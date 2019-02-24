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Стадион:
Ньюкасл Джетс
0:0
Конец матча
Аделаида Юнайтед
0'
59' Желтая карточка
Гудвин Крейг
66' Желтая карточка
Michael Jakobsen II
72' Желтая карточка
Петратос Димитри
74' Желтая карточка
Вуйица Иван
85' Желтая карточка
Ben Kantarovski
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Аделаида Юнайтед делает замену. Блэквуд Джордж уходит с поля, а Nathan Konstandopoulos выходит на его замену.
Желтая карточка
85'
Бен Кантаровски получил желтую карточку от судьи
83'
Аделаида Юнайтед делает замену. Геллоуэй Скотт уходит с поля, а Винс Лия выходит на его замену.
74'
Ньюкасл Джетс делает замену. Вуйица Иван уходит с поля, а Lachlan Jackson выходит на его замену.
74'
Аделаида Юнайтед делает замену. Ryan Kitto уходит с поля, а Кен Илсо выходит на его замену.
Желтая карточка
74'
Вуйица Иван получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
72'
Петратос Димитри получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
66'
Микаэль Якобсен получил желтую карточку от судьи
64'
Ньюкасл Джетс делает замену. Ридентон Мэтью уходит с поля, а Steven Peter Ugarkovic выходит на его замену.
62'
Ньюкасл Джетс делает замену. Kaine Sheppard уходит с поля, а Joseph Champness выходит на его замену.
Желтая карточка
59'
Гудвин Крейг получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на McDonald Jones Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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