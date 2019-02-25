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Стадион:
Маритиму
0:0
Конец матча
Спортинг Л
0'
29' Желтая карточка
Баррера Леандро
38' Желтая карточка
Cristian Borja
39' Желтая карточка
Гудель Неманья
45' Желтая карточка
Кошта Эдгар
51' Желтая карточка
Коатес Себастьян
66' Желтая карточка
Getterson
67' Желтая карточка
Феррейра Рубен
71' Желтая карточка
Корреа Хорхе
90' Желтая карточка
Илори Тьягу
90' Вторая желтая карточка
Коатес Себастьян
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Коатес Себастьян получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
90'
Илори Тьягу получил желтую карточку от судьи
80'
Спортинг Л делает замену. Вендель Жералдо уходит с поля, а Феллипе Луис выходит на его замену.
78'
Маритиму делает замену. Getterson уходит с поля, а Дьедеррик Жоэль выходит на его замену.
Желтая карточка
71'
Корреа Хорхе получил желтую карточку от судьи
68'
Маритиму делает замену. Баррера Леандро уходит с поля, а Корреа Хорхе выходит на его замену.
Желтая карточка
67'
Феррейра Рубен получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
66'
Getterson получил желтую карточку от судьи
61'
Маритиму делает замену. Pedro Pelagio уходит с поля, а Baiano выходит на его замену.
Желтая карточка
51'
Коатес Себастьян получил желтую карточку от судьи
49'
Спортинг Л делает замену. Гудель Неманья уходит с поля, а Думбия Идрисса выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Спортинг Л делает замену. Cristian Borja уходит с поля, а Рафинья Диас выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Кошта Эдгар получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
39'
Гудель Неманья получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
38'
Cristian Borja получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
29'
Баррера Леандро получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Maritimo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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