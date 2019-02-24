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Зрители: 8100
Эрцгебирге Ауэ
0:0
Конец матча
Дуйсбург
0'
20' Желтая карточка
Штоппелькамп Мориц
22' Желтая карточка
Бомхауэр Дастин
25' Желтая карточка
Calogero Rizzuto
83' Желтая карточка
Выдра Доминик
86' Красная карточка
Лукас Фрёде
90' Желтая карточка
Калиг Фабиан
90'+5
Второй тайм
90'
Дуйсбург делает замену. Cauly Oliveira Souza уходит с поля, а Энгин Ахмет выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Дуйсбург делает замену. Нильсен Ховард уходит с поля, а Альбутат Тим выходит на его замену.
Желтая карточка
90'
Калиг Фабиан получил желтую карточку от судьи
86'
УДАЛЕНИЕ! - Лукас Фрёде увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Желтая карточка
83'
Выдра Доминик получил желтую карточку от судьи
80'
Эрцгебирге Ауэ делает замену. Теструт Паскаль уходит с поля, а Назаров Дмитрий II выходит на его замену.
75'
Дуйсбург делает замену. Ильюченко Станислав уходит с поля, а Ферхук Йон выходит на его замену.
74'
Эрцгебирге Ауэ делает замену. Robert Herrmann уходит с поля, а Tom Baumgart выходит на его замену.
74'
Эрцгебирге Ауэ делает замену. Эммануил Иоха уходит с поля, а Florian Krueger выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
25'
Calogero Rizzuto получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
22'
Бомхауэр Дастин получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
20'
Штоппелькамп Мориц получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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