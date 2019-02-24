Стадион: Конинг Виллем II Зрители: 12423
2:1
Конец матча
1:0
13' ГолВрусай Мариос
2:0
29' ГолКроули Дэниэл
48' Желтая карточкаМахер Адам II
54' Желтая карточкаСёнтьенс Матс
2:1
79' ГолТил Гуус
89' Желтая карточкаВлаар Рон
Второй тайм
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 12423 болельщиков
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
96'
Судья сигнализирует, что Анита Вурнон из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Махер Адам II
95'
94'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
94'
94'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
94'
93'
Коопмейнерс Теун делает длинную передачу вперед
93'
93'
92'
Идрисси Уссама пробует нанести удар издали, но Велленройтер Тимон держит все под контролем
92'
Отличные скиллы показывает Идрисси Уссама, обводя своих соперников
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
91'
Тактическая замена. Исак Александр уходит с поля и его заменяет Павлидис Вангелис
89'
Влаар Рон получил желтую карточку от судьи
89'
Влаар Рон из команды АЗ Алкмаар толкнул локтем оппонента. Это Питерс Йорденс заработал фол
89'
89'
89'
89'
Судья сигнализирует, что Анита Вурнон из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Махер Адам II
88'
О, нет. Из многообещающей позиции Влаар Рон из команды АЗ Алкмаар наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
88'
Йонсен Бьорн из команды АЗ Алкмаар делает передачу одноклубнику.
88'
88'
87'
87'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
87'
86'
86'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
85'
85'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар опасно и грубо сыграл. Льонч Поль пострадал.
85'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
84'
84'
84'
Льонч Поль из команды Виллем II играет слишком грубо. Тил Гуус оказался на газоне.
83'
83'
82'
Судья сигнализирует, что Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Врусай Мариос
82'
Судья сигнализирует, что Льонч Поль из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Махер Адам II
81'
Тактическая замена. Тапия Ренато уходит с поля и его заменяет Саддики Дрис
81'
Судья сигнализирует, что Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Льонч Поль
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
79'
Г О О О О Л - Тил Гуус забивает!
79'
ШАНС! Тил Гуус вышел один-на-один с голкипером...
78'
77'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
77'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
77'
Паласиос Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
77'
Идрисси Уссама мяч отрикошетил от ворот
76'
76'
75'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
75'
75'
Паласиос Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
74'
73'
Сёнтьенс Матс пробует нанести удар издали, но Велленройтер Тимон держит все под контролем
73'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с левого угла.
72'
72'
72'
71'
71'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
70'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
70'
70'
ШАНС! Данкерлёй Дамил нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
70'
69'
69'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
69'
Льонч Поль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Махер Адам II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
68'
Тактическая замена. Кроули Дэниэл уходит с поля и его заменяет Анита Вурнон
67'
67'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
66'
Исак Александр из команды Виллем II делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
66'
Исак Александр из команды Виллем II идет с мячом вперед на обострение...
66'
66'
Махер Адам II нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
65'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар навешивает в штрафную с рикошетом.
65'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
65'
64'
64'
63'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
63'
62'
62'
62'
62'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
62'
Йонсен Бьорн нанес удар головой, но Велленройтер Тимон перевел мяч на угловой!
61'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
61'
Мидтше Фредрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II подал угловой справа.
61'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
60'
60'
60'
Тапия Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
59'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
59'
АЗ Алкмаар начинает контратаку
59'
58'
58'
ШАНС! Сёнтьенс Матс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
58'
58'
АЗ Алкмаар делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.
58'
Тактическая замена. Ван Рейн Рикардо уходит с поля и его заменяет Йонсен Бьорн
58'
58'
Паласиос Диего из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
57'
56'
56'
Матч возобновлен
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Велленройтер Тимон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Влаар Рон делает длинную передачу вперед
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
55'
Паласиос Диего из команды Виллем II в офсайде
54'
Рефери не любит споров - именно за это Сёнтьенс Матс сейчас получил желтую
54'
Стенгс Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
53'
53'
Судья сигнализирует, что Льонч Поль из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Махер Адам II
53'
Врусай Мариос возвращается на поле.
53'
52'
52'
Льонч Поль мяч отрикошетил от ворот
51'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
51'
51'
51'
Матч возобновлен
50'
Ох, нехорошо это выглядит. Врусай Мариос получил травму и медбригада забирает его с поля.
50'
Врусай Мариос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
49'
48'
Махер Адам II получил желтую карточку от судьи
48'
Судья сигнализирует, что Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Тапия Ренато
48'
47'
47'
Исак Александр из команды Виллем II наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
47'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II подал угловой справа.
46'
Головой пробил Исак Александр, но голкипер отбил его в поле!
46'
46'
Тил Гуус наказан за толчок Питерс Йорденс
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Команда Виллем II играла лучше в этом тайме.
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
48'
48'
Оуведжан Томас делает длинную передачу вперед
48'
47'
47'
Оуведжан Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Судья сигнализирует, что Хееркенс Фреек из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Идрисси Уссама
46'
46'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
46'
Отличные скиллы показывает Идрисси Уссама, обводя своих соперников
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
Кроули Дэниэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с левого угла.
