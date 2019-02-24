Стадион: Стад де ля Божуар
17' Желтая карточкаИе Эдгар
1:0
51' ГолПаллуа Николя
Второй тайм
54'
Матч возобновлен
54'
Ох, нехорошо это выглядит. Ие Эдгар получил травму и медбригада забирает его с поля.
54'
Ие Эдгар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
Траоре Шарль наказан за толчок Калу Сэмьюэл
51'
Ронжье Валентин сделал результативную передачу.
51'
Г О О О О Л - Паллуа Николя классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
51'
51'
Кулибали Калифа из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
51'
Матч возобновлен
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
49'
49'
Де Превиль Николя не смог попасть в створ ударом издали
49'
49'
48'
48'
48'
Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
48'
Кулибали Калифа из команды Нант отдал передачу, которая была заблокирована.
48'
Паллуа Николя из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
Судья сигнализирует, что Ронжье Валентин из команды Нант поставил подножку. Пострадал Бриан Джимми
47'
46'
Хорошую попытку сделал Уорис Маджид. Удар в створ, но вратарь начеку
46'
Лимбомбе Антони из команды Нант отправил кросс в штрафную...
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
45'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
45'
45'
Кулибали Калифа из команды Нант наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
45'
43'
Безумный фол. Пундже Максим грубо играет против соперника. Пострадал Уорис Маджид
43'
43'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо идет с мячом вперед на обострение...
42'
42'
Пундже Максим из команды Бордо навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
42'
Башич Тома из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
42'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Башич Тома и Калу Сэмьюэл из команды Бордо.
41'
Кулибали Калифа из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
40'
Бриан Джимми из команды Бордо плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
40'
Пундже Максим из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
39'
Бордо контролирует мяч.
38'
Бриан Джимми наказан за толчок Лимбомбе Антони
38'
37'
Ие Эдгар наказан за толчок Йованович Вукашин
37'
36'
36'
Бриан Джимми из команды Бордо забрасывает мяч в штрафную.
36'
Сабали Юссуф из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
35'
Калу Сэмьюэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Лимбомбе Антони из команды Нант подал угловой слева.
34'
Йованович Вукашин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Траоре Шарль из команды Нант отправил кросс в штрафную...
34'
33'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
32'
32'
Паллуа Николя из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
31'
Чуамени Орельен наказан за толчок Уорис Маджид
31'
31'
Де Превиль Николя из команды Бордо навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
31'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
29'
Кулибали Калифа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Башич Тома из команды Бордо подал угловой справа.
29'
Карлос Диего Сантос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Де Превиль Николя из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
28'
Ронжье Валентин пробует нанести удар издали, но Костил Бенуа держит все под контролем
28'
28'
Туре Абдулайе из команды Нант отправил кросс в штрафную...
27'
27'
Шанс! Траоре Шарль из команды Нант пробил головой, но мимо
27'
26'
Йованович Вукашин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Уорис Маджид из команды Нант сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Кулибали Калифа мяча так и не получил
25'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
25'
Сабали Юссуф из команды Бордо играет слишком грубо. Ронжье Валентин оказался на газоне.
25'
25'
Карлос Диего Сантос нанес удар, но промахнулся очень сильно.
25'
Плохо сыграл Кунде Жюль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
24'
Ронжье Валентин из команды Нант отправил кросс в штрафную...
24'
24'
23'
Калу Сэмьюэл наказан за толчок Траоре Шарль
23'
Лимбомбе Антони из команды Нант в офсайде
22'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Лимбомбе Антони и Кулибали Калифа из команды Нант.
22'
22'
22'
Де Превиль Николя наказан за толчок Туре Абдулайе
21'
Карлос Диего Сантос задерживает мяч рукой
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
20'
19'
Калу Сэмьюэл задерживает мяч рукой
18'
Крхин Рене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Башич Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Матч возобновлен
18'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
17'
Ие Эдгар - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
17'
Судья сигнализирует, что Ие Эдгар из команды Нант поставил подножку. Пострадал Де Превиль Николя
17'
Траоре Шарль из команды Нант играет слишком грубо. Сабали Юссуф оказался на газоне.
16'
16'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Лимбомбе Антони из команды Нант сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
15'
Калу Сэмьюэл наказан за толчок Крхин Рене
15'
14'
13'
Судья сигнализирует, что Чуамени Орельен из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Ие Эдгар
12'
Нант контролирует мяч.
11'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Лимбомбе Антони пробует нанести удар издали, но Костил Бенуа держит все под контролем
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
10'
10'
Башич Тома не смог попасть в створ ударом издали
9'
9'
Шанс! Кулибали Калифа из команды Нант пробил головой, но мимо
9'
Лимбомбе Антони из команды Нант отправил кросс в штрафную...
9'
Ронжье Валентин из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Де Превиль Николя пробил со штрафного прямо в стенку
7'
Назначен штрафной. Пострадал Бриан Джимми, его свалил Паллуа Николя.
6'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
5'
Татарушану Чиприан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Башич Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Судья сигнализирует, что Ие Эдгар из команды Нант поставил подножку. Пострадал Пундже Максим
5'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Башич Тома из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
4'
4'
Паллуа Николя не смог попасть в створ ударом издали
4'
4'
Туре Абдулайе из команды Нант отправил кросс в штрафную...
4'
3'
3'
3'
3'
Кулибали Калифа мяч отрикошетил от ворот
3'
Паллуа Николя из команды Нант делает пас партнеру.
3'
Карлос Диего Сантос из команды Нант делает передачу одноклубнику.
2'
2'
Пундже Максим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Кулибали Калифа из команды Нант плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
1'
Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
1'
Лимбомбе Антони из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Нант начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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