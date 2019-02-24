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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Ренн
1:1
Второй тайм: 86'
Марсель
0'
1:0
7' Гол
Андре Бенжамин
34' Желтая карточка
Андре Бенжамин
38' Желтая карточка
Балотелли Марио
1:1
56' Гол
Жермен Валер
67' Желтая карточка
Жермен Валер
75' Желтая карточка
Буриго Бенжамен
80' Желтая карточка
Сарр Исмаила
80' Желтая карточка
Лопес Максим
84' Желтая карточка
Желен Жереми
86'
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Второй тайм
86'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
85'
Андре Бенжамин задерживает мяч рукой
85'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
85'
Тактическая замена. Лопес Максим уходит с поля и его заменяет Н'Джие Клинтон
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Густаво Луис из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Гренье Клеман
84'
Амави Жордан из команды Марсель сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
84'
Сакаи Хироки из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
84'
Желен Жереми получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
84'
Безумный фол. Желен Жереми грубо играет против соперника. Пострадал Густаво Луис
83'
Манданда Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
83'
Дель Кастильо Ромен из команды Ренн подал угловой слева.
83'
Ньянг М'Байе нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Траоре Амари из команды Ренн делает навес прямо в штрафную.
82'
Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе
82'
Пайе Димитри из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
82'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
81'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
81'
Матч возобновлен
81'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
81'
Тактическая замена. Сарр Исмаила уходит с поля и его заменяет Желен Жереми
Желтая карточка
80'
Лопес Максим получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
80'
Сарр Исмаила получает желтую карточку за неспортивное поведение
78'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Гренье Клеман из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Густаво Луис
77'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
76'
Тактическая замена. Буриго Бенжамен уходит с поля и его заменяет Эну Адриен
76'
Ньянг М'Байе нанес удар, мяч был парирован, но Манданда Стив не удержал его в руках.
76'
Бенсебаини Рами из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
76'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Тактическая замена. Балотелли Марио уходит с поля и его заменяет Пайе Димитри
75'
Тактическая замена. Окампос Лукас уходит с поля и его заменяет Густаво Луис
75'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Желтая карточка
75'
Судья подбегает и показывает Буриго Бенжамен из команды Ренн отложенную желтую карточку за фол.
74'
Балотелли Марио из команды Марсель пасует в штрафную, но Коубек Томаш выходит и ловит мяч.
Травма, повреждение
74'
Сарр Исмаила возвращается на поле.
74'
Удар от ворот произведет Ренн
73'
Дель Кастильо Ромен из команды Ренн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
73'
Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
73'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
73'
Балотелли Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Гренье Клеман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
73'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
72'
Ох, нехорошо это выглядит. Сарр Исмаила получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
72'
Сарр Исмаила на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Окампос Лукас из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Сарр Исмаила
71'
Бенсебаини Рами из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Ренн имеет хороший шанс забить.
70'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Сакаи Хироки из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Ньянг М'Байе
69'
Удар от ворот произведет Марсель
69'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
68'
Удар от ворот произведет Марсель
68'
Бенсебаини Рами из команды Ренн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
68'
Дель Кастильо Ромен из команды Ренн делает передачу одноклубнику.
68'
Дель Кастильо Ромен из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
67'
Дель Кастильо Ромен из команды Ренн разыграл угловой с правого угла.
67'
Камара Бубакар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
67'
Сарр Исмаила из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
67'
Жермен Валер получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
67'
Жермен Валер из команды Марсель играет слишком грубо. Сарр Исмаила оказался на газоне.
66'
Ренн начинает контратаку
Угловой
66'
Лопес Максим из команды Марсель подал угловой справа.
Травма, повреждение
66'
Траоре Амари возвращается на поле.
66'
Да Сильва Дамьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
Товен Флорьян из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
66'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
66'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
66'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
65'
Ох, нехорошо это выглядит. Траоре Амари получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
65'
Траоре Амари на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
64'
Окампос Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Ренн контролирует мяч.
63'
Гренье Клеман из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
62'
Удар от ворот произведет Ренн
62'
Жермен Валер нанес удар чуть мимо. Близко!
62'
Плохо сыграл Коубек Томаш - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Фол, нарушение
62'
Окампос Лукас задерживает мяч рукой
62'
Сакаи Хироки из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
61'
Ренн контролирует мяч.
61'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Офсайд
60'
Дель Кастильо Ромен из команды Ренн в офсайде
60'
Андре Бенжамин из команды Ренн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
59'
Дель Кастильо Ромен из команды Ренн подал угловой справа.
