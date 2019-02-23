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Стадион:
Фейренсе
1:3
Конец матча
Морейренсе
0'
0:1
1' Гол
Chiquinho V
0:2
43' Гол
Арсенио
0:3
46' Гол
Chiquinho V
1:3
53' Гол
Брисеньо Антонио
69' Желтая карточка
Joao Silva III
90' Желтая карточка
Гомеш Тьягу
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Гомеш Тьягу получил желтую карточку от судьи
87'
Морейренсе делает замену. Техейра Давид уходит с поля, а Нене Да Сильва выходит на его замену.
77'
Морейренсе делает замену. Арсенио уходит с поля, а Ауашерия Билель выходит на его замену.
75'
Фейренсе делает замену. Стургеон Фабиу уходит с поля, а Кука Миранда выходит на его замену.
Желтая карточка
69'
Жоао Силва получил желтую карточку от судьи
68'
Фейренсе делает замену. Lawrance Ofori уходит с поля, а Кривелларо Рафаэл выходит на его замену.
64'
Морейренсе делает замену. Heri уходит с поля, а Родригес Патрисио II выходит на его замену.
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Жоао Силва бьет в цель!
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Брисеньо Антонио бьет в цель!
Описание гола
46'
Г О О О О Л - Chiquinho бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Фейренсе делает замену. Mateus Anderson уходит с поля, а Жоао Силва выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Арсенио бьет в цель!
Описание гола
1'
Г О О О О Л - Chiquinho бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Marcolino de Castro. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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