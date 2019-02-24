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0:1
16' ГолБейтс Дэвид
21' Желтая карточкаOliver Hein
23' Желтая карточкаМангаля Орель
45' Желтая карточкаMarco Gruettner
69' Вторая желтая карточкаМангаля Орель
73' Желтая карточкаДжатта Бейкери
1:1
74' ГолАдамян Саргис
2:1
81' ГолMarco Gruettner
81' Желтая карточкаХолтби Льюис
84' Желтая карточкаВан Дронгелен Рик
90' Красная карточкаЯньичич Василие
Второй тайм
90'
УДАЛЕНИЕ! - Яньичич Василие увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Ян делает замену. Адамян Саргис уходит с поля, а Лаис Марк выходит на его замену.
88'
Ян делает замену. Maximilian Thalhammer уходит с поля, а Jonas Nietfeld выходит на его замену.
84'
Ван Дронгелен Рик получил желтую карточку от судьи
83'
Гамбург делает замену. Холтби Льюис уходит с поля, а Арп Янн-Фите выходит на его замену.
81'
Холтби Льюис получил желтую карточку от судьи
81'
Г О О О О Л - Marco Gruettner бьет в цель!
74'
Г О О О О Л - Адамян Саргис бьет в цель!
73'
Гамбург делает замену. Джатта Бейкери уходит с поля, а Лакруа Лео выходит на его замену.
73'
Джатта Бейкери получил желтую карточку от судьи
71'
Гамбург делает замену. Озджан Беркай уходит с поля, а Яньичич Василие выходит на его замену.
69'
Мангаля Орель получает вторую желтую карточку. Удаление.
65'
Ян делает замену. Штольце Себастьян уходит с поля, а Jan George выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Marco Gruettner получил желтую карточку от судьи
23'
Мангаля Орель получил желтую карточку от судьи
21'
Oliver Hein получил желтую карточку от судьи
16'
Г О О О О Л - Бейтс Дэвид бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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