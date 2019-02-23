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  5. Лига 1
Стадион:
Амьен
1:0
Конец матча
Ницца
0'
1:0
11' Гол
Гирасси Серу
22' Желтая карточка
Сарр Маланг
53' Желтая карточка
Макенго Жан-Виктор
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
95'
Амьен заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
94'
Данило Барбоза из команды Ницца делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
94'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
93'
Ницца контролирует мяч.
93'
Удар от ворот произведет Амьен
93'
Эрей Кристоф из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
92'
Данило Барбоза из команды Ницца играет слишком грубо. Тьоте Шейк оказался на газоне.
92'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Тьоте Шейк из команды Амьен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
90'
Удар от ворот произведет Амьен
90'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
90'
Сент-Максимин Аллан не смог попасть в створ ударом издали
90'
Отличные скиллы показывает Сент-Максимин Аллан, обводя своих соперников
88'
Удар от ворот произведет Ницца
88'
Тактическая замена. Годдос Саман уходит с поля и его заменяет Тьоте Шейк
87'
Тактическая замена. Конате Мусса уходит с поля и его заменяет Гнаоре Эдди
Фол, нарушение
86'
Блен Алексис не смог попасть в створ ударом издали
86'
Монкондю Томас из команды Амьен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
85'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Фол, нарушение
85'
Мохамед Диаби наказан за толчок Гуано Принс-Десир
85'
Бюрнер Патрик из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
84'
Срарфи Бассем нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
83'
Отличные скиллы показывает Сент-Максимин Аллан, обводя своих соперников
82'
Удар от ворот произведет Ницца
82'
Годдос Саман не смог попасть в створ ударом издали
82'
Амьен начинает контратаку
82'
Блен Алексис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Голкипер мог бы сыграть и получше
81'
Сиприен Вилан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
81'
Тактическая замена. Макенго Жан-Виктор уходит с поля и его заменяет Данило Барбоза
Фол, нарушение
80'
Назначен штрафной. Пострадал Сент-Максимин Аллан, его свалил Крафт Эмиль.
80'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
79'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
78'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
78'
Удар от ворот произведет Ницца
77'
Годдос Саман из команды Амьен навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
77'
Удар от ворот произведет Амьен
77'
Шанс! Эрей Кристоф из команды Ницца пробил головой, но мимо
Угловой
76'
Сиприен Вилан из команды Ницца исполняет угловой.
76'
Матч возобновлен
76'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
76'
Сент-Максимин Аллан мяч отрикошетил от ворот
75'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Офсайд
75'
Гирасси Серу из команды Амьен в офсайде
75'
Конате Мусса из команды Амьен делает навес прямо в штрафную.
74'
Годдос Саман из команды Амьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
74'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
73'
Конате Мусса из команды Амьен в офсайде
73'
Удар от ворот произведет Амьен
72'
Шанс! Мохамед Диаби из команды Ницца пробил головой, но мимо
Угловой
72'
Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой справа.
72'
Бюрнер Патрик нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
70'
Годдос Саман наказан за толчок Эрей Кристоф
70'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
70'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
69'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца.
69'
Гирасси Серу имеет отличный шанс забить, но его удар головой каким-то образом остановлен на линии ворот
Угловой
68'
Годдос Саман из команды Амьен подал угловой слева.
68'
Срарфи Бассем предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Годдос Саман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Бюрнер Патрик из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Мендоса Стивен
67'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
67'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
67'
Эрей Кристоф наказан за толчок Конате Мусса
66'
Тактическая замена. Maxime Pelican уходит с поля и его заменяет Мохамед Диаби
66'
Лефор Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Макенго Жан-Виктор из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
64'
Удар от ворот произведет Ницца
Фол, нарушение
64'
Maxime Pelican наказан за толчок Гуано Принс-Десир
62'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
62'
Матч возобновлен
62'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Офсайд
61'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца в офсайде
61'
Ницца начинает контратаку
60'
Удар от ворот произведет Ницца
60'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
60'
Тактическая замена. Отеро Хуан уходит с поля и его заменяет Мендоса Стивен
60'
ШАНС! Конате Мусса нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
60'
Гирасси Серу из команды Амьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
59'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
59'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
59'
Тактическая замена. Тамез Адриен уходит с поля и его заменяет Срарфи Бассем
Фол, нарушение
58'
Отеро Хуан наказан за толчок Пельмар Анди
57'
Удар от ворот произведет Амьен
57'
Сиприен Вилан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
57'
Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
56'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
56'
Конате Мусса нарушает правила. Сиприен Вилан пострадал
55'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
55'
Удар от ворот произведет Амьен
55'
Ницца начинает контратаку
55'
Бенитес Вальтер не дал случится голу! Конате Мусса должен был забивать, но Бенитес Вальтер сделал отличный сейв
55'
Блен Алексис из команды Амьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
54'
Удар от ворот произведет Ницца
54'
Годдос Саман решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
53'
Макенго Жан-Виктор получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
53'
Безумный фол. Макенго Жан-Виктор грубо играет против соперника. Пострадал Монкондю Томас
52'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
51'
Конате Мусса из команды Амьен опасно и грубо сыграл. Эрей Кристоф пострадал.
