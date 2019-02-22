Стадион: Жоау Кардошу
0:1
12' ГолПепе Кеплер
19' Желтая карточкаРикарду Алвеш II
0:2
53' ГолТоррес Оливер
72' Желтая карточкаПепе Кеплер
0:3
74' ГолЭррера Эктор
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
75'
Порту делает замену. Эррера Эктор уходит с поля, а Андре Перейра выходит на его замену.
74'
Г О О О О Л - Эррера Эктор бьет в цель!
72'
Пепе Кеплер получил желтую карточку от судьи
70'
Порту делает замену. Фернандо X уходит с поля, а Браими Ясин выходит на его замену.
69'
Порту делает замену. Манафа Вилсон уходит с поля, а Перейра Максимилиано выходит на его замену.
68'
Тондела делает замену. Дельгадо Хуан III уходит с поля, а Мурильо Хон выходит на его замену.
59'
Тондела делает замену. Шавьер Антониу уходит с поля, а Пите Луиш выходит на его замену.
52'
Г О О О О Л - Торрес Оливер бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Тондела делает замену. Жаките Жоау уходит с поля, а Педру Жоау II выходит на его замену.
19'
Рикарду Алвеш II получил желтую карточку от судьи
11'
Г О О О О Л - Пепе Кеплер бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Joao Cardoso. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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