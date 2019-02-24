Стадион: De Oude Meerdijk
0:1
13' ГолДауда Мохаммед
19' Желтая карточкаФор Наварон
45' Желтая карточкаДауда Мохаммед
52' Желтая карточкаБаннинк Александер
70' Желтая карточкаБейл Гленн
0:2
71' ГолЭдегор Мартин
Второй тайм
80'
Матч возобновлен
78'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
78'
Линссен Брайан из команды Витесс в офсайде
78'
Линссен Брайан сделал результативную передачу.
78'
Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
78'
Линссен Брайан из команды Витесс делает пас партнеру.
77'
Витесс имеет хороший шанс забить.
77'
76'
76'
76'
Янсен Анко из команды Эммен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
75'
Судья сигнализирует, что Эдегор Мартин из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Баккер Ник
75'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
74'
74'
Бейл Гленн задерживает мяч рукой
73'
73'
73'
72'
Судья сигнализирует, что Янсен Анко из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Беро Матуш
72'
Судья сигнализирует, что Баккер Ник из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Бёйтинк Томас
72'
Отличный гол забил Эдегор Мартин
71'
Г О О О О Л Эдегор Мартин закручивает штрафной в сетку! Великолепно
70'
Бейл Гленн получил желтую карточку от судьи
70'
Бейл Гленн наказан за толчок Беро Матуш
70'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
70'
69'
Свен Баркен из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
69'
Тактическая замена. Дауда Мохаммед уходит с поля и его заменяет Бёйтинк Томас
68'
Тактическая замена. Баннинк Александер уходит с поля и его заменяет Найдхарт Нико
68'
Ариас Яфар из команды Эммен в офсайде
68'
68'
ШАНС! Линссен Брайан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
68'
Фор Наварон из команды Витесс делает пас партнеру.
67'
67'
67'
66'
Беро Матуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Кавлан Канер из команды Эммен подал угловой справа.
65'
Янсен Анко из команды Эммен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
65'
64'
63'
Дауда Мохаммед возвращается на поле.
63'
Матч возобновлен
63'
Ох, нехорошо это выглядит. Дауда Мохаммед получил травму и медбригада забирает его с поля.
62'
Дауда Мохаммед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
61'
ШАНС! Линссен Брайан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
61'
Духи Данило из команды Витесс делает передачу одноклубнику.
61'
60'
Линссен Брайан нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Отличные скиллы показывает Линссен Брайан, обводя своих соперников
60'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
60'
60'
Шанс! Кларк-Солтер Джейк из команды Витесс пробил головой, но мимо
59'
59'
Судья сигнализирует, что Баннинк Александер из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Бюттнер Александер
59'
58'
58'
58'
Фор Наварон из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
58'
58'
57'
57'
Эдегор Мартин из команды Витесс подал угловой справа.
56'
Эдегор Мартин мяч отрикошетил от ворот
56'
56'
Кавлан Канер из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
56'
Судья сигнализирует, что Фор Наварон из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Баннинк Александер
55'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
54'
54'
Игрок из команды Эммен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
54'
Фор Наварон пробует нанести удар издали, но Схерпен Кьелл держит все под контролем
54'
Кларк Макс из команды Витесс делает пас партнеру.
52'
Баннинк Александер получил желтую карточку от судьи
52'
Безумный фол. Баннинк Александер грубо играет против соперника. Пострадал Беро Матуш
52'
52'
Янсен Анко из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
51'
Судья сигнализирует, что Гронсвельд Стеф из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Бюттнер Александер
50'
Линссен Брайан из команды Витесс в офсайде
50'
Эдегор Мартин из команды Витесс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
50'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
49'
49'
Кавлан Канер из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
49'
Кларк-Солтер Джейк пробует нанести удар издали, но Схерпен Кьелл ловит мяч
49'
Бюттнер Александер из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Янсен Анко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Эдегор Мартин из команды Витесс подал угловой справа.
48'
Лукич Андрей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
47'
Судья сигнализирует, что Гронсвельд Стеф из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Беро Матуш
46'
46'
Ариас Яфар из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
46'
Гронсвельд Стеф из команды Эммен делает пас партнеру.
46'
46'
Тактическая замена. Де Леув Михаэль уходит с поля и его заменяет Ариас Яфар
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
48'
Дауда Мохаммед получил желтую карточку от судьи
48'
Дауда Мохаммед из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Веендорп Кезиа пострадал.
47'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
46'
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
44'
Матч возобновлен
44'
Де Леув Михаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Де Леув Михаэль нанес удар головой, но Эдуарду Карвалью спокойно отбил мяч.
43'
Баккер Ник из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
43'
Духи Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
42'
Эдегор Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Судья сигнализирует, что Де Леув Михаэль из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Бюттнер Александер
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
40'
Беро Матуш наказан за толчок Гронсвельд Стеф
39'
Баннинк Александер из команды Эммен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
39'
Эдуарду Карвалью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
39'
Караваев Вячеслав предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
38'
Судья сигнализирует, что Янсен Анко из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Эдегор Мартин
37'
37'
Янсен Анко из команды Эммен навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
37'
Янсен Анко из команды Эммен разыграл угловой с левого угла.
