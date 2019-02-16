  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Турция
  5. Суперлига
Стадион:
Акхисар
0:0
Второй тайм: 65'
Анкарагюджю
0'
20' Желтая карточка
Сержиньо Минейро
40' Желтая карточка
Оргилль Девер
41' Желтая карточка
Джа-Джедже Брис
51' Вторая желтая карточка
Джа-Джедже Брис
57' Желтая карточка
Mehmet Sak
65'
Второй тайм
Желтая карточка
57'
Мехмет Сак получил желтую карточку от судьи
55'
Анкарагюджю делает замену. Кантерос Гектор уходит с поля, а Мехмет Сак выходит на его замену.
51'
Джа-Джедже Брис получает вторую желтую карточку. Удаление.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Джа-Джедже Брис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
40'
Оргилль Девер получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
20'
Сержиньо Минейро получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Spor Toto Akhisar Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Англия: Кубок (1/8 финала)
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Австралия: Эй-Лига
Австрия: Кубок (1/4 финала)
Азербайджан: Премьер-лига
Болгария: Первая профессиональная лига
Индия: И-Лига
Португалия: Португальская вторая лига
Турция: Первая лига Турции

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация