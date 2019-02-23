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Стадион:
НАК Бреда
0:0
Второй тайм: 81'
Гронинген
0'
35' Желтая карточка
Махи Мимаун
38' Желтая карточка
Кох Менно
81'
Второй тайм
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Рейс Людовит из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Те Вреде Митчелл
80'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
80'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
80'
Ван Лир Бенжамин взял и забрал мяч на выходе
80'
Рейс Людовит из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
80'
Гронинген начинает контратаку
79'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
79'
Махи Мимаун не смог попасть в створ ударом издали
79'
НАК Бреда контролирует мяч.
78'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
78'
Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
78'
Нийхолт Джанлука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
78'
Хабот Юлиан из команды Гронинген играет слишком грубо. Кастанер Жервейн оказался на газоне.
77'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
77'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
76'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
76'
Доан Рицу из команды Гронинген навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
75'
Гронинген контролирует мяч.
75'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
75'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
74'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
74'
Удар от ворот произведет Гронинген
74'
Шанс! Кох Менно из команды НАК Бреда пробил головой, но мимо
74'
Лундквист Рамон-Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
74'
Рейс Людовит наказан за толчок Кайкай Салли
73'
Брюнс Томас получил травму и заменен. Эль-Ханкури Мохамед выходит на поле.
Травма, повреждение
73'
Брюнс Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
72'
Рейс Людовит из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Ван Анхолт Пеле пострадал.
71'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
71'
Брюнс Томас из команды Гронинген сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
71'
Падт Серджио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Лундквист Рамон-Паскаль из команды НАК Бреда подал угловой слева.
71'
Зеефейк Дейовайзио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
Кастанер Жервейн из команды НАК Бреда идет с мячом вперед на обострение...
70'
НАК Бреда начинает контратаку
70'
Голкипер мог бы сыграть и получше
70'
Ли Грегори II из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
70'
Ли Грегори II из команды НАК Бреда идет с мячом вперед на обострение...
69'
Близко! Рейс Людовит нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
69'
Гронинген имеет хороший шанс забить.
68'
Тактическая замена. Корте Джованни уходит с поля и его заменяет Кайкай Салли
68'
Удар от ворот произведет Гронинген
68'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Брюнс Томас из команды Гронинген подал угловой справа.
67'
Палмер-Браун Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
67'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
67'
Удар от ворот произведет Гронинген
67'
Лундквист Рамон-Паскаль из команды НАК Бреда навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
67'
Отличные скиллы показывает Лундквист Рамон-Паскаль, обводя своих соперников
66'
НАК Бреда контролирует мяч.
66'
Удар от ворот произведет Гронинген
65'
Гронинген контролирует мяч.
65'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
65'
Гронинген контролирует мяч.
64'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
64'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
64'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
63'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
63'
Тактическая замена. Сирхейс Кай уходит с поля и его заменяет Бель-Хассани Иллиас
62'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Хандверкер Тим из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
62'
Хандверкер Тим из команды Гронинген идет с мячом вперед на обострение...
61'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
61'
Гронинген контролирует мяч.
61'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
61'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
60'
Доан Рицу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
59'
Кастанер Жервейн из команды НАК Бреда в офсайде
58'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Зеефейк Дейовайзио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Шанс! Ли Грегори II из команды НАК Бреда пробил головой, но мимо
Угловой
58'
Лундквист Рамон-Паскаль из команды НАК Бреда подал угловой слева.
57'
Хорошую попытку сделал Сирхейс Кай. Удар в створ, но вратарь начеку
57'
Брюнс Томас из команды Гронинген делает пас партнеру.
57'
Отличные скиллы показывает Брюнс Томас, обводя своих соперников
57'
Палмер-Браун Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Те Вирик Мик из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Ли Грегори II
Угловой
56'
Брюнс Томас из команды Гронинген подал угловой справа.
56'
Ван Лир Бенжамин отбил мяч на угловой после удара Доан Рицу из штрафной площади.
Фол, нарушение
56'
Сирхейс Кай из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Дервит Дориан пострадал.
55'
Хандверкер Тим из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
55'
Гронинген контролирует мяч.
55'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
54'
НАК Бреда контролирует мяч.
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Брюнс Томас из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Дервит Дориан
53'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
53'
Удар от ворот произведет Гронинген
53'
ШАНС! Ван Анхолт Пеле нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
53'
Ли Грегори II из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
53'
Отличные скиллы показывает Ли Грегори II, обводя своих соперников
52'
НАК Бреда контролирует мяч.
51'
Ли Грегори II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Доан Рицу из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Кастанер Жервейн из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Те Вирик Мик
49'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
49'
НАК Бреда контролирует мяч.
48'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
Удар от ворот произведет Гронинген
48'
Шанс! Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда пробил головой, но мимо
47'
Корте Джованни из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
47'
Отличные скиллы показывает Корте Джованни, обводя своих соперников
47'
Гронинген контролирует мяч.
Фол, нарушение
47'
Сирхейс Кай из команды Гронинген играет слишком грубо. Ван Анхолт Пеле оказался на газоне.
