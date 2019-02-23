  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Генгам
1:0
Конец матча
Анже
0'
7' Желтая карточка
Ндонг Ибраим
47' Желтая карточка
Бамба Абдулайе
81' Желтая карточка
Томас Ромен
1:0
90' Гол
До Лука
90' Желтая карточка
До Лука
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Генгам вырывает победу
Фол, нарушение
94'
Лопес Кристиан из команды Анже опасно и грубо сыграл. Сорбон Жереми пострадал.
Желтая карточка
93'
До Лука снял футболку и вынудил судью показать предупреждение.
Описание гола
92'
ГОООООЛ - До Лука Генгам забивает ударом головой
92'
Коко Маркус из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
92'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
92'
Коко Маркус сделал результативную передачу.
91'
Ребошу Педру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Манко Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
91'
Эбоа Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Тэт Флавьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Ребошу Педру из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Лопес Кристиан
90'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
89'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
89'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
89'
Бамба Абдулайе из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
88'
Анже контролирует мяч.
88'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Игрок из команды Генгам вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
87'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
87'
Удар от ворот произведет Генгам
87'
Тэт Флавьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Бенезе Николя из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Манко Венсан
Фол, нарушение
85'
Ру Нолан из команды Генгам играет слишком грубо. Сантамария Батист оказался на газоне.
85'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
85'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
84'
Кайяр Марк-Орель взял и забрал мяч на выходе
84'
Манко Венсан из команды Анже навешивает в штрафную с рикошетом.
84'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
84'
Ребошу Педру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Тэт Флавьен из команды Анже отправил кросс в штрафную...
83'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
83'
Коко Маркус из команды Генгам сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
82'
Траоре Исмаэль из команды Анже плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
82'
Сорбон Жереми делает длинную передачу вперед
Желтая карточка
81'
Томас Ромен получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Томас Ромен из команды Анже поставил подножку. Пострадал Коко Маркус
81'
Рен-Аделед Жефф нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Тэт Флавьен из команды Анже делает пас партнеру.
81'
Анже начинает контратаку
81'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
81'
Бютель Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Ру Нолан из команды Генгам наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
80'
Траоре Шейк из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
80'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
79'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
79'
Удар от ворот произведет Анже
79'
Траоре Шейк из команды Генгам навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
78'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
78'
Бамба Абдулайе из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
Анже контролирует мяч.
76'
Анже контролирует мяч.
76'
Тактическая замена. Менди Александр уходит с поля и его заменяет Ру Нолан
Фол, нарушение
75'
Лопес Кристиан наказан за толчок Сорбон Жереми
Офсайд
75'
Менди Александр из команды Генгам в офсайде
75'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Фол, нарушение
75'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже играет слишком грубо. Ребошу Педру оказался на газоне.
Фол, нарушение
74'
До Лука из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Павлович Матео пострадал.
74'
Бенезе Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
73'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже играет слишком грубо. Траоре Шейк оказался на газоне.
73'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Блас Людовик из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
72'
Удар от ворот произведет Анже
72'
Тактическая замена. Баокен Стефан уходит с поля и его заменяет Лопес Кристиан
72'
Коко Маркус из команды Генгам сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
72'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Ребошу Педру из команды Генгам подал угловой справа.
71'
Манко Венсан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
До Лука из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
Бенезе Николя из команды Генгам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
70'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
69'
Бамба Абдулайе наказан за толчок Бенезе Николя
69'
Удар от ворот произведет Анже
69'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Коко Маркус из команды Генгам плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
68'
Бенезе Николя из команды Генгам делает пас партнеру.
68'
Генгам имеет хороший шанс забить.
67'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
67'
Тактическая замена. Тюрам Маркус уходит с поля и его заменяет Коко Маркус
66'
Тактическая замена. Фюльжини Анжело уходит с поля и его заменяет Рен-Аделед Жефф
65'
Менди Александр из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
Тюрам Маркус из команды Генгам делает передачу одноклубнику.
