Стадион: Стад де ля Моссон
1:0
6' ГолКонгре Даниэль
1:1
27' ГолУдин Реми
1:2
47' ПенальтиЗенели Арбер
Второй тайм
49'
49'
48'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Г О О О О Л - Зенели Арбер из команды Реймс забивает с точки!
46'
ПЕНАЛЬТИ - Лекомт Бенджамин из команды Монпелье привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Булайе Диа.
46'
Отличные скиллы показывает Булайе Диа, обводя своих соперников
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
48'
48'
Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой справа.
48'
Делор Анди мяч отрикошетил от ворот
47'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
47'
Зенели Арбер из команды Реймс подал угловой слева.
46'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Зенели Арбер из команды Реймс подал угловой слева.
46'
Конгре Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Зенели Арбер мяч отрикошетил от ворот
45'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Зенели Арбер и Булайе Диа из команды Реймс.
45'
Отличные скиллы показывает Зенели Арбер, обводя своих соперников
45'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
45'
Матч возобновлен
44'
Менди Эдуар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Менди Эдуар взял и забрал мяч на выходе
43'
Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой слева.
43'
Делор Анди из команды Монпелье нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
42'
Молле Флоран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Баба Абдул наказан за толчок Суарес Матиас II
42'
Молле Флоран пробует нанести удар издали, но Менди Эдуар держит все под контролем
41'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье делает пас партнеру.
41'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
39'
38'
37'
37'
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
35'
Молле Флоран из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
33'
Ромао Алаиксис наказан за толчок Ле Таллек Дамьен
32'
32'
31'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
31'
Зенели Арбер из команды Реймс в офсайде
30'
Делор Анди наказан за толчок Абдельамид Юнис
30'
Шавалерин Ксавье наказан за толчок Илтон Виторино
30'
Агилар Рубен получил травму и заменен. Суарес Матиас II выходит на поле.
29'
Булайе Диа нанес удар, мяч был парирован, но Лекомт Бенджамин не удержал его в руках.
27'
Зенели Арбер сделал результативную передачу.
27'
Г О О О О Л - Удин Реми изменил счет на табло!
27'
Зенели Арбер из команды Реймс делает пас партнеру.
27'
Отличные скиллы показывает Зенели Арбер, обводя своих соперников
27'
Удар от ворот произведет Монпелье
26'
Зенели Арбер нанес удар, но промахнулся очень сильно.
26'
Зенели Арбер из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
25'
Булайе Диа имел все шансы забить, но Лекомт Бенджамин сделал отличный сейв!
25'
ШАНС! Булайе Диа вышел один-на-один с голкипером...
25'
Отличные скиллы показывает Булайе Диа, обводя своих соперников
25'
24'
23'
Шавалерин Ксавье нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Зенели Арбер из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
23'
Реймс имеет хороший шанс забить.
21'
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
20'
19'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Судья сигнализирует, что Фокет Томас из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Ле Таллек Дамьен
18'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Энгельс Бьорн пострадал.
18'
Молле Флоран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Судья сигнализирует, что Дингом Тристан из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Агилар Рубен
17'
17'
Молле Флоран возвращается на поле.
17'
17'
Матч возобновлен
17'
Ох, нехорошо это выглядит. Молле Флоран получил травму и медбригада забирает его с поля.
16'
Молле Флоран на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Хорошую попытку сделал Удин Реми. Удар в створ, но вратарь начеку
15'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
15'
14'
Молле Флоран не смог попасть в створ ударом издали
14'
Молле Флоран из команды Монпелье идет с мячом вперед на обострение...
13'
12'
Зенели Арбер из команды Реймс пасует в штрафную, но Лекомт Бенджамин выходит и ловит мяч.
11'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
11'
10'
10'
9'
9'
8'
Судья сигнализирует, что Молле Флоран из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Баба Абдул
8'
Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Илтон Виторино сделал результативную передачу.
6'
Г О О О О Л - Конгре Даниэль классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
6'
Ромао Алаиксис из команды Реймс делает передачу одноклубнику.
6'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
6'
Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой слева.
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
4'
4'
Какой промах! Лаборд Гаэтан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
3'
2'
Судья сигнализирует, что Удин Реми из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Лаборд Гаэтан
2'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Реймс начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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