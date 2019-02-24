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  5. Лига 1
Стадион:
Нант
1:0
Второй тайм: 54'
Бордо
0'
17' Желтая карточка
Ие Эдгар
1:0
51' Гол
Паллуа Николя
54'
Второй тайм
54'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
54'
Ох, нехорошо это выглядит. Ие Эдгар получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
54'
Ие Эдгар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
53'
Траоре Шарль наказан за толчок Калу Сэмьюэл
51'
Ронжье Валентин сделал результативную передачу.
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Паллуа Николя классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
Угловой
51'
Ронжье Валентин из команды Нант подал угловой справа.
51'
Кулибали Калифа из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Матч возобновлен
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
49'
Удар от ворот произведет Нант
49'
Де Превиль Николя не смог попасть в створ ударом издали
49'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
48'
Кулибали Калифа из команды Нант отдал передачу, которая была заблокирована.
48'
Паллуа Николя из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Ронжье Валентин из команды Нант поставил подножку. Пострадал Бриан Джимми
47'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Хорошую попытку сделал Уорис Маджид. Удар в створ, но вратарь начеку
46'
Лимбомбе Антони из команды Нант отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
45'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
45'
Удар от ворот произведет Бордо
45'
Кулибали Калифа из команды Нант наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
45'
Ронжье Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Безумный фол. Пундже Максим грубо играет против соперника. Пострадал Уорис Маджид
43'
Удар от ворот произведет Нант
43'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо идет с мячом вперед на обострение...
42'
Удар от ворот произведет Нант
42'
Пундже Максим из команды Бордо навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
42'
Башич Тома из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
42'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Башич Тома и Калу Сэмьюэл из команды Бордо.
41'
Кулибали Калифа из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
40'
Бриан Джимми из команды Бордо плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
40'
Пундже Максим из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
39'
Бордо контролирует мяч.
Фол, нарушение
38'
Бриан Джимми наказан за толчок Лимбомбе Антони
38'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
37'
Ие Эдгар наказан за толчок Йованович Вукашин
37'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Удар от ворот произведет Нант
36'
Бриан Джимми из команды Бордо забрасывает мяч в штрафную.
36'
Сабали Юссуф из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
35'
Калу Сэмьюэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Лимбомбе Антони из команды Нант подал угловой слева.
34'
Йованович Вукашин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Траоре Шарль из команды Нант отправил кросс в штрафную...
34'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Удар от ворот произведет Бордо
32'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Паллуа Николя из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Ронжье Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
Чуамени Орельен наказан за толчок Уорис Маджид
31'
Удар от ворот произведет Нант
31'
Де Превиль Николя из команды Бордо навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
31'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
29'
Кулибали Калифа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Башич Тома из команды Бордо подал угловой справа.
29'
Карлос Диего Сантос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Де Превиль Николя из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
28'
Ронжье Валентин пробует нанести удар издали, но Костил Бенуа держит все под контролем
28'
Йованович Вукашин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Туре Абдулайе из команды Нант отправил кросс в штрафную...
27'
Удар от ворот произведет Бордо
27'
Шанс! Траоре Шарль из команды Нант пробил головой, но мимо
Угловой
27'
Ронжье Валентин из команды Нант подал угловой справа.
26'
Йованович Вукашин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Уорис Маджид из команды Нант сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Кулибали Калифа мяча так и не получил
25'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Фол, нарушение
25'
Сабали Юссуф из команды Бордо играет слишком грубо. Ронжье Валентин оказался на газоне.
25'
Удар от ворот произведет Бордо
25'
Карлос Диего Сантос нанес удар, но промахнулся очень сильно.
25'
Плохо сыграл Кунде Жюль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
24'
Ронжье Валентин из команды Нант отправил кросс в штрафную...
24'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Ронжье Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Калу Сэмьюэл наказан за толчок Траоре Шарль
23'
Лимбомбе Антони из команды Нант в офсайде
22'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Лимбомбе Антони и Кулибали Калифа из команды Нант.
22'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Ронжье Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Де Превиль Николя наказан за толчок Туре Абдулайе
Фол, нарушение
21'
Карлос Диего Сантос задерживает мяч рукой
20'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
20'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
19'
Калу Сэмьюэл задерживает мяч рукой
18'
Крхин Рене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Башич Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Матч возобновлен
18'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Желтая карточка
17'
Ие Эдгар - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Ие Эдгар из команды Нант поставил подножку. Пострадал Де Превиль Николя
Фол, нарушение
17'
Траоре Шарль из команды Нант играет слишком грубо. Сабали Юссуф оказался на газоне.
16'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Лимбомбе Антони из команды Нант сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
15'
Ронжье Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Фол, нарушение
15'
Калу Сэмьюэл наказан за толчок Крхин Рене
15'
Йованович Вукашин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Ронжье Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Чуамени Орельен из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Ие Эдгар
12'
Нант контролирует мяч.
11'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Лимбомбе Антони пробует нанести удар издали, но Костил Бенуа держит все под контролем
11'
Удар от ворот произведет Бордо
10'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
10'
Удар от ворот произведет Нант
10'
Башич Тома не смог попасть в створ ударом издали
9'
Удар от ворот произведет Бордо
9'
Шанс! Кулибали Калифа из команды Нант пробил головой, но мимо
9'
Лимбомбе Антони из команды Нант отправил кросс в штрафную...
9'
Ронжье Валентин из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Де Превиль Николя пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
7'
Назначен штрафной. Пострадал Бриан Джимми, его свалил Паллуа Николя.
6'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
5'
Татарушану Чиприан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Башич Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Ие Эдгар из команды Нант поставил подножку. Пострадал Пундже Максим
5'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Башич Тома из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
4'
Удар от ворот произведет Бордо
4'
Паллуа Николя не смог попасть в створ ударом издали
4'
Йованович Вукашин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Туре Абдулайе из команды Нант отправил кросс в штрафную...
4'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Удар от ворот произведет Бордо
3'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Ронжье Валентин из команды Нант подал угловой справа.
3'
Кулибали Калифа мяч отрикошетил от ворот
3'
Паллуа Николя из команды Нант делает пас партнеру.
3'
Карлос Диего Сантос из команды Нант делает передачу одноклубнику.
Угловой
2'
Ронжье Валентин из команды Нант подал угловой справа.
2'
Пундже Максим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Кулибали Калифа из команды Нант плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
1'
Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
1'
Лимбомбе Антони из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Нант начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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