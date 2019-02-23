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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Васланд-Беверен
2:6
Конец матча
Кортрейк
0'
0:1
22' Гол
Кумордзи Бернар
0:2
26' Гол
Elohim Rolland
50' Желтая карточка
Кагельмахер Гари
1:2
51' Гол
Ванцо Флориано
1:2
53' Не забитый пенальти
Francesco Forte I
53' Желтая карточка
Ван дер Брюгген Ханнес
1:3
59' Гол
Aboubakary Koita
1:4
67' Гол
Jovan Stojanovic I
1:5
74' Гол
Де Сар Жюльен
2:5
76' Гол
Милошевич Стефан
77' Желтая карточка
Jovan Stojanovic I
2:6
80' Гол
Шевалье Тедди
88' Желтая карточка
Petar Golubovic
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
88'
Petar Golubovic получил желтую карточку от судьи
84'
Кортрейк делает замену. Кагельмахер Гари уходит с поля, а Brendan Hines-Ike выходит на его замену.
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Шевалье Тедди бьет в цель!
Желтая карточка
77'
Jovan Stojanovic получил желтую карточку от судьи
77'
Кортрейк делает замену. Ван дер Брюгген Ханнес уходит с поля, а Харисис Харилаос выходит на его замену.
Описание гола
76'
Г О О О О Л - Милошевич Стефан бьет в цель!
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Де Сар Жюльен бьет в цель!
73'
Васланд-Беверен делает замену. Milan Massop уходит с поля, а Милошевич Стефан выходит на его замену.
73'
Кортрейк делает замену. Эзекиль Имох уходит с поля, а Шевалье Тедди выходит на его замену.
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Jovan Stojanovic бьет в цель!
66'
Васланд-Беверен делает замену. Djihad Bizimana уходит с поля, а Диркс Тюр выходит на его замену.
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Aboubakary Koita бьет в цель!
Желтая карточка
53'
Ван дер Брюгген Ханнес получил желтую карточку от судьи
Описание гола
53'
ОН ПРОМАЗАЛ - Francesco Forte пробил пенальти, но не смог забить!
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Ванцо Флориано бьет в цель!
Желтая карточка
50'
Кагельмахер Гари получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Васланд-Беверен делает замену. Milan Massop уходит с поля, а Милошевич Стефан выходит на его замену.
45'
Кортрейк делает замену. Эзекиль Имох уходит с поля, а Шевалье Тедди выходит на его замену.
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Васланд-Беверен делает замену. Ванцо Флориано уходит с поля, а Paul Keita выходит на его замену.
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Elohim Rolland бьет в цель!
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Кумордзи Бернар бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Freethiel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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