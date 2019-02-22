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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 13511
Дижон
0:1
Конец матча
Сент-Этьен
0'
0:1
64' Гол
Суботич Невен
90'+7
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Сегодняшная посещаемость составляет 13511 болельщиков
97'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
96'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
96'
Тавареш Жулио из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
96'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
96'
Каба Сори наказан за толчок Салиба Вильям
95'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
95'
Матч возобновлен
95'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Офсайд
94'
Ямбере Седрик из команды Дижон в офсайде
93'
Удар от ворот произведет Дижон
93'
ШАНС! Норден Арно нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
93'
Норден Арно нанес удар, мяч был парирован, но Аллен Бобби не удержал его в руках.
92'
Норден Арно из команды Сент-Этьен сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
Угловой
92'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьен разыграл угловой с правого угла.
91'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
Фол, нарушение
90'
Каба Сори нарушает правила. Перрен Лоик пострадал
90'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
89'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
Офсайд
89'
Тавареш Жулио из команды Дижон в офсайде
89'
Кейта Абдулайе II из команды Дижон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
89'
Кейта Абдулайе II из команды Дижон идет с мячом вперед на обострение...
89'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
88'
Агер Наиф наказан за толчок Норден Арно
87'
Каба Сори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Хазри Вахби навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
87'
Агер Наиф наказан за толчок Норден Арно
Фол, нарушение
86'
Тавареш Жулио задерживает мяч рукой
85'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
85'
Удар от ворот произведет Дижон
84'
Норден Арно не смог попасть в створ ударом издали
84'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
84'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Слити Наим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Кабелла Реми из команды Сент-Этьен поставил подножку. Пострадал Слити Наим
83'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
83'
Charles Abi из команды Сент-Этьен толкнул локтем оппонента. Это Абейд Мехди заработал фол
82'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
82'
Шанс! Кулибали Сену из команды Дижон пробил головой, но мимо
Угловой
82'
Абейд Мехди из команды Дижон подал угловой справа.
81'
Росье Валентен из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
81'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
80'
Тактическая замена. Шафик Фуад уходит с поля и его заменяет Росье Валентен
80'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
80'
Кейта Абдулайе II нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает передачу одноклубнику.
79'
Агер Наиф из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
78'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
78'
Тактическая замена. Полома Пьер-Ив уходит с поля и его заменяет Charles Abi
77'
Каба Сори из команды Дижон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
76'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
76'
Тактическая замена. Дьони Луа уходит с поля и его заменяет Салиба Вильям
75'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
75'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
74'
Тактическая замена. Саид Уэсли уходит с поля и его заменяет Кейта Абдулайе II
74'
Дижон контролирует мяч.
73'
Дьони Луа из команды Сент-Этьен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
72'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
70'
Тактическая замена. Квон Чхан Хун уходит с поля и его заменяет Каба Сори
69'
Абейд Мехди не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
69'
Норден Арно нарушает правила. Абейд Мехди пострадал
69'
Норден Арно из команды Сент-Этьен направляет мяч в штрафную площадку, но Аллен Бобби выбегает и ловит мяч
69'
Норден Арно из команды Сент-Этьен идет с мячом вперед на обострение...
67'
Удар от ворот произведет Дижон
67'
Хазри Вахби не смог попасть в створ ударом издали
66'
Колодзейчак Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
66'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
66'
Кулибали Сену предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
Дьони Луа из команды Сент-Этьен идет с мячом вперед на обострение...
65'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
64'
Хазри Вахби сделал результативную передачу.
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Суботич Невен классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
Угловой
64'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьен подал угловой справа.
63'
Агер Наиф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
Хазри Вахби навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Тавареш Жулио из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Хазри Вахби
62'
Слити Наим нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Шафик Фуад из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
61'
Дижон контролирует мяч.
60'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
60'
Удар от ворот произведет Дижон
60'
ШАНС! Кабелла Реми нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
60'
Кабелла Реми нанес удар, мяч был парирован, но Аллен Бобби не удержал его в руках.
60'
Дьони Луа из команды Сент-Этьен делает пас партнеру.
59'
Отличные скиллы показывает Хазри Вахби, обводя своих соперников
58'
Матч возобновлен
58'
Габриэль Сильва получил травму и заменен. Норден Арно выходит на поле.
