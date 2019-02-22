Стадион: де ла Мейно Зрители: 25303
37' Желтая карточкаЛеау Рафаэл
40' Желтая карточкаАжорк Людовик
0:1
42' ГолИконе Джонатан
1:1
68' ГолГонсальвес Антони
Новости после матча
Второй тайм
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Сегодняшная посещаемость составляет 25303 болельщиков
93'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
93'
Лала Кенни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Рейнилду из команды Лилль играет слишком грубо. Лала Кенни оказался на газоне.
92'
92'
91'
Тактическая замена. Леау Рафаэл уходит с поля и его заменяет Сумар Бубакари
91'
Мотиба Лебо наказан за толчок Тьяго Маия
91'
Ажорк Людовик из команды Страсбург делает передачу одноклубнику.
91'
Прчич Саньин из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
89'
89'
Рейнилду наказан за толчок Лала Кенни
88'
Пепе Николя из команды Лилль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
88'
Судья сигнализирует, что Сиссоко Ибраима из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Рейнилду
87'
87'
Тьяго Маия из команды Лилль навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
86'
Мотиба Лебо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Мендес Тьяго из команды Лилль подал угловой справа.
86'
Тактическая замена. Иконе Джонатан уходит с поля и его заменяет Рейнилду
85'
Пье Жереми из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
85'
Иконе Джонатан пробует нанести удар издали, но Селс Матц держит все под контролем
84'
84'
Судья сигнализирует, что Лала Кенни из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Араужо Луис
83'
83'
83'
Томассон Адриен из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
82'
82'
Лала Кенни из команды Страсбург делает неудачный навес.
82'
81'
Ажорк Людовик пробует нанести удар издали, но Меньян Майк держит все под контролем
81'
Сиссоко Ибраима из команды Страсбург делает передачу одноклубнику.
81'
81'
81'
80'
80'
Томассон Адриен из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
80'
80'
Тактическая замена. Гонсальвес Антони уходит с поля и его заменяет Грандсир Самуэль
79'
Пепе Николя не смог попасть в створ ударом издали
79'
Иконе Джонатан из команды Лилль делает пас партнеру.
78'
77'
Коне Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
77'
77'
Тактическая замена. Бамба Джонатан уходит с поля и его заменяет Араужо Луис
76'
Леау Рафаэл из команды Лилль делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
76'
Бамба Джонатан из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
75'
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
74'
Мендес Тьяго задерживает мяч рукой
74'
Пье Жереми из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
74'
74'
Селс Матц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Коне Юссуф из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
73'
73'
Коне Юссуф из команды Лилль навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
72'
Иконе Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Пепе Николя из команды Лилль делает пас партнеру.
72'
Бамба Джонатан из команды Лилль делает пас партнеру.
72'
Бамба Джонатан из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
72'
Лала Кенни ошибается в защите.
72'
72'
Лала Кенни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
Тьяго Маия наказан за толчок Мотиба Лебо
71'
71'
70'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
70'
69'
Судья сигнализирует, что Ажорк Людовик из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Пье Жереми
68'
Томассон Адриен сделал результативную передачу.
68'
Томассон Адриен сделал результативную передачу.
68'
Г О О О О Л - Гонсальвес Антони изменил счет на табло!
68'
68'
Плохо сыграл Тьяго Маия - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
67'
Сиссоко Ибраима из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
67'
67'
66'
Тьяго Маия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Игрок из команды Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
66'
Матч возобновлен
66'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
66'
66'
65'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург делает передачу одноклубнику.
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
64'
64'
64'
63'
Матч возобновлен
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Ажорк Людовик не смог попасть в створ ударом издали
63'
Отличные скиллы показывает Ажорк Людовик, обводя своих соперников
63'
63'
Лала Кенни не смог попасть в створ ударом издали
62'
62'
Судья сигнализирует, что Мотиба Лебо из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Иконе Джонатан
61'
61'
60'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
60'
Томассон Адриен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Бамба Джонатан из команды Лилль подал угловой слева.
60'
Тьяго Маия из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Иконе Джонатан нанес удар издали, а Селс Матц отбил его обратно в игру!
59'
Коне Ламин ошибается в защите.
59'
59'
59'
Иконе Джонатан из команды Лилль делает пас партнеру.
58'
58'
Страсбург делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.
58'
Тактическая замена. Фофана Юссуф уходит с поля и его заменяет Мотиба Лебо
57'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
57'
57'
Пепе Николя нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Пепе Николя из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
57'
57'
ШАНС! Томассон Адриен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
56'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург делает пас партнеру.
56'
56'
56'
Коне Юссуф из команды Лилль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
55'
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
55'
54'
54'
54'
Шанс! Мартинеc Пабло из команды Страсбург пробил головой, но мимо
54'
53'
53'
53'
Прчич Саньин из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
53'
53'
52'
52'
Леау Рафаэл наказан за толчок Мартинеc Пабло
52'
51'
51'
50'
50'
50'
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
49'
49'
49'
49'
Прчич Саньин из команды Страсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
48'
Леау Рафаэл наказан за толчок Каси Антони
48'
46'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
45'
Ажорк Людовик из команды Страсбург опасно и грубо сыграл. Габриэль дос Сантос пострадал.
