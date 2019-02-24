Стадион: Роазон Парк
1:0
7' ГолАндре Бенжамин
34' Желтая карточкаАндре Бенжамин
38' Желтая карточкаБалотелли Марио
1:1
56' ГолЖермен Валер
67' Желтая карточкаЖермен Валер
75' Желтая карточкаБуриго Бенжамен
80' Желтая карточкаСарр Исмаила
80' Желтая карточкаЛопес Максим
84' Желтая карточкаЖелен Жереми
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Второй тайм
86'
85'
Андре Бенжамин задерживает мяч рукой
85'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
85'
Тактическая замена. Лопес Максим уходит с поля и его заменяет Н'Джие Клинтон
85'
Судья сигнализирует, что Густаво Луис из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Гренье Клеман
84'
Амави Жордан из команды Марсель сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
84'
84'
Желен Жереми получил желтую карточку от судьи
84'
Безумный фол. Желен Жереми грубо играет против соперника. Пострадал Густаво Луис
83'
Манданда Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Дель Кастильо Ромен из команды Ренн подал угловой слева.
83'
Ньянг М'Байе нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Траоре Амари из команды Ренн делает навес прямо в штрафную.
82'
Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе
82'
Пайе Димитри из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
82'
81'
81'
81'
Матч возобновлен
81'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
81'
Тактическая замена. Сарр Исмаила уходит с поля и его заменяет Желен Жереми
80'
Лопес Максим получает желтую карточку за неспортивное поведение
80'
Сарр Исмаила получает желтую карточку за неспортивное поведение
78'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
78'
Судья сигнализирует, что Гренье Клеман из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Густаво Луис
77'
76'
Тактическая замена. Буриго Бенжамен уходит с поля и его заменяет Эну Адриен
76'
Ньянг М'Байе нанес удар, мяч был парирован, но Манданда Стив не удержал его в руках.
76'
76'
75'
Тактическая замена. Балотелли Марио уходит с поля и его заменяет Пайе Димитри
75'
Тактическая замена. Окампос Лукас уходит с поля и его заменяет Густаво Луис
75'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
75'
Судья подбегает и показывает Буриго Бенжамен из команды Ренн отложенную желтую карточку за фол.
74'
Балотелли Марио из команды Марсель пасует в штрафную, но Коубек Томаш выходит и ловит мяч.
74'
Сарр Исмаила возвращается на поле.
74'
73'
Дель Кастильо Ромен из команды Ренн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
73'
Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
73'
73'
Балотелли Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Гренье Клеман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
73'
Матч возобновлен
72'
Ох, нехорошо это выглядит. Сарр Исмаила получил травму и медбригада забирает его с поля.
72'
Сарр Исмаила на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Судья сигнализирует, что Окампос Лукас из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Сарр Исмаила
71'
Бенсебаини Рами из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Ренн имеет хороший шанс забить.
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
69'
Судья сигнализирует, что Сакаи Хироки из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Ньянг М'Байе
69'
69'
68'
68'
Бенсебаини Рами из команды Ренн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
68'
Дель Кастильо Ромен из команды Ренн делает передачу одноклубнику.
68'
Дель Кастильо Ромен из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
Дель Кастильо Ромен из команды Ренн разыграл угловой с правого угла.
67'
Камара Бубакар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
67'
Сарр Исмаила из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
67'
Жермен Валер получил желтую карточку от судьи
67'
Жермен Валер из команды Марсель играет слишком грубо. Сарр Исмаила оказался на газоне.
66'
Ренн начинает контратаку
66'
Лопес Максим из команды Марсель подал угловой справа.
66'
Траоре Амари возвращается на поле.
66'
Да Сильва Дамьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
66'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
66'
66'
Матч возобновлен
65'
Ох, нехорошо это выглядит. Траоре Амари получил травму и медбригада забирает его с поля.
65'
Траоре Амари на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
64'
Окампос Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
63'
Гренье Клеман из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
62'
62'
Жермен Валер нанес удар чуть мимо. Близко!
62'
Плохо сыграл Коубек Томаш - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
62'
Окампос Лукас задерживает мяч рукой
62'
61'
61'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
60'
Дель Кастильо Ромен из команды Ренн в офсайде
60'
Андре Бенжамин из команды Ренн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
59'
59'
Хороший удар издали нанес Дель Кастильо Ромен, но отличный сейв сделал Манданда Стив. Угловой.
59'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает пас партнеру.
58'
57'
56'
Товен Флорьян сделал результативную передачу.
56'
ГОООООЛ - Жермен Валер Марсель забивает ударом головой
56'
56'
Лопес Максим из команды Марсель разыграл угловой с левого угла.
55'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
55'
Сансон Морган из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
Балотелли Марио нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Чалета-Цар Дуе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
54'
Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
53'
53'
Балотелли Марио нанес удар, но промахнулся очень сильно.
