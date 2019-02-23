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Санкт-Паули
1:0
Конец матча
Ингольштадт
0'
45' Желтая карточка
Marvin Knoll
1:0
54' Гол
Майер Александр
58' Желтая карточка
Бухтманн Кристофер
63' Желтая карточка
Бубалья Даниэль
72' Желтая карточка
Рёчер Торстен
84' Желтая карточка
Шахин Дженк
86' Желтая карточка
Мияичи Рио
90' Вторая желтая карточка
Рёчер Торстен
90' Желтая карточка
Собота Вальдемар
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Собота Вальдемар получил желтую карточку от судьи
90'
Рёчер Торстен получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
86'
Мияичи Рио получил желтую карточку от судьи
85'
Санкт-Паули делает замену. Дели Матс Мёллер уходит с поля, а Мияичи Рио выходит на его замену.
Желтая карточка
84'
Шахин Дженк получил желтую карточку от судьи
81'
Санкт-Паули делает замену. Ersin Zehir уходит с поля, а Florian Carstens выходит на его замену.
76'
Ингольштадт делает замену. Кершбаумер Константин уходит с поля, а Кутшке Штефан выходит на его замену.
74'
Санкт-Паули делает замену. Бухтманн Кристофер уходит с поля, а Jan-Marc Schneider выходит на его замену.
72'
Ингольштадт делает замену. Киттель Сонни уходит с поля, а Рёчер Торстен выходит на его замену.
Желтая карточка
72'
Рёчер Торстен получил желтую карточку от судьи
67'
Ингольштадт делает замену. Пледль Томас уходит с поля, а Шахин Дженк выходит на его замену.
Желтая карточка
63'
Бубалья Даниэль получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
58'
Бухтманн Кристофер получил желтую карточку от судьи
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Майер Александр бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Марвин Кнолл получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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