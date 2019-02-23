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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Мускрон-Перювельз
1:0
Конец матча
Локерен
0'
21' Желтая карточка
Авонийи Тайво
1:0
53' Гол
Авонийи Тайво
56' Желтая карточка
Фриде Сидней
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Локерен делает замену. Tracy Mpati Bibuangu уходит с поля, а Ржезничек Якуб выходит на его замену.
84'
Мускрон-Перювельз делает замену. Авонийи Тайво уходит с поля, а Frantzdy Pierrot выходит на его замену.
77'
Локерен делает замену. Маречек Лукаш уходит с поля, а Севальос Хосе выходит на его замену.
63'
Локерен делает замену. Де Риддер Стив уходит с поля, а Tracy Mpati Bibuangu выходит на его замену.
60'
Мускрон-Перювельз делает замену. Бойя Франк уходит с поля, а Галициос Георгиос выходит на его замену.
Желтая карточка
56'
Фриде Сидней получил желтую карточку от судьи
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Авонийи Тайво бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
21'
Авонийи Тайво получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Le Cannonier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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