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Стадион:
АДО Ден Хааг
1:2
Перерыв
Аякс
0'
1:0
36' Гол
Эль-Хайяти Абденассер
1:1
39' Гол
Ван де Бек Донни
45' Желтая карточка
Мейерс Арон
1:2
45' Пенальти
Тадич Душан
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
48'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
47'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Описание гола
46'
Г О О О О Л - Тадич Душан из команды Аякс забивает с точки!
46'
Матч возобновлен
Желтая карточка
45'
Мейерс Арон совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
45'
После оценки ситуации рефери назначает пенальти в пользу команды Аякс
44'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Фол, нарушение
43'
ПЕНАЛЬТИ - Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Дольберг Каспер.
43'
Нерес Давид из команды Аякс сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
42'
Нерес Давид нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Тадич Душан из команды Аякс делает навес прямо в штрафную.
42'
Зиеш Хаким из команды Аякс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
42'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Дольберг Каспер из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Бёгелсдейк Том
41'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
40'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
40'
Тадич Душан из команды Аякс в офсайде
39'
Блинд Дэйли сделал результативную передачу.
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Ван де Бек Донни изменил счет на табло!
39'
Блинд Дэйли из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
39'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Бекер Шеральдо сделал результативную передачу.
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Эль-Хайяти Абденассер изменил счет на табло!
36'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
Угловой
36'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг разыграл угловой с правого угла.
36'
Нецид Томаш нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг делает передачу одноклубнику.
36'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Блинд Дэйли из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Нецид Томаш
35'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
35'
Аякс начинает контратаку
35'
Тальяфико Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
34'
Дольберг Каспер из команды Аякс играет слишком грубо. Иммерс Лекс оказался на газоне.
33'
Цвинкелс Роберт взял и забрал мяч на выходе
33'
Зиеш Хаким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Мазрауи Нуссер
33'
О, нет. Из многообещающей позиции Нерес Давид из команды Аякс наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
33'
Выглядело как неплохой момент. Блинд Дэйли из команды Аякс закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
32'
Тадич Душан из команды Аякс делает пас партнеру.
32'
Блинд Дэйли из команды Аякс делает пас партнеру.
32'
Нерес Давид пробует нанести удар издали, но Цвинкелс Роберт держит все под контролем
31'
Аякс контролирует мяч.
31'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
30'
Блинд Дэйли пробует нанести удар издали, но Цвинкелс Роберт держит все под контролем
29'
Аякс контролирует мяч.
29'
Аякс контролирует мяч.
Фол, нарушение
28'
Безумный фол. Нецид Томаш грубо играет против соперника. Пострадал Тальяфико Николас
28'
Удар от ворот произведет Аякс
28'
Нецид Томаш из команды АДО Ден Хааг не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
28'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
27'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
27'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
АДО Ден Хааг имеет хороший шанс забить.
26'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
25'
Де Йонг Френки из команды Аякс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
25'
Баккер Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
25'
Иммерс Лекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
25'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой справа.
25'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
24'
Нецид Томаш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Ван де Бек Донни из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
24'
Нецид Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой справа.
24'
Ван де Бек Донни из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Аякс контролирует мяч.
23'
Онана Андре взял и забрал мяч на выходе
23'
Блинд Дэйли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
22'
Аякс контролирует мяч.
22'
Нецид Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой справа.
22'
Хороший удар издали нанес Мазрауи Нуссер, но отличный сейв сделал Цвинкелс Роберт. Угловой.
21'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
Фол, нарушение
21'
Нецид Томаш из команды АДО Ден Хааг в офсайде
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Нерес Давид из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Нецид Томаш
20'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Зиеш Хаким из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
20'
Зиеш Хаким пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
19'
Эль-Хайяти Абденассер задерживает мяч рукой
19'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Ван де Бек Донни из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
18'
Онана Андре взял и забрал мяч на выходе
18'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
18'
АДО Ден Хааг имеет хороший шанс забить.
18'
Аякс контролирует мяч.
17'
Иммерс Лекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Тальяфико Николас наказан за толчок Нецид Томаш
16'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
16'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
16'
Тальяфико Николас нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Нерес Давид из команды Аякс делает передачу одноклубнику.
16'
Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
15'
Опасность! Зиеш Хаким из команды Аякс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
15'
Мейерс Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
14'
Аякс контролирует мяч.
13'
Нецид Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
13'
Тальяфико Николас из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Малоне Дион выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Зиеш Хаким из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
12'
Тадич Душан из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Зиеш Хаким из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
10'
Аякс контролирует мяч.
10'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Дольберг Каспер пробует нанести удар издали, но Цвинкелс Роберт держит все под контролем
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Тальяфико Николас
7'
Де Йонг Френки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
7'
Аякс контролирует мяч.
7'
АДО Ден Хааг начинает контратаку
7'
Де Лихт Маттайс ошибается в защите.
6'
Мейерс Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
6'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
4'
Аякс контролирует мяч.
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Де Йонг Френки
4'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
3'
Блинд Дэйли наказан за толчок Нецид Томаш
Фол, нарушение
2'
Малоне Дион наказан за толчок Тадич Душан
2'
Аякс контролирует мяч.
2'
Ван де Бек Донни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
1'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
АДО Ден Хааг начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cars Jeans Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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