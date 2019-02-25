Стадион: Эштадиу да Луш
1:0
19' ГолСилва Рафа
2:0
37' ГолФелиш Жоау
3:0
43' ГолСеферович Харис
59' Желтая карточкаМараш Никола
65' Желтая карточкаСилва Рафа
76' Желтая карточкаМело Филипе
77' Желтая карточкаЖонас Оливейра
87' Желтая карточкаГабриэл Пирес
4:0
90' ГолЖонас Оливейра
90' Желтая карточкаGaston Campi
Второй тайм
90'
Gaston Campi получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Жонас Оливейра бьет в цель!
87'
Габриэл Пирес получил желтую карточку от судьи
83'
Бенфика делает замену. Сеферович Харис уходит с поля, а Живкович Андрия выходит на его замену.
81'
Бенфика делает замену. Пицци Луиш уходит с поля, а Жота Серран выходит на его замену.
78'
Шавиш делает замену. Платини II уходит с поля, а Луис Андре V выходит на его замену.
77'
Жонас Оливейра получил желтую карточку от судьи
76'
Мело Филипе получил желтую карточку от судьи
71'
Бенфика делает замену. Силва Рафа уходит с поля, а Жонас Оливейра выходит на его замену.
65'
Силва Рафа получил желтую карточку от судьи
59'
Мараш Никола получил желтую карточку от судьи
58'
Шавиш делает замену. Галло Бруно уходит с поля, а Мело Филипе выходит на его замену.
56'
Шавиш делает замену. Кошта Жоау уходит с поля, а Брессан Ренан выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Г О О О О Л - Сеферович Харис бьет в цель!
37'
Г О О О О Л - Фелиш Жоау бьет в цель!
19'
Г О О О О Л - Силва Рафа бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio da Luz. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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