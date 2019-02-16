Стадион: Спор Тото Акхисар
0:0
Второй тайм: 65'
20' Желтая карточкаСержиньо Минейро
40' Желтая карточкаОргилль Девер
41' Желтая карточкаДжа-Джедже Брис
51' Вторая желтая карточкаДжа-Джедже Брис
57' Желтая карточкаMehmet Sak
Второй тайм
57'
Мехмет Сак получил желтую карточку от судьи
55'
Анкарагюджю делает замену. Кантерос Гектор уходит с поля, а Мехмет Сак выходит на его замену.
51'
Джа-Джедже Брис получает вторую желтую карточку. Удаление.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Джа-Джедже Брис получил желтую карточку от судьи
40'
Оргилль Девер получил желтую карточку от судьи
20'
Сержиньо Минейро получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Spor Toto Akhisar Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Сегодня
Англия: Кубок (1/8 финала)
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Австралия: Дабл-ю Лига: Женщины: Плей-офф (Финал)
Австралия: Эй-Лига
Австрия: Кубок (1/4 финала)
Азербайджан: Премьер-лига
Алжир: Лига 1
Англия: .Чемпионшип
Англия: Вторая лига
Позже 0 Ноттс Каунти 0 Мэнсфилд Позже 0 Кембридж Юнайтед 0 Транмер Позже 0 Форест Грин 0 Йовил Таун Позже 0 Маклсфилд 0 Колчестер Позже 0 Эксетер Сити 0 Бёри Позже 0 Линкольн Сити 0 Стивