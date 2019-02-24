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  5. Лига 1
Стадион:
Тулуза
0:1
Второй тайм: 50'
Кан
0'
9' Желтая карточка
Саного Яя
45' Желтая карточка
Диоманде Исмаэль
0:1
45' Гол
Кривелли Энцо
50'
Второй тайм
50'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
49'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Удар от ворот произведет Кан
Фол, нарушение
48'
Кривелли Энцо задерживает мяч рукой
47'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Гради Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
47'
Гради Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
46'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
49'
Тшокунте Малик сделал результативную передачу.
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Кривелли Энцо из команды Кан забил гол! Легко это для такого игрока, как Кривелли Энцо
48'
Сёдзи Гэн ошибается в защите.
48'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
46'
Рефери не любит споров - именно за это Диоманде Исмаэль сейчас получил желтую
Фол, нарушение
46'
Жюльен Кристофер наказан за толчок Кривелли Энцо
46'
Доссеви Матьё завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
46'
Опасность! Силла Иссиага из команды Тулуза отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
45'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
45'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
43'
Самба Брис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Тулуза контролирует мяч.
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Онианге Принс из команды Кан поставил подножку. Пострадал Градель Макс-Ален
41'
Саного Яя нанес удар, мяч был парирован, но Самба Брис не удержал его в руках.
40'
Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
40'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Гильберт Фредерик из команды Кан поставил подножку. Пострадал Сангаре Ибрахим
38'
Тулуза контролирует мяч.
38'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
Кан контролирует мяч.
37'
Удар от ворот произведет Кан
37'
Фахир Файсал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза подал угловой справа.
35'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
35'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
34'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
33'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Доссеви Матьё из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
33'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Хорошую попытку сделал Сангаре Ибрахим. Удар в створ, но вратарь начеку
31'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Сёдзи Гэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Армугом Йоэль из команды Кан отправил кросс в штрафную...
30'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
30'
Гради Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Силла Иссиага из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
29'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Тулуза контролирует мяч.
Офсайд
27'
Кривелли Энцо из команды Кан в офсайде
27'
Нинга Родрике нанес удар издали, а Рейне Батист отбил его обратно в игру!
Фол, нарушение
26'
Саного Яя из команды Тулуза играет слишком грубо. Диоманде Исмаэль оказался на газоне.
25'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Офсайд
24'
Саного Яя из команды Тулуза в офсайде
24'
Градель Макс-Ален нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Тулуза имеет хороший шанс забить.
23'
Удар от ворот произведет Кан
23'
Шанс! Саного Яя из команды Тулуза пробил головой, но мимо
23'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
23'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Диоманде Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза подал угловой справа.
21'
Хороший удар издали нанес Дурмаз Джимми, но отличный сейв сделал Самба Брис. Угловой.
21'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Фол, нарушение
19'
Саного Яя из команды Тулуза толкнул локтем оппонента. Это Гради Жонатан заработал фол
19'
Матч возобновлен
17'
Тшокунте Малик наказан за толчок Рейне Батист
17'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Угловой
16'
Фахир Файсал из команды Кан подал угловой слева.
15'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
15'
Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
15'
Доссеви Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Нинга Родрике из команды Кан поставил подножку. Пострадал Амьен-Аду Кельвен
14'
Гради Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Тшокунте Малик из команды Кан поставил подножку. Пострадал Каюзак Янник
13'
Армугом Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Доссеви Матьё из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Нинга Родрике из команды Кан поставил подножку. Пострадал Дурмаз Джимми
12'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Кан контролирует мяч.
11'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Нинга Родрике из команды Кан навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
10'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Желтая карточка
9'
Саного Яя получает желтую карточку за толчок соперника.
Фол, нарушение
9'
Саного Яя из команды Тулуза толкнул локтем оппонента. Это Диоманде Исмаэль заработал фол
8'
Удар от ворот произведет Кан
8'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
7'
Удар от ворот произведет Тулуза
7'
Кан контролирует мяч.
6'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Дурмаз Джимми из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Джику Александр
5'
Тулуза контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
4'
Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
4'
Армугом Йоэль из команды Кан отправил кросс в штрафную...
4'
Кан контролирует мяч.
Фол, нарушение
3'
Кривелли Энцо наказан за толчок Каюзак Янник
3'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Фахир Файсал из команды Кан поставил подножку. Пострадал Градель Макс-Ален
2'
Сёдзи Гэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Тшокунте Малик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Сангаре Ибрахим из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Онианге Принс
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Тулуза начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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