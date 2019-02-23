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Бохум
1:3
Конец матча
Хольштайн Киль
0'
14' Желтая карточка
Мефферт Йонас
0:1
30' Гол
Билер Александер
0:2
32' Пенальти
Серра Янни
37' Желтая карточка
Masaya Okugawa
0:3
41' Гол
Masaya Okugawa
76' Желтая карточка
Atakan Karazor
1:3
77' Гол
Цоллер Симон
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Хольштайн Киль делает замену. Masaya Okugawa уходит с поля, а Биссек Янн выходит на его замену.
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Цоллер Симон бьет в цель!
Желтая карточка
76'
Atakan Karazor получил желтую карточку от судьи
70'
Хольштайн Киль делает замену. Мефферт Йонас уходит с поля, а Бенеш Ласло выходит на его замену.
64'
Хольштайн Киль делает замену. Ли Чжэ-Сон уходит с поля, а Эвина Франк выходит на его замену.
61'
Бохум делает замену. Moritz Roemling уходит с поля, а Цоллер Симон выходит на его замену.
46'
Бохум делает замену. Ганвула Сильвер уходит с поля, а Вайландт Том выходит на его замену.
46'
Бохум делает замену. Баумгартнер Доминик уходит с поля, а Фабиан Патрик выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Masaya Okugawa бьет в цель!
Желтая карточка
37'
Masaya Okugawa получил желтую карточку от судьи
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Серра Янни из команды Хольштайн Киль забивает с точки!
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Билер Александер бьет в цель!
Желтая карточка
14'
Мефферт Йонас получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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