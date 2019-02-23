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Дармштадт
2:0
Конец матча
Динамо Дрезден
0'
13' Желтая карточка
Виттек Матиас
30' Желтая карточка
Aias Aosman
41' Желтая карточка
Бурнич Дженис
42' Желтая карточка
Rico Benatelli
1:0
43' Пенальти
Кемпе Тобиас
51' Желтая карточка
Атик Бариш
56' Желтая карточка
Мелем Марвин
57' Желтая карточка
Jannis Nikolaou
58' Желтая карточка
Кройцер Никлас
62' Желтая карточка
Хён Иммануэль
2:0
85' Гол
Дурсун Сердар
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
СК Дармштадт делает замену. Дурсун Сердар уходит с поля, а Вурц Иоганнес выходит на его замену.
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Дурсун Сердар бьет в цель!
79'
Динамо Дрезден делает замену. Вальквист Линус уходит с поля, а Patrick Moeschl выходит на его замену.
71'
СК Дармштадт делает замену. Мелем Марвин уходит с поля, а Сёрен Бертрам выходит на его замену.
Желтая карточка
62'
Хён Иммануэль получил желтую карточку от судьи
60'
Динамо Дрезден делает замену. Кройцер Никлас уходит с поля, а Osman Atilgan выходит на его замену.
Желтая карточка
58'
Кройцер Никлас получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
57'
Jannis Nikolaou получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
56'
Мелем Марвин получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
51'
Атик Бариш получил желтую карточку от судьи
46'
Динамо Дрезден делает замену. Max Kulke уходит с поля, а Атик Бариш выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Кемпе Тобиас из команды СК Дармштадт забивает с точки!
Желтая карточка
42'
Rico Benatelli получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
41'
Бурнич Дженис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
30'
Aias Aosman получил желтую карточку от судьи
14'
СК Дармштадт делает замену. Мориц Кристоф уходит с поля, а Штарк Янник выходит на его замену.
Желтая карточка
13'
Виттек Матиас получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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