51'
Удар от ворот произведет Амьен
51'
Макенго Жан-Виктор из команды Ницца делает неудачный навес.
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Питерс Эрик из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Maxime Pelican
50'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
50'
Удар от ворот произведет Ницца
50'
Отеро Хуан из команды Амьен навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
49'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Блен Алексис из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Сиприен Вилан
49'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
48'
Тамез Адриен наказан за толчок Отеро Хуан
47'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Питерс Эрик из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
46'
Ницца контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Амьен играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
45'
Удар от ворот произведет Ницца
45'
Шанс! Конате Мусса из команды Амьен пробил головой, но мимо
45'
Годдос Саман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Эрей Кристоф из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Годдос Саман
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Годдос Саман из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Бюрнер Патрик
Фол, нарушение
43'
Тамез Адриен наказан за толчок Монкондю Томас
43'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
42'
Лис-Мелу Пьерр наказан за толчок Гирасси Серу
42'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
41'
Гирасси Серу из команды Амьен в офсайде
40'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
38'
Макенго Жан-Виктор задерживает мяч рукой
Фол, нарушение
37'
Бюрнер Патрик задерживает мяч рукой
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Конате Мусса из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Тамез Адриен
37'
Питерс Эрик нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Бенитес Вальтер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Годдос Саман из команды Амьен подал угловой слева.
36'
Блен Алексис мяч отрикошетил от ворот
36'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Крафт Эмиль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
36'
Амьен начинает контратаку
35'
Ницца контролирует мяч.
35'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
35'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Матч возобновлен
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
33'
Сарр Маланг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Блен Алексис из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
33'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Удар от ворот произведет Ницца
32'
ШАНС! Отеро Хуан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
32'
Плохо сыграл Сарр Маланг - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
32'
Отеро Хуан из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
31'
Ницца контролирует мяч.
30'
Матч возобновлен
30'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Удар от ворот произведет Ницца
28'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
28'
Тамез Адриен нарушает правила. Отеро Хуан пострадал
27'
Лефор Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
27'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
26'
Ницца контролирует мяч.
26'
Блен Алексис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой справа.
25'
Питерс Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
24'
Удар от ворот произведет Ницца
24'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Игрок из команды Амьен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
23'
Пельмар Анди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Питерс Эрик из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
23'
Сент-Максимин Аллан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Годдос Саман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
22'
Сарр Маланг получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
22'
Безумный фол. Сарр Маланг грубо играет против соперника. Пострадал Конате Мусса
21'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Офсайд
20'
Годдос Саман из команды Амьен в офсайде
20'
Ницца контролирует мяч.
19'
Сент-Максимин Аллан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Годдос Саман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Безумный фол. Сарр Маланг грубо играет против соперника. Пострадал Гирасси Серу
18'
Лефор Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Макенго Жан-Виктор из команды Ницца подал угловой слева.
17'
Крафт Эмиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Бюрнер Патрик из команды Ницца навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
16'
Ницца контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
15'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
14'
Монкондю Томас из команды Амьен играет слишком грубо. Лис-Мелу Пьерр оказался на газоне.
14'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Отличный командный гол!
11'
Конате Мусса сделал результативную передачу.
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Гирасси Серу изменил счет на табло!
11'
ШАНС! Гирасси Серу вышел один-на-один с голкипером...
11'
Конате Мусса из команды Амьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
Амьен имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
10'
Конате Мусса из команды Амьен играет слишком грубо. Пельмар Анди оказался на газоне.
10'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
10'
Удар от ворот произведет Амьен
10'
Лис-Мелу Пьерр не смог попасть в створ ударом издали
9'
Ницца начинает контратаку
9'
О, нет. Из многообещающей позиции Гирасси Серу из команды Амьен наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
9'
Годдос Саман из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
Угловой
9'
Годдос Саман из команды Амьен разыграл угловой с правого угла.
9'
Бенитес Вальтер отбил мяч на угловой после удара Гирасси Серу из штрафной площади.
8'
Амьен имеет хороший шанс забить.
8'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
8'
Отеро Хуан из команды Амьен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
8'
Питерс Эрик из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
8'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Питерс Эрик из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Годдос Саман из команды Амьен подал угловой справа.
6'
Сарр Маланг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Отеро Хуан из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
6'
Пельмар Анди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Годдос Саман из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
5'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
5'
Годдос Саман на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
4'
Тамез Адриен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
4'
Бюрнер Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
Удар от ворот произведет Ницца
3'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
Фол, нарушение
1'
Конате Мусса наказан за толчок Сарр Маланг
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Амьен начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Licorne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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