53'
53'
Шанс! Товен Флорьян из команды Марсель пробил головой, но мимо
52'
Окампос Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
52'
51'
Буриго Бенжамен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
51'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
51'
51'
Камара Бубакар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
50'
Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе
50'
Чалета-Цар Дуе делает длинную передачу вперед
49'
49'
48'
48'
48'
Чалета-Цар Дуе из команды Марсель сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
47'
Игрок из команды Марсель вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
47'
47'
47'
Траоре Амари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
46'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
49'
49'
Гренье Клеман из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
48'
48'
Дель Кастильо Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Гренье Клеман нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Балотелли Марио наказан за толчок Бенсебаини Рами
47'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
45'
45'
Судья сигнализирует, что Буриго Бенжамен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Балотелли Марио
45'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
45'
Траоре Амари нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Траоре Амари из команды Ренн делает пас партнеру.
44'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает пас партнеру.
44'
43'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
43'
Товен Флорьян из команды Марсель делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
41'
40'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
40'
40'
39'
38'
Балотелли Марио получил желтую карточку от судьи
38'
Балотелли Марио из команды Марсель опасно и грубо сыграл. Да Сильва Дамьен пострадал.
38'
38'
Дель Кастильо Ромен нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
37'
Балотелли Марио из команды Марсель опасно и грубо сыграл. Бенсебаини Рами пострадал.
36'
35'
Судья сигнализирует, что Окампос Лукас из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Мешер Андре
35'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
34'
Андре Бенжамин получил желтую карточку от судьи
34'
Безумный фол. Андре Бенжамин грубо играет против соперника. Пострадал Лопес Максим
33'
32'
Судья сигнализирует, что Траоре Амари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Амави Жордан
32'
Сарр Исмаила из команды Ренн играет слишком грубо. Сакаи Хироки оказался на газоне.
31'
Андре Бенжамин нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
30'
Штрафной исполнил Гренье Клеман, после его удара Манданда Стив сделал классный сейв. Угловой
30'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
30'
Судья сигнализирует, что Окампос Лукас из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Андре Бенжамин
29'
28'
28'
28'
27'
27'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Балотелли Марио возвращается на поле.
26'
26'
Матч возобновлен
26'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
26'
Ох, нехорошо это выглядит. Балотелли Марио получил травму и медбригада забирает его с поля.
24'
Балотелли Марио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Судья сигнализирует, что Сансон Морган из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Ньянг М'Байе
23'
Коубек Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Игрок из команды Марсель вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
23'
Бенсебаини Рами выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Окампос Лукас из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
22'
Сарр Исмаила наказан за толчок Амави Жордан
22'
22'
ШАНС! Андре Бенжамин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
21'
Траоре Амари из команды Ренн делает пас партнеру.
21'
21'
Ньянг М'Байе из команды Ренн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
20'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
20'
19'
19'
19'
Гренье Клеман из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Сансон Морган пострадал.
18'
Товен Флорьян из команды Марсель направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
17'
Амави Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Дель Кастильо Ромен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
17'
17'
17'
16'
16'
ШАНС! Ньянг М'Байе нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
16'
Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
16'
Жермен Валер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Сарр Исмаила навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
15'
Амави Жордан из команды Марсель опасно и грубо сыграл. Сарр Исмаила пострадал.
14'
Бенсебаини Рами из команды Ренн играет слишком грубо. Жермен Валер оказался на газоне.
14'
14'
13'
13'
Зеффан Мехди получил травму и заменен. Бенсебаини Рами выходит на поле.
13'
Матч возобновлен
12'
Ох, нехорошо это выглядит. Зеффан Мехди получил травму и медбригада забирает его с поля.
12'
Зеффан Мехди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
11'
10'
Судья сигнализирует, что Дель Кастильо Ромен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Товен Флорьян
10'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
10'
Дель Кастильо Ромен нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Траоре Амари из команды Ренн делает навес прямо в штрафную.
9'
9'
ШАНС! Жермен Валер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
9'
Дель Кастильо Ромен из команды Ренн играет слишком грубо. Сакаи Хироки оказался на газоне.
8'
7'
Дель Кастильо Ромен сделал результативную передачу.
7'
ГОООООЛ - Андре Бенжамин Ренн забивает ударом головой
7'
7'
Траоре Амари из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
6'
Судья сигнализирует, что Окампос Лукас из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Траоре Амари
6'
Траоре Амари из команды Ренн в офсайде
5'
5'
Матч возобновлен
5'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
5'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
5'
Судья сигнализирует, что Окампос Лукас из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Сарр Исмаила
4'
3'
Жермен Валер пробует нанести удар издали, но Коубек Томаш держит все под контролем
3'
Траоре Амари из команды Ренн в офсайде
2'
2'
2'
Гренье Клеман из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Ренн начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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