Стадион: Aalborg Portland Park Зрители: 7678
3:0
Конец матча
26' Желтая карточкаЯкобсен Кристиан II
1:0
27' ПенальтиВан Веерт Том
33' Желтая карточкаSoeren Frederiksen II
35' Желтая карточкаJeppe Simonsen
36' Желтая карточкаVictor Ekani
2:0
44' ГолАндерсен Лукас
61' Желтая карточкаПедерсен Марк
65' Желтая карточкаАндерсен Лукас
3:0
78' ГолПедерсен Каспер
84' Желтая карточкаJoao Pereira III
Второй тайм
94'
Андерсен Лукас из команды Ольборг сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
94'
Ольборг заслуженно побеждает в отличном матче
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
93'
93'
Стефан Гартенманн ошибается в защите.
93'
93'
Якобсен Кристиан II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Отличные скиллы показывает Андерсен Лукас, обводя своих соперников
92'
92'
Блобьерг Якоб из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
92'
92'
91'
Милиц Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Ван Веерт Том из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
Окс Филипп из команды Ольборг делает пас партнеру.
90'
Окс Филипп из команды Ольборг идет с мячом вперед на обострение...
90'
90'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
89'
Виктор Экани нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
Абсалонсен Йохан нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
89'
Лидер Март из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
89'
88'
88'
Фредерик Бурстеринг не смог попасть в створ ударом издали
87'
Судья сигнализирует, что Ярович Сенад из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Оливер Абильгард
87'
87'
Андерсен Лукас из команды Ольборг находит одноклубника четким пасом пяткой.
87'
Фредерик Бурстеринг из команды Ольборг делает пас партнеру.
86'
Жоао Перейра ошибается в защите.
86'
Ван Веерт Том из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
86'
86'
85'
Жоао Перейра делает длинную передачу вперед
85'
85'
Оливер Абильгард из команды Ольборг сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
85'
Андерсен Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
84'
Жоао Перейра получил желтую карточку от судьи
84'
Судья сигнализирует, что Жоао Перейра из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Ван Веерт Том
84'
84'
84'
Тактическая замена. Куск Каспер уходит с поля и его заменяет Блобьерг Якоб
83'
Как он промахнулся? Ван Веерт Том имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
83'
Андерсен Лукас из команды Ольборг делает пас партнеру.
83'
Фредерик Бурстеринг из команды Ольборг делает пас партнеру.
83'
Отличные скиллы показывает Фредерик Бурстеринг, обводя своих соперников
83'
83'
83'
Виктор Экани делает длинную передачу вперед
82'
82'
Жоао Перейра не смог попасть в створ ударом издали
82'
Якобсен Кристиан II нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
82'
Ван Веерт Том из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
81'
81'
Опасность предотвращена - Окс Филипп из команды Ольборг вступил в отбор удачно
81'
Рохас Марко из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
80'
80'
Ярович Сенад нанес удар головой, но Ринне Якоб спокойно отбил мяч.
80'
Стефан Гартенманн из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
80'
Ярович Сенад из команды Сённерйюск вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Оливер Абильгард не пострадал и надо продолжать игру!
79'
78'
Куск Каспер сделал результативную передачу.
78'
ГОООООЛ - Педерсен Каспер Ольборг забивает ударом головой
78'
Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой слева.
78'
Фредерик Бурстеринг из команды Ольборг отдал передачу, которая была заблокирована.
77'
Отличные скиллы показывает Фредерик Бурстеринг, обводя своих соперников
77'
Фредерик Бурстеринг из команды Ольборг идет с мячом вперед на обострение...
77'
Матч возобновлен
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Судья сигнализирует, что Лидер Март из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Ринне Якоб
76'
Ярович Сенад из команды Сённерйюск сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
76'
Жоао Перейра делает длинную передачу вперед
76'
Сённерйюск делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.
76'
Тактическая замена. Йеппе Симонсен уходит с поля и его заменяет Ярович Сенад
75'
75'
75'
Аманкваа Данни не смог попасть в створ ударом издали
74'
Гости сейчас реально начинают давить соперника
74'
Матч возобновится спорным мячом
74'
Матч возобновлен
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Хорошую попытку сделал Якобсен Кристиан II. Удар в створ, но вратарь начеку
73'
Стефан Гартенманн нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Педерсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
73'
Оливер Абильгард предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
Сегодняшная посещаемость составляет 7678 болельщиков
73'
73'
Стефан Гартенманн из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
72'
Фредерик Бурстеринг из команды Ольборг играет слишком грубо. Йеппе Симонсен оказался на газоне.
71'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
71'
71'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
70'
70'
Стефан Гартенманн из команды Сённерйюск опасно и грубо сыграл. Окоре Жорес пострадал.
70'
Педерсен Марк из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
70'
69'
Педерсен Марк нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
69'
Оливер Абильгард предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Йеппе Симонсен из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
68'
67'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
65'
Глупую желтую получил Андерсен Лукас за то, что отбил ногой мяч после свистка
65'
Андерсен Лукас из команды Ольборг играет слишком грубо. Рохас Марко оказался на газоне.
65'
Тактическая замена. Расмус Теллюфсен уходит с поля и его заменяет Фредерик Бурстеринг
65'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Оливер Абильгард оказался на газоне.
64'
Андерсен Лукас из команды Ольборг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
64'
64'
Оливер Абильгард ошибается в защите.
64'
63'
Виктор Экани из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
63'
Оливер Абильгард из команды Ольборг играет слишком грубо. Абсалонсен Йохан оказался на газоне.
63'
62'
Рохас Марко из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
62'
62'
Опасность предотвращена - Виктор Экани из команды Сённерйюск вступил в отбор удачно
62'
Расмус Теллюфсен из команды Ольборг делает пас партнеру.
62'
Расмус Теллюфсен из команды Ольборг идет с мячом вперед на обострение...
61'
Педерсен Марк получил желтую карточку от судьи
61'
Педерсен Марк из команды Сённерйюск опасно и грубо сыграл. Окс Филипп пострадал.
60'
Аманкваа Данни нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Рохас Марко из команды Сённерйюск подал угловой слева.
60'
Кристенсен Патрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
Жоао Перейра из команды Сённерйюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
59'
59'
Окс Филипп из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
58'
Ринне Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
57'
57'
57'
Ван Веерт Том из команды Ольборг опасно и грубо сыграл. Йеппе Симонсен пострадал.
56'
Расмус Теллюфсен из команды Ольборг сыграл в стеночку, но мяч перехватили.
56'
Опасность предотвращена - Куск Каспер из команды Ольборг вступил в отбор удачно
56'
Отличные скиллы показывает Аманкваа Данни, обводя своих соперников
55'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Ван Веерт Том пробует нанести удар издали, но Милиц Себастьян держит все под контролем
55'
Назначен штрафной. Пострадал Оливер Абильгард, его свалил Виктор Экани.
55'
Опасность предотвращена - Йеппе Симонсен из команды Сённерйюск вступил в отбор удачно
54'
Отличные скиллы показывает Андерсен Лукас, обводя своих соперников
54'
53'
Тактическая замена. Ромер Марсель уходит с поля и его заменяет Аманкваа Данни
53'
Тактическая замена. Сёрен Фредериксен уходит с поля и его заменяет Рохас Марко
53'
Окс Филипп из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Куск Каспер из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
52'
Куск Каспер из команды Ольборг сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Ван Веерт Том мяча так и не получил
51'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
51'
Окс Филипп из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
50'
Ольборг контролирует мяч.
49'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
49'
Андерсен Лукас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
49'
Андерсен Лукас из команды Ольборг разыграл угловой с левого угла.
49'
Стефан Гартенманн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Окс Филипп из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Абсалонсен Йохан бьет со штрафного в створ, но Ринне Якоб держит все под контролем
47'
Судья сигнализирует, что Магнус Кристенсен из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Ромер Марсель
47'
47'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Оливер Абильгард оказался на газоне.
46'
46'
Альманн Якоб получил травму и заменен. Окс Филипп выходит на поле.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Жоао Перейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Команда Ольборг играла лучше в этом тайме.
46'
Куск Каспер из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Кристенсен Патрик из команды Ольборг забрасывает мяч в штрафную.
46'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
45'
Андерсен Лукас возвращается на поле.
45'
Хорошую попытку сделал Лидер Март. Удар в створ, но вратарь начеку
45'
Ох, нехорошо это выглядит. Андерсен Лукас получил травму и медбригада забирает его с поля.
44'
Г О О О О Л Андерсен Лукас закручивает штрафной в сетку! Великолепно
43'
Ромер Марсель наказан за толчок Андерсен Лукас
43'
Куск Каспер нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Оливер Абильгард из команды Ольборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
42'
42'
Жоао Перейра предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Расмус Теллюфсен из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Кристенсен Патрик из команды Ольборг отдал передачу, которая была заблокирована.
41'
41'
41'
41'
Альманн Якоб из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
41'
Опасность предотвращена - Сёрен Фредериксен из команды Сённерйюск вступил в отбор удачно
39'
39'
38'
38'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Абсалонсен Йохан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Андерсен Лукас из команды Ольборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
38'
Жоао Перейра ошибается в защите.
38'
37'
Матч возобновлен
37'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
36'
Виктор Экани получил желтую карточку от судьи
36'
Назначен штрафной. Пострадал Магнус Кристенсен, его свалил Виктор Экани.
36'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
36'
Куск Каспер из команды Ольборг играет слишком грубо. Сёрен Фредериксен оказался на газоне.
36'
Ромер Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Куск Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Матч возобновлен
35'
Альманн Якоб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Йеппе Симонсен получил желтую карточку от судьи
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Йеппе Симонсен из команды Сённерйюск опасно и грубо сыграл. Альманн Якоб пострадал.
34'
Педерсен Каспер из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
33'
Сёрен Фредериксен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
33'
Судья сигнализирует, что Сёрен Фредериксен из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Куск Каспер
33'
Опасность предотвращена - Кристенсен Патрик из команды Ольборг вступил в отбор удачно
33'
Отличные скиллы показывает Лидер Март, обводя своих соперников
33'
32'
32'
Сёрен Фредериксен не смог попасть в створ ударом издали
32'
Лидер Март из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
32'
Виктор Экани из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
31'
31'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск в офсайде
31'
30'
Андерсен Лукас из команды Ольборг играет слишком грубо. Виктор Экани оказался на газоне.
29'
29'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск забрасывает мяч в штрафную.
29'
Опасность предотвращена - Магнус Кристенсен из команды Ольборг вступил в отбор удачно
29'
Лидер Март из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
29'
29'
28'
28'
28'
Магнус Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
28'
Плохо сыграл Альманн Якоб - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
27'
Г О О О О Л - Ван Веерт Том из команды Ольборг забивает с точки!
26'
Якобсен Кристиан II получил желтую карточку от судьи
26'
ПЕНАЛЬТИ! - Якобсен Кристиан II дергает за футболку соперника (это был Оливер Абильгард) и рефери назначает пенальти!
26'
Плохо сыграл Жоао Перейра - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
25'
Куск Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Судья сигнализирует, что Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Андерсен Лукас
24'
Куск Каспер нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
24'
Сёрен Фредериксен ошибается в защите.
24'
Судья сигнализирует, что Куск Каспер из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Жоао Перейра
23'
23'
Ван Веерт Том не смог попасть в створ ударом издали
23'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
22'
22'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
22'
22'
Окоре Жорес из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
21'
21'
Якобсен Кристиан II пробует нанести удар издали, но Ринне Якоб ловит мяч
21'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск делает отличный кросс...
20'
20'
20'
Йеппе Симонсен из команды Сённерйюск навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
20'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
19'
Судья сигнализирует, что Куск Каспер из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Виктор Экани
19'
19'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает неудачный навес.
18'
18'
Абсалонсен Йохан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Судья сигнализирует, что Альманн Якоб из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Абсалонсен Йохан
17'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Лидер Март нанес удар, но промахнулся очень сильно.
17'
ПЕРЕКЛАДИНА! Якобсен Кристиан II упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
17'
17'
17'
Ван Веерт Том из команды Ольборг навешивает в штрафную с рикошетом.
16'
Опасность предотвращена - Окоре Жорес из команды Ольборг вступил в отбор удачно
16'
Отличные скиллы показывает Абсалонсен Йохан, обводя своих соперников
16'
15'
Оливер Абильгард не смог попасть в створ ударом издали
15'
15'
Кристенсен Патрик из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
15'
Сёрен Фредериксен из команды Сённерйюск направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
14'
Кристенсен Патрик из команды Ольборг в офсайде
14'
14'
Оливер Абильгард из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
13'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Куск Каспер оказался на газоне.
13'
Педерсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
12'
Жоао Перейра не смог попасть в створ ударом издали
12'
Альманн Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск забрасывает мяч в штрафную.
11'
11'
Отличный пас сделал Куск Каспер из команды Ольборг. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
11'
Куск Каспер из команды Ольборг идет с мячом вперед на обострение...
11'
11'
Сёрен Фредериксен из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Кристенсен Патрик из команды Ольборг играет слишком грубо. Жоао Перейра оказался на газоне.
10'
Судья сигнализирует, что Йеппе Симонсен из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Расмус Теллюфсен
10'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Расмус Теллюфсен из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
8'
8'
Педерсен Марк из команды Сённерйюск сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
7'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой слева.
7'
Ринне Якоб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой слева.
6'
Сёрен Фредериксен из команды Сённерйюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Лидер Март из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
6'
6'
6'
5'
5'
Жоао Перейра предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Расмус Теллюфсен из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
4'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Альманн Якоб оказался на газоне.
4'
3'
Опасность предотвращена - Йеппе Симонсен из команды Сённерйюск вступил в отбор удачно
3'
Андерсен Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
3'
Кристенсен Патрик из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
3'
3'
Педерсен Каспер из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
2'
2'
Как он промахнулся? Абсалонсен Йохан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
2'
1'
Сённерйюск контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Ольборг начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Бельгия: Первый дивизион Б. Второй этап
Боливия: Примера: Апертура
Бразилия: Carioca Taca Rio Group Stage
Бразилия: Кариока. 2-й раунд. Борьба за выживание
Бразилия: Паулиста А1
Венесуэла: Примера: Апертура
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Запад
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Голландия: Первый дивизион
Дания: Суперлига Дании
Египет: Премьер-лига
Израиль: Первая лига Израиля
Индия: И-Лига
Индия: Суперлига Индии
Иордания: Премьер-лига
Иран: Персиан Галф Про Лига
Ирландия: Первый дивизион
Ирландия: Премьер-дивизион
Испания: Сегунда
Италия: Серия B
Катар: Катар Старз
Колумбия: Примера А Апертура
Копа Судамерикана (1/32 финала)
Кубок Либертадорес. Отборочные матчи
Лига Чемпионов КОНКАКАФ (1/8 финала)
Малайзия: Суперлига
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
ОАЭ: Арабиан Галф лига
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Экстракласса
Румыния: Первая лига
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Таиланд: Тайская лига
Турция: Первая лига Турции
Уэльс: Премьер-лига
Финляндия: Кубок (Группа B)
Франция: Лига 2
Франция: Насьональ
Хорватия: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (Группа 2)
Эквадор: Серия A
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Япония: Джей-лига
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