Травма, повреждение
56'
Габриэль Сильва на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Саид Уэсли из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Габриэль Сильва
55'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Слити Наим из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Аит Бенассер Юссеф
Офсайд
54'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьен в офсайде
54'
М'Вила Янн из команды Сент-Этьен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Травма, повреждение
54'
Слити Наим возвращается на поле.
53'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
53'
Ох, нехорошо это выглядит. Слити Наим получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
52'
Слити Наим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
51'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
Угловой
50'
Квон Чхан Хун из команды Дижон подал угловой справа.
50'
Хороший удар издали нанес Шафик Фуад, но отличный сейв сделал Рюффье Стефан. Угловой.
49'
Дижон контролирует мяч.
49'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Саид Уэсли из команды Дижон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Дьони Луа из команды Сент-Этьен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
44'
Удар от ворот произведет Дижон
44'
ШАНС! Кабелла Реми нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
44'
Кулибали Сену выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
43'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Удар от ворот произведет Дижон
43'
Аит Бенассер Юссеф не смог попасть в створ ударом издали
43'
Кулибали Сену выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Хазри Вахби навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Агер Наиф из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Хазри Вахби
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Кабелла Реми из команды Сент-Этьен поставил подножку. Пострадал Мари Жордан
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Саид Уэсли из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Перрен Лоик
40'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
40'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
40'
Мари Жордан не смог попасть в створ ударом издали
39'
Колодзейчак Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Квон Чхан Хун из команды Дижон подал угловой справа.
39'
Суботич Невен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
39'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой справа.
39'
Суботич Невен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Квон Чхан Хун из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
38'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
37'
М'Вила Янн нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
36'
Удар от ворот произведет Дижон
35'
Кабелла Реми не смог попасть в створ ударом издали
35'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
35'
Дижон контролирует мяч.
34'
Слити Наим пробует нанести удар издали, но Рюффье Стефан держит все под контролем
33'
Аллен Бобби взял и забрал мяч на выходе
33'
Полома Пьер-Ив из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
32'
Сент-Этьен контролирует мяч.
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Габриэль Сильва из команды Сент-Этьен поставил подножку. Пострадал Абейд Мехди
30'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Саид Уэсли из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Перрен Лоик
29'
Перрен Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Агер Наиф из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
28'
Тавареш Жулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
27'
Хазри Вахби нанес удар, мяч был парирован, но Аллен Бобби не удержал его в руках.
26'
Саид Уэсли из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
25'
Слити Наим не смог попасть в створ ударом издали
25'
Отличные скиллы показывает Слити Наим, обводя своих соперников
25'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
25'
Удар от ворот произведет Дижон
24'
Габриэль Сильва не смог попасть в створ ударом издали
24'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Шафик Фуад из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
23'
Удар от ворот произведет Дижон
23'
Хазри Вахби не смог попасть в створ ударом издали
22'
Сент-Этьен контролирует мяч.
22'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 24%, [team2]: 76%.
20'
Аллен Бобби взял и забрал мяч на выходе
20'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
20'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Квон Чхан Хун из команды Дижон навешивает в штрафную с рикошетом.
19'
Квон Чхан Хун из команды Дижон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
18'
Колодзейчак Тимоти нанес удар головой, но Аллен Бобби спокойно отбил мяч.
17'
Полома Пьер-Ив из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
17'
Кулибали Сену выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Хазри Вахби навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Ямбере Седрик из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Дьони Луа
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Абейд Мехди из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
15'
Контроль мяча: [team1]: 25%, [team2]: 75%.
14'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
Кулибали Сену выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Полома Пьер-Ив из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
14'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
13'
Шафик Фуад из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Дьони Луа пострадал.
13'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Шафик Фуад из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
12'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 17%, [team2]: 83%.
10'
Удар от ворот произведет Дижон
10'
Полома Пьер-Ив из команды Сент-Этьен навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
9'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
8'
Полома Пьер-Ив наказан за толчок Мари Жордан
7'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
М'Вила Янн бьет в створ ворот из-за пределов штрафной площади
6'
Кулибали Сену выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
5'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 17%, [team2]: 83%.
5'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
4'
Тавареш Жулио не смог попасть в створ ударом издали
4'
Сент-Этьен контролирует мяч.
3'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
3'
Дьони Луа из команды Сент-Этьен делает пас партнеру.
3'
Хазри Вахби нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Сент-Этьен начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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