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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 25303
Страсбург
1:1
Конец матча
Лилль
0'
37' Желтая карточка
Леау Рафаэл
40' Желтая карточка
Ажорк Людовик
0:1
42' Гол
Иконе Джонатан
1:1
68' Гол
Гонсальвес Антони
90'+3
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Сегодняшная посещаемость составляет 25303 болельщиков
93'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
93'
Лала Кенни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
93'
Рейнилду из команды Лилль играет слишком грубо. Лала Кенни оказался на газоне.
92'
Страсбург контролирует мяч.
92'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
91'
Тактическая замена. Леау Рафаэл уходит с поля и его заменяет Сумар Бубакари
Фол, нарушение
91'
Мотиба Лебо наказан за толчок Тьяго Маия
91'
Ажорк Людовик из команды Страсбург делает передачу одноклубнику.
91'
Прчич Саньин из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
91'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
89'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
89'
Рейнилду наказан за толчок Лала Кенни
88'
Пепе Николя из команды Лилль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Сиссоко Ибраима из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Рейнилду
87'
Удар от ворот произведет Страсбург
87'
Тьяго Маия из команды Лилль навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
86'
Мотиба Лебо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Мендес Тьяго из команды Лилль подал угловой справа.
86'
Тактическая замена. Иконе Джонатан уходит с поля и его заменяет Рейнилду
85'
Пье Жереми из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
85'
Иконе Джонатан пробует нанести удар издали, но Селс Матц держит все под контролем
84'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Лала Кенни из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Араужо Луис
83'
Габриэль дос Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
83'
Прчич Саньин из команды Страсбург подал угловой справа.
83'
Томассон Адриен из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
82'
Габриэль дос Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Лала Кенни из команды Страсбург делает неудачный навес.
82'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
81'
Ажорк Людовик пробует нанести удар издали, но Меньян Майк держит все под контролем
81'
Сиссоко Ибраима из команды Страсбург делает передачу одноклубнику.
81'
Мартинеc Пабло делает длинную передачу вперед
81'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Мендес Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
80'
Прчич Саньин из команды Страсбург подал угловой справа.
80'
Томассон Адриен из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
80'
Удар от ворот произведет Страсбург
80'
Тактическая замена. Гонсальвес Антони уходит с поля и его заменяет Грандсир Самуэль
79'
Пепе Николя не смог попасть в створ ударом издали
79'
Иконе Джонатан из команды Лилль делает пас партнеру.
78'
Страсбург контролирует мяч.
77'
Коне Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
77'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
77'
Тактическая замена. Бамба Джонатан уходит с поля и его заменяет Араужо Луис
76'
Леау Рафаэл из команды Лилль делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
76'
Бамба Джонатан из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
75'
Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
75'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
75'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Фол, нарушение
74'
Мендес Тьяго задерживает мяч рукой
74'
Пье Жереми из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
74'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
74'
Селс Матц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Коне Юссуф из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
73'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
73'
Коне Юссуф из команды Лилль навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
72'
Иконе Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Пепе Николя из команды Лилль делает пас партнеру.
72'
Бамба Джонатан из команды Лилль делает пас партнеру.
72'
Бамба Джонатан из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
72'
Лала Кенни ошибается в защите.
72'
Мендес Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Лала Кенни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
71'
Тьяго Маия наказан за толчок Мотиба Лебо
71'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
71'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
70'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Ажорк Людовик из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Пье Жереми
68'
Томассон Адриен сделал результативную передачу.
68'
Томассон Адриен сделал результативную передачу.
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Гонсальвес Антони изменил счет на табло!
68'
Томассон Адриен из команды Страсбург делает пас партнеру.
68'
Плохо сыграл Тьяго Маия - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
67'
Сиссоко Ибраима из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
67'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
66'
Тьяго Маия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Игрок из команды Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
66'
Матч возобновлен
66'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
66'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
Габриэль дос Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург делает передачу одноклубнику.
