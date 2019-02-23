Стадион: Рат Верлег
35' Желтая карточкаМахи Мимаун
38' Желтая карточкаКох Менно
Второй тайм
80'
Судья сигнализирует, что Рейс Людовит из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Те Вреде Митчелл
80'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
80'
80'
Ван Лир Бенжамин взял и забрал мяч на выходе
80'
Рейс Людовит из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
80'
Гронинген начинает контратаку
79'
79'
Махи Мимаун не смог попасть в створ ударом издали
79'
78'
78'
Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
78'
Нийхолт Джанлука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
78'
Хабот Юлиан из команды Гронинген играет слишком грубо. Кастанер Жервейн оказался на газоне.
77'
77'
76'
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
75'
74'
74'
74'
74'
Рейс Людовит наказан за толчок Кайкай Салли
73'
Брюнс Томас получил травму и заменен. Эль-Ханкури Мохамед выходит на поле.
73'
Брюнс Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
Рейс Людовит из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Ван Анхолт Пеле пострадал.
71'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
71'
Брюнс Томас из команды Гронинген сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
71'
Падт Серджио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
71'
Зеефейк Дейовайзио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
Кастанер Жервейн из команды НАК Бреда идет с мячом вперед на обострение...
70'
НАК Бреда начинает контратаку
70'
Голкипер мог бы сыграть и получше
70'
70'
Ли Грегори II из команды НАК Бреда идет с мячом вперед на обострение...
69'
Близко! Рейс Людовит нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
69'
68'
Тактическая замена. Корте Джованни уходит с поля и его заменяет Кайкай Салли
68'
68'
68'
67'
Палмер-Браун Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
67'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
67'
67'
Лундквист Рамон-Паскаль из команды НАК Бреда навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
67'
Отличные скиллы показывает Лундквист Рамон-Паскаль, обводя своих соперников
66'
66'
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
65'
64'
64'
64'
63'
63'
Тактическая замена. Сирхейс Кай уходит с поля и его заменяет Бель-Хассани Иллиас
62'
62'
62'
Хандверкер Тим из команды Гронинген идет с мячом вперед на обострение...
61'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
61'
61'
61'
Матч возобновлен
60'
Доан Рицу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
59'
Кастанер Жервейн из команды НАК Бреда в офсайде
58'
58'
Зеефейк Дейовайзио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Шанс! Ли Грегори II из команды НАК Бреда пробил головой, но мимо
58'
57'
Хорошую попытку сделал Сирхейс Кай. Удар в створ, но вратарь начеку
57'
Брюнс Томас из команды Гронинген делает пас партнеру.
57'
Отличные скиллы показывает Брюнс Томас, обводя своих соперников
57'
57'
Судья сигнализирует, что Те Вирик Мик из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Ли Грегори II
56'
56'
Ван Лир Бенжамин отбил мяч на угловой после удара Доан Рицу из штрафной площади.
56'
Сирхейс Кай из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Дервит Дориан пострадал.
55'
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
54'
54'
Судья сигнализирует, что Брюнс Томас из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Дервит Дориан
53'
53'
53'
ШАНС! Ван Анхолт Пеле нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
53'
53'
Отличные скиллы показывает Ли Грегори II, обводя своих соперников
52'
51'
Ли Грегори II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
50'
Судья сигнализирует, что Кастанер Жервейн из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Те Вирик Мик
49'
49'
48'
48'
48'
Шанс! Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда пробил головой, но мимо
47'
Корте Джованни из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
47'
Отличные скиллы показывает Корте Джованни, обводя своих соперников
47'
47'
Сирхейс Кай из команды Гронинген играет слишком грубо. Ван Анхолт Пеле оказался на газоне.
46'
Хабот Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
Тактическая замена. Герсбах Алекс уходит с поля и его заменяет Ли Грегори II
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
45'
44'
Судья сигнализирует, что Рейс Людовит из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Кастанер Жервейн
44'
44'
Брюнс Томас из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
43'
Кастанер Жервейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
43'
42'
42'
42'
Доан Рицу нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Кастанер Жервейн из команды НАК Бреда в офсайде
41'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
40'
40'
39'
39'
39'
Матч возобновлен
39'
Махи Мимаун на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Хорошую попытку сделал Доан Рицу. Удар в створ, но вратарь начеку
38'
Отличные скиллы показывает Доан Рицу, обводя своих соперников
37'
37'
Кастанер Жервейн задерживает мяч рукой
36'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
36'
36'
Махи Мимаун не смог попасть в створ ударом издали
35'
Падт Серджио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
35'
Махи Мимаун получил желтую карточку от судьи
35'
Судья сигнализирует, что Махи Мимаун из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Герсбах Алекс
35'
Отличные скиллы показывает Герсбах Алекс, обводя своих соперников
34'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
33'
Доан Рицу нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает пас партнеру.
32'
31'
31'
30'
30'
Выглядело как неплохой момент. Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
30'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген идет с мячом вперед на обострение...
30'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
30'
29'
Герсбах Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Брюнс Томас из команды Гронинген подал угловой слева.
29'
Хандверкер Тим из команды Гронинген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
29'
Рейс Людовит из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
28'
28'
28'
28'
27'
26'
26'
Судья сигнализирует, что Корте Джованни из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Брюнс Томас
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
25'
24'
24'
Брюнс Томас не смог попасть в створ ударом издали
24'
23'
Корте Джованни из команды НАК Бреда в офсайде
23'
22'
22'
21'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
21'
Те Вреде Митчелл наказан за толчок Брюнс Томас
20'
Дервит Дориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
20'
Судья сигнализирует, что Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Брюнс Томас
20'
19'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
19'
19'
Хабот Юлиан из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
19'
18'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
18'
18'
Судья сигнализирует, что Корте Джованни из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Мемишевич Самир
17'
16'
16'
16'
Падт Серджио отбил мяч на угловой после удара Кастанер Жервейн из штрафной площади.
16'
Кастанер Жервейн из команды НАК Бреда идет с мячом вперед на обострение...
16'
НАК Бреда начинает контратаку
15'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
15'
15'
Ван Анхолт Пеле из команды НАК Бреда навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
14'
14'
13'
13'
ШАНС! Брюнс Томас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
13'
ШАНС! Брюнс Томас вышел один-на-один с голкипером...
13'
Мемишевич Самир из команды Гронинген увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
13'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Судья сигнализирует, что Мемишевич Самир из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Нийхолт Джанлука
12'
12'
11'
11'
10'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
10'
Палмер-Браун Эрик нанес удар головой, но Падт Серджио спокойно отбил мяч.
10'
Лундквист Рамон-Паскаль из команды НАК Бреда подал угловой справа.
9'
Корте Джованни мяч отрикошетил от ворот
9'
Герсбах Алекс из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
9'
Хабот Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
8'
Судья сигнализирует, что Доан Рицу из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Корте Джованни
8'
7'
Судья сигнализирует, что Рейс Людовит из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Корте Джованни
7'
Хабот Юлиан из команды Гронинген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
7'
Брюнс Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Кох Менно из команды НАК Бреда играет слишком грубо. Сирхейс Кай оказался на газоне.
7'
Гронинген начинает контратаку
6'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Игрок из команды НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
5'
5'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
4'
Кастанер Жервейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
4'
3'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда в офсайде
3'
2'
2'
2'
Герсбах Алекс из команды НАК Бреда в офсайде
1'
Ван Лир Бенжамин взял и забрал мяч на выходе
1'
Махи Мимаун из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Гронинген начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rat Verlegh Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
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