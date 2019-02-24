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  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион:
Эммен
0:2
Второй тайм: 80'
Витесс
0'
0:1
13' Гол
Дауда Мохаммед
19' Желтая карточка
Фор Наварон
45' Желтая карточка
Дауда Мохаммед
52' Желтая карточка
Баннинк Александер
70' Желтая карточка
Бейл Гленн
0:2
71' Гол
Эдегор Мартин
80'
Второй тайм
80'
Матч возобновлен
78'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Офсайд
78'
Линссен Брайан из команды Витесс в офсайде
78'
Линссен Брайан сделал результативную передачу.
Описание гола
78'
Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
78'
Линссен Брайан из команды Витесс делает пас партнеру.
77'
Витесс имеет хороший шанс забить.
77'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
76'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
76'
Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
76'
Янсен Анко из команды Эммен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Эдегор Мартин из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Баккер Ник
75'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
74'
Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
74'
Бейл Гленн задерживает мяч рукой
73'
Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
73'
Лукич Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Эдегор Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Янсен Анко из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Беро Матуш
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Баккер Ник из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Бёйтинк Томас
72'
Отличный гол забил Эдегор Мартин
Описание гола
71'
Г О О О О Л Эдегор Мартин закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Желтая карточка
70'
Бейл Гленн получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
70'
Бейл Гленн наказан за толчок Беро Матуш
70'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
70'
Эдуарду Карвалью взял и забрал мяч на выходе
69'
Свен Баркен из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
69'
Тактическая замена. Дауда Мохаммед уходит с поля и его заменяет Бёйтинк Томас
68'
Тактическая замена. Баннинк Александер уходит с поля и его заменяет Найдхарт Нико
Офсайд
68'
Ариас Яфар из команды Эммен в офсайде
68'
Удар от ворот произведет Эммен
68'
ШАНС! Линссен Брайан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
68'
Фор Наварон из команды Витесс делает пас партнеру.
67'
Эдуарду Карвалью взял и забрал мяч на выходе
67'
Бейл Гленн из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
67'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Беро Матуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
66'
Кавлан Канер из команды Эммен подал угловой справа.
65'
Янсен Анко из команды Эммен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
65'
Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
64'
Эммен контролирует мяч.
Травма, повреждение
63'
Дауда Мохаммед возвращается на поле.
63'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
63'
Ох, нехорошо это выглядит. Дауда Мохаммед получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
62'
Дауда Мохаммед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Удар от ворот произведет Эммен
61'
ШАНС! Линссен Брайан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
61'
Духи Данило из команды Витесс делает передачу одноклубнику.
Угловой
61'
Эдегор Мартин из команды Витесс подал угловой слева.
60'
Линссен Брайан нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Отличные скиллы показывает Линссен Брайан, обводя своих соперников
60'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
60'
Удар от ворот произведет Эммен
60'
Шанс! Кларк-Солтер Джейк из команды Витесс пробил головой, но мимо
59'
Эдегор Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Баннинк Александер из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Бюттнер Александер
59'
Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Лукич Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Фор Наварон из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
58'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
58'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
57'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Угловой
57'
Эдегор Мартин из команды Витесс подал угловой справа.
56'
Эдегор Мартин мяч отрикошетил от ворот
56'
Кларк-Солтер Джейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Кавлан Канер из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Фор Наварон из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Баннинк Александер
55'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
54'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
54'
Игрок из команды Эммен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
54'
Фор Наварон пробует нанести удар издали, но Схерпен Кьелл держит все под контролем
54'
Кларк Макс из команды Витесс делает пас партнеру.
Желтая карточка
52'
Баннинк Александер получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
52'
Безумный фол. Баннинк Александер грубо играет против соперника. Пострадал Беро Матуш
52'
Кларк-Солтер Джейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Янсен Анко из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Гронсвельд Стеф из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Бюттнер Александер
Офсайд
50'
Линссен Брайан из команды Витесс в офсайде
50'
Эдегор Мартин из команды Витесс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
50'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
49'
Эдуарду Карвалью взял и забрал мяч на выходе
49'
Кавлан Канер из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
49'
Кларк-Солтер Джейк пробует нанести удар издали, но Схерпен Кьелл ловит мяч
49'
Бюттнер Александер из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Янсен Анко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Эдегор Мартин из команды Витесс подал угловой справа.
48'
Лукич Андрей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Эдегор Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Гронсвельд Стеф из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Беро Матуш
46'
Витесс контролирует мяч.
46'
Ариас Яфар из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
46'
Гронсвельд Стеф из команды Эммен делает пас партнеру.
46'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Тактическая замена. Де Леув Михаэль уходит с поля и его заменяет Ариас Яфар
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
Желтая карточка
48'
Дауда Мохаммед получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
48'
Дауда Мохаммед из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Веендорп Кезиа пострадал.
47'
Удар от ворот произведет Эммен
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Эдуарду Карвалью взял и забрал мяч на выходе
46'
Бейл Гленн из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
45'
Эммен контролирует мяч.
45'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
44'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
44'
Де Леув Михаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Де Леув Михаэль нанес удар головой, но Эдуарду Карвалью спокойно отбил мяч.
43'
Баккер Ник из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
43'
Духи Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Янсен Анко из команды Эммен подал угловой слева.
42'
Эдегор Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Де Леув Михаэль из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Бюттнер Александер
41'
Витесс контролирует мяч.
40'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Фол, нарушение
40'
Беро Матуш наказан за толчок Гронсвельд Стеф
39'
Баннинк Александер из команды Эммен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
39'
Эдуарду Карвалью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Янсен Анко из команды Эммен подал угловой слева.
39'
Караваев Вячеслав предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Бейл Гленн из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Янсен Анко из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Эдегор Мартин
37'
Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
Янсен Анко из команды Эммен навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
Угловой
37'
Янсен Анко из команды Эммен разыграл угловой с левого угла.
37'
Де Леув Михаэль из команды Эммен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Духи Данило ошибается в защите.
36'
Удар от ворот произведет Витесс
36'
Шанс! Лукич Андрей из команды Эммен пробил головой, но мимо
Угловой
35'
Янсен Анко из команды Эммен подал угловой слева.
35'
Кавлан Канер из команды Эммен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
35'
Удар от ворот произведет Эммен
35'
Бюттнер Александер из команды Витесс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
34'
Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Эммен контролирует мяч.
Фол, нарушение
32'
Эдегор Мартин из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Свен Баркен пострадал.
31'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Схерпен Кьелл взял и забрал мяч на выходе
31'
Фор Наварон из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
31'
Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
30'
Баккер Ник из команды Эммен в офсайде
30'
Янсен Анко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Духи Данило из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Свен Баркен
30'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
30'
Удар от ворот произведет Эммен
29'
Шанс! Дауда Мохаммед из команды Витесс пробил головой, но мимо
29'
Эдегор Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Бейл Гленн из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Беро Матуш
28'
Удар от ворот произведет Эммен
27'
Бюттнер Александер из команды Витесс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
26'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Удар от ворот произведет Эммен
25'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
25'
Бюттнер Александер не смог попасть в створ ударом издали
25'
Плохо сыграл Янсен Анко - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
25'
Эдегор Мартин из команды Витесс подал угловой слева.
25'
Схерпен Кьелл отбил мяч на угловой после удара Кларк Макс из штрафной площади.
25'
Эдегор Мартин из команды Витесс делает пас партнеру.
24'
Кавлан Канер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Эдегор Мартин из команды Витесс подал угловой слева.
23'
Бюттнер Александер из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Кавлан Канер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Дауда Мохаммед нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Отличные скиллы показывает Дауда Мохаммед, обводя своих соперников
22'
Удар от ворот произведет Витесс
22'
Де Леув Михаэль из команды Эммен наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
22'
Янсен Анко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Эдегор Мартин из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Кавлан Канер
21'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Матч возобновлен
21'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Травма, повреждение
21'
Бейл Гленн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
19'
Фор Наварон получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
19'
Безумный фол. Фор Наварон грубо играет против соперника. Пострадал Бейл Гленн
19'
Судья сигнализирует, что Веендорп Кезиа из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Беро Матуш
17'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Лукич Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Кларк Макс из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
17'
Витесс контролирует мяч.
17'
Гронсвельд Стеф из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
16'
Удар от ворот произведет Витесс
16'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
16'
Эдуарду Карвалью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Бейл Гленн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
15'
Беро Матуш наказан за толчок Янсен Анко
14'
Эммен контролирует мяч.
13'
Кларк Макс сделал результативную передачу.
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Дауда Мохаммед изменил счет на табло!
13'
Кларк Макс из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
13'
Витесс контролирует мяч.
Фол, нарушение
12'
Бейл Гленн наказан за толчок Дауда Мохаммед
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Линссен Брайан из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Кавлан Канер
11'
Эммен контролирует мяч.
11'
Витесс контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
10'
Удар от ворот произведет Эммен
9'
Кларк Макс из команды Витесс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
9'
Витесс контролирует мяч.
Угловой
9'
Янсен Анко из команды Эммен подал угловой слева.
9'
Бюттнер Александер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
9'
Янсен Анко из команды Эммен подал угловой слева.
8'
Караваев Вячеслав предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Янсен Анко из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
7'
Хорошую попытку сделал Беро Матуш. Удар в створ, но вратарь начеку
7'
Беро Матуш из команды Витесс идет с мячом вперед на обострение...
7'
Витесс контролирует мяч.
6'
Удар от ворот произведет Эммен
6'
Удар от ворот произведет Витесс
5'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
5'
Кларк-Солтер Джейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Гронсвельд Стеф из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
5'
Хорошую попытку сделал Кларк Макс. Удар в створ, но вратарь начеку
5'
Бюттнер Александер из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Эдегор Мартин из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
4'
Отличные скиллы показывает Эдегор Мартин, обводя своих соперников
3'
Эммен контролирует мяч.
3'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Удар от ворот произведет Эммен
2'
Эммен контролирует мяч.
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Дауда Мохаммед из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Гронсвельд Стеф
2'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Витесс начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Oude Meerdijk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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