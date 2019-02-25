Стадион: Телья Паркен
0:1
Первый тайм: 45+'
0:0
16' Не забитый пенальтиФишер Сандер
16' Желтая карточкаФрансишку Жуниор
28' Желтая карточкаЗека Родригес
0:1
31' ГолMoses Opondo
39' Желтая карточкаКонате Тьемоко
43' Вторая желтая карточкаФрансишку Жуниор
Первый тайм
48'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
47'
Андреас Калтофт из команды Вендсиссель играет слишком грубо. Папаяннопулос Сотирис оказался на газоне.
47'
Йоронен Йессе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Игрок команды Вендсиссель исполняет передачу
47'
Игрок команды Вендсиссель произведет угловой справа.
47'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
47'
Ох, нехорошо это выглядит. Бойлесен Николай получил травму и медбригада забирает его с поля.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Бойлесен Николай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
46'
Папаяннопулос Сотирис из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
45'
Матч возобновлен
45'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
44'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
43'
КРАСНАЯ! Драма тут разворачивается: Франсишку Жуниор получает вторую желтую за неспортивное поведение и высылается с поля!
43'
Штайнманн Матти из команды Вендсиссель играет слишком грубо. Фальк Расмус оказался на газоне.
43'
43'
43'
Как он промахнулся? Сков Роберт имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
42'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает пас партнеру.
41'
Н'Дойе Даме бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
41'
41'
Александр Юль Андерсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
40'
Матч возобновлен
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Конате Тьемоко получил желтую карточку от судьи
39'
Конате Тьемоко из команды Вендсиссель толкнул локтем оппонента. Это Анкерсен Петер заработал фол
39'
Удар от ворот произведет Копенгаген
39'
Опасность предотвращена - Зека Родригес из команды Копенгаген вступил в отбор удачно
38'
Вендсиссель начинает контратаку
37'
Фишер Сандер из команды Вендсиссель играет слишком грубо. Винд Жонас оказался на газоне.
37'
37'
Сков Роберт из команды Копенгаген наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
36'
36'
Судья свистит. Конате Тьемоко атаковал сзади соперника. Это Сков Роберт заработал своей команде штрафной
36'
Тернес Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
35'
Шанс! Н'Дойе Даме из команды Копенгаген пробил головой, но мимо
35'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
34'
Хорошую попытку сделал Сков Роберт. Удар в створ, но вратарь начеку
34'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает пас партнеру.
34'
34'
33'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Команда Вендсиссель забила мяч, хотя лучше играли соперники
31'
Г О О О О Л - Мозес Опондо первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
31'
Голкипер мог бы сыграть и получше
31'
Лукас Йенсен из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
31'
Фальк Расмус из команды Копенгаген играет слишком грубо. Штайнманн Матти оказался на газоне.
31'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
30'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
29'
Вавро Денис не смог попасть в створ ударом издали
29'
Копенгаген нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
28'
28'
Рефери не любит споров - именно за это Зека Родригес сейчас получил желтую
28'
Шанс! Н'Дойе Даме из команды Копенгаген пробил головой, но мимо
28'
27'
Штрафной исполнил Сков Роберт, после его удара Тернес Микаэль сделал классный сейв. Угловой
26'
Судья сигнализирует, что Александр Юль Андерсен из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Томсен Николай
26'
25'
Судья сигнализирует, что Винд Жонас из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Франсишку Жуниор
25'
Опасность предотвращена - Фальк Расмус из команды Копенгаген вступил в отбор удачно
25'
Конате Тьемоко из команды Вендсиссель идет с мячом вперед на обострение...
24'
24'
Сков Роберт из команды Копенгаген идет с мячом вперед на обострение...
24'
Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Франсишку Жуниор из команды Вендсиссель пробил со штрафного, но очень мимо цели.
23'
Судья сигнализирует, что Папаяннопулос Сотирис из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Лукас Йенсен
22'
22'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
22'
Копенгаген начинает контратаку
22'
Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Франсишку Жуниор из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
22'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
21'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Так близко к голу! Бойлесен Николай имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Тернес Микаэль!
21'
20'
Тернес Микаэль из команды Вендсиссель сделал отличный сейв!
20'
Штрафной исполнил Сков Роберт, после его удара Тернес Микаэль сделал классный сейв. Угловой
20'
Фишер Сандер из команды Вендсиссель толкнул локтем оппонента. Это Н'Дойе Даме заработал фол
19'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
19'
Тернес Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
18'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Папаяннопулос Сотирис нанес удар головой, но Тернес Микаэль спокойно отбил мяч.
17'
Сков Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Франсишку Жуниор получил желтую карточку от судьи
16'
Судья сигнализирует, что Франсишку Жуниор из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Анкерсен Петер
16'
Удар от ворот произведет Копенгаген
16'
Игрок команды Вендсиссель бьет, но мяч проходит мимо ворот
16'
ОН ПОПАДАЕТ В ПЕРЕКЛАДИНУ - Фишер Сандер пробил пенальти, но мяч шарахнул каркас ворот!
15'
ПЕНАЛЬТИ! - Папаяннопулос Сотирис атаковал сзади соперника. Это Лукас Йенсен заработал своей команде одиннадцатиметровый!
14'
Конате Тьемоко из команды Вендсиссель делает пас партнеру.
14'
Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника
14'
14'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
13'
Вавро Денис из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
13'
12'
12'
12'
12'
Опасность предотвращена - Фишер Сандер из команды Вендсиссель вступил в отбор удачно
12'
Отличные скиллы показывает Зека Родригес, обводя своих соперников
12'
11'
Сков Роберт из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
11'
ШАНС! Бойлесен Николай нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
11'
10'
10'
10'
10'
Вавро Денис делает скидку назад вдоль ворот
10'
Вендсиссель контролирует мяч.
9'
9'
Андреас Калтофт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
После штрафного удара,который нанес Сков Роберт мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
8'
Судья сигнализирует, что Андреас Калтофт из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Н'Дойе Даме
7'
Мортен Брандер Кнудсен наказан за толчок Зека Родригес
7'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген в офсайде
7'
7'
Копенгаген контролирует мяч.
6'
Н'Дойе Даме наказан за толчок Александр Юль Андерсен
6'
Сков Роберт из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
5'
Судья сигнализирует, что Франсишку Жуниор из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Томсен Николай
4'
Йоронен Йессе взял и забрал мяч на выходе
4'
Александр Юль Андерсен из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
4'
Конате Тьемоко нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Лукас Йенсен из команды Вендсиссель делает пас партнеру.
3'
Штайнманн Матти задерживает мяч рукой
3'
Вендсиссель контролирует мяч.
3'
Серен Хенриксен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
1'
1'
Папаяннопулос Сотирис делает длинную передачу вперед
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Вендсиссель начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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