37'
Де Леув Михаэль из команды Эммен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Духи Данило ошибается в защите.
36'
36'
Шанс! Лукич Андрей из команды Эммен пробил головой, но мимо
35'
35'
Кавлан Канер из команды Эммен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
35'
35'
Бюттнер Александер из команды Витесс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
34'
34'
33'
33'
32'
32'
Эдегор Мартин из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Свен Баркен пострадал.
31'
31'
Схерпен Кьелл взял и забрал мяч на выходе
31'
Фор Наварон из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
31'
30'
Баккер Ник из команды Эммен в офсайде
30'
Янсен Анко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Судья сигнализирует, что Духи Данило из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Свен Баркен
30'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
30'
29'
Шанс! Дауда Мохаммед из команды Витесс пробил головой, но мимо
29'
29'
Судья сигнализирует, что Бейл Гленн из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Беро Матуш
28'
27'
Бюттнер Александер из команды Витесс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
26'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
25'
Бюттнер Александер не смог попасть в створ ударом издали
25'
Плохо сыграл Янсен Анко - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
25'
25'
Схерпен Кьелл отбил мяч на угловой после удара Кларк Макс из штрафной площади.
25'
Эдегор Мартин из команды Витесс делает пас партнеру.
24'
Кавлан Канер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
23'
Бюттнер Александер из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Кавлан Канер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Дауда Мохаммед нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Отличные скиллы показывает Дауда Мохаммед, обводя своих соперников
22'
22'
Де Леув Михаэль из команды Эммен наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
22'
Янсен Анко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Судья сигнализирует, что Эдегор Мартин из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Кавлан Канер
21'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Матч возобновлен
21'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
21'
Бейл Гленн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Фор Наварон получил желтую карточку от судьи
19'
Безумный фол. Фор Наварон грубо играет против соперника. Пострадал Бейл Гленн
19'
Судья сигнализирует, что Веендорп Кезиа из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Беро Матуш
17'
17'
17'
Кларк Макс из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
17'
17'
Гронсвельд Стеф из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
16'
Кларк-Солтер Джейк наказан за толчок Де Леув Михаэль
16'
16'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
16'
Эдуарду Карвалью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Бейл Гленн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Беро Матуш наказан за толчок Янсен Анко
14'
13'
Кларк Макс сделал результативную передачу.
13'
Г О О О О Л - Дауда Мохаммед изменил счет на табло!
13'
Кларк Макс из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
13'
12'
Бейл Гленн наказан за толчок Дауда Мохаммед
11'
Судья сигнализирует, что Линссен Брайан из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Кавлан Канер
11'
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
10'
9'
Кларк Макс из команды Витесс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
9'
9'
9'
Бюттнер Александер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
8'
Караваев Вячеслав предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Янсен Анко из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
7'
Хорошую попытку сделал Беро Матуш. Удар в створ, но вратарь начеку
7'
Беро Матуш из команды Витесс идет с мячом вперед на обострение...
7'
6'
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
5'
5'
Гронсвельд Стеф из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
5'
Хорошую попытку сделал Кларк Макс. Удар в створ, но вратарь начеку
5'
Бюттнер Александер из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Эдегор Мартин из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
4'
Отличные скиллы показывает Эдегор Мартин, обводя своих соперников
3'
3'
3'
2'
2'
Судья сигнализирует, что Дауда Мохаммед из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Гронсвельд Стеф
2'
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Витесс начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Oude Meerdijk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Сегодня