44'
Сиссоко Ибраима из команды Страсбург играет слишком грубо. Бамба Джонатан оказался на газоне.
43'
Судья сигнализирует, что Пье Жереми из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Лала Кенни
42'
Леау Рафаэл сделал результативную передачу.
42'
Г О О О О Л - Иконе Джонатан изменил счет на табло!
42'
Леау Рафаэл из команды Лилль делает пас партнеру.
41'
41'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
40'
Ажорк Людовик получил желтую карточку от судьи
40'
Ажорк Людовик из команды Страсбург опасно и грубо сыграл. Габриэль дос Сантос пострадал.
39'
Иконе Джонатан из команды Лилль играет слишком грубо. Каси Антони оказался на газоне.
39'
39'
Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Иконе Джонатан из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
38'
38'
Прчич Саньин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
37'
Леау Рафаэл тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
37'
Леау Рафаэл из команды Лилль играет слишком грубо. Фофана Юссуф оказался на газоне.
36'
36'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
35'
Ажорк Людовик из команды Страсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
35'
34'
34'
Шанс! Габриэль дос Сантос из команды Лилль пробил головой, но мимо
34'
Пье Жереми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Судья сигнализирует, что Мартинеc Пабло из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Пепе Николя
33'
33'
Шанс! Ажорк Людовик из команды Страсбург пробил головой, но мимо
32'
32'
Судья сигнализирует, что Мендес Тьяго из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Ажорк Людовик
32'
31'
Пепе Николя нанес удар чуть мимо. Близко!
31'
Коне Юссуф из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
30'
30'
Иконе Джонатан из команды Лилль навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
30'
Отличные скиллы показывает Иконе Джонатан, обводя своих соперников
29'
29'
29'
29'
Коне Юссуф нанес удар, но промахнулся очень сильно.
29'
28'
Бамба Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Фофана Юссуф наказан за толчок Пепе Николя
28'
Пепе Николя наказан за толчок Мартинеc Пабло
27'
27'
Ажорк Людовик из команды Страсбург сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
27'
26'
26'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
26'
26'
Лала Кенни из команды Страсбург делает неудачный навес.
25'
25'
Селс Матц взял и забрал мяч на выходе
25'
Бамба Джонатан из команды Лилль навешивает в штрафную с рикошетом.
25'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
25'
24'
Бамба Джонатан из команды Лилль пробил со штрафного, но очень мимо цели.
24'
Сиссоко Ибраима из команды Страсбург играет слишком грубо. Бамба Джонатан оказался на газоне.
23'
23'
22'
22'
22'
22'
Пепе Николя нанес удар, мяч был парирован, но Селс Матц не удержал его в руках.
22'
Отличные скиллы показывает Пепе Николя, обводя своих соперников
22'
21'
Леау Рафаэл нанес удар, мяч был парирован, но Селс Матц не удержал его в руках.
21'
Пепе Николя из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
21'
Коне Ламин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Бамба Джонатан из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
20'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
20'
Судья сигнализирует, что Тьяго Маия из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Томассон Адриен
19'
19'
19'
18'
Гонсальвес Антони наказан за толчок Пепе Николя
18'
17'
Прчич Саньин из команды Страсбург подал угловой слева.
17'
Лала Кенни из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
17'
Коне Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Фофана Юссуф из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
16'
Судья сигнализирует, что Пепе Николя из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Томассон Адриен
15'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
15'
Судья сигнализирует, что Фофана Юссуф из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Пепе Николя
15'
15'
Ажорк Людовик мяч отрикошетил от ворот
14'
Лала Кенни из команды Страсбург подал угловой слева.
14'
Фонте Жозе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
14'
14'
Мендес Тьяго нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
13'
Каси Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Леау Рафаэл из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
12'
Пье Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
12'
12'
11'
Коне Юссуф из команды Лилль делает неудачный навес.
11'
11'
ШАНС! Томассон Адриен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
11'
10'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
10'
9'
Отличные скиллы показывает Пепе Николя, обводя своих соперников
9'
9'
Бамба Джонатан из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Судья сигнализирует, что Гонсальвес Антони из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Бамба Джонатан
8'
8'
7'
7'
6'
6'
Пепе Николя нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Коне Юссуф из команды Лилль делает навес прямо в штрафную.
5'
Судья сигнализирует, что Мартинеc Пабло из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Пепе Николя
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
5'
Назначен штрафной. Пострадал Коне Юссуф, его свалил Сиссоко Ибраима.
4'
4'
3'
Коне Ламин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Коне Юссуф из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
2'
2'
2'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Страсбург начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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