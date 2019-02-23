Стадион: Стад дю Рудуру
7' Желтая карточкаНдонг Ибраим
47' Желтая карточкаБамба Абдулайе
81' Желтая карточкаТомас Ромен
1:0
90' ГолДо Лука
90' Желтая карточкаДо Лука
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Генгам вырывает победу
94'
Лопес Кристиан из команды Анже опасно и грубо сыграл. Сорбон Жереми пострадал.
93'
До Лука снял футболку и вынудил судью показать предупреждение.
92'
Коко Маркус из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
92'
92'
Коко Маркус сделал результативную передачу.
91'
Ребошу Педру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Манко Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
91'
90'
Тэт Флавьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
Судья сигнализирует, что Ребошу Педру из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Лопес Кристиан
90'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
89'
89'
89'
Бамба Абдулайе из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
88'
88'
88'
87'
87'
87'
Тэт Флавьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Судья сигнализирует, что Бенезе Николя из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Манко Венсан
85'
Ру Нолан из команды Генгам играет слишком грубо. Сантамария Батист оказался на газоне.
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
85'
84'
84'
Манко Венсан из команды Анже навешивает в штрафную с рикошетом.
84'
84'
Ребошу Педру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Тэт Флавьен из команды Анже отправил кросс в штрафную...
83'
83'
Коко Маркус из команды Генгам сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
82'
Траоре Исмаэль из команды Анже плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
82'
Сорбон Жереми делает длинную передачу вперед
81'
Томас Ромен получил желтую карточку от судьи
81'
Судья сигнализирует, что Томас Ромен из команды Анже поставил подножку. Пострадал Коко Маркус
81'
Рен-Аделед Жефф нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Тэт Флавьен из команды Анже делает пас партнеру.
81'
Анже начинает контратаку
81'
81'
Бютель Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Траоре Шейк из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
79'
79'
79'
Траоре Шейк из команды Генгам навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
78'
78'
Бамба Абдулайе из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
76'
76'
Тактическая замена. Менди Александр уходит с поля и его заменяет Ру Нолан
75'
Лопес Кристиан наказан за толчок Сорбон Жереми
75'
Менди Александр из команды Генгам в офсайде
75'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
75'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже играет слишком грубо. Ребошу Педру оказался на газоне.
74'
До Лука из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Павлович Матео пострадал.
74'
Бенезе Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
73'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже играет слишком грубо. Траоре Шейк оказался на газоне.
73'
73'
Блас Людовик из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
72'
72'
Тактическая замена. Баокен Стефан уходит с поля и его заменяет Лопес Кристиан
72'
Коко Маркус из команды Генгам сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
72'
72'
Ребошу Педру из команды Генгам подал угловой справа.
71'
Манко Венсан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
Бенезе Николя из команды Генгам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
70'
69'
Бамба Абдулайе наказан за толчок Бенезе Николя
69'
69'
68'
Коко Маркус из команды Генгам плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
68'
Бенезе Николя из команды Генгам делает пас партнеру.
68'
Генгам имеет хороший шанс забить.
67'
67'
Тактическая замена. Тюрам Маркус уходит с поля и его заменяет Коко Маркус
66'
Тактическая замена. Фюльжини Анжело уходит с поля и его заменяет Рен-Аделед Жефф
65'
65'
Тюрам Маркус из команды Генгам делает передачу одноклубнику.
65'
Эбоа Феликс делает длинную передачу вперед
65'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
65'
Ребошу Педру из команды Генгам делает пас партнеру.
63'
Блас Людовик пробует нанести удар издали, но Бютель Людовик держит все под контролем
63'
Менди Александр из команды Генгам делает пас партнеру.
63'
Тюрам Маркус из команды Генгам делает пас партнеру.
63'
Тюрам Маркус из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
63'
Блас Людовик делает длинную передачу вперед
62'
Судья сигнализирует, что Фири Лебоганг из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Н'Дойе Шейк
62'
62'
Ребошу Педру делает длинную передачу вперед
61'
61'
Траоре Шейк из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
Блас Людовик из команды Генгам делает пас партнеру.
61'
Баокен Стефан из команды Анже играет слишком грубо. Фири Лебоганг оказался на газоне.
60'
Бенезе Николя из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
60'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой слева.
60'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
60'
Павлович Матео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
59'
Тэт Флавьен пробует нанести удар издали, но Кайяр Марк-Орель держит все под контролем
59'
59'
Фири Лебоганг делает длинную передачу вперед
58'
57'
Тюрам Маркус наказан за толчок Фюльжини Анжело
57'
56'
Баокен Стефан не смог попасть в створ ударом издали
56'
Сорбон Жереми из команды Генгам плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
56'
Манко Венсан делает длинную передачу вперед
55'
Баокен Стефан из команды Анже в офсайде
55'
Фюльжини Анжело из команды Анже делает пас партнеру.