65'
Томассон Адриен из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
64'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
Удар от ворот произведет Лилль
63'
Матч возобновлен
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Ажорк Людовик не смог попасть в створ ударом издали
63'
Отличные скиллы показывает Ажорк Людовик, обводя своих соперников
63'
Удар от ворот произведет Лилль
63'
Лала Кенни не смог попасть в створ ударом издали
62'
Томассон Адриен из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Мотиба Лебо из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Иконе Джонатан
61'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
61'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
60'
Томассон Адриен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Бамба Джонатан из команды Лилль подал угловой слева.
60'
Тьяго Маия из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Иконе Джонатан нанес удар издали, а Селс Матц отбил его обратно в игру!
59'
Коне Ламин ошибается в защите.
59'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
59'
Страсбург контролирует мяч.
59'
Иконе Джонатан из команды Лилль делает пас партнеру.
58'
Удар от ворот произведет Лилль
58'
Страсбург делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.
58'
Тактическая замена. Фофана Юссуф уходит с поля и его заменяет Мотиба Лебо
57'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
57'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
57'
Пепе Николя нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Пепе Николя из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
57'
Удар от ворот произведет Лилль
57'
ШАНС! Томассон Адриен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
56'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург делает пас партнеру.
56'
Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
56'
Коне Юссуф из команды Лилль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
55'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
55'
Лилль контролирует мяч.
54'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
54'
Удар от ворот произведет Лилль
54'
Шанс! Мартинеc Пабло из команды Страсбург пробил головой, но мимо
Угловой
54'
Прчич Саньин из команды Страсбург подал угловой справа.
53'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Прчич Саньин из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
53'
Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Прчич Саньин из команды Страсбург подал угловой справа.
52'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
52'
Леау Рафаэл наказан за толчок Мартинеc Пабло
52'
Лилль контролирует мяч.
51'
Удар от ворот произведет Лилль
51'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Страсбург контролирует мяч.
50'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Лилль контролирует мяч.
50'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
49'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
49'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
49'
Прчич Саньин из команды Страсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Страсбург контролирует мяч.
Фол, нарушение
48'
Леау Рафаэл наказан за толчок Каси Антони
48'
Пье Жереми из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
46'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Фол, нарушение
45'
Ажорк Людовик из команды Страсбург опасно и грубо сыграл. Габриэль дос Сантос пострадал.
Фол, нарушение
44'
Сиссоко Ибраима из команды Страсбург играет слишком грубо. Бамба Джонатан оказался на газоне.
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Пье Жереми из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Лала Кенни
42'
Леау Рафаэл сделал результативную передачу.
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Иконе Джонатан изменил счет на табло!
42'
Леау Рафаэл из команды Лилль делает пас партнеру.
41'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Желтая карточка
40'
Ажорк Людовик получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
40'
Ажорк Людовик из команды Страсбург опасно и грубо сыграл. Габриэль дос Сантос пострадал.
Фол, нарушение
39'
Иконе Джонатан из команды Лилль играет слишком грубо. Каси Антони оказался на газоне.
39'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Иконе Джонатан из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
38'
Удар от ворот произведет Лилль
38'
Прчич Саньин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
37'
Леау Рафаэл тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
Фол, нарушение
37'
Леау Рафаэл из команды Лилль играет слишком грубо. Фофана Юссуф оказался на газоне.
36'
Страсбург контролирует мяч.
36'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
35'
Ажорк Людовик из команды Страсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
35'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
34'
Удар от ворот произведет Страсбург
34'
Шанс! Габриэль дос Сантос из команды Лилль пробил головой, но мимо
34'
Пье Жереми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Мартинеc Пабло из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Пепе Николя
33'
Удар от ворот произведет Лилль
33'
Шанс! Ажорк Людовик из команды Страсбург пробил головой, но мимо
32'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Мендес Тьяго из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Ажорк Людовик
32'
Удар от ворот произведет Страсбург
31'
Пепе Николя нанес удар чуть мимо. Близко!
