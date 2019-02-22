Стадион: Брага Мунисипал
0:2
Конец матча
0:1
38' ГолКикаш
0:2
60' ГолЛика Перейра
71' Желтая карточкаСантуш Андре
72' Желтая карточкаПаулинью Жуан
78' Желтая карточкаВиана Диогу
90' Желтая карточкаНуну Коэлью
Второй тайм
90'
Нуну Коэлью получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Белененсеш делает замену. Лика Перейра уходит с поля, а Драме Усман выходит на его замену.
86'
Белененсеш делает замену. Сантуш Андре уходит с поля, а Клейтон Жозе выходит на его замену.
78'
Виана Диогу получил желтую карточку от судьи
77'
Брага делает замену. Гойяно Марсело уходит с поля, а Рикардо Риллер выходит на его замену.
73'
Белененсеш делает замену. Кикаш уходит с поля, а Далсью выходит на его замену.
72'
Паулинью Жуан получил желтую карточку от судьи
71'
Сантуш Андре получил желтую карточку от судьи
70'
Брага делает замену. Аилтон Сильва уходит с поля, а Trincao выходит на его замену.
60'
Брага делает замену. Орта Рикарду уходит с поля, а Паулинью Жуан выходит на его замену.
60'
Г О О О О Л - Лика Перейра бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Г О О О О Л - Кикаш бьет в цель!
12'
Г О О О О Л - Лика Перейра бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Braga. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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