65'
Эбоа Феликс делает длинную передачу вперед
65'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
65'
Ребошу Педру из команды Генгам делает пас партнеру.
63'
Блас Людовик пробует нанести удар издали, но Бютель Людовик держит все под контролем
63'
Менди Александр из команды Генгам делает пас партнеру.
63'
Тюрам Маркус из команды Генгам делает пас партнеру.
63'
Тюрам Маркус из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
63'
Блас Людовик делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Фири Лебоганг из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Н'Дойе Шейк
62'
Менди Александр из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
Ребошу Педру делает длинную передачу вперед
61'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Траоре Шейк из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
Блас Людовик из команды Генгам делает пас партнеру.
Фол, нарушение
61'
Баокен Стефан из команды Анже играет слишком грубо. Фири Лебоганг оказался на газоне.
60'
Бенезе Николя из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой слева.
60'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
60'
Павлович Матео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
59'
Тэт Флавьен пробует нанести удар издали, но Кайяр Марк-Орель держит все под контролем
59'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Фири Лебоганг делает длинную передачу вперед
58'
Анже контролирует мяч.
Фол, нарушение
57'
Тюрам Маркус наказан за толчок Фюльжини Анжело
57'
До Лука из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
57'
Удар от ворот произведет Генгам
56'
Баокен Стефан не смог попасть в створ ударом издали
56'
Сорбон Жереми из команды Генгам плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
56'
Манко Венсан делает длинную передачу вперед
Офсайд
55'
Баокен Стефан из команды Анже в офсайде
55'
Фюльжини Анжело из команды Анже делает пас партнеру.
55'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
55'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
55'
Тюрам Маркус из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
54'
Тюрам Маркус из команды Генгам делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Тэт Флавьен из команды Анже поставил подножку. Пострадал До Лука
53'
Генгам контролирует мяч.
52'
Удар от ворот произведет Генгам
52'
Манко Венсан не смог попасть в створ ударом издали
52'
Анже контролирует мяч.
51'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
Удар от ворот произведет Генгам
51'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
50'
Блас Людовик из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Н'Дойе Шейк пострадал.
50'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
49'
Удар от ворот произведет Анже
49'
Ребошу Педру из команды Генгам навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
49'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Ребошу Педру из команды Генгам подал угловой справа.
49'
Траоре Шейк мяч отрикошетил от ворот
48'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
48'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Ребошу Педру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
47'
Бамба Абдулайе получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Бамба Абдулайе из команды Анже поставил подножку. Пострадал Тюрам Маркус
47'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
Угловой
47'
Ребошу Педру из команды Генгам разыграл угловой с правого угла.
46'
Блас Людовик из команды Генгам делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
Тактическая замена. Ндонг Ибраим уходит с поля и его заменяет Блас Людовик
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
45'
Тюрам Маркус из команды Генгам плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
45'
Траоре Шейк делает длинную передачу вперед
45'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
45'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
45'
Бенезе Николя из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
45'
Ребошу Педру из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Анже контролирует мяч.
43'
Удар от ворот произведет Генгам
43'
ШАНС! Тэт Флавьен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
43'
Фюльжини Анжело из команды Анже делает пас партнеру.
42'
Анже контролирует мяч.
42'
Тюрам Маркус из команды Генгам пасует в штрафную, но Бютель Людовик выходит и ловит мяч.
Офсайд
41'
Менди Александр из команды Генгам в офсайде
41'
До Лука из команды Генгам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
40'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
39'
Анже контролирует мяч.
38'
Удар от ворот произведет Анже
38'
Фюльжини Анжело из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
37'
Манко Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
36'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Хорошую попытку сделал Бенезе Николя. Удар в створ, но вратарь начеку
35'
Фири Лебоганг из команды Генгам делает передачу одноклубнику.
35'
Игрок из команды Генгам вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
35'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
35'
Менди Александр нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Фири Лебоганг из команды Генгам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
34'
Фюльжини Анжело из команды Анже направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
34'
Менди Александр из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Эбоа Феликс из команды Генгам хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
33'
Сантамария Батист делает длинную передачу вперед
32'
Удар от ворот произведет Анже
32'
Отличный пас сделал Фири Лебоганг из команды Генгам. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
31'
Ребошу Педру из команды Генгам навешивает в штрафную с рикошетом.
31'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Кайяр Марк-Орель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Фюльжини Анжело навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
30'
Тюрам Маркус из команды Генгам играет слишком грубо. Фюльжини Анжело оказался на газоне.
30'
Эбоа Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Сантамария Батист делает длинную передачу вперед
30'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
29'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
29'
До Лука делает длинную передачу вперед
29'
Генгам контролирует мяч.
29'
Анже начинает контратаку
28'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Эбоа Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Бамба Абдулайе из команды Анже отправил кросс в штрафную...
27'
Генгам контролирует мяч.
26'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Бенезе Николя делает длинную передачу вперед
26'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
До Лука из команды Генгам делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
23'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Бамба Абдулайе из команды Анже навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
22'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Ребошу Педру из команды Генгам делает неудачный навес.
22'
Бенезе Николя нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Менди Александр из команды Генгам делает пас партнеру.
21'
Тюрам Маркус из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
21'
Фюльжини Анжело наказан за толчок Эбоа Феликс
20'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
20'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Удар от ворот произведет Генгам
19'
Н'Дойе Шейк не смог попасть в створ ударом издали
19'
Манко Венсан из команды Анже сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Тэт Флавьен мяча так и не получил
18'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
18'
Бенезе Николя из команды Генгам в офсайде
17'
Н'Дойе Шейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой слева.
17'
Бамба Абдулайе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Генгам начинает контратаку
17'
Кайяр Марк-Орель взял и забрал мяч на выходе
Угловой
17'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой слева.
17'
Сорбон Жереми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
16'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой слева.
16'
Тэт Флавьен из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Манко Венсан из команды Анже делает пас партнеру.
16'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Траоре Шейк из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
15'
Кайяр Марк-Орель взял и забрал мяч на выходе
15'
Эбоа Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Тэт Флавьен из команды Анже плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
15'
Сантамария Батист из команды Анже делает пас партнеру.
14'
Ндонг Ибраим из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Тюрам Маркус из команды Генгам делает неудачный навес.
14'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Анже поставил подножку. Пострадал Ндонг Ибраим
13'
Генгам контролирует мяч.
12'
Удар от ворот произведет Анже
12'
Отличный пас сделал Траоре Шейк из команды Генгам. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
12'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Игрок из команды Генгам вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
11'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
11'
Тэт Флавьен наказан за толчок До Лука
10'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
10'
Ребошу Педру нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
До Лука из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
9'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Удар от ворот произведет Генгам
9'
Манко Венсан из команды Анже сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Тэт Флавьен не смог удачно сыграть.
8'
Удар от ворот произведет Генгам
8'
Сантамария Батист не смог попасть в створ ударом издали
Желтая карточка
7'
Ндонг Ибраим получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
7'
Ндонг Ибраим из команды Генгам играет слишком грубо. Сантамария Батист оказался на газоне.
6'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
5'
Сорбон Жереми наказан за толчок Баокен Стефан
5'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Траоре Шейк делает длинную передачу вперед
5'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
Фол, нарушение
4'
Фири Лебоганг из команды Генгам играет слишком грубо. Сантамария Батист оказался на газоне.
4'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
3'
Баокен Стефан из команды Анже в офсайде
2'
Анже контролирует мяч.
1'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Анже начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal du Roudourou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Аргентина: Суперлига
Бельгия: Первый дивизион А
Бразилия: Кариока. 2-й раунд. Борьба за выживание
Бразилия: Паулиста А1
Венесуэла: Примера: Апертура
Испания: Сегунда
Италия: Серия C (Группа B)
Колумбия: Примера А Апертура
Коста-Рика: Примера: Клаусура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Экстракласса
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Премьер-лига
Чили: Примера
Эквадор: Серия A

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация