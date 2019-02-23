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3:1
Конец матча
0:1
4' ГолВутен Эндрю
8' Желтая карточкаКистер Тим
44' Желтая карточкаДикмайер Деннис
1:1
50' ГолDominick Drexler
52' Желтая карточкаКозьелло Венсан
2:1
83' ГолМодест Антони
88' Желтая карточкаEmanuel Taffertshofer
90' Желтая карточкаPhilipp Foerster
3:1
90' ГолМодест Антони
Второй тайм
90'
Г О О О О Л - Модест Антони бьет в цель!
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Philipp Foerster получил желтую карточку от судьи
88'
Emanuel Taffertshofer получил желтую карточку от судьи
83'
Г О О О О Л - Модест Антони бьет в цель!
80'
Зандхаузен делает замену. Кистер Тим уходит с поля, а Верлат Джеспер выходит на его замену.
78'
Кёльн делает замену. Теродде Симон уходит с поля, а Модест Антони выходит на его замену.
72'
Зандхаузен делает замену. Карл Маркус уходит с поля, а Жиров Александр выходит на его замену.
72'
Кёльн делает замену. Козьелло Венсан уходит с поля, а Шауб Луис выходит на его замену.
67'
Зандхаузен делает замену. Ценга Эрик уходит с поля, а Emanuel Taffertshofer выходит на его замену.
52'
Козьелло Венсан получил желтую карточку от судьи
50'
Г О О О О Л - Доминик Дрекслер бьет в цель!
46'
Кёльн делает замену. Хорн Яннес уходит с поля, а Хёгер Марко выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Дикмайер Деннис получил желтую карточку от судьи
8'
Кистер Тим получил желтую карточку от судьи
4'
Г О О О О Л - Вутен Эндрю бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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