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Зрители: 49600
Кёльн
3:1
Конец матча
Зандхаузен
0'
0:1
4' Гол
Вутен Эндрю
8' Желтая карточка
Кистер Тим
44' Желтая карточка
Дикмайер Деннис
1:1
50' Гол
Dominick Drexler
52' Желтая карточка
Козьелло Венсан
2:1
83' Гол
Модест Антони
88' Желтая карточка
Emanuel Taffertshofer
90' Желтая карточка
Philipp Foerster
3:1
90' Гол
Модест Антони
90'+6
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Модест Антони бьет в цель!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Philipp Foerster получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
88'
Emanuel Taffertshofer получил желтую карточку от судьи
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Модест Антони бьет в цель!
80'
Зандхаузен делает замену. Кистер Тим уходит с поля, а Верлат Джеспер выходит на его замену.
78'
Кёльн делает замену. Теродде Симон уходит с поля, а Модест Антони выходит на его замену.
72'
Зандхаузен делает замену. Карл Маркус уходит с поля, а Жиров Александр выходит на его замену.
72'
Кёльн делает замену. Козьелло Венсан уходит с поля, а Шауб Луис выходит на его замену.
67'
Зандхаузен делает замену. Ценга Эрик уходит с поля, а Emanuel Taffertshofer выходит на его замену.
Желтая карточка
52'
Козьелло Венсан получил желтую карточку от судьи
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Доминик Дрекслер бьет в цель!
46'
Кёльн делает замену. Хорн Яннес уходит с поля, а Хёгер Марко выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Дикмайер Деннис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
8'
Кистер Тим получил желтую карточку от судьи
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Вутен Эндрю бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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