Россия: Кубок (1/4 финала)
Англия: Премьер-лига
Англия: Кубок лиги (Финал)
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Австралия: Эй-Лига
Австрия: Бундеслига
Австрия: Вторая лига
Азербайджан: Премьер-лига
Англия: Первая лига
Аргентина: Federal A - Relegation - Zona A
Аргентина: Federal A - Relegation - Zona B
Аргентина: Federal A - Relegation - Zona C
Аргентина: Federal A - Relegation - Zona D
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Аргентина: Суперлига
Аргентина: Федераль A. Повышение. Зона А
Аргентина: Федераль A. Повышение. Зона Б
Бельгия: Первый дивизион А
Бельгия: Первый дивизион Б. Второй этап
Болгария: Первая профессиональная лига
Боливия: Примера: Апертура
Босния и Герцеговина: Премьер-лига
Бразилия: Carioca Taca Rio Group Stage
Бразилия: Минейро
Бразилия: Паулиста А1
Венесуэла: Примера: Апертура
Вьетнам: В-Лига
Гватемала: Лига Насьонал: Клаусура
Германия: Бундеслига: Женщины
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Бавария
Германия: Региональная лига. Запад
Германия: Региональная лига. Север
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Германия: Региональная лига. Юго-запад
Голландия: Первый дивизион
Гондурас: Лига Насьонал: Клаусура
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Дания: Суперлига Дании
Египет: Премьер-лига
Израиль: Лигат ха'Ал
Индия: Суперлига Индии
Иран: Персиан Галф Про Лига
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Итог 0 Дон Бенито 0 Мелилья Итог 1 Линенсе 0 Атлетико Санлукеньо Итог 0 Хумилья 1 Рекреативо ОТМ 0 Эль-Эхидо 0 Лорка Итог 0 Марбелья 0 Бадахос Итог 2 УКАМ Мурсия 0 Альмерия-2 Позже 0 Сан-Фернандо 0 Мурсия Позже 0 Картахена 0 Атлетико Малагуэно Позже 0 Эль-Эхидо 0 Ibiza-Eivissa Позже 0 Талавера 0 Вильяновенсе
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа A)
Италия: Серия C (Группа C)
Кипр: Первый дивизион
Колумбия: Примера А Апертура
Коста-Рика: Примера: Клаусура
Лига прогнозистов LiveResult.Ru
Позже 0 Светлана Светлая 0 Михаил Крипак Позже 0 Юрий Богачёв 0 Евгений Попов Позже 0 Александр Крипак 0 Александр Кузнецов Позже 0 Роман Кулебякин 0 Сергей Бощук Позже 0 Антип Лазарев 0 Талгат Мамаев Позже 0 Михаил Гордеев 0 Наталья Москаленко Позже 0 Андрей Федуняк 0 Кирилл Норкин Позже 0 Илона Белобородова 0 Вячеслав Мурзиков Позже 0 Виктор Овчинников 0 Иван Цапкин Позже 0 Северин Ковальский 0 Игорь Курочкин Позже 0 Максут Азизов 0 Мечислав Правдолюбов Позже 0 Лилия Кусткова 0 Андрей Сергиенко Позже 0 Никита Михалёнок 0 Николай Сербул Позже 0 Динара Соболева 0 Борис Фёдоров Позже 0 Алексей Лепин 0 Максим Пульман Позже 0 Евгений Костин 0 Илья Здоровяк Позже 0 Ольга Крипак 0 Владимир Кононов Позже 0 Адыл Айдарбеков 0 Вадим Плаксин Позже 0 Дмитрий Федосов 0 Олег Куликов Позже 0 Андрей Повойкин 0 Тимофей Смирнов Позже 0 Андрей Помазков 0 Асхар Шушанян Позже 0 Артур Магомедов 0 Пётр Конев Позже 0 Григорий Фетисов 0 Сергей Прокофьев Позже 0 Вячеслав Черненков 0 Антон Иванов Позже 0 Дмитрий Кушнеров 0 Василий Кузнецов Позже 0 Виталий Мельник 0 Вячеслав Козырев Позже 0 Алексей Беляев 0 Альберт Стулов Позже 0 Роман Метлицкий 0 Артём Харчевников Позже 0 Дмитрий Щурко 0 Константин Граб Позже 0 Алексей Антоненко 0 Владимир Чукин Позже 0 Вадим Ухов 0 Евгений Банмиллер Позже 0 Альмир Искаков 0 Александр Голуб Позже 0 Алексей Торопацкий 0 Олег Греков Позже 0 Кирилл Отрадных 0 Даниил Гонтарь Позже 0 Виталий Пархоменко 0 Максим Помазков Позже 0 Любовь Соловьёва 0 Джамал Султанов Позже 0 Кирилл Закатченко 0 Дмитрий Бощук Позже 0 Ефим Петренко 0 Михаил Кабцан Позже 0 Юрий Нестеренко 0 Василий Чиж Позже 0 Геннадий Щитнев 0 Борис Метелецкий
Литва: Суперкубок (Финал)
Люксембург: Национальный дивизион
Македония: Первая лига
Малайзия: Суперлига
Марокко: Ботола
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Румыния: Первая лига
Сальвадор: Примера: Клаусура
Сербия: Суперлига
Словения: Первая лига
Таиланд: Тайская лига
Тунис: Лига 1
Турция: Первая лига Турции
Уругвай: Примера: Апертура
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (Группа 1)
Швеция: Кубок (Группа 4)
Швеция: Кубок (Группа 5)
Швеция: Кубок (Группа 8)
Эквадор: Серия A
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Япония: Джей-лига: 2
Итог 4 Кагосима Юнайтед 3 Токусима Вортис Итог 1 Матида Зельвия 0 Токио Верди Итог 0 Фагияно Окаяма 1 Мито Холлихок Итог 0 Омия Ардидзя 0 Вентфорет Кофу Итог 0 Киото Санга 0 Альбирекс Ниигата Итог 0 Тотиги 0 Звейген Канадзава Итог 2 Гифу 0 Монтедио Ямагата Итог 1 В-Варен Нагасаки 0 Йокогама Итог 1 Ренофа Ямагути 2 Касива Рейсол Итог 3 Рюкю 1 Ависпа Фукуока Итог 0 Эхимэ 0 ДЖЕФ Юнайтед
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация
Обновить