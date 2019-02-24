Стадион: Брондбю
6' Желтая карточкаМарксен Эрик
1:0
38' ГолМукхтар Хани
Второй тайм
46'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
45'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
45'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
45'
Араюури Паулус бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
45'
44'
Хедлунд Симон из команды Брондбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
44'
Брондбю начинает контратаку
44'
44'
Бьорн Копплин из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
44'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
43'
Вильчек Камиль из команды Брондбю в офсайде
43'
Мукхтар Хани из команды Брондбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
43'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
43'
Юнг Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
42'
Рёмер Андре из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
42'
42'
Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
Удар от ворот произведет Брондбю
41'
41'
Судья сигнализирует, что Йенс Мартин Гаммельбю из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Конбой Кевин
40'
Мукхтар Хани из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
40'
Мукхтар Хани из команды Брондбю разыграл угловой с левого угла.
40'
Бьорн Копплин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Мукхтар Хани навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Судья сигнализирует, что Рёмер Андре из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Хедлунд Симон
38'
Вильчек Камиль сделал результативную передачу.
38'
Г О О О О Л - Мукхтар Хани изменил счет на табло!
38'
Вильчек Камиль из команды Брондбю сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
37'
Опасность! Кристенсен Лассе из команды Брондбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
37'
37'
37'
Рёмер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Йенс Мартин Гаммельбю из команды Брондбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Вильчек Камиль из команды Брондбю в офсайде
35'
35'
Отличный пас сделал Мукхтар Хани из команды Брондбю. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
34'
Рёмер Андре наказан за толчок Вильчек Камиль
34'
Араюури Паулус делает длинную передачу вперед
33'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
33'
Рёмер Андре предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Вильчек Камиль из команды Брондбю делает пас партнеру.
32'
Юнг Антони из команды Брондбю сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
32'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
32'
Радошевич Йосип из команды Брондбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
31'
31'
Юнг Антони из команды Брондбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
30'
29'
Эгхо Марвин из команды Раннерс опасно и грубо сыграл. Араюури Паулус пострадал.
29'
29'
28'
28'
Конбой Кевин из команды Раннерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
27'
27'
ШАНС! Вильчек Камиль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
27'
Хедлунд Симон из команды Брондбю сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
27'
27'
Радошевич Йосип из команды Брондбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
27'
26'
26'
26'
ШАНС! Хедлунд Симон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
25'
Вратарь парирует удар, который нанес Хедлунд Симон, и мяч снова в игре
25'
Рёкер Бенедикт из команды Брондбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
Матч возобновлен
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
23'
Хедлунд Симон из команды Брондбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
23'
23'
Конбой Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
22'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
Бьорн Копплин из команды Раннерс играет слишком грубо. Кристенсен Лассе оказался на газоне.
21'
Вильчек Камиль из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
20'
Судья сигнализирует, что Хедлунд Симон из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Багер Йонас
19'
19'
18'
18'
Араюури Паулус из команды Брондбю в офсайде
17'
17'
Бенджамин Стокке выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
17'
Марксен Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Хедлунд Симон из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
16'
16'
Конбой Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Судья сигнализирует, что Вильчек Камиль из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Багер Йонас
15'
15'
Радошевич Йосип не смог попасть в створ ударом издали
15'
15'
Йенс Мартин Гаммельбю из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
14'
Йенс Мартин Гаммельбю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Конбой Кевин из команды Раннерс подал угловой слева.
13'
Рёмер Андре из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
13'
Юнг Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Рёмер Андре из команды Раннерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс в офсайде
11'
Опасность! Рёмер Андре из команды Раннерс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
11'
Каллесеэ Миккель нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
10'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
10'
Опасность! Кристенсен Лассе из команды Брондбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
9'
9'
Радошевич Йосип делает длинную передачу вперед
8'
Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Бьорн Копплин из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
8'
Хорошую попытку сделал Вильчек Камиль. Удар в створ, но вратарь начеку
8'
7'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Бьорн Копплин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Мукхтар Хани навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Марксен Эрик получил желтую карточку от судьи
6'
Судья сигнализирует, что Марксен Эрик из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Кристенсен Лассе
5'
5'
Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Конбой Кевин из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
4'
Каллесеэ Миккель нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Раннерс начинает контратаку
4'
Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
3'
Мукхтар Хани из команды Брондбю подал угловой справа.
3'
Багер Йонас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
2'
2'
Марксен Эрик бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
2'
Поульсен Николай II из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
2'
Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
1'
1'
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Раннерс начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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