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Стадион:
Орхус
0:0
Первый тайм: 9'
Митьюлланд
0' 9'
Первый тайм
Травма, повреждение
9'
Сана Тобиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
8'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд в офсайде
8'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
8'
ШАНС! Каспер Лундинг нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
7'
Онуачу Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой справа.
7'
Анкерсен Якоб из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
6'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
5'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Отличный пас сделал Шольц Александр из команды Митьюлланд. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Каспер Лундинг из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Поульсен Якоб
4'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Сана Тобиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Поульсен Якоб из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Мунксгор Александер
1'
Удар от ворот произведет Орхус
1'
Эвандер Феррейра из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
1'
Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Митьюлланд начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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