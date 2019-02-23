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  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 3045
Вайле
1:3
Конец матча
Нордшелланн
0'
0:1
12' Гол
Доньё Годсвей
29' Желтая карточка
Рюгаард-Йенсен Миккел
50' Желтая карточка
Финнбогасон Къяртан
0:2
52' Гол
Олсен Андреас
55' Желтая карточка
Греве Мадс
0:3
56' Пенальти
Олсен Андреас
1:3
90' Гол
Финнбогасон Къяртан
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
94'
Давидсен Вильормур сделал результативную передачу.
Описание гола
94'
ГОООООЛ - Финнбогасон Къяртан Вайле забивает ударом головой
94'
Давидсен Вильормур из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
93'
Тобиас Мельгаард из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
93'
Хансен Беньямин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Хальберг Мелькер из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
93'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
93'
Хорошую попытку сделал Имед Луати. Удар в створ, но вратарь начеку
Угловой
92'
Хальберг Мелькер из команды Вайле разыграл угловой с левого угла.
92'
Хансен Беньямин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
92'
Имед Луати из команды Вайле делает навес прямо в штрафную.
91'
Сегодняшная посещаемость составляет 3045 болельщиков
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Юрченко Владлен из команды Вайле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
90'
Олсен Андреас из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
89'
Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
89'
Илич Бранко из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
89'
Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
88'
Аллан Соуза из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
88'
Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
87'
Давидсен Вильормур из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
86'
Удар от ворот произведет Вайле
86'
ШАНС! Расмуссен Матиас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
86'
Бартолец Карло из команды Норшеланн подал угловой справа.
86'
Бартолец Карло из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Аллан Соуза из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Бартолец Карло
85'
После дальнего удара, который нанес Аллан Соуза мяч отбит вратарем
84'
Вайле начинает контратаку
Угловой
84'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн подал угловой справа.
84'
Давидсен Вильормур предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
84'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн подал угловой справа.
84'
Греве Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Бартолец Карло из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.
83'
Греве Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Олсен Андреас из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
Офсайд
83'
Финнбогасон Къяртан из команды Вайле в офсайде
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Мумин Абдул из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Финнбогасон Къяртан
82'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
82'
Олсен Андреас из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
81'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
81'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
80'
Удар от ворот произведет Норшеланн
79'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
79'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
78'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
78'
Хорошую попытку сделал Аллан Соуза. Удар в створ, но вратарь начеку
77'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
77'
Хорошую попытку сделал Имед Луати. Удар в створ, но вратарь начеку
77'
Имед Луати из команды Вайле идет с мячом вперед на обострение...
76'
Хансен Беньямин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Тобиас Мельгаард из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
76'
Бартолец Карло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Аллан Соуза из команды Вайле подал угловой справа.
75'
Нельссон Виктор получил травму и заменен. Хансен Беньямин выходит на поле.
75'
Педерсен Мадс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Давидсен Вильормур из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
75'
Давидсен Вильормур из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
74'
После дальнего удара, который нанес Арбнор Муколли мяч отбит вратарем
74'
Мумин Абдул выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Давидсен Вильормур из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
74'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
73'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
73'
Ох, нехорошо это выглядит. Нельссон Виктор получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
73'
Нельссон Виктор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
72'
Тактическая замена. Malte Amundsen уходит с поля и его заменяет Давидсен Вильормур
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
Арбнор Муколли из команды Вайле направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
71'
Удар от ворот произведет Вайле
71'
ШАНС! Дамгаард Миккел нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
71'
Отличные скиллы показывает Дамгаард Миккел, обводя своих соперников
70'
Бартолец Карло из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
70'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
70'
Хальберг Мелькер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Дамгаард Миккел из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
Офсайд
69'
Аллан Соуза из команды Вайле в офсайде
69'
Удар от ворот произведет Вайле
68'
Удар от ворот произведет Норшеланн
68'
Шанс! Илич Бранко из команды Вайле пробил головой, но мимо
68'
Арбнор Муколли из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
68'
Бартолец Карло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Аллан Соуза из команды Вайле подал угловой справа.
68'
Ульрик Йтергард Йенсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
67'
Тобиас Мельгаард из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
67'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Финнбогасон Къяртан из команды Вайле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
Дамгаард Миккел из команды Норшеланн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Арбнор Муколли из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Андерсен Магнус II
65'
Илич Бранко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Бартолец Карло из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
64'
Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
64'
Malte Amundsen из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
64'
Юрченко Владлен нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Вратарь парирует удар, который нанес Аллан Соуза, и мяч снова в игре
63'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Фол, нарушение
61'
Андерсен Магнус II из команды Норшеланн толкнул локтем оппонента. Это Имед Луати заработал фол
Фол, нарушение
60'
Ульрик Йтергард Йенсен задерживает мяч рукой
60'
Дамгаард Миккел из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
59'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
59'
Тактическая замена. Скооп Якоб уходит с поля и его заменяет Юрченко Владлен
Офсайд
58'
Педерсен Мадс из команды Норшеланн в офсайде
58'
Бартолец Карло из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
57'
Тактическая замена. Доньё Годсвей уходит с поля и его заменяет Мумин Абдул
57'
Тактическая замена. Рюгаард-Йенсен Миккел уходит с поля и его заменяет Никлас Странк
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Олсен Андреас из команды Норшеланн забивает с точки!
