан за толчок Монкондю Томас
43'
42'
42'
Лис-Мелу Пьерр наказан за толчок Гирасси Серу
42'
41'
Гирасси Серу из команды Амьен в офсайде
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
38'
Макенго Жан-Виктор задерживает мяч рукой
37'
Бюрнер Патрик задерживает мяч рукой
37'
Судья сигнализирует, что Конате Мусса из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Тамез Адриен
37'
Питерс Эрик нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Бенитес Вальтер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Годдос Саман из команды Амьен подал угловой слева.
36'
Блен Алексис мяч отрикошетил от ворот
36'
36'
Крафт Эмиль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
36'
Амьен начинает контратаку
35'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
35'
34'
Матч возобновлен
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
33'
Сарр Маланг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Блен Алексис из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
33'
32'
32'
ШАНС! Отеро Хуан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
32'
Плохо сыграл Сарр Маланг - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
32'
Отеро Хуан из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
31'
30'
Матч возобновлен
30'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
28'
28'
Тамез Адриен нарушает правила. Отеро Хуан пострадал
27'
27'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
27'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
26'
26'
Блен Алексис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой справа.
25'
Питерс Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
24'
24'
23'
Игрок из команды Амьен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
23'
Пельмар Анди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
23'
Сент-Максимин Аллан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
22'
Сарр Маланг получил желтую карточку от судьи
22'
Безумный фол. Сарр Маланг грубо играет против соперника. Пострадал Конате Мусса
21'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
20'
Годдос Саман из команды Амьен в офсайде
20'
19'
Сент-Максимин Аллан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
19'
Безумный фол. Сарр Маланг грубо играет против соперника. Пострадал Гирасси Серу
18'
18'
Макенго Жан-Виктор из команды Ницца подал угловой слева.
17'
Крафт Эмиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Бюрнер Патрик из команды Ницца навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
15'
14'
Монкондю Томас из команды Амьен играет слишком грубо. Лис-Мелу Пьерр оказался на газоне.
14'
12'
12'
Отличный командный гол!
11'
Конате Мусса сделал результативную передачу.
11'
Г О О О О Л - Гирасси Серу изменил счет на табло!
11'
ШАНС! Гирасси Серу вышел один-на-один с голкипером...
11'
Конате Мусса из команды Амьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
Амьен имеет хороший шанс забить.
10'
Конате Мусса из команды Амьен играет слишком грубо. Пельмар Анди оказался на газоне.
10'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
10'
10'
Лис-Мелу Пьерр не смог попасть в створ ударом издали
9'
9'
О, нет. Из многообещающей позиции Гирасси Серу из команды Амьен наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
9'
Годдос Саман из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
9'
Годдос Саман из команды Амьен разыграл угловой с правого угла.
9'
Бенитес Вальтер отбил мяч на угловой после удара Гирасси Серу из штрафной площади.
8'
Амьен имеет хороший шанс забить.
8'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
8'
Отеро Хуан из команды Амьен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
8'
8'
7'
7'
7'
6'
Питерс Эрик из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
6'
Годдос Саман из команды Амьен подал угловой справа.
6'
Сарр Маланг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Отеро Хуан из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
6'
Пельмар Анди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Годдос Саман из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
5'
Матч возобновлен
5'
Годдос Саман на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
4'
Тамез Адриен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
4'
Бюрнер Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
3'
2'
2'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Конате Мусса наказан за толчок Сарр Маланг
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
1'
Амьен начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Licorne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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