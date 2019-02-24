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Стадион:
Санта-Клара
2:0
Конец матча
Насьонал Мадейра
0'
9' Желтая карточка
Маракиш Сержиу
32' Вторая желтая карточка
Маракиш Сержиу
40' Желтая карточка
Палочевич Александар
40' Желтая карточка
Рамуш Франсишку
53' Желтая карточка
Патрик де Оливейра
1:0
64' Гол
Хриен Мартин
82' Желтая карточка
Кардозу Фабиу
2:0
90' Гол
Guilherme Schettine
90' Желтая карточка
Риаскос Брайан
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Риаскос Брайан получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Guilherme Schettine бьет в цель!
Желтая карточка
82'
Кардозу Фабиу получил желтую карточку от судьи
74'
Санта-Клара делает замену. Рамуш Франсишку уходит с поля, а Ламас Бруно выходит на его замену.
67'
Насьонал Мадейра делает замену. Bryan Rochez уходит с поля, а Тиссоне Фернандо выходит на его замену.
67'
Насьонал Мадейра делает замену. Вити Витиньеш уходит с поля, а Хамзауи Окача выходит на его замену.
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Хриен Мартин бьет в цель!
55'
Санта-Клара делает замену. Патрик де Оливейра уходит с поля, а зе Манель выходит на его замену.
Желтая карточка
53'
Патрик де Оливейра получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Санта-Клара делает замену. Denis Pineda уходит с поля, а Диогу Лопес де Лима Пабло выходит на его замену.
Желтая карточка
40'
Рамуш Франсишку получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
40'
Палочевич Александар получил желтую карточку от судьи
32'
Маракиш Сержиу получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
9'
Маракиш Сержиу получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Sao Miguel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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