59'
Хороший удар издали нанес Дель Кастильо Ромен, но отличный сейв сделал Манданда Стив. Угловой.
59'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает пас партнеру.
58'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
57'
Ренн контролирует мяч.
56'
Товен Флорьян сделал результативную передачу.
Описание гола
56'
ГОООООЛ - Жермен Валер Марсель забивает ударом головой
56'
Товен Флорьян из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
Угловой
56'
Лопес Максим из команды Марсель разыграл угловой с левого угла.
55'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
55'
Сансон Морган из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
Балотелли Марио нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Чалета-Цар Дуе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Бенсебаини Рами из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
54'
Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
53'
Удар от ворот произведет Ренн
53'
Балотелли Марио нанес удар, но промахнулся очень сильно.
53'
Удар от ворот произведет Ренн
53'
Шанс! Товен Флорьян из команды Марсель пробил головой, но мимо
52'
Окампос Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Сакаи Хироки из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
52'
Удар от ворот произведет Марсель
51'
Буриго Бенжамен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
51'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Угловой
51'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Камара Бубакар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
50'
Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе
50'
Чалета-Цар Дуе делает длинную передачу вперед
49'
Ренн контролирует мяч.
49'
Удар от ворот произведет Марсель
48'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
48'
Чалета-Цар Дуе из команды Марсель сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
47'
Игрок из команды Марсель вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
47'
Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Сакаи Хироки из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
47'
Траоре Амари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Товен Флорьян из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
46'
Марсель контролирует мяч.
46'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
49'
Камара Бубакар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Гренье Клеман из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
48'
Камара Бубакар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Дель Кастильо Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Гренье Клеман нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
47'
Балотелли Марио наказан за толчок Бенсебаини Рами
47'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
45'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Буриго Бенжамен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Балотелли Марио
45'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
45'
Траоре Амари нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Траоре Амари из команды Ренн делает пас партнеру.
44'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает пас партнеру.
44'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
Товен Флорьян из команды Марсель делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
41'
Удар от ворот произведет Ренн
40'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
40'
Камара Бубакар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Бенсебаини Рами из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
39'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
38'
Балотелли Марио получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
38'
Балотелли Марио из команды Марсель опасно и грубо сыграл. Да Сильва Дамьен пострадал.
38'
Удар от ворот произведет Марсель
38'
Дель Кастильо Ромен нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Ренн контролирует мяч.
Фол, нарушение
37'
Балотелли Марио из команды Марсель опасно и грубо сыграл. Бенсебаини Рами пострадал.
36'
Марсель контролирует мяч.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Окампос Лукас из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Мешер Андре
35'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
Желтая карточка
34'
Андре Бенжамин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
34'
Безумный фол. Андре Бенжамин грубо играет против соперника. Пострадал Лопес Максим
33'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Траоре Амари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Амави Жордан
Фол, нарушение
32'
Сарр Исмаила из команды Ренн играет слишком грубо. Сакаи Хироки оказался на газоне.
31'
Андре Бенжамин нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
31'
Дель Кастильо Ромен из команды Ренн подал угловой справа.
30'
Штрафной исполнил Гренье Клеман, после его удара Манданда Стив сделал классный сейв. Угловой
30'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Окампос Лукас из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Андре Бенжамин
29'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Ренн контролирует мяч.
28'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
27'
Балотелли Марио возвращается на поле.
26'
Ренн контролирует мяч.
26'
Матч возобновлен
26'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
Травма, повреждение
26'
Ох, нехорошо это выглядит. Балотелли Марио получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
24'
Балотелли Марио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Сансон Морган из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Ньянг М'Байе
23'
Коубек Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Игрок из команды Марсель вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
23'
Бенсебаини Рами выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Окампос Лукас из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
22'
Сарр Исмаила наказан за толчок Амави Жордан
22'
Удар от ворот произведет Марсель
22'
ШАНС! Андре Бенжамин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
21'
Траоре Амари из команды Ренн делает пас партнеру.
21'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Ньянг М'Байе из команды Ренн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
20'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
20'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Сакаи Хироки из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
19'
Гренье Клеман из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Сансон Морган пострадал.
18'
Товен Флорьян из команды Марсель направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
17'
Амави Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Дель Кастильо Ромен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
17'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Марсель контролирует мяч.
17'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Удар от ворот произведет Марсель
16'
ШАНС! Ньянг М'Байе нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
16'
Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
16'
Жермен Валер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Сарр Исмаила навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
Фол, нарушение
15'
Амави Жордан из команды Марсель опасно и грубо сыграл. Сарр Исмаила пострадал.
Фол, нарушение
14'
Бенсебаини Рами из команды Ренн играет слишком грубо. Жермен Валер оказался на газоне.
14'
Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Товен Флорьян из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
13'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Зеффан Мехди получил травму и заменен. Бенсебаини Рами выходит на поле.
13'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
12'
Ох, нехорошо это выглядит. Зеффан Мехди получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
12'
Зеффан Мехди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Марсель контролирует мяч.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Дель Кастильо Ромен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Товен Флорьян
10'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
10'
Дель Кастильо Ромен нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Траоре Амари из команды Ренн делает навес прямо в штрафную.
9'
Удар от ворот произведет Ренн
9'
ШАНС! Жермен Валер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Фол, нарушение
9'
Дель Кастильо Ромен из команды Ренн играет слишком грубо. Сакаи Хироки оказался на газоне.
8'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Дель Кастильо Ромен сделал результативную передачу.
Описание гола
7'
ГОООООЛ - Андре Бенжамин Ренн забивает ударом головой
Угловой
7'
Дель Кастильо Ромен из команды Ренн подал угловой справа.
7'
Траоре Амари из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Окампос Лукас из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Траоре Амари
Офсайд
6'
Траоре Амари из команды Ренн в офсайде
5'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Матч возобновлен
5'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
5'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Окампос Лукас из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Сарр Исмаила
4'
Марсель контролирует мяч.
3'
Жермен Валер пробует нанести удар издали, но Коубек Томаш держит все под контролем
Офсайд
3'
Траоре Амари из команды Ренн в офсайде
2'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Камара Бубакар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Гренье Клеман из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
1'
Ренн контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Ренн начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Кипр: Первый дивизион
Коста-Рика: Примера: Клаусура
Позже 0 Светлана Светлая 0 Михаил Крипак Позже 0 Юрий Богачёв 0 Евгений Попов Позже 0 Александр Крипак 0 Александр Кузнецов Позже 0 Роман Кулебякин 0 Сергей Бощук Позже 0 Антип Лазарев 0 Талгат Мамаев Позже 0 Михаил Гордеев 0 Наталья Москаленко Позже 0 Андрей Федуняк 0 Кирилл Норкин Позже 0 Илона Белобородова 0 Вячеслав Мурзиков Позже 0 Виктор Овчинников 0 Иван Цапкин Позже 0 Северин Ковальский 0 Игорь Курочкин Позже 0 Максут Азизов 0 Мечислав Правдолюбов Позже 0 Лилия Кусткова 0 Андрей Сергиенко Позже 0 Никита Михалёнок 0 Николай Сербул Позже 0 Динара Соболева 0 Борис Фёдоров Позже 0 Алексей Лепин 0 Максим Пульман Позже 0 Евгений Костин 0 Илья Здоровяк Позже 0 Ольга Крипак 0 Владимир Кононов Позже 0 Адыл Айдарбеков 0 Вадим Плаксин Позже 0 Дмитрий Федосов 0 Олег Куликов Позже 0 Андрей Повойкин 0 Тимофей Смирнов Позже 0 Андрей Помазков 0 Асхар Шушанян Позже 0 Артур Магомедов 0 Пётр Конев Позже 0 Григорий Фетисов 0 Сергей Прокофьев Позже 0 Вячеслав Черненков 0 Антон Иванов Позже 0 Дмитрий Кушнеров 0 Василий Кузнецов Позже 0 Виталий Мельник 0 Вячеслав Козырев Позже 0 Алексей Беляев 0 Альберт Стулов Позже 0 Роман Метлицкий 0 Артём Харчевников Позже 0 Дмитрий Щурко 0 Константин Граб Позже 0 Алексей Антоненко 0 Владимир Чукин Позже 0 Вадим Ухов 0 Евгений Банмиллер Позже 0 Альмир Искаков 0 Александр Голуб Позже 0 Алексей Торопацкий 0 Олег Греков Позже 0 Кирилл Отрадных 0 Даниил Гонтарь Позже 0 Виталий Пархоменко 0 Максим Помазков Позже 0 Любовь Соловьёва 0 Джамал Султанов Позже 0 Кирилл Закатченко 0 Дмитрий Бощук Позже 0 Ефим Петренко 0 Михаил Кабцан Позже 0 Юрий Нестеренко 0 Василий Чиж Позже 0 Геннадий Щитнев 0 Борис Метелецкий
Марокко: Ботола
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Словения: Первая лига
Хорватия: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Швеция: Кубок (Группа 1)

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