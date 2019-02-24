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  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 2045
Хобро
2:0
Второй тайм: 62'
Эсбьерг
Второй тайм
Фол, нарушение
62'
Кауко Йони задерживает мяч рукой
62'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
После дальнего удара, который нанес Хольсе Карло мяч отбит вратарем
61'
Отличные скиллы показывает Хольсе Карло, обводя своих соперников
61'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
Удар от ворот произведет Хобро
61'
Адриан Петре из команды Эсбьерг не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
60'
Кауко Йони из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
60'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
60'
Хольсе Карло из команды Эсбьерг навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
60'
Хольсе Карло из команды Эсбьерг идет с мячом вперед на обострение...
59'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
59'
Шанс! Бабаян Эдгар из команды Хобро пробил головой, но мимо
Угловой
59'
Вито Хаммершой-Мистрати из команды Хобро подал угловой слева.
59'
Лауридсен Йеспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
59'
Якоб Тёрнелунд из команды Хобро подал угловой справа.
58'
Бабаян Эдгар мяч отрикошетил от ворот
58'
Хобро начинает контратаку
58'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
57'
Эммануэль Сабби сделал результативную передачу.
Описание гола
57'
ГОООООЛ - Кристофферсен Юлиан Хобро забивает ударом головой
57'
Эммануэль Сабби из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
57'
Бабаян Эдгар из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
57'
Хобро контролирует мяч.
56'
Бринч Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Бабаян Эдгар из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
56'
Бабаян Эдгар из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
55'
Сегодняшная посещаемость составляет 2045 болельщиков
55'
Эсбьерг контролирует мяч.
54'
Бабаян Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Эсбьерг начинает контратаку
53'
Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
53'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
53'
Вито Хаммершой-Мистрати из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает пас партнеру.
52'
Хобро начинает контратаку
52'
Эсбьерг начинает контратаку
52'
Йеппе Хобьерг взял и забрал мяч на выходе
51'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
51'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
Угловой
51'
Вито Хаммершой-Мистрати из команды Хобро подал угловой слева.
51'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
Бабаян Эдгар из команды Хобро делает пас партнеру.
50'
Хобро начинает контратаку
Фол, нарушение
50'
Киркеволд Пол делает подножку сопернику.
50'
Йеспер Боге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Лауридсен Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Вито Хаммершой-Мистрати из команды Хобро играет слишком грубо. Якоб Лунги Серенсен оказался на газоне.
49'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Йеппе Хобьерг взял и забрал мяч на выходе
48'
Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
48'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Йеспер Боге из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
Офсайд
48'
Эммануэль Сабби из команды Хобро в офсайде
Описание гола
47'
ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Флажок поднят, Эммануэль Сабби забил, но счет на табло не изменится!
47'
Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
46'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Матиас Хааруп получил травму и заменен. Якоб Тёрнелунд выходит на поле.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Даниэль Аньембе из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
46'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Кристенсен Матиас из команды Эсбьерг подал угловой слева.
46'
Яв-Ихле Аманква предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Хольсе Карло из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
44'
Бринч Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Бабаян Эдгар из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
44'
Бринч Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Матиас Хааруп из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
44'
Хобро начинает контратаку
43'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Плохо сыграл Лауридсен Йеспер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
43'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
42'
Дамборг Йонас из команды Хобро делает пас партнеру.
Фол, нарушение
41'
Эммануэль Сабби наказан за толчок Кауко Йони
41'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
41'
Как он промахнулся? Киркеволд Пол имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
41'
Кристофферсен Юлиан из команды Хобро делает навес прямо в штрафную.
41'
Эммануэль Сабби из команды Хобро делает пас партнеру.
41'
Хобро начинает контратаку
40'
Мартин Миккельсен получил травму и заменен. Эммануэль Сабби выходит на поле.