31'
Коне Юссуф из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
30'
Удар от ворот произведет Страсбург
30'
Иконе Джонатан из команды Лилль навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
30'
Отличные скиллы показывает Иконе Джонатан, обводя своих соперников
29'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Удар от ворот произведет Страсбург
29'
Коне Юссуф нанес удар, но промахнулся очень сильно.
29'
Лала Кенни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Бамба Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Фофана Юссуф наказан за толчок Пепе Николя
Фол, нарушение
28'
Пепе Николя наказан за толчок Мартинеc Пабло
27'
Удар от ворот произведет Лилль
27'
Ажорк Людовик из команды Страсбург сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
27'
Томассон Адриен из команды Страсбург делает пас партнеру.
26'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
26'
Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Лала Кенни из команды Страсбург делает неудачный навес.
25'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Селс Матц взял и забрал мяч на выходе
25'
Бамба Джонатан из команды Лилль навешивает в штрафную с рикошетом.
25'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
25'
Удар от ворот произведет Страсбург
24'
Бамба Джонатан из команды Лилль пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
24'
Сиссоко Ибраима из команды Страсбург играет слишком грубо. Бамба Джонатан оказался на газоне.
23'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Лала Кенни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Пье Жереми из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
22'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Лала Кенни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Пепе Николя нанес удар, мяч был парирован, но Селс Матц не удержал его в руках.
22'
Отличные скиллы показывает Пепе Николя, обводя своих соперников
22'
Лала Кенни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Леау Рафаэл нанес удар, мяч был парирован, но Селс Матц не удержал его в руках.
21'
Пепе Николя из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
21'
Коне Ламин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Бамба Джонатан из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
20'
Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
20'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Тьяго Маия из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Томассон Адриен
19'
Удар от ворот произведет Лилль
19'
Мартинеc Пабло делает длинную передачу вперед
19'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
18'
Гонсальвес Антони наказан за толчок Пепе Николя
18'
Мендес Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Прчич Саньин из команды Страсбург подал угловой слева.
17'
Лала Кенни из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Томассон Адриен из команды Страсбург делает пас партнеру.
17'
Коне Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Фофана Юссуф из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Пепе Николя из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Томассон Адриен
15'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Фофана Юссуф из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Пепе Николя
15'
Удар от ворот произведет Лилль
15'
Ажорк Людовик мяч отрикошетил от ворот
Угловой
14'
Лала Кенни из команды Страсбург подал угловой слева.
14'
Фонте Жозе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
14'
Удар от ворот произведет Страсбург
14'
Мендес Тьяго нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Пье Жереми из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
13'
Каси Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Леау Рафаэл из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
12'
Пье Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
12'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Страсбург контролирует мяч.
11'
Коне Юссуф из команды Лилль делает неудачный навес.
11'
Удар от ворот произведет Лилль
11'
ШАНС! Томассон Адриен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
11'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
10'
Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
10'
Мартинеc Пабло делает длинную передачу вперед
10'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
10'
Страсбург контролирует мяч.
9'
Отличные скиллы показывает Пепе Николя, обводя своих соперников
9'
Лилль контролирует мяч.
9'
Бамба Джонатан из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Гонсальвес Антони из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Бамба Джонатан
8'
Лилль контролирует мяч.
8'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Страсбург контролирует мяч.
6'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Пепе Николя нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Коне Юссуф из команды Лилль делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Мартинеc Пабло из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Пепе Николя
5'
Лилль контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Фол, нарушение
5'
Назначен штрафной. Пострадал Коне Юссуф, его свалил Сиссоко Ибраима.
4'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Страсбург контролирует мяч.
3'
Коне Ламин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Коне Юссуф из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
2'
Лилль контролирует мяч.
2'
Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
2'
Томассон Адриен из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Страсбург начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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