46'
Хабот Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Ли Грегори II из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
46'
Тактическая замена. Герсбах Алекс уходит с поля и его заменяет Ли Грегори II
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
46'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Удар от ворот произведет Гронинген
45'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Рейс Людовит из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Кастанер Жервейн
44'
Палмер-Браун Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Брюнс Томас из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
43'
Кастанер Жервейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Хандверкер Тим из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
43'
Гронинген имеет хороший шанс забить.
42'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Доан Рицу нанес удар, но тот был заблокирован.
Офсайд
41'
Кастанер Жервейн из команды НАК Бреда в офсайде
41'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
40'
Гронинген контролирует мяч.
40'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
39'
Гронинген контролирует мяч.
39'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
39'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
39'
Махи Мимаун на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
38'
Судья подбегает и показывает Кох Менно из команды НАК Бреда отложенную желтую карточку за фол.
38'
Хорошую попытку сделал Доан Рицу. Удар в створ, но вратарь начеку
38'
Отличные скиллы показывает Доан Рицу, обводя своих соперников
37'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
Фол, нарушение
37'
Кастанер Жервейн задерживает мяч рукой
36'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
36'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
36'
Махи Мимаун не смог попасть в створ ударом издали
35'
Падт Серджио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Лундквист Рамон-Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
35'
Махи Мимаун получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Махи Мимаун из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Герсбах Алекс
35'
Отличные скиллы показывает Герсбах Алекс, обводя своих соперников
34'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Гронинген контролирует мяч.
33'
Доан Рицу нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает пас партнеру.
32'
Гронинген контролирует мяч.
31'
НАК Бреда контролирует мяч.
31'
Гронинген контролирует мяч.
30'
Гронинген контролирует мяч.
30'
Выглядело как неплохой момент. Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
30'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген идет с мячом вперед на обострение...
30'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
30'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Герсбах Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Брюнс Томас из команды Гронинген подал угловой слева.
29'
Хандверкер Тим из команды Гронинген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
Палмер-Браун Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Рейс Людовит из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
28'
Гронинген имеет хороший шанс забить.
28'
НАК Бреда контролирует мяч.
28'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
НАК Бреда контролирует мяч.
27'
Удар от ворот произведет Гронинген
26'
НАК Бреда контролирует мяч.
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Корте Джованни из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Брюнс Томас
26'
Доан Рицу из команды Гронинген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
25'
Удар от ворот произведет Гронинген
24'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
24'
Брюнс Томас не смог попасть в створ ударом издали
24'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
23'
Корте Джованни из команды НАК Бреда в офсайде
23'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Гронинген контролирует мяч.
22'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
21'
Те Вреде Митчелл наказан за толчок Брюнс Томас
20'
Дервит Дориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Хандверкер Тим из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Брюнс Томас
20'
Палмер-Браун Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
19'
Палмер-Браун Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Хабот Юлиан из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
19'
НАК Бреда контролирует мяч.
18'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Гронинген контролирует мяч.
18'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Корте Джованни из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Мемишевич Самир
17'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Удар от ворот произведет Гронинген
Угловой
16'
Лундквист Рамон-Паскаль из команды НАК Бреда подал угловой слева.
16'
Падт Серджио отбил мяч на угловой после удара Кастанер Жервейн из штрафной площади.
16'
Кастанер Жервейн из команды НАК Бреда идет с мячом вперед на обострение...
16'
НАК Бреда начинает контратаку
15'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
15'
Удар от ворот произведет Гронинген
15'
Ван Анхолт Пеле из команды НАК Бреда навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
14'
Гронинген контролирует мяч.
14'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
13'
ШАНС! Брюнс Томас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
13'
ШАНС! Брюнс Томас вышел один-на-один с голкипером...
13'
Мемишевич Самир из команды Гронинген увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
13'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Мемишевич Самир из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Нийхолт Джанлука
12'
НАК Бреда контролирует мяч.
12'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Гронинген контролирует мяч.
11'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Гронинген контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
10'
Палмер-Браун Эрик нанес удар головой, но Падт Серджио спокойно отбил мяч.
Угловой
10'
Лундквист Рамон-Паскаль из команды НАК Бреда подал угловой справа.
9'
Корте Джованни мяч отрикошетил от ворот
9'
Герсбах Алекс из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
9'
Хабот Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Лундквист Рамон-Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Доан Рицу из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Корте Джованни
8'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Рейс Людовит из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Корте Джованни
7'
Хабот Юлиан из команды Гронинген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
7'
Брюнс Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Кох Менно из команды НАК Бреда играет слишком грубо. Сирхейс Кай оказался на газоне.
7'
Гронинген начинает контратаку
6'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Игрок из команды НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
5'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
НАК Бреда контролирует мяч.
5'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
4'
Кастанер Жервейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Брюнс Томас из команды Гронинген подал угловой справа.
4'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
3'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда в офсайде
3'
НАК Бреда контролирует мяч.
2'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Гронинген контролирует мяч.
Офсайд
2'
Герсбах Алекс из команды НАК Бреда в офсайде
1'
Ван Лир Бенжамин взял и забрал мяч на выходе
1'
Махи Мимаун из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Гронинген начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rat Verlegh Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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