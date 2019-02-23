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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Серкль Брюгге
2:2
Конец матча
Остенде
0'
54' Желтая карточка
Томашевич Зарко
61' Желтая карточка
Боонен Инди
1:0
64' Гол
Азар Килиан
1:1
75' Гол
Гури Синдри
78' Желтая карточка
Benjamin Delacourt
1:1
81' Не забитый пенальти
Боонен Инди
1:2
81' Гол
Боонен Инди
82' Красная карточка
Фас Ваут
2:2
88' Гол
Азар Килиан
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Азар Килиан бьет в цель!
83'
Серкль Брюгге делает замену. Johanna Omolo уходит с поля, а Dylan De Belder выходит на его замену.
82'
УДАЛЕНИЕ! - Фас Ваут увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Описание гола
81'
Г О О О О Л - Боонен Инди бьет в цель!
Описание гола
81'
ОН ПРОМАЗАЛ - Боонен Инди пробил пенальти, но не смог забить!
Желтая карточка
78'
Беньямин Делакур получил желтую карточку от судьи
Описание гола
75'
Г О О О О Л - Гури Синдри бьет в цель!
72'
Серкль Брюгге делает замену. Кардона Ирвин уходит с поля, а Траоре Адама II выходит на его замену.
69'
Остенде делает замену. Robbie D'Haese уходит с поля, а Гури Синдри выходит на его замену.
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Азар Килиан бьет в цель!
Желтая карточка
61'
Боонен Инди получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
54'
Томашевич Зарко получил желтую карточку от судьи
46'
Остенде делает замену. Сакала Фэшн уходит с поля, а Боонен Инди выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Остенде делает замену. Копман Сандер уходит с поля, а Настич Боян выходит на его замену.
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Серкль Брюгге делает замену. Таравель Жереми уходит с поля, а Марега Исса выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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