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Стадион:
Фенербахче
1:1
Конец матча
Коньяспор
0'
13' Желтая карточка
Шкртел Мартин
29' Желтая карточка
Скубич Нейц
33' Красная карточка
Яхович Адис
0:1
36' Гол
Фофана Морике
1:1
45' Гол
Жаилсон Маркес
74' Желтая карточка
Чифтпынар Садик
90' Желтая карточка
Потук Алпер
90'+7
Новости после матча

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Второй тайм
90'
Коньяспор делает замену. Милошевич Дени уходит с поля, а Демирок Угур выходит на его замену.
Желтая карточка
90'
Потук Алпер получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
85'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
84'
Фенербахче делает замену. Жаилсон Маркес уходит с поля, а Элмас Эльиф выходит на его замену.
83'
Коньяспор делает замену. Фофана Морике уходит с поля, а Опанасенко Евгений выходит на его замену.
82'
Фенербахче делает замену. Мозес Виктор уходит с поля, а Потук Алпер выходит на его замену.
75'
Коньяспор делает замену. Траоре Абду II уходит с поля, а Ятабаре Мустафа выходит на его замену.
Желтая карточка
74'
Чифтпынар Садик получил желтую карточку от судьи
62'
Фенербахче делает замену. Зайц Миха уходит с поля, а Айю Андре выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Жаилсон Маркес бьет в цель!
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Фофана Морике бьет в цель!
33'
УДАЛЕНИЕ! - Яхович Адис увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Желтая карточка
29'
Скубич Нейц получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
13'
Шкртел Мартин получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sukru Saracoglu Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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