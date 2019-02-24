  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Германия
  5. Бундеслига 2
Зрители: 15211
Ян
2:1
Конец матча
Гамбург
0'
0:1
16' Гол
Бейтс Дэвид
21' Желтая карточка
Oliver Hein
23' Желтая карточка
Мангаля Орель
45' Желтая карточка
Marco Gruettner
69' Вторая желтая карточка
Мангаля Орель
73' Желтая карточка
Джатта Бейкери
1:1
74' Гол
Адамян Саргис
2:1
81' Гол
Marco Gruettner
81' Желтая карточка
Холтби Льюис
84' Желтая карточка
Ван Дронгелен Рик
90' Красная карточка
Яньичич Василие
90'+4
Второй тайм
90'
УДАЛЕНИЕ! - Яньичич Василие увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Ян делает замену. Адамян Саргис уходит с поля, а Лаис Марк выходит на его замену.
88'
Ян делает замену. Maximilian Thalhammer уходит с поля, а Jonas Nietfeld выходит на его замену.
Желтая карточка
84'
Ван Дронгелен Рик получил желтую карточку от судьи
83'
Гамбург делает замену. Холтби Льюис уходит с поля, а Арп Янн-Фите выходит на его замену.
Желтая карточка
81'
Холтби Льюис получил желтую карточку от судьи
Описание гола
81'
Г О О О О Л - Marco Gruettner бьет в цель!
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Адамян Саргис бьет в цель!
73'
Гамбург делает замену. Джатта Бейкери уходит с поля, а Лакруа Лео выходит на его замену.
Желтая карточка
73'
Джатта Бейкери получил желтую карточку от судьи
71'
Гамбург делает замену. Озджан Беркай уходит с поля, а Яньичич Василие выходит на его замену.
69'
Мангаля Орель получает вторую желтую карточку. Удаление.
65'
Ян делает замену. Штольце Себастьян уходит с поля, а Jan George выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Marco Gruettner получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
23'
Мангаля Орель получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
21'
Oliver Hein получил желтую карточку от судьи
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Бейтс Дэвид бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Россия: Кубок (1/4 финала)
Англия: Премьер-лига
Англия: Кубок лиги (Финал)
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Австрия: Бундеслига
Азербайджан: Премьер-лига
Бельгия: Первый дивизион А
Бельгия: Первый дивизион Б. Второй этап
Болгария: Первая профессиональная лига
Босния и Герцеговина: Премьер-лига
Бразилия: Минейро
Германия: Региональная лига. Запад
Голландия: Первый дивизион
Греция: Суперлига
Дания: Суперлига Дании
Египет: Премьер-лига
Индия: Суперлига Индии
Иран: Персиан Галф Про Лига
Испания: Сегунда
Италия: Серия C (Группа A)
Италия: Серия C (Группа C)
Кипр: Первый дивизион
Позже 0 Светлана Светлая 0 Михаил Крипак Позже 0 Юрий Богачёв 0 Евгений Попов Позже 0 Александр Крипак 0 Александр Кузнецов Позже 0 Роман Кулебякин 0 Сергей Бощук Позже 0 Антип Лазарев 0 Талгат Мамаев Позже 0 Михаил Гордеев 0 Наталья Москаленко Позже 0 Андрей Федуняк 0 Кирилл Норкин Позже 0 Илона Белобородова 0 Вячеслав Мурзиков Позже 0 Виктор Овчинников 0 Иван Цапкин Позже 0 Северин Ковальский 0 Игорь Курочкин Позже 0 Максут Азизов 0 Мечислав Правдолюбов Позже 0 Лилия Кусткова 0 Андрей Сергиенко Позже 0 Никита Михалёнок 0 Николай Сербул Позже 0 Динара Соболева 0 Борис Фёдоров Позже 0 Алексей Лепин 0 Максим Пульман Позже 0 Евгений Костин 0 Илья Здоровяк Позже 0 Ольга Крипак 0 Владимир Кононов Позже 0 Адыл Айдарбеков 0 Вадим Плаксин Позже 0 Дмитрий Федосов 0 Олег Куликов Позже 0 Андрей Повойкин 0 Тимофей Смирнов Позже 0 Андрей Помазков 0 Асхар Шушанян Позже 0 Артур Магомедов 0 Пётр Конев Позже 0 Григорий Фетисов 0 Сергей Прокофьев Позже 0 Вячеслав Черненков 0 Антон Иванов Позже 0 Дмитрий Кушнеров 0 Василий Кузнецов Позже 0 Виталий Мельник 0 Вячеслав Козырев Позже 0 Алексей Беляев 0 Альберт Стулов Позже 0 Роман Метлицкий 0 Артём Харчевников Позже 0 Дмитрий Щурко 0 Константин Граб Позже 0 Алексей Антоненко 0 Владимир Чукин Позже 0 Вадим Ухов 0 Евгений Банмиллер Позже 0 Альмир Искаков 0 Александр Голуб Позже 0 Алексей Торопацкий 0 Олег Греков Позже 0 Кирилл Отрадных 0 Даниил Гонтарь Позже 0 Виталий Пархоменко 0 Максим Помазков Позже 0 Любовь Соловьёва 0 Джамал Султанов Позже 0 Кирилл Закатченко 0 Дмитрий Бощук Позже 0 Ефим Петренко 0 Михаил Кабцан Позже 0 Юрий Нестеренко 0 Василий Чиж Позже 0 Геннадий Щитнев 0 Борис Метелецкий
Люксембург: Национальный дивизион
Марокко: Ботола
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Румыния: Первая лига
Словения: Первая лига
Хорватия: Первый дивизион
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (Группа 4)
Швеция: Кубок (Группа 5)
Швеция: Кубок (Группа 8)
ЮАР: Футбольная Премьер-лига

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация