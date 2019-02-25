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Стадион:
Бенфика
4:0
Конец матча
Шавиш
0'
1:0
19' Гол
Силва Рафа
2:0
37' Гол
Фелиш Жоау
3:0
43' Гол
Сеферович Харис
59' Желтая карточка
Мараш Никола
65' Желтая карточка
Силва Рафа
76' Желтая карточка
Мело Филипе
77' Желтая карточка
Жонас Оливейра
87' Желтая карточка
Габриэл Пирес
4:0
90' Гол
Жонас Оливейра
90' Желтая карточка
Gaston Campi
90'+4
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Gaston Campi получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Жонас Оливейра бьет в цель!
Желтая карточка
87'
Габриэл Пирес получил желтую карточку от судьи
83'
Бенфика делает замену. Сеферович Харис уходит с поля, а Живкович Андрия выходит на его замену.
81'
Бенфика делает замену. Пицци Луиш уходит с поля, а Жота Серран выходит на его замену.
78'
Шавиш делает замену. Платини II уходит с поля, а Луис Андре V выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Жонас Оливейра получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
76'
Мело Филипе получил желтую карточку от судьи
71'
Бенфика делает замену. Силва Рафа уходит с поля, а Жонас Оливейра выходит на его замену.
Желтая карточка
65'
Силва Рафа получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
59'
Мараш Никола получил желтую карточку от судьи
58'
Шавиш делает замену. Галло Бруно уходит с поля, а Мело Филипе выходит на его замену.
56'
Шавиш делает замену. Кошта Жоау уходит с поля, а Брессан Ренан выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Сеферович Харис бьет в цель!
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Фелиш Жоау бьет в цель!
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Силва Рафа бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio da Luz. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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