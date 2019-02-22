Стадион: Стад Гастон Жерар Зрители: 13511
0:1
Конец матча
0:1
64' ГолСуботич Невен
Новости после матча
Второй тайм
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Сегодняшная посещаемость составляет 13511 болельщиков
97'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
96'
96'
Тавареш Жулио из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
96'
96'
Каба Сори наказан за толчок Салиба Вильям
95'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
95'
Матч возобновлен
95'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
94'
Ямбере Седрик из команды Дижон в офсайде
93'
93'
ШАНС! Норден Арно нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
93'
Норден Арно нанес удар, мяч был парирован, но Аллен Бобби не удержал его в руках.
92'
Норден Арно из команды Сент-Этьен сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
92'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьен разыграл угловой с правого угла.
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
Каба Сори нарушает правила. Перрен Лоик пострадал
90'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
89'
89'
Тавареш Жулио из команды Дижон в офсайде
89'
Кейта Абдулайе II из команды Дижон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
89'
Кейта Абдулайе II из команды Дижон идет с мячом вперед на обострение...
89'
88'
Агер Наиф наказан за толчок Норден Арно
87'
Каба Сори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
87'
Агер Наиф наказан за толчок Норден Арно
86'
Тавареш Жулио задерживает мяч рукой
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
85'
84'
Норден Арно не смог попасть в створ ударом издали
84'
84'
84'
Слити Наим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Судья сигнализирует, что Кабелла Реми из команды Сент-Этьен поставил подножку. Пострадал Слити Наим
83'
83'
Charles Abi из команды Сент-Этьен толкнул локтем оппонента. Это Абейд Мехди заработал фол
82'
82'
Шанс! Кулибали Сену из команды Дижон пробил головой, но мимо
82'
Абейд Мехди из команды Дижон подал угловой справа.
81'
Росье Валентен из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
81'
80'
Тактическая замена. Шафик Фуад уходит с поля и его заменяет Росье Валентен
80'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
80'
Кейта Абдулайе II нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает передачу одноклубнику.
78'
78'
Тактическая замена. Полома Пьер-Ив уходит с поля и его заменяет Charles Abi
77'
76'
76'
Тактическая замена. Дьони Луа уходит с поля и его заменяет Салиба Вильям
75'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
75'
74'
Тактическая замена. Саид Уэсли уходит с поля и его заменяет Кейта Абдулайе II
74'
73'
Дьони Луа из команды Сент-Этьен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
72'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
70'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
70'
Тактическая замена. Квон Чхан Хун уходит с поля и его заменяет Каба Сори
69'
Абейд Мехди не смог попасть в створ ударом издали
69'
Норден Арно нарушает правила. Абейд Мехди пострадал
69'
Норден Арно из команды Сент-Этьен направляет мяч в штрафную площадку, но Аллен Бобби выбегает и ловит мяч
69'
Норден Арно из команды Сент-Этьен идет с мячом вперед на обострение...
67'
67'
Хазри Вахби не смог попасть в створ ударом издали
66'
Колодзейчак Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
66'
Кулибали Сену предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
Дьони Луа из команды Сент-Этьен идет с мячом вперед на обострение...
65'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
64'
Хазри Вахби сделал результативную передачу.
64'
Г О О О О Л - Суботич Невен классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
64'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьен подал угловой справа.
63'
Агер Наиф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
62'
Судья сигнализирует, что Тавареш Жулио из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Хазри Вахби
62'
Слити Наим нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
61'
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
60'
60'
ШАНС! Кабелла Реми нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
60'
Кабелла Реми нанес удар, мяч был парирован, но Аллен Бобби не удержал его в руках.
60'
Дьони Луа из команды Сент-Этьен делает пас партнеру.
59'
Отличные скиллы показывает Хазри Вахби, обводя своих соперников
58'
Матч возобновлен
58'
Габриэль Сильва получил травму и заменен. Норден Арно выходит на поле.
56'
Габриэль Сильва на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Судья сигнализирует, что Саид Уэсли из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Габриэль Сильва
55'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
54'
Судья сигнализирует, что Слити Наим из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Аит Бенассер Юссеф
54'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьен в офсайде
54'
М'Вила Янн из команды Сент-Этьен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
54'
Слити Наим возвращается на поле.
53'
Матч возобновлен
53'
Ох, нехорошо это выглядит. Слити Наим получил травму и медбригада забирает его с поля.
52'
Слити Наим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
51'
50'
Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
50'
Квон Чхан Хун из команды Дижон подал угловой справа.
50'
Хороший удар издали нанес Шафик Фуад, но отличный сейв сделал Рюффье Стефан. Угловой.
49'
49'
47'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Саид Уэсли из команды Дижон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Дьони Луа из команды Сент-Этьен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
44'
44'
ШАНС! Кабелла Реми нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
44'
44'
43'
43'
43'
Аит Бенассер Юссеф не смог попасть в створ ударом издали
43'
42'
42'
Судья сигнализирует, что Агер Наиф из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Хазри Вахби
41'
Судья сигнализирует, что Кабелла Реми из команды Сент-Этьен поставил подножку. Пострадал Мари Жордан
40'
Судья сигнализирует, что Саид Уэсли из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Перрен Лоик
40'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
40'
40'
Мари Жордан не смог попасть в створ ударом издали
39'
Колодзейчак Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Квон Чхан Хун из команды Дижон подал угловой справа.
39'
Суботич Невен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой справа.
39'
Суботич Невен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Квон Чхан Хун из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
38'
37'
37'
Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
37'
М'Вила Янн нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
36'
35'
Кабелла Реми не смог попасть в створ ударом издали
35'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
35'
34'
Слити Наим пробует нанести удар издали, но Рюффье Стефан держит все под контролем
33'
Аллен Бобби взял и забрал мяч на выходе
33'
32'
31'
Судья сигнализирует, что Габриэль Сильва из команды Сент-Этьен поставил подножку. Пострадал Абейд Мехди
30'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
30'
Судья сигнализирует, что Саид Уэсли из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Перрен Лоик
29'
Перрен Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Тавареш Жулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
27'
Хазри Вахби нанес удар, мяч был парирован, но Аллен Бобби не удержал его в руках.
26'
Саид Уэсли из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
25'
Слити Наим не смог попасть в створ ударом издали
25'
Отличные скиллы показывает Слити Наим, обводя своих соперников
25'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
25'
24'
Габриэль Сильва не смог попасть в створ ударом издали
24'
24'
23'
23'
Хазри Вахби не смог попасть в створ ударом издали
22'
22'
22'
20'
Контроль мяча: [team1]: 24%, [team2]: 76%.
20'
Аллен Бобби взял и забрал мяч на выходе
20'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
20'
20'
Квон Чхан Хун из команды Дижон навешивает в штрафную с рикошетом.
19'
Квон Чхан Хун из команды Дижон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
18'
Колодзейчак Тимоти нанес удар головой, но Аллен Бобби спокойно отбил мяч.
17'
17'
17'
16'
Судья сигнализирует, что Ямбере Седрик из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Дьони Луа
15'
Судья сигнализирует, что Абейд Мехди из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
15'
Контроль мяча: [team1]: 25%, [team2]: 75%.
14'
14'
14'
14'
14'
13'
Шафик Фуад из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Дьони Луа пострадал.
13'
12'
12'
11'
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 17%, [team2]: 83%.
10'
10'
Полома Пьер-Ив из команды Сент-Этьен навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
9'
8'
8'
8'
Полома Пьер-Ив наказан за толчок Мари Жордан
7'
6'
М'Вила Янн бьет в створ ворот из-за пределов штрафной площади
6'
6'
5'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 17%, [team2]: 83%.
5'
4'
Тавареш Жулио не смог попасть в створ ударом издали
4'
3'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
3'
Дьони Луа из команды Сент-Этьен делает пас партнеру.
3'
Хазри Вахби нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Сент-Этьен начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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