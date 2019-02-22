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  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 7678
Ольборг
3:0
Конец матча
Сённерйюск
0'
26' Желтая карточка
Якобсен Кристиан II
1:0
27' Пенальти
Ван Веерт Том
33' Желтая карточка
Soeren Frederiksen II
35' Желтая карточка
Jeppe Simonsen
36' Желтая карточка
Victor Ekani
2:0
44' Гол
Андерсен Лукас
61' Желтая карточка
Педерсен Марк
65' Желтая карточка
Андерсен Лукас
3:0
78' Гол
Педерсен Каспер
84' Желтая карточка
Joao Pereira III
90'+4
Второй тайм
94'
Андерсен Лукас из команды Ольборг сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
94'
Ольборг заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Офсайд
93'
Ван Веерт Том из команды Ольборг в офсайде
93'
Стефан Гартенманн ошибается в защите.
93'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
93'
Якобсен Кристиан II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Отличные скиллы показывает Андерсен Лукас, обводя своих соперников
92'
Стефан Гартенманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Блобьерг Якоб из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
92'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
92'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
91'
Милиц Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Андерсен Лукас из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Ван Веерт Том из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
Окс Филипп из команды Ольборг делает пас партнеру.
90'
Окс Филипп из команды Ольборг идет с мячом вперед на обострение...
90'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
89'
Виктор Экани нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
Абсалонсен Йохан нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
Кристенсен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Лидер Март из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
89'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
88'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
88'
Фредерик Бурстеринг не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Ярович Сенад из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Оливер Абильгард
87'
Стефан Гартенманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Андерсен Лукас из команды Ольборг находит одноклубника четким пасом пяткой.
87'
Фредерик Бурстеринг из команды Ольборг делает пас партнеру.
86'
Жоао Перейра ошибается в защите.
86'
Ван Веерт Том из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
86'
Ольборг начинает контратаку
86'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Жоао Перейра делает длинную передачу вперед
85'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
85'
Оливер Абильгард из команды Ольборг сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
85'
Андерсен Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
84'
Жоао Перейра получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Жоао Перейра из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Ван Веерт Том
84'
Ольборг начинает контратаку
84'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
84'
Тактическая замена. Куск Каспер уходит с поля и его заменяет Блобьерг Якоб
83'
Как он промахнулся? Ван Веерт Том имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
83'
Андерсен Лукас из команды Ольборг делает пас партнеру.
83'
Фредерик Бурстеринг из команды Ольборг делает пас партнеру.
83'
Отличные скиллы показывает Фредерик Бурстеринг, обводя своих соперников
83'
Ольборг начинает контратаку
83'
Кристенсен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Виктор Экани делает длинную передачу вперед
82'
Удар от ворот произведет Ольборг
82'
Жоао Перейра не смог попасть в створ ударом издали
82'
Якобсен Кристиан II нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Ван Веерт Том из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
81'
Ольборг начинает контратаку
81'
Опасность предотвращена - Окс Филипп из команды Ольборг вступил в отбор удачно
81'
Рохас Марко из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
80'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
80'
Ярович Сенад нанес удар головой, но Ринне Якоб спокойно отбил мяч.
80'
Стефан Гартенманн из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
80'
Ярович Сенад из команды Сённерйюск вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Оливер Абильгард не пострадал и надо продолжать игру!
79'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
78'
Куск Каспер сделал результативную передачу.
Описание гола
78'
ГОООООЛ - Педерсен Каспер Ольборг забивает ударом головой
Угловой
78'
Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой слева.
78'
Фредерик Бурстеринг из команды Ольборг отдал передачу, которая была заблокирована.
77'
Отличные скиллы показывает Фредерик Бурстеринг, обводя своих соперников
77'
Фредерик Бурстеринг из команды Ольборг идет с мячом вперед на обострение...
77'
Матч возобновлен
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Лидер Март из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Ринне Якоб
76'
Ярович Сенад из команды Сённерйюск сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
76'
Жоао Перейра делает длинную передачу вперед
76'
Сённерйюск делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.
76'
Тактическая замена. Йеппе Симонсен уходит с поля и его заменяет Ярович Сенад
Офсайд
75'
Ван Веерт Том из команды Ольборг в офсайде
75'
Удар от ворот произведет Ольборг
75'
Аманкваа Данни не смог попасть в створ ударом издали
74'
Гости сейчас реально начинают давить соперника
74'
Матч возобновится спорным мячом
74'
Матч возобновлен
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Хорошую попытку сделал Якобсен Кристиан II. Удар в створ, но вратарь начеку
73'
Стефан Гартенманн нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Педерсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск подал угловой справа.
73'
Оливер Абильгард предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
Сегодняшная посещаемость составляет 7678 болельщиков
73'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Стефан Гартенманн из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
72'
Фредерик Бурстеринг из команды Ольборг играет слишком грубо. Йеппе Симонсен оказался на газоне.
71'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
71'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
71'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
70'
Сённерйюск начинает контратаку
Фол, нарушение
70'
Стефан Гартенманн из команды Сённерйюск опасно и грубо сыграл. Окоре Жорес пострадал.
70'
Педерсен Марк из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
Угловой
70'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск подал угловой справа.
69'
Педерсен Марк нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
69'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск подал угловой справа.
69'
Оливер Абильгард предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Йеппе Симонсен из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
68'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
67'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Желтая карточка
65'
Глупую желтую получил Андерсен Лукас за то, что отбил ногой мяч после свистка
Фол, нарушение
65'
Андерсен Лукас из команды Ольборг играет слишком грубо. Рохас Марко оказался на газоне.
65'
Тактическая замена. Расмус Теллюфсен уходит с поля и его заменяет Фредерик Бурстеринг
Фол, нарушение
65'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Оливер Абильгард оказался на газоне.
64'
Андерсен Лукас из команды Ольборг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
64'
Сённерйюск начинает контратаку
64'
Оливер Абильгард ошибается в защите.
64'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
63'
Виктор Экани из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
63'
Оливер Абильгард из команды Ольборг играет слишком грубо. Абсалонсен Йохан оказался на газоне.
63'
Кристенсен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Рохас Марко из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
62'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
62'
Опасность предотвращена - Виктор Экани из команды Сённерйюск вступил в отбор удачно
62'
Расмус Теллюфсен из команды Ольборг делает пас партнеру.
62'
Расмус Теллюфсен из команды Ольборг идет с мячом вперед на обострение...
Желтая карточка
61'
Педерсен Марк получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
61'
Педерсен Марк из команды Сённерйюск опасно и грубо сыграл. Окс Филипп пострадал.
60'
Аманкваа Данни нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
60'
Рохас Марко из команды Сённерйюск подал угловой слева.
60'
Кристенсен Патрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
Жоао Перейра из команды Сённерйюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
59'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
59'
Окс Филипп из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
58'
Ринне Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
57'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
57'
Йеппе Симонсен из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
57'
Ван Веерт Том из команды Ольборг опасно и грубо сыграл. Йеппе Симонсен пострадал.
56'
Расмус Теллюфсен из команды Ольборг сыграл в стеночку, но мяч перехватили.
56'
Опасность предотвращена - Куск Каспер из команды Ольборг вступил в отбор удачно
56'
Отличные скиллы показывает Аманкваа Данни, обводя своих соперников
55'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Ван Веерт Том пробует нанести удар издали, но Милиц Себастьян держит все под контролем
Фол, нарушение
55'
Назначен штрафной. Пострадал Оливер Абильгард, его свалил Виктор Экани.
55'
Опасность предотвращена - Йеппе Симонсен из команды Сённерйюск вступил в отбор удачно
54'
Отличные скиллы показывает Андерсен Лукас, обводя своих соперников
54'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
53'
Тактическая замена. Ромер Марсель уходит с поля и его заменяет Аманкваа Данни
53'
Тактическая замена. Сёрен Фредериксен уходит с поля и его заменяет Рохас Марко
53'
Окс Филипп из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Куск Каспер из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
52'
Куск Каспер из команды Ольборг сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Ван Веерт Том мяча так и не получил
51'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Стефан Гартенманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Окс Филипп из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
50'
Ольборг контролирует мяч.
49'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
49'
Андерсен Лукас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Угловой
49'
Андерсен Лукас из команды Ольборг разыграл угловой с левого угла.
49'
Стефан Гартенманн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Окс Филипп из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Абсалонсен Йохан бьет со штрафного в створ, но Ринне Якоб держит все под контролем
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Магнус Кристенсен из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Ромер Марсель
47'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
47'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Оливер Абильгард оказался на газоне.
46'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Альманн Якоб получил травму и заменен. Окс Филипп выходит на поле.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Жоао Перейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Команда Ольборг играла лучше в этом тайме.
46'
Куск Каспер из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Кристенсен Патрик из команды Ольборг забрасывает мяч в штрафную.
46'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
45'
Андерсен Лукас возвращается на поле.
45'
Хорошую попытку сделал Лидер Март. Удар в створ, но вратарь начеку
Травма, повреждение
45'
Ох, нехорошо это выглядит. Андерсен Лукас получил травму и медбригада забирает его с поля.
Описание гола
44'
Г О О О О Л Андерсен Лукас закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Фол, нарушение
43'
Ромер Марсель наказан за толчок Андерсен Лукас
43'
Куск Каспер нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Оливер Абильгард из команды Ольборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
42'
Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой справа.
42'
Жоао Перейра предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Расмус Теллюфсен из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Кристенсен Патрик из команды Ольборг отдал передачу, которая была заблокирована.
41'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
41'
Жоао Перейра из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
41'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
41'
Альманн Якоб из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
41'
Опасность предотвращена - Сёрен Фредериксен из команды Сённерйюск вступил в отбор удачно
39'
Андерсен Лукас из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Ольборг начинает контратаку
38'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Абсалонсен Йохан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Андерсен Лукас из команды Ольборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
38'
Жоао Перейра ошибается в защите.
38'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Матч возобновлен
37'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Желтая карточка
36'
Виктор Экани получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
36'
Назначен штрафной. Пострадал Магнус Кристенсен, его свалил Виктор Экани.
36'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Сённерйюск начинает контратаку
Фол, нарушение
36'
Куск Каспер из команды Ольборг играет слишком грубо. Сёрен Фредериксен оказался на газоне.
36'
Ромер Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Куск Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
35'
Альманн Якоб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Желтая карточка
35'
Йеппе Симонсен получил желтую карточку от судьи
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
34'
Йеппе Симонсен из команды Сённерйюск опасно и грубо сыграл. Альманн Якоб пострадал.
34'
Педерсен Каспер из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
33'
Сёрен Фредериксен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Сёрен Фредериксен из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Куск Каспер
33'
Опасность предотвращена - Кристенсен Патрик из команды Ольборг вступил в отбор удачно
33'
Отличные скиллы показывает Лидер Март, обводя своих соперников
33'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Удар от ворот произведет Ольборг
32'
Сёрен Фредериксен не смог попасть в створ ударом издали
32'
Лидер Март из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
32'
Виктор Экани из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
31'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
31'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск в офсайде
31'
Жоао Перейра из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
30'
Андерсен Лукас из команды Ольборг играет слишком грубо. Виктор Экани оказался на газоне.
29'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
29'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск забрасывает мяч в штрафную.
29'
Опасность предотвращена - Магнус Кристенсен из команды Ольборг вступил в отбор удачно
29'
Лидер Март из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
29'
Сённерйюск начинает контратаку
29'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
28'
Йеппе Симонсен из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
28'
Магнус Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
28'
Плохо сыграл Альманн Якоб - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Ван Веерт Том из команды Ольборг забивает с точки!
Желтая карточка
26'
Якобсен Кристиан II получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
26'
ПЕНАЛЬТИ! - Якобсен Кристиан II дергает за футболку соперника (это был Оливер Абильгард) и рефери назначает пенальти!
26'
Плохо сыграл Жоао Перейра - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
25'
Куск Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Андерсен Лукас
24'
Куск Каспер нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Ольборг начинает контратаку
24'
Сёрен Фредериксен ошибается в защите.
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Куск Каспер из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Жоао Перейра
23'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
23'
Ван Веерт Том не смог попасть в створ ударом издали
23'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
22'
Жоао Перейра из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
22'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Офсайд
22'
Ван Веерт Том из команды Ольборг в офсайде
22'
Окоре Жорес из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
21'
Стефан Гартенманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Якобсен Кристиан II пробует нанести удар издали, но Ринне Якоб ловит мяч
21'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск делает отличный кросс...
20'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Удар от ворот произведет Ольборг
20'
Йеппе Симонсен из команды Сённерйюск навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
20'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Куск Каспер из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Виктор Экани
19'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
19'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает неудачный навес.
18'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Абсалонсен Йохан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Альманн Якоб из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Абсалонсен Йохан
17'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Лидер Март нанес удар, но промахнулся очень сильно.
17'
ПЕРЕКЛАДИНА! Якобсен Кристиан II упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
17'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
17'
Стефан Гартенманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Ван Веерт Том из команды Ольборг навешивает в штрафную с рикошетом.
16'
Опасность предотвращена - Окоре Жорес из команды Ольборг вступил в отбор удачно
16'
Отличные скиллы показывает Абсалонсен Йохан, обводя своих соперников
16'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
15'
Оливер Абильгард не смог попасть в створ ударом издали
15'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Кристенсен Патрик из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
15'
Сёрен Фредериксен из команды Сённерйюск направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Офсайд
14'
Кристенсен Патрик из команды Ольборг в офсайде
14'
Стефан Гартенманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Оливер Абильгард из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
13'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Куск Каспер оказался на газоне.
13'
Педерсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск подал угловой справа.
12'
Жоао Перейра не смог попасть в створ ударом издали
12'
Альманн Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск забрасывает мяч в штрафную.
11'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
11'
Отличный пас сделал Куск Каспер из команды Ольборг. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
11'
Куск Каспер из команды Ольборг идет с мячом вперед на обострение...
11'
Ольборг начинает контратаку
11'
Сёрен Фредериксен из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
10'
Кристенсен Патрик из команды Ольборг играет слишком грубо. Жоао Перейра оказался на газоне.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Йеппе Симонсен из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Расмус Теллюфсен
10'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Расмус Теллюфсен из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Удар от ворот произведет Ольборг
8'
Педерсен Марк из команды Сённерйюск сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
Угловой
7'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой слева.
7'
Ринне Якоб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
7'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой слева.
6'
Сёрен Фредериксен из команды Сённерйюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Лидер Март из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
6'
Сённерйюск начинает контратаку
6'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
Угловой
6'
Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой справа.
Угловой
5'
Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой справа.
5'
Жоао Перейра предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Расмус Теллюфсен из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
4'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Альманн Якоб оказался на газоне.
4'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Опасность предотвращена - Йеппе Симонсен из команды Сённерйюск вступил в отбор удачно
3'
Андерсен Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Андерсен Лукас из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Кристенсен Патрик из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
3'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Педерсен Каспер из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
2'
Удар от ворот произведет Ольборг
2'
Как он промахнулся? Абсалонсен Йохан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
2'
Йеппе Симонсен из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
1'
Сённерйюск контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Ольборг начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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