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Стадион:
Брага
0:2
Конец матча
Белененсеш
0'
0:1
38' Гол
Кикаш
0:2
60' Гол
Лика Перейра
71' Желтая карточка
Сантуш Андре
72' Желтая карточка
Паулинью Жуан
78' Желтая карточка
Виана Диогу
90' Желтая карточка
Нуну Коэлью
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Нуну Коэлью получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Белененсеш делает замену. Лика Перейра уходит с поля, а Драме Усман выходит на его замену.
86'
Белененсеш делает замену. Сантуш Андре уходит с поля, а Клейтон Жозе выходит на его замену.
Желтая карточка
78'
Виана Диогу получил желтую карточку от судьи
77'
Брага делает замену. Гойяно Марсело уходит с поля, а Рикардо Риллер выходит на его замену.
73'
Белененсеш делает замену. Кикаш уходит с поля, а Далсью выходит на его замену.
Желтая карточка
72'
Паулинью Жуан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
71'
Сантуш Андре получил желтую карточку от судьи
70'
Брага делает замену. Аилтон Сильва уходит с поля, а Trincao выходит на его замену.
60'
Брага делает замену. Орта Рикарду уходит с поля, а Паулинью Жуан выходит на его замену.
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Лика Перейра бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Кикаш бьет в цель!
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Лика Перейра бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Braga. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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