Желтая карточка
55'
Греве Мадс получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
55'
ПЕНАЛЬТИ - Греве Мадс из команды Вайле привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Олсен Андреас.
55'
Опасность! Бартолец Карло из команды Норшеланн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
55'
Вратарь парирует удар, который нанес Доньё Годсвей, и мяч снова в игре
54'
Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
54'
Скооп Якоб из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
54'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Скооп Якоб из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
52'
Дамгаард Миккел сделал результативную передачу.
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Олсен Андреас изменил счет на табло!
52'
Дамгаард Миккел из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Malte Amundsen из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Рюгаард-Йенсен Миккел
51'
Malte Amundsen из команды Вайле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Бартолец Карло из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Финнбогасон Къяртан
Желтая карточка
50'
Финнбогасон Къяртан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Финнбогасон Къяртан из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Нельссон Виктор
50'
Греве Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
50'
Скооп Якоб из команды Вайле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
49'
Скооп Якоб из команды Вайле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
49'
Тобиас Мельгаард из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Расмуссен Матиас из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Аллан Соуза
48'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
48'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
48'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
47'
Бартолец Карло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Имед Луати нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
46'
Аллан Соуза из команды Вайле в офсайде
46'
Арбнор Муколли из команды Вайле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
Тактическая замена. Нильссон Хокан уходит с поля и его заменяет Финнбогасон Къяртан
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Фол, нарушение
44'
Нильссон Хокан наказан за толчок Нельссон Виктор
44'
Скооп Якоб из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
44'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Скооп Якоб из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
43'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Хальберг Мелькер из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
43'
Ульрик Йтергард Йенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Скооп Якоб из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
43'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Скооп Якоб из команды Вайле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
42'
Илич Бранко из команды Вайле в офсайде
42'
Нильссон Хокан из команды Вайле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
42'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Хальберг Мелькер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Расмуссен Матиас из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Скооп Якоб
40'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Скооп Якоб из команды Вайле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
38'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Бартолец Карло из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Malte Amundsen
Фол, нарушение
37'
Нильссон Хокан наказан за толчок Ларсен Николай
37'
Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
Угловой
37'
Скооп Якоб из команды Вайле подал угловой слева.
36'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Опасность предотвращена - Нельссон Виктор из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
36'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
35'
Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
35'
Аллан Соуза из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
35'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Опасность предотвращена - Андерсен Магнус II из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
35'
Нильссон Хокан из команды Вайле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Скооп Якоб из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Бартолец Карло
33'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
31'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн в офсайде
31'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
31'
Илич Бранко делает длинную передачу вперед
30'
Арбнор Муколли из команды Вайле направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
30'
Хальберг Мелькер решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
29'
Рюгаард-Йенсен Миккел получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
29'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн играет слишком грубо. Скооп Якоб оказался на газоне.
28'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Дамгаард Миккел из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Malte Amundsen
26'
Удар от ворот произведет Норшеланн
26'
Шанс! Имед Луати из команды Вайле пробил головой, но мимо
26'
Арбнор Муколли из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
25'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Арбнор Муколли из команды Вайле направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Офсайд
24'
Доньё Годсвей из команды Норшеланн в офсайде
24'
Тобиас Мельгаард из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
24'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Дамгаард Миккел из команды Норшеланн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
23'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
22'
Тобиас Мельгаард из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
22'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
22'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Имед Луати нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Удар от ворот произведет Вайле
20'
Шанс! Нельссон Виктор из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
20'
Рюгаард-Йенсен Миккел навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
20'
Арбнор Муколли наказан за толчок Андерсен Магнус II
20'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Отличный пас сделал Тобиас Мельгаард из команды Вайле. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
18'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Ларсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Скооп Якоб из команды Вайле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
Греве Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
16'
Аллан Соуза задерживает мяч рукой
15'
Педерсен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
15'
Олсен Андреас нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Бартолец Карло из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Имед Луати
14'
Илич Бранко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Доньё Годсвей из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
Офсайд
14'
Олсен Андреас из команды Норшеланн в офсайде
13'
Нильссон Хокан из команды Вайле сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
12'
Расмуссен Матиас сделал результативную передачу.
Описание гола
12'
ГОООООЛ - Доньё Годсвей Норшеланн забивает ударом головой
12'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
12'
Имед Луати из команды Вайле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Имед Луати не смог попасть в створ ударом издали
10'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
10'
Нильссон Хокан наказан за толчок Нельссон Виктор
9'
Олсен Андреас из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
Удар от ворот произведет Норшеланн
8'
Аллан Соуза нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Аллан Соуза нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Ларсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Хальберг Мелькер из команды Вайле подал угловой слева.
7'
После удара головой, который сделал Аллан Соуза мяч выносится вратарем на угловой
7'
Имед Луати из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
6'
Удар от ворот произведет Вайле
6'
Олсен Андреас из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.
6'
Нельссон Виктор делает длинную передачу вперед
5'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
5'
Арбнор Муколли из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
5'
Арбнор Муколли из команды Вайле идет с мячом вперед на обострение...
5'
Хорошую попытку сделал Доньё Годсвей. Удар в створ, но вратарь начеку
4'
Тобиас Мельгаард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Педерсен Мадс делает длинную передачу вперед
4'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Имед Луати из команды Вайле направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
3'
Malte Amundsen делает длинную передачу вперед
3'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Бартолец Карло из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
2'
Скооп Якоб из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
1'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Вайле начинает с центра поля
Первый тайм начался
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vejle Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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