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  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 12423
Виллем II
2:1
Конец матча
АЗ Алкмаар
0'
1:0
13' Гол
Врусай Мариос
2:0
29' Гол
Кроули Дэниэл
48' Желтая карточка
Махер Адам II
54' Желтая карточка
Сёнтьенс Матс
2:1
79' Гол
Тил Гуус
89' Желтая карточка
Влаар Рон
90'+6
Второй тайм
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 12423 болельщиков
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
Фол, нарушение
96'
Судья сигнализирует, что Анита Вурнон из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Махер Адам II
95'
Виллем II контролирует мяч.
94'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
94'
Виллем II начинает контратаку
94'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
94'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
93'
Коопмейнерс Теун делает длинную передачу вперед
93'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
93'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
92'
Идрисси Уссама пробует нанести удар издали, но Велленройтер Тимон держит все под контролем
92'
Отличные скиллы показывает Идрисси Уссама, обводя своих соперников
91'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
91'
Тактическая замена. Исак Александр уходит с поля и его заменяет Павлидис Вангелис
Желтая карточка
89'
Влаар Рон получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
89'
Влаар Рон из команды АЗ Алкмаар толкнул локтем оппонента. Это Питерс Йорденс заработал фол
89'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
89'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
89'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Анита Вурнон из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Махер Адам II
88'
О, нет. Из многообещающей позиции Влаар Рон из команды АЗ Алкмаар наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
88'
Йонсен Бьорн из команды АЗ Алкмаар делает передачу одноклубнику.
88'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
88'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
87'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
87'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
87'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
86'
Влаар Рон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
85'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
Фол, нарушение
85'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар опасно и грубо сыграл. Льонч Поль пострадал.
85'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
84'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
84'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
84'
Льонч Поль из команды Виллем II играет слишком грубо. Тил Гуус оказался на газоне.
83'
Влаар Рон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Паласиос Диего из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Врусай Мариос
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Льонч Поль из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Махер Адам II
81'
Тактическая замена. Тапия Ренато уходит с поля и его заменяет Саддики Дрис
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Льонч Поль
80'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
80'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Тил Гуус забивает!
79'
ШАНС! Тил Гуус вышел один-на-один с голкипером...
78'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
77'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
77'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
77'
Паласиос Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
77'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
77'
Идрисси Уссама мяч отрикошетил от ворот
76'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
75'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
75'
Удар от ворот произведет Виллем II
75'
Паласиос Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
74'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
73'
Сёнтьенс Матс пробует нанести удар издали, но Велленройтер Тимон держит все под контролем
Угловой
73'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с левого угла.
72'
Майсснер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
72'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
71'
Удар от ворот произведет Виллем II
71'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
70'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
70'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
70'
ШАНС! Данкерлёй Дамил нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
70'
Паласиос Диего из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
69'
Майсснер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
69'
Льонч Поль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Махер Адам II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
68'
Тактическая замена. Кроули Дэниэл уходит с поля и его заменяет Анита Вурнон
67'
Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
66'
Исак Александр из команды Виллем II делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
66'
Исак Александр из команды Виллем II идет с мячом вперед на обострение...
66'
Виллем II начинает контратаку
66'
Махер Адам II нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
65'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар навешивает в штрафную с рикошетом.
65'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
65'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
64'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
63'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
63'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
62'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
62'
Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
62'
Йонсен Бьорн нанес удар головой, но Велленройтер Тимон перевел мяч на угловой!
61'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
61'
Мидтше Фредрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II подал угловой справа.
61'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
60'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
60'
Тапия Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
59'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
59'
АЗ Алкмаар начинает контратаку
59'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
58'
Удар от ворот произведет Виллем II
58'
ШАНС! Сёнтьенс Матс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
58'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
58'
АЗ Алкмаар делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.
58'
Тактическая замена. Ван Рейн Рикардо уходит с поля и его заменяет Йонсен Бьорн
58'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Паласиос Диего из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Виллем II начинает контратаку
57'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
56'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Матч возобновлен
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Велленройтер Тимон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Влаар Рон делает длинную передачу вперед
55'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
55'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Офсайд
55'
Паласиос Диего из команды Виллем II в офсайде
Желтая карточка
54'
Рефери не любит споров - именно за это Сёнтьенс Матс сейчас получил желтую
54'
Стенгс Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
53'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Льонч Поль из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Махер Адам II
Травма, повреждение
53'
Врусай Мариос возвращается на поле.
53'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
52'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
52'
Льонч Поль мяч отрикошетил от ворот
51'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
51'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
51'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
51'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
50'
Ох, нехорошо это выглядит. Врусай Мариос получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
50'
Врусай Мариос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
49'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
48'
Махер Адам II получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Тапия Ренато
48'
Виллем II контролирует мяч.
47'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
47'
Исак Александр из команды Виллем II наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
47'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II подал угловой справа.
46'
Головой пробил Исак Александр, но голкипер отбил его в поле!
46'
Паласиос Диего из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
46'
Тил Гуус наказан за толчок Питерс Йорденс
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Команда Виллем II играла лучше в этом тайме.
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
48'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
48'
Оуведжан Томас делает длинную передачу вперед
48'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Майсснер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Оуведжан Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Хееркенс Фреек из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Идрисси Уссама
46'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
46'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
46'
Отличные скиллы показывает Идрисси Уссама, обводя своих соперников
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
Кроули Дэниэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с левого угла.
45'
Данкерлёй Дамил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
44'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
44'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
44'
Врусай Мариос нанес удар чуть мимо. Близко!
Фол, нарушение
43'
Исак Александр наказан за толчок Тил Гуус
Угловой
42'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II подал угловой слева.
42'
Бизот Марко отбил мяч на угловой после удара Данкерлёй Дамил из штрафной площади.
42'
ШАНС! Данкерлёй Дамил вышел один-на-один с голкипером...
42'
Мидтше Фредрик ошибается в защите.
42'
Виллем II контролирует мяч.
41'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
41'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
41'
Влаар Рон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
Угловой
41'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II разыграл угловой с правого угла.
41'
Тапия Ренато из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Отличные скиллы показывает Тапия Ренато, обводя своих соперников
40'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Удар от ворот произведет Виллем II
40'
Оуведжан Томас не смог попасть в створ ударом издали
39'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
39'
Мидтше Фредрик пробует нанести удар издали, но Велленройтер Тимон держит все под контролем
Травма, повреждение
39'
Тапия Ренато возвращается на поле.
38'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
38'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
38'
Ох, нехорошо это выглядит. Тапия Ренато получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
37'
Тапия Ренато на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
35'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
35'
ШАНС! Исак Александр вышел один-на-один с голкипером...
35'
ШАНС! Исак Александр нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
35'
Ван Рейн Рикардо ошибается в защите.
35'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
34'
Удар от ворот произведет Виллем II
34'
ШАНС! Тил Гуус нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
34'
Плохо сыграл Майсснер Томас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
34'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
33'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
32'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
32'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
31'
Виллем II контролирует мяч.
31'
Матч возобновлен
30'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
30'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
29'
Данкерлёй Дамил сделал результативную передачу.
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Кроули Дэниэл изменил счет на табло!
29'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II делает навес прямо в штрафную.
29'
Отличные скиллы показывает Данкерлёй Дамил, обводя своих соперников
29'
Тапия Ренато из команды Виллем II делает пас партнеру.
29'
Влаар Рон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
29'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Оуведжан Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
28'
Виллем II контролирует мяч.
28'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
28'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
28'
Махер Адам II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Кроули Дэниэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Врусай Мариос
26'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Фол, нарушение
26'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар играет слишком грубо. Исак Александр оказался на газоне.
26'
Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Данкерлёй Дамил из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Махер Адам II
24'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
24'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Льонч Поль из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Идрисси Уссама
22'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
22'
Тапия Ренато из команды Виллем II навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Угловой
22'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II разыграл угловой с левого угла.
22'
Влаар Рон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Отличные скиллы показывает Врусай Мариос, обводя своих соперников
21'
Виллем II контролирует мяч.
21'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
20'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Удар от ворот произведет Виллем II
20'
Коопмейнерс Теун из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
19'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
19'
Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
Фол, нарушение
18'
Тапия Ренато наказан за толчок Тил Гуус
18'
Коопмейнерс Теун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Паласиос Диего из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
17'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Виллем II контролирует мяч.
17'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
16'
Тапия Ренато из команды Виллем II не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
16'
Кроули Дэниэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Тапия Ренато
15'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
15'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Хееркенс Фреек сделал результативную передачу.
Описание гола
13'
ГОООООЛ - Врусай Мариос Виллем II забивает ударом головой
13'
Хееркенс Фреек делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
13'
Махер Адам II наказан за толчок Данкерлёй Дамил
12'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
12'
Виллем II контролирует мяч.
12'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Виллем II контролирует мяч.
11'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
11'
Виллем II контролирует мяч.
10'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
9'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Удар от ворот произведет Виллем II
8'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Данкерлёй Дамил из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Махер Адам II
7'
Виллем II контролирует мяч.
7'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
5'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Майсснер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
5'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар идет с мячом вперед на обострение...
5'
Контроль мяча: [team1]: 81%, [team2]: 19%.
4'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
4'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
3'
Бизот Марко из команды АЗ Алкмаар сделал отличный сейв!
3'
Головой пробил Кроули Дэниэл, но голкипер отбил его в поле!
3'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
3'
Врусай Мариос нанес удар, мяч был парирован, но Бизот Марко не удержал его в руках.
2'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
2'
Шанс! Врусай Мариос из команды Виллем II пробил головой, но мимо
2'
Паласиос Диего из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
1'
Влаар Рон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
1'
Льонч Поль из команды Виллем II подал угловой слева.
Угловой
1'
Льонч Поль из команды Виллем II разыграл угловой с левого угла.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Виллем II начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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