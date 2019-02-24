Стадион: ДС Арена Зрители: 2045
1:0
16' ГолКиркеволд Пол
2:0
57' ГолКристофферсен Юлиан
Второй тайм
62'
Кауко Йони задерживает мяч рукой
62'
61'
После дальнего удара, который нанес Хольсе Карло мяч отбит вратарем
61'
Отличные скиллы показывает Хольсе Карло, обводя своих соперников
61'
61'
61'
61'
Адриан Петре из команды Эсбьерг не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
60'
Кауко Йони из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
60'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
60'
Хольсе Карло из команды Эсбьерг навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
60'
59'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
59'
Шанс! Бабаян Эдгар из команды Хобро пробил головой, но мимо
59'
Вито Хаммершой-Мистрати из команды Хобро подал угловой слева.
59'
Лауридсен Йеспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Якоб Тёрнелунд из команды Хобро подал угловой справа.
58'
Бабаян Эдгар мяч отрикошетил от ворот
58'
58'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
57'
Эммануэль Сабби сделал результативную передачу.
57'
ГОООООЛ - Кристофферсен Юлиан Хобро забивает ударом головой
57'
Эммануэль Сабби из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
57'
57'
Хобро контролирует мяч.
56'
Парунашвили Лаша наказан за толчок Вито Хаммершой-Мистрати
56'
56'
56'
Бабаян Эдгар из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
55'
Сегодняшная посещаемость составляет 2045 болельщиков
55'
Эсбьерг контролирует мяч.
54'
Бабаян Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
53'
53'
53'
53'
52'
52'
52'
52'
51'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
51'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
51'
Вито Хаммершой-Мистрати из команды Хобро подал угловой слева.
51'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
Бабаян Эдгар из команды Хобро делает пас партнеру.
50'
50'
Киркеволд Пол делает подножку сопернику.
50'
Йеспер Боге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Лауридсен Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Вито Хаммершой-Мистрати из команды Хобро играет слишком грубо. Якоб Лунги Серенсен оказался на газоне.
49'
49'
48'
48'
48'
Йеспер Боге из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
48'
Эммануэль Сабби из команды Хобро в офсайде
47'
ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Флажок поднят, Эммануэль Сабби забил, но счет на табло не изменится!
47'
Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
46'
46'
Матиас Хааруп получил травму и заменен. Якоб Тёрнелунд выходит на поле.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
46'
Даниэль Аньембе из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
46'
46'
Кристенсен Матиас из команды Эсбьерг подал угловой слева.
46'
Яв-Ихле Аманква предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
44'
44'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
44'
44'
44'
44'
Матиас Хааруп из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
44'
43'
43'
Плохо сыграл Лауридсен Йеспер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
43'
43'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
42'
Дамборг Йонас из команды Хобро делает пас партнеру.
41'
Эммануэль Сабби наказан за толчок Кауко Йони
41'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
41'
Как он промахнулся? Киркеволд Пол имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
41'
Кристофферсен Юлиан из команды Хобро делает навес прямо в штрафную.
41'
Эммануэль Сабби из команды Хобро делает пас партнеру.
41'
40'
Мартин Миккельсен получил травму и заменен. Эммануэль Сабби выходит на поле.
40'
39'
Хольсе Карло наказан за толчок Йеспер Боге
38'
38'
Дамборг Йонас делает подножку сопернику.
37'
37'
Хольсе Карло из команды Эсбьерг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
36'
36'
36'
Матиас Хааруп из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Судья сигнализирует, что Кауко Йони из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Мартин Миккельсен
35'
Киркеволд Пол делает подножку сопернику.
35'
34'
34'
Парунашвили Лаша нанес удар, но промахнулся очень сильно.
34'
34'
Опасность предотвращена - Бабаян Эдгар из команды Хобро вступил в отбор удачно
34'
Отличные скиллы показывает Даниэль Аньембе, обводя своих соперников
33'
33'
32'
ШАНС! Лауридсен Йеспер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
32'
Йеспер Раск выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
32'
Кристенсен Матиас из команды Эсбьерг разыграл угловой с правого угла.
32'
Расмус Педерсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Кристенсен Матиас из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
31'
Судья сигнализирует, что Бабаян Эдгар из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Кристенсен Матиас
31'
Йеспер Боге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Бринч Йеппе делает длинную передачу вперед
30'
Мартин Миккельсен наказан за толчок Лауридсен Йеспер
29'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Матиас Хааруп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
28'
27'
27'
27'
Кристофферсен Юлиан наказан за толчок Йеппе Хобьерг
27'
Якоб Лунги Серенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Матиас Хааруп из команды Хобро делает навес прямо в штрафную.
26'
26'
26'
25'
Халсти Маркус из команды Эсбьерг играет слишком грубо. Киркеволд Пол оказался на газоне.
25'
25'
Кристенсен Матиас из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
25'
25'
Якоб Лунги Серенсен из команды Эсбьерг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
24'
24'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
24'
23'
Парунашвили Лаша из команды Эсбьерг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
22'
Как он промахнулся? Кауко Йони имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
22'
Хольсе Карло из команды Эсбьерг делает навес прямо в штрафную.
22'
Парунашвили Лаша из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
22'
21'
21'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
21'
Киркеволд Пол из команды Хобро в офсайде
21'
Расмус Педерсен из команды Хобро делает пас партнеру.
20'
Мартин Миккельсен из команды Хобро делает пас партнеру.
20'
20'
Хольсе Карло из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
20'
Опасность предотвращена - Йеспер Боге из команды Хобро вступил в отбор удачно
19'
19'
Эсбьерг контролирует мяч.
19'
Фу! Киркеволд Пол из команды Хобро очень опасно играет против соперника.
18'
17'
16'
Яв-Ихле Аманква сделал результативную передачу.
16'
ГОООООЛ - Киркеволд Пол Хобро забивает ударом головой
16'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
16'
15'
15'
15'
14'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
14'
14'
14'
Дамборг Йонас нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
14'
Мартин Миккельсен из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
13'
Судья сигнализирует, что Вито Хаммершой-Мистрати из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Якоб Лунги Серенсен
12'
12'
12'
11'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
10'
Лауридсен Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Матиас Хааруп наказан за толчок соперника
10'
9'
8'
8'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
8'
7'
Кристофферсен Юлиан из команды Хобро сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
7'
7'
Матиас Хааруп из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
6'
6'
5'
5'
Кристенсен Матиас из команды Эсбьерг пробил со штрафного, но очень мимо цели.
5'
Судья сигнализирует, что Мартин Миккельсен из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Лауридсен Йеспер
4'
3'
Киркеволд Пол из команды Хобро в офсайде
2'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
2'
Халсти Маркус из команды Эсбьерг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
2'
Хобро контролирует мяч.
1'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро делает пас партнеру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Игроки играют на очень грязном поле, не располагает играть в пас.
1'
Хобро начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на DS Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
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