Стадион: Вейле Зрители: 3045
1:3
Конец матча
0:1
12' ГолДоньё Годсвей
29' Желтая карточкаРюгаард-Йенсен Миккел
50' Желтая карточкаФиннбогасон Къяртан
0:2
52' ГолОлсен Андреас
55' Желтая карточкаГреве Мадс
0:3
56' ПенальтиОлсен Андреас
1:3
90' ГолФиннбогасон Къяртан
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
94'
Давидсен Вильормур сделал результативную передачу.
94'
ГОООООЛ - Финнбогасон Къяртан Вайле забивает ударом головой
94'
93'
93'
Хансен Беньямин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Хальберг Мелькер из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
93'
93'
Хорошую попытку сделал Имед Луати. Удар в створ, но вратарь начеку
92'
Хальберг Мелькер из команды Вайле разыграл угловой с левого угла.
92'
Хансен Беньямин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
92'
Имед Луати из команды Вайле делает навес прямо в штрафную.
91'
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91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Юрченко Владлен из команды Вайле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
90'
Олсен Андреас из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
89'
89'
Илич Бранко из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
89'
88'
Аллан Соуза из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
88'
87'
86'
86'
ШАНС! Расмуссен Матиас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
86'
Бартолец Карло из команды Норшеланн подал угловой справа.
86'
Бартолец Карло из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
Судья сигнализирует, что Аллан Соуза из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Бартолец Карло
85'
После дальнего удара, который нанес Аллан Соуза мяч отбит вратарем
84'
Вайле начинает контратаку
84'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн подал угловой справа.
84'
Давидсен Вильормур предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн подал угловой справа.
84'
83'
Бартолец Карло из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.
83'
83'
Олсен Андреас из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
83'
Финнбогасон Къяртан из команды Вайле в офсайде
82'
Судья сигнализирует, что Мумин Абдул из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Финнбогасон Къяртан
82'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
82'
Олсен Андреас из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
81'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
81'
80'
Удар от ворот произведет Норшеланн
79'
79'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
78'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
78'
Хорошую попытку сделал Аллан Соуза. Удар в створ, но вратарь начеку
77'
77'
Хорошую попытку сделал Имед Луати. Удар в створ, но вратарь начеку
77'
Имед Луати из команды Вайле идет с мячом вперед на обострение...
76'
Хансен Беньямин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
76'
76'
Аллан Соуза из команды Вайле подал угловой справа.
75'
Нельссон Виктор получил травму и заменен. Хансен Беньямин выходит на поле.
75'
Педерсен Мадс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
75'
74'
После дальнего удара, который нанес Арбнор Муколли мяч отбит вратарем
74'
Мумин Абдул выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
74'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
73'
Матч возобновлен
73'
Ох, нехорошо это выглядит. Нельссон Виктор получил травму и медбригада забирает его с поля.
73'
Нельссон Виктор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
72'
Тактическая замена. Malte Amundsen уходит с поля и его заменяет Давидсен Вильормур
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
Арбнор Муколли из команды Вайле направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
71'
71'
ШАНС! Дамгаард Миккел нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
71'
Отличные скиллы показывает Дамгаард Миккел, обводя своих соперников
70'
Бартолец Карло из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
70'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
70'
Хальберг Мелькер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Дамгаард Миккел из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
69'
Аллан Соуза из команды Вайле в офсайде
69'
68'
Удар от ворот произведет Норшеланн
68'
Шанс! Илич Бранко из команды Вайле пробил головой, но мимо
68'
68'
68'
Аллан Соуза из команды Вайле подал угловой справа.
68'
Ульрик Йтергард Йенсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
67'
67'
66'
Финнбогасон Къяртан из команды Вайле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
Дамгаард Миккел из команды Норшеланн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
66'
Судья сигнализирует, что Арбнор Муколли из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Андерсен Магнус II
65'
Илич Бранко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Бартолец Карло из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
64'
64'
Malte Amundsen из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
64'
Юрченко Владлен нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Вратарь парирует удар, который нанес Аллан Соуза, и мяч снова в игре
63'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
61'
Андерсен Магнус II из команды Норшеланн толкнул локтем оппонента. Это Имед Луати заработал фол
60'
Ульрик Йтергард Йенсен задерживает мяч рукой
60'
Дамгаард Миккел из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
59'
59'
Тактическая замена. Скооп Якоб уходит с поля и его заменяет Юрченко Владлен
58'
Педерсен Мадс из команды Норшеланн в офсайде
58'
Бартолец Карло из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
57'
Тактическая замена. Доньё Годсвей уходит с поля и его заменяет Мумин Абдул
57'
Тактическая замена. Рюгаард-Йенсен Миккел уходит с поля и его заменяет Никлас Странк
56'
Г О О О О Л - Олсен Андреас из команды Норшеланн забивает с точки!
55'
Греве Мадс получил желтую карточку от судьи
55'
ПЕНАЛЬТИ - Греве Мадс из команды Вайле привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Олсен Андреас.
55'
Опасность! Бартолец Карло из команды Норшеланн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
55'
Вратарь парирует удар, который нанес Доньё Годсвей, и мяч снова в игре
54'
54'
54'
54'
52'
Дамгаард Миккел сделал результативную передачу.
52'
Г О О О О Л - Олсен Андреас изменил счет на табло!
52'
Дамгаард Миккел из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
52'
Судья сигнализирует, что Malte Amundsen из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Рюгаард-Йенсен Миккел
51'
Malte Amundsen из команды Вайле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
Судья сигнализирует, что Бартолец Карло из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Финнбогасон Къяртан
50'
Финнбогасон Къяртан получил желтую карточку от судьи
50'
Судья сигнализирует, что Финнбогасон Къяртан из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Нельссон Виктор
50'
50'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
50'
Скооп Якоб из команды Вайле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
49'
Скооп Якоб из команды Вайле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
49'
49'
Судья сигнализирует, что Расмуссен Матиас из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Аллан Соуза
48'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
48'
48'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
47'
47'
Имед Луати нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
46'
Аллан Соуза из команды Вайле в офсайде
46'
Арбнор Муколли из команды Вайле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
Тактическая замена. Нильссон Хокан уходит с поля и его заменяет Финнбогасон Къяртан
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
44'
Нильссон Хокан наказан за толчок Нельссон Виктор
44'
44'
44'
43'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
43'
Хальберг Мелькер из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
43'
Ульрик Йтергард Йенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
43'
43'
43'
Скооп Якоб из команды Вайле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Илич Бранко из команды Вайле в офсайде
42'
Нильссон Хокан из команды Вайле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
42'
41'
Хальберг Мелькер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Судья сигнализирует, что Расмуссен Матиас из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Скооп Якоб
40'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
40'
Скооп Якоб из команды Вайле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
38'
38'
Судья сигнализирует, что Бартолец Карло из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Malte Amundsen
37'
Нильссон Хокан наказан за толчок Ларсен Николай
37'
37'
Скооп Якоб из команды Вайле подал угловой слева.
36'
36'
Опасность предотвращена - Нельссон Виктор из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
36'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
35'
35'
Аллан Соуза из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
35'
35'
Опасность предотвращена - Андерсен Магнус II из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
35'
Нильссон Хокан из команды Вайле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
34'
Судья сигнализирует, что Скооп Якоб из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Бартолец Карло
33'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
31'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн в офсайде
31'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
31'
Илич Бранко делает длинную передачу вперед
30'
Арбнор Муколли из команды Вайле направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
30'
Хальберг Мелькер решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
29'
Рюгаард-Йенсен Миккел получил желтую карточку от судьи
29'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн играет слишком грубо. Скооп Якоб оказался на газоне.
28'
27'
Судья сигнализирует, что Дамгаард Миккел из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Malte Amundsen
26'
Удар от ворот произведет Норшеланн
26'
Шанс! Имед Луати из команды Вайле пробил головой, но мимо
26'
25'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
25'
Арбнор Муколли из команды Вайле направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
24'
Доньё Годсвей из команды Норшеланн в офсайде
24'
24'
23'
Дамгаард Миккел из команды Норшеланн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
23'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
22'
22'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
22'
22'
21'
Имед Луати нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
21'
20'
Шанс! Нельссон Виктор из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
20'
Рюгаард-Йенсен Миккел навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Арбнор Муколли наказан за толчок Андерсен Магнус II
20'
19'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Отличный пас сделал Тобиас Мельгаард из команды Вайле. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
18'
17'
17'
Ларсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Скооп Якоб из команды Вайле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
17'
16'
Аллан Соуза задерживает мяч рукой
16'
Андерсен Магнус II наказан за толчок Тобиас Мельгаард
15'
Педерсен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
15'
Олсен Андреас нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
14'
Судья сигнализирует, что Бартолец Карло из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Имед Луати
14'
Илич Бранко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Доньё Годсвей из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
14'
Олсен Андреас из команды Норшеланн в офсайде
13'
Нильссон Хокан из команды Вайле сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
12'
Расмуссен Матиас сделал результативную передачу.
12'
ГОООООЛ - Доньё Годсвей Норшеланн забивает ударом головой
12'
12'
Имед Луати из команды Вайле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
11'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Имед Луати не смог попасть в створ ударом издали
10'
10'
Нильссон Хокан наказан за толчок Нельссон Виктор
9'
Олсен Андреас из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
Удар от ворот произведет Норшеланн
8'
Аллан Соуза нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Аллан Соуза нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Ларсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Хальберг Мелькер из команды Вайле подал угловой слева.
7'
После удара головой, который сделал Аллан Соуза мяч выносится вратарем на угловой
7'
Имед Луати из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
6'
6'
Олсен Андреас из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.
6'
Нельссон Виктор делает длинную передачу вперед
5'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
5'
5'
Арбнор Муколли из команды Вайле идет с мячом вперед на обострение...
5'
Хорошую попытку сделал Доньё Годсвей. Удар в створ, но вратарь начеку
4'
Тобиас Мельгаард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Педерсен Мадс делает длинную передачу вперед
4'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Имед Луати из команды Вайле направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
3'
Malte Amundsen делает длинную передачу вперед
3'
3'
Бартолец Карло из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
2'
1'
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Вайле начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vejle Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Италия: Серия C (Группа A)
Италия: Серия C (Группа B)
Итог 0 Губбио 3 ФералпиСало Итог 1 Судтироль 0 Римини Итог 2 Триестина 0 Ренате Итог 1 Монца 0 Альма Ювентус Фано Итог 0 Фермана 1 Порденоне 33' 0 Равенна 0 Терамо Позже 0 Виртус Верона 0 Бассано Виртус Позже 0 Альбинолеффе 0 Джиана Эрминио Позже 0 Самбенедеттезе 0 Тернана Позже 0 Имолезе 0 Вис Пезаро
Катар: Катар Старз
Кипр: Первый дивизион
Китай: Суперкубок (Финал)
Колумбия: Примера А Апертура
Коста-Рика: Примера: Клаусура
Лига Чемпионов КАФ (Группа C)
Люксембург: Национальный дивизион
Малайзия: Суперлига
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
ОАЭ: Арабиан Галф лига
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Румыния: Первая лига
Сальвадор: Примера: Клаусура
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Словакия: Суперлига
Словения: Первая лига
Таиланд: Тайская лига
Тунис: Лига 1
Турция: Первая лига Турции
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Премьер-лига
Финляндия: Кубок (Группа A)
Финляндия: Кубок (Группа B)
Финляндия: Кубок (Группа C)
Финляндия: Кубок (Группа D)
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (Группа 2)
Швеция: Кубок (Группа 3)
Швеция: Кубок (Группа 6)
Швеция: Кубок (Группа 7)
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Япония: Джей-лига
Итог 0 Саган Тосу 4 Нагойя Грампус Итог 0 Вегальта Сендай 0 Урава Редс Итог 1 Санфречче Хиросима 1 Симидзу С-Палс Итог 0 Кавасаки Фронтале 0 Токио Итог 2 Гамба Осака 3 Йокогама Маринос Итог 1 Касима Антлерс 2 Оита Тринита Итог 1 Джубило Ивата 1 Мацумото Ямага Итог 2 Сёнан Бельмаре 0 Консадоле Саппоро
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