40'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
39'
Хольсе Карло наказан за толчок Йеспер Боге
38'
Удар от ворот произведет Хобро
Фол, нарушение
38'
Дамборг Йонас делает подножку сопернику.
37'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Хольсе Карло из команды Эсбьерг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Хольсе Карло из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
36'
Эсбьерг начинает контратаку
36'
Матиас Хааруп из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Кауко Йони из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Мартин Миккельсен
Фол, нарушение
35'
Киркеволд Пол делает подножку сопернику.
35'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Удар от ворот произведет Хобро
34'
Парунашвили Лаша нанес удар, но промахнулся очень сильно.
34'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Опасность предотвращена - Бабаян Эдгар из команды Хобро вступил в отбор удачно
34'
Отличные скиллы показывает Даниэль Аньембе, обводя своих соперников
33'
Вито Хаммершой-Мистрати из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Удар от ворот произведет Хобро
32'
ШАНС! Лауридсен Йеспер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
32'
Йеспер Раск выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Хольсе Карло из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
Угловой
32'
Кристенсен Матиас из команды Эсбьерг разыграл угловой с правого угла.
32'
Расмус Педерсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Кристенсен Матиас из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Бабаян Эдгар из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Кристенсен Матиас
31'
Йеспер Боге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Бринч Йеппе делает длинную передачу вперед
29'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Матиас Хааруп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Якоб Лунги Серенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Матиас Хааруп из команды Хобро делает навес прямо в штрафную.
26'
Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
26'
Бринч Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Бабаян Эдгар из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
25'
Халсти Маркус из команды Эсбьерг играет слишком грубо. Киркеволд Пол оказался на газоне.
25'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Кристенсен Матиас из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
25'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Якоб Лунги Серенсен из команды Эсбьерг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
24'
Хольсе Карло из команды Эсбьерг идет с мячом вперед на обострение...
24'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
24'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает пас партнеру.
23'
Парунашвили Лаша из команды Эсбьерг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Удар от ворот произведет Хобро
22'
Как он промахнулся? Кауко Йони имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
22'
Хольсе Карло из команды Эсбьерг делает навес прямо в штрафную.
22'
Парунашвили Лаша из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
22'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Офсайд
21'
Киркеволд Пол из команды Хобро в офсайде
21'
Расмус Педерсен из команды Хобро делает пас партнеру.
20'
Мартин Миккельсен из команды Хобро делает пас партнеру.
20'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Хольсе Карло из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
20'
Опасность предотвращена - Йеспер Боге из команды Хобро вступил в отбор удачно
19'
Хольсе Карло из команды Эсбьерг идет с мячом вперед на обострение...
19'
Эсбьерг контролирует мяч.
Фол, нарушение
19'
Фу! Киркеволд Пол из команды Хобро очень опасно играет против соперника.
18'
Йеппе Хобьерг взял и забрал мяч на выходе
17'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает пас партнеру.
16'
Яв-Ихле Аманква сделал результативную передачу.
Описание гола
16'
ГОООООЛ - Киркеволд Пол Хобро забивает ударом головой
16'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
16'
Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
15'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
14'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Дамборг Йонас нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Бринч Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Мартин Миккельсен из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Вито Хаммершой-Мистрати из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Якоб Лунги Серенсен
12'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
10'
Лауридсен Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
10'
Матиас Хааруп наказан за толчок соперника
10'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
8'
Вито Хаммершой-Мистрати из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Кристофферсен Юлиан из команды Хобро сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
7'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Матиас Хааруп из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Кристенсен Матиас из команды Эсбьерг пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Мартин Миккельсен из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Лауридсен Йеспер
4'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
3'
Киркеволд Пол из команды Хобро в офсайде
2'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Хобро начинает контратаку
2'
Халсти Маркус из команды Эсбьерг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
2'
Хобро контролирует мяч.
1'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро делает пас партнеру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Игроки играют на очень грязном поле, не располагает играть в пас.
1'
Хобро начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на DS Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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