45'
Данкерлёй Дамил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
44'
44'
44'
Врусай Мариос нанес удар чуть мимо. Близко!
43'
Исак Александр наказан за толчок Тил Гуус
42'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II подал угловой слева.
42'
Бизот Марко отбил мяч на угловой после удара Данкерлёй Дамил из штрафной площади.
42'
ШАНС! Данкерлёй Дамил вышел один-на-один с голкипером...
42'
Мидтше Фредрик ошибается в защите.
42'
41'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
41'
41'
41'
41'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II разыграл угловой с правого угла.
41'
Тапия Ренато из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Отличные скиллы показывает Тапия Ренато, обводя своих соперников
40'
40'
40'
Оуведжан Томас не смог попасть в створ ударом издали
39'
39'
Мидтше Фредрик пробует нанести удар издали, но Велленройтер Тимон держит все под контролем
39'
Тапия Ренато возвращается на поле.
38'
38'
38'
Ох, нехорошо это выглядит. Тапия Ренато получил травму и медбригада забирает его с поля.
37'
Тапия Ренато на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
35'
35'
ШАНС! Исак Александр вышел один-на-один с голкипером...
35'
ШАНС! Исак Александр нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
35'
Ван Рейн Рикардо ошибается в защите.
35'
34'
34'
ШАНС! Тил Гуус нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
34'
Плохо сыграл Майсснер Томас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
34'
33'
32'
32'
31'
31'
31'
Матч возобновлен
30'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
30'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
29'
Данкерлёй Дамил сделал результативную передачу.
29'
Г О О О О Л - Кроули Дэниэл изменил счет на табло!
29'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II делает навес прямо в штрафную.
29'
Отличные скиллы показывает Данкерлёй Дамил, обводя своих соперников
29'
Тапия Ренато из команды Виллем II делает пас партнеру.
29'
29'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
29'
29'
Оуведжан Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
28'
28'
28'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
28'
Махер Адам II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Кроули Дэниэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Судья сигнализирует, что Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Врусай Мариос
26'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
26'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар играет слишком грубо. Исак Александр оказался на газоне.
26'
26'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
25'
Судья сигнализирует, что Данкерлёй Дамил из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Махер Адам II
24'
24'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
23'
Судья сигнализирует, что Льонч Поль из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Идрисси Уссама
22'
22'
Тапия Ренато из команды Виллем II навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
22'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II разыграл угловой с левого угла.
22'
Влаар Рон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Отличные скиллы показывает Врусай Мариос, обводя своих соперников
21'
21'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
20'
20'
20'
Коопмейнерс Теун из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
19'
19'
18'
18'
Тапия Ренато наказан за толчок Тил Гуус
18'
Коопмейнерс Теун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
17'
17'
17'
16'
16'
Тапия Ренато из команды Виллем II не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
16'
Кроули Дэниэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Судья сигнализирует, что Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Тапия Ренато
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
15'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
13'
Хееркенс Фреек сделал результативную передачу.
13'
ГОООООЛ - Врусай Мариос Виллем II забивает ударом головой
13'
Хееркенс Фреек делает длинную передачу вперед
13'
Махер Адам II наказан за толчок Данкерлёй Дамил
12'
12'
12'
12'
11'
11'
10'
10'
10'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
9'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
8'
8'
Судья сигнализирует, что Данкерлёй Дамил из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Махер Адам II
7'
7'
6'
6'
5'
5'
5'
5'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар идет с мячом вперед на обострение...
5'
Контроль мяча: [team1]: 81%, [team2]: 19%.
4'
4'
3'
Бизот Марко из команды АЗ Алкмаар сделал отличный сейв!
3'
Головой пробил Кроули Дэниэл, но голкипер отбил его в поле!
3'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
3'
Врусай Мариос нанес удар, мяч был парирован, но Бизот Марко не удержал его в руках.
2'
2'
Шанс! Врусай Мариос из команды Виллем II пробил головой, но мимо
2'
1'
1'
Льонч Поль из команды Виллем II подал угловой слева.
1'
Льонч Поль из команды Виллем II разыграл угловой с левого угла.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Виллем II начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Уругвай: Примера: Апертура
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (Группа 1)
Швеция: Кубок (Группа 4)
Швеция: Кубок (Группа 5)
Швеция: Кубок (Группа 8)
Эквадор: Серия A
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Япония: Джей-лига: 2
Итог 4 Кагосима Юнайтед 3 Токусима Вортис Итог 1 Матида Зельвия 0 Токио Верди Итог 0 Фагияно Окаяма 1 Мито Холлихок Итог 0 Омия Ардидзя 0 Вентфорет Кофу Итог 0 Киото Санга 0 Альбирекс Ниигата Итог 0 Тотиги 0 Звейген Канадзава Итог 2 Гифу 0 Монтедио Ямагата Итог 1 В-Варен Нагасаки 0 Йокогама Итог 1 Ренофа Ямагути 2 Касива Рейсол Итог 3 Рюкю 1 Ависпа Фукуока Итог 0 Эхимэ 0 ДЖЕФ Юнайтед
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