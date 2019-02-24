Стадион: Мунисипал
9' Желтая карточкаСаного Яя
45' Желтая карточкаДиоманде Исмаэль
0:1
45' ГолКривелли Энцо
Второй тайм
50'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
49'
49'
48'
48'
Кривелли Энцо задерживает мяч рукой
47'
47'
47'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
47'
46'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
46'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
49'
Тшокунте Малик сделал результативную передачу.
49'
Г О О О О Л - Кривелли Энцо из команды Кан забил гол! Легко это для такого игрока, как Кривелли Энцо
48'
Сёдзи Гэн ошибается в защите.
48'
46'
Рефери не любит споров - именно за это Диоманде Исмаэль сейчас получил желтую
46'
Жюльен Кристофер наказан за толчок Кривелли Энцо
46'
Доссеви Матьё завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
46'
Опасность! Силла Иссиага из команды Тулуза отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
45'
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
45'
45'
Матч возобновлен
43'
Самба Брис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
41'
Судья сигнализирует, что Онианге Принс из команды Кан поставил подножку. Пострадал Градель Макс-Ален
41'
Саного Яя нанес удар, мяч был парирован, но Самба Брис не удержал его в руках.
40'
Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
40'
40'
39'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
38'
Судья сигнализирует, что Гильберт Фредерик из команды Кан поставил подножку. Пострадал Сангаре Ибрахим
38'
38'
38'
37'
37'
37'
Фахир Файсал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза подал угловой справа.
35'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
35'
34'
34'
Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
33'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Доссеви Матьё из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
33'
32'
Хорошую попытку сделал Сангаре Ибрахим. Удар в створ, но вратарь начеку
31'
31'
Сёдзи Гэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Армугом Йоэль из команды Кан отправил кросс в штрафную...
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
30'
30'
Силла Иссиага из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
29'
29'
28'
27'
27'
Кривелли Энцо из команды Кан в офсайде
27'
Нинга Родрике нанес удар издали, а Рейне Батист отбил его обратно в игру!
26'
Саного Яя из команды Тулуза играет слишком грубо. Диоманде Исмаэль оказался на газоне.
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
24'
Градель Макс-Ален нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Тулуза имеет хороший шанс забить.
23'
23'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
23'
22'
22'
Диоманде Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза подал угловой справа.
21'
Хороший удар издали нанес Дурмаз Джимми, но отличный сейв сделал Самба Брис. Угловой.
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
19'
Саного Яя из команды Тулуза толкнул локтем оппонента. Это Гради Жонатан заработал фол
19'
Матч возобновлен
17'
Тшокунте Малик наказан за толчок Рейне Батист
17'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
16'
Фахир Файсал из команды Кан подал угловой слева.
15'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
15'
Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
15'
Доссеви Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Судья сигнализирует, что Нинга Родрике из команды Кан поставил подножку. Пострадал Амьен-Аду Кельвен
14'
14'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
13'
Судья сигнализирует, что Тшокунте Малик из команды Кан поставил подножку. Пострадал Каюзак Янник
13'
Армугом Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Доссеви Матьё из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
13'
Судья сигнализирует, что Нинга Родрике из команды Кан поставил подножку. Пострадал Дурмаз Джимми
12'
12'
11'
11'
11'
10'
10'
Нинга Родрике из команды Кан навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
10'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
9'
Саного Яя получает желтую карточку за толчок соперника.
9'
Саного Яя из команды Тулуза толкнул локтем оппонента. Это Диоманде Исмаэль заработал фол
8'
8'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
7'
Удар от ворот произведет Тулуза
7'
6'
5'
Судья сигнализирует, что Дурмаз Джимми из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Джику Александр
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
4'
Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
4'
Армугом Йоэль из команды Кан отправил кросс в штрафную...
4'
3'
Кривелли Энцо наказан за толчок Каюзак Янник
3'
3'
2'
Судья сигнализирует, что Фахир Файсал из команды Кан поставил подножку. Пострадал Градель Макс-Ален
2'
Сёдзи Гэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Тшокунте Малик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
1'
Судья сигнализирует, что Сангаре Ибрахим из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Онианге Принс
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Тулуза начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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