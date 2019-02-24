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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Монпелье
1:2
Второй тайм: 49'
Реймс
0'
1:0
6' Гол
Конгре Даниэль
1:1
27' Гол
Удин Реми
1:2
47' Пенальти
Зенели Арбер
49'
Второй тайм
49'
Монпелье контролирует мяч.
49'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Зенели Арбер из команды Реймс забивает с точки!
Фол, нарушение
46'
ПЕНАЛЬТИ - Лекомт Бенджамин из команды Монпелье привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Булайе Диа.
46'
Отличные скиллы показывает Булайе Диа, обводя своих соперников
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
48'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Угловой
48'
Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой справа.
48'
Делор Анди мяч отрикошетил от ворот
47'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
Угловой
47'
Зенели Арбер из команды Реймс подал угловой слева.
46'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Зенели Арбер из команды Реймс подал угловой слева.
46'
Конгре Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Зенели Арбер мяч отрикошетил от ворот
45'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Зенели Арбер и Булайе Диа из команды Реймс.
45'
Отличные скиллы показывает Зенели Арбер, обводя своих соперников
45'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
45'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
44'
Менди Эдуар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Менди Эдуар взял и забрал мяч на выходе
Угловой
43'
Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой слева.
43'
Делор Анди из команды Монпелье нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
42'
Молле Флоран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Баба Абдул наказан за толчок Суарес Матиас II
42'
Молле Флоран пробует нанести удар издали, но Менди Эдуар держит все под контролем
41'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье делает пас партнеру.
41'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
39'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Реймс контролирует мяч.
37'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
35'
Молле Флоран из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
Монпелье контролирует мяч.
Фол, нарушение
33'
Ромао Алаиксис наказан за толчок Ле Таллек Дамьен
32'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Офсайд
31'
Зенели Арбер из команды Реймс в офсайде
Фол, нарушение
30'
Делор Анди наказан за толчок Абдельамид Юнис
Фол, нарушение
30'
Шавалерин Ксавье наказан за толчок Илтон Виторино
30'
Агилар Рубен получил травму и заменен. Суарес Матиас II выходит на поле.
29'
Булайе Диа нанес удар, мяч был парирован, но Лекомт Бенджамин не удержал его в руках.
27'
Зенели Арбер сделал результативную передачу.
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Удин Реми изменил счет на табло!
27'
Зенели Арбер из команды Реймс делает пас партнеру.
27'
Отличные скиллы показывает Зенели Арбер, обводя своих соперников
27'
Удар от ворот произведет Монпелье
26'
Зенели Арбер нанес удар, но промахнулся очень сильно.
26'
Зенели Арбер из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
25'
Булайе Диа имел все шансы забить, но Лекомт Бенджамин сделал отличный сейв!
25'
ШАНС! Булайе Диа вышел один-на-один с голкипером...
25'
Отличные скиллы показывает Булайе Диа, обводя своих соперников
25'
Монпелье контролирует мяч.
24'
Реймс контролирует мяч.
23'
Шавалерин Ксавье нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Зенели Арбер из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
23'
Реймс имеет хороший шанс забить.
21'
Монпелье контролирует мяч.
21'
Монпелье контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
20'
Удар от ворот произведет Реймс
19'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Фокет Томас из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Ле Таллек Дамьен
Фол, нарушение
18'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Энгельс Бьорн пострадал.
18'
Молле Флоран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Дингом Тристан из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Агилар Рубен
17'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
17'
Молле Флоран возвращается на поле.
17'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
17'
Ох, нехорошо это выглядит. Молле Флоран получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
16'
Молле Флоран на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Хорошую попытку сделал Удин Реми. Удар в створ, но вратарь начеку
15'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
15'
Удар от ворот произведет Реймс
14'
Молле Флоран не смог попасть в створ ударом издали
14'
Молле Флоран из команды Монпелье идет с мячом вперед на обострение...
13'
Монпелье контролирует мяч.
12'
Зенели Арбер из команды Реймс пасует в штрафную, но Лекомт Бенджамин выходит и ловит мяч.
11'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
11'
Реймс контролирует мяч.
10'
Монпелье контролирует мяч.
10'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Удар от ворот произведет Реймс
9'
Монпелье контролирует мяч.
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Молле Флоран из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Баба Абдул
8'
Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Ласне Пол из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
6'
Илтон Виторино сделал результативную передачу.
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Конгре Даниэль классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
6'
Ромао Алаиксис из команды Реймс делает передачу одноклубнику.
6'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
6'
Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой слева.
6'
Ласне Пол из команды Монпелье отдал передачу, которая была заблокирована.
6'
Ласне Пол из команды Монпелье идет с мячом вперед на обострение...
5'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
4'
Удар от ворот произведет Реймс
4'
Какой промах! Лаборд Гаэтан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
3'
Ласне Пол из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
3'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Удин Реми из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Лаборд Гаэтан
2'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Реймс начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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