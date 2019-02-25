Стадион: Душ Баррейруш
0:0
Конец матча
29' Желтая карточкаБаррера Леандро
38' Желтая карточкаCristian Borja
39' Желтая карточкаГудель Неманья
45' Желтая карточкаКошта Эдгар
51' Желтая карточкаКоатес Себастьян
66' Желтая карточкаGetterson
67' Желтая карточкаФеррейра Рубен
71' Желтая карточкаКорреа Хорхе
90' Желтая карточкаИлори Тьягу
90' Вторая желтая карточкаКоатес Себастьян
Новости после матча
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Коатес Себастьян получает вторую желтую карточку. Удаление.
90'
Илори Тьягу получил желтую карточку от судьи
80'
Спортинг Л делает замену. Вендель Жералдо уходит с поля, а Феллипе Луис выходит на его замену.
78'
Маритиму делает замену. Getterson уходит с поля, а Дьедеррик Жоэль выходит на его замену.
71'
Корреа Хорхе получил желтую карточку от судьи
68'
Маритиму делает замену. Баррера Леандро уходит с поля, а Корреа Хорхе выходит на его замену.
67'
Феррейра Рубен получил желтую карточку от судьи
66'
Getterson получил желтую карточку от судьи
51'
Коатес Себастьян получил желтую карточку от судьи
49'
Спортинг Л делает замену. Гудель Неманья уходит с поля, а Думбия Идрисса выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Спортинг Л делает замену. Cristian Borja уходит с поля, а Рафинья Диас выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Кошта Эдгар получил желтую карточку от судьи
39'
Гудель Неманья получил желтую карточку от судьи
38'
Cristian Borja получил желтую карточку от судьи
29'
Баррера Леандро получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Maritimo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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