55'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
55'
55'
Тюрам Маркус из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
54'
Тюрам Маркус из команды Генгам делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
53'
Судья сигнализирует, что Тэт Флавьен из команды Анже поставил подножку. Пострадал До Лука
53'
52'
52'
Манко Венсан не смог попасть в створ ударом издали
52'
51'
51'
51'
50'
Блас Людовик из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Н'Дойе Шейк пострадал.
50'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
49'
49'
Ребошу Педру из команды Генгам навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
49'
49'
Ребошу Педру из команды Генгам подал угловой справа.
49'
Траоре Шейк мяч отрикошетил от ворот
48'
48'
48'
48'
48'
48'
Ребошу Педру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Бамба Абдулайе получил желтую карточку от судьи
47'
Судья сигнализирует, что Бамба Абдулайе из команды Анже поставил подножку. Пострадал Тюрам Маркус
47'
47'
47'
Ребошу Педру из команды Генгам разыграл угловой с правого угла.
46'
Блас Людовик из команды Генгам делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
Тактическая замена. Ндонг Ибраим уходит с поля и его заменяет Блас Людовик
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
45'
Тюрам Маркус из команды Генгам плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
45'
Траоре Шейк делает длинную передачу вперед
45'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
45'
45'
Бенезе Николя из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
45'
Ребошу Педру из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
43'
43'
ШАНС! Тэт Флавьен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
43'
Фюльжини Анжело из команды Анже делает пас партнеру.
42'
42'
Тюрам Маркус из команды Генгам пасует в штрафную, но Бютель Людовик выходит и ловит мяч.
41'
Менди Александр из команды Генгам в офсайде
40'
40'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
39'
38'
38'
Фюльжини Анжело из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
37'
Манко Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
36'
35'
Хорошую попытку сделал Бенезе Николя. Удар в створ, но вратарь начеку
35'
Фири Лебоганг из команды Генгам делает передачу одноклубнику.
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
35'
Менди Александр нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Фири Лебоганг из команды Генгам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
34'
Фюльжини Анжело из команды Анже направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
34'
33'
33'
Эбоа Феликс из команды Генгам хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
33'
Сантамария Батист делает длинную передачу вперед
32'
32'
Отличный пас сделал Фири Лебоганг из команды Генгам. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
31'
Ребошу Педру из команды Генгам навешивает в штрафную с рикошетом.
31'
31'
Кайяр Марк-Орель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Фюльжини Анжело навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Тюрам Маркус из команды Генгам играет слишком грубо. Фюльжини Анжело оказался на газоне.
30'
30'
Сантамария Батист делает длинную передачу вперед
30'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
29'
29'
До Лука делает длинную передачу вперед
29'
29'
Анже начинает контратаку
28'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
27'
27'
Бамба Абдулайе из команды Анже отправил кросс в штрафную...
27'
26'
26'
Бенезе Николя делает длинную передачу вперед
26'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
23'
23'
Бамба Абдулайе из команды Анже навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
22'
22'
Ребошу Педру из команды Генгам делает неудачный навес.
22'
Бенезе Николя нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Менди Александр из команды Генгам делает пас партнеру.
21'
Тюрам Маркус из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
21'
Фюльжини Анжело наказан за толчок Эбоа Феликс
20'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
20'
19'
19'
19'
Н'Дойе Шейк не смог попасть в створ ударом издали
19'
Манко Венсан из команды Анже сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Тэт Флавьен мяча так и не получил
18'
18'
Бенезе Николя из команды Генгам в офсайде
17'
Н'Дойе Шейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой слева.
17'
Бамба Абдулайе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Генгам начинает контратаку
17'
17'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой слева.
17'
Сорбон Жереми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой слева.
16'
Тэт Флавьен из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Манко Венсан из команды Анже делает пас партнеру.
16'
15'
Траоре Шейк из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
15'
15'
15'
Тэт Флавьен из команды Анже плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
15'
Сантамария Батист из команды Анже делает пас партнеру.
14'
Ндонг Ибраим из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Тюрам Маркус из команды Генгам делает неудачный навес.
14'
13'
Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Анже поставил подножку. Пострадал Ндонг Ибраим
13'
12'
12'
Отличный пас сделал Траоре Шейк из команды Генгам. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
12'
12'
11'
11'
Тэт Флавьен наказан за толчок До Лука
10'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
10'
Ребошу Педру нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
9'
9'
9'
Манко Венсан из команды Анже сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Тэт Флавьен не смог удачно сыграть.
8'
8'
Сантамария Батист не смог попасть в створ ударом издали
7'
Ндонг Ибраим получил желтую карточку от судьи
7'
Ндонг Ибраим из команды Генгам играет слишком грубо. Сантамария Батист оказался на газоне.
6'
6'
6'
5'
Сорбон Жереми наказан за толчок Баокен Стефан
5'
5'
Траоре Шейк делает длинную передачу вперед
5'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
4'
Фири Лебоганг из команды Генгам играет слишком грубо. Сантамария Батист оказался на газоне.
4'
4'
3'
3'
Баокен Стефан из команды Анже в офсайде
2'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Анже начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal du Roudourou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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