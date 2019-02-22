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Стадион:
Тондела
0:3
Конец матча
Порту
0'
0:1
12' Гол
Пепе Кеплер
19' Желтая карточка
Рикарду Алвеш II
0:2
53' Гол
Торрес Оливер
72' Желтая карточка
Пепе Кеплер
0:3
74' Гол
Эррера Эктор
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
75'
Порту делает замену. Эррера Эктор уходит с поля, а Андре Перейра выходит на его замену.
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Эррера Эктор бьет в цель!
Желтая карточка
72'
Пепе Кеплер получил желтую карточку от судьи
70'
Порту делает замену. Фернандо X уходит с поля, а Браими Ясин выходит на его замену.
69'
Порту делает замену. Манафа Вилсон уходит с поля, а Перейра Максимилиано выходит на его замену.
68'
Тондела делает замену. Дельгадо Хуан III уходит с поля, а Мурильо Хон выходит на его замену.
59'
Тондела делает замену. Шавьер Антониу уходит с поля, а Пите Луиш выходит на его замену.
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Торрес Оливер бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Тондела делает замену. Жаките Жоау уходит с поля, а Педру Жоау II выходит на его замену.
Желтая карточка
19'
Рикарду Алвеш II получил желтую карточку от судьи
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Пепе Кеплер бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Joao Cardoso. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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