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Стадион:
Копенгаген
0:1
Первый тайм: 45+'
Вендсиссель
0'
0:0
16' Не забитый пенальти
Фишер Сандер
16' Желтая карточка
Франсишку Жуниор
28' Желтая карточка
Зека Родригес
0:1
31' Гол
Moses Opondo
39' Желтая карточка
Конате Тьемоко
43' Вторая желтая карточка
Франсишку Жуниор
45'+3
Первый тайм
48'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
47'
Андреас Калтофт из команды Вендсиссель играет слишком грубо. Папаяннопулос Сотирис оказался на газоне.
47'
Йоронен Йессе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Игрок команды Вендсиссель исполняет передачу
Угловой
47'
Игрок команды Вендсиссель произведет угловой справа.
47'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
Травма, повреждение
47'
Ох, нехорошо это выглядит. Бойлесен Николай получил травму и медбригада забирает его с поля.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
Травма, повреждение
46'
Бойлесен Николай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Папаяннопулос Сотирис из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
45'
Матч возобновлен
45'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
44'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
43'
КРАСНАЯ! Драма тут разворачивается: Франсишку Жуниор получает вторую желтую за неспортивное поведение и высылается с поля!
Фол, нарушение
43'
Штайнманн Матти из команды Вендсиссель играет слишком грубо. Фальк Расмус оказался на газоне.
43'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
43'
Как он промахнулся? Сков Роберт имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
42'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает пас партнеру.
41'
Н'Дойе Даме бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
Угловой
41'
Сков Роберт из команды Копенгаген подал угловой слева.
41'
Александр Юль Андерсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
40'
Матч возобновлен
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
39'
Конате Тьемоко получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
39'
Конате Тьемоко из команды Вендсиссель толкнул локтем оппонента. Это Анкерсен Петер заработал фол
39'
Удар от ворот произведет Копенгаген
39'
Опасность предотвращена - Зека Родригес из команды Копенгаген вступил в отбор удачно
38'
Вендсиссель начинает контратаку
Фол, нарушение
37'
Фишер Сандер из команды Вендсиссель играет слишком грубо. Винд Жонас оказался на газоне.
37'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
37'
Сков Роберт из команды Копенгаген наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
36'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
36'
Судья свистит. Конате Тьемоко атаковал сзади соперника. Это Сков Роберт заработал своей команде штрафной
36'
Тернес Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
35'
Шанс! Н'Дойе Даме из команды Копенгаген пробил головой, но мимо
35'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
34'
Хорошую попытку сделал Сков Роберт. Удар в створ, но вратарь начеку
34'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает пас партнеру.
34'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
33'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Команда Вендсиссель забила мяч, хотя лучше играли соперники
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Мозес Опондо первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
31'
Голкипер мог бы сыграть и получше
31'
Лукас Йенсен из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
31'
Фальк Расмус из команды Копенгаген играет слишком грубо. Штайнманн Матти оказался на газоне.
31'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
29'
Вавро Денис не смог попасть в створ ударом издали
29'
Копенгаген нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
28'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
Желтая карточка
28'
Рефери не любит споров - именно за это Зека Родригес сейчас получил желтую
28'
Шанс! Н'Дойе Даме из команды Копенгаген пробил головой, но мимо
Угловой
28'
Сков Роберт из команды Копенгаген подал угловой слева.
27'
Штрафной исполнил Сков Роберт, после его удара Тернес Микаэль сделал классный сейв. Угловой
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Александр Юль Андерсен из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Томсен Николай
26'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Винд Жонас из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Франсишку Жуниор
25'
Опасность предотвращена - Фальк Расмус из команды Копенгаген вступил в отбор удачно
25'
Конате Тьемоко из команды Вендсиссель идет с мячом вперед на обострение...
24'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
24'
Сков Роберт из команды Копенгаген идет с мячом вперед на обострение...
24'
Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Франсишку Жуниор из команды Вендсиссель пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Папаяннопулос Сотирис из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Лукас Йенсен
22'
Александр Юль Андерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
22'
Копенгаген начинает контратаку
22'
Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Франсишку Жуниор из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
22'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
21'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Так близко к голу! Бойлесен Николай имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Тернес Микаэль!
Угловой
21'
Сков Роберт из команды Копенгаген подал угловой слева.
20'
Тернес Микаэль из команды Вендсиссель сделал отличный сейв!
20'
Штрафной исполнил Сков Роберт, после его удара Тернес Микаэль сделал классный сейв. Угловой
Фол, нарушение
20'
Фишер Сандер из команды Вендсиссель толкнул локтем оппонента. Это Н'Дойе Даме заработал фол
19'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Тернес Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Папаяннопулос Сотирис нанес удар головой, но Тернес Микаэль спокойно отбил мяч.
17'
Сков Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
16'
Франсишку Жуниор получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Франсишку Жуниор из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Анкерсен Петер
16'
Удар от ворот произведет Копенгаген
16'
Игрок команды Вендсиссель бьет, но мяч проходит мимо ворот
Описание гола
16'
ОН ПОПАДАЕТ В ПЕРЕКЛАДИНУ - Фишер Сандер пробил пенальти, но мяч шарахнул каркас ворот!
Фол, нарушение
15'
ПЕНАЛЬТИ! - Папаяннопулос Сотирис атаковал сзади соперника. Это Лукас Йенсен заработал своей команде одиннадцатиметровый!
14'
Конате Тьемоко из команды Вендсиссель делает пас партнеру.
14'
Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника
14'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
14'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
13'
Вавро Денис из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
13'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
12'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Опасность предотвращена - Фишер Сандер из команды Вендсиссель вступил в отбор удачно
12'
Отличные скиллы показывает Зека Родригес, обводя своих соперников
12'
Винд Жонас из команды Копенгаген делает пас партнеру.
11'
Сков Роберт из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
11'
ШАНС! Бойлесен Николай нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
11'
Винд Жонас из команды Копенгаген делает пас партнеру.
10'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
10'
Александр Юль Андерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Вавро Денис делает скидку назад вдоль ворот
10'
Вендсиссель контролирует мяч.
9'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Андреас Калтофт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
После штрафного удара,который нанес Сков Роберт мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Андреас Калтофт из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Н'Дойе Даме
Офсайд
7'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген в офсайде
7'
Винд Жонас из команды Копенгаген делает пас партнеру.
7'
Копенгаген контролирует мяч.
6'
Сков Роберт из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Франсишку Жуниор из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Томсен Николай
4'
Йоронен Йессе взял и забрал мяч на выходе
4'
Александр Юль Андерсен из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
4'
Конате Тьемоко нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Лукас Йенсен из команды Вендсиссель делает пас партнеру.
Фол, нарушение
3'
Штайнманн Матти задерживает мяч рукой
3'
Вендсиссель контролирует мяч.
3'
Серен Хенриксен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Александр Юль Андерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Папаяннопулос Сотирис делает длинную передачу вперед
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Вендсиссель начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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