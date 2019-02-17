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Стадион:
Трабзонспор
0:2
Второй тайм: 80'
Аланьяспор
0'
14' Желтая карточка
Велинтон Соуза
36' Желтая карточка
Гюлселам Джейхун
0:0
49' Не забитый пенальти
Родальега Уго
0:1
51' Гол
Сиссе Паписс
60' Желтая карточка
Амири Вахид
0:2
68' Гол
Сиссе Паписс
80'
Второй тайм
80'
Трабзонспор делает замену. Язиджи Юсуф уходит с поля, а Berkay Sefa Kara выходит на его замену.
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Сиссе Паписс бьет в цель!
67'
Трабзонспор делает замену. Чорекчи Камил уходит с поля, а Туре Зарго выходит на его замену.
60'
Трабзонспор делает замену. Abdulkadir Omur уходит с поля, а Abdulkadir Parmak выходит на его замену.
Желтая карточка
60'
Амири Вахид получил желтую карточку от судьи
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Сиссе Паписс бьет в цель!
Описание гола
49'
ОН ПРОМАЗАЛ - Родальега Уго пробил пенальти, но не смог забить!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
36'
Гюлселам Джейхун получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
14'
Велинтон Соуза получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Senol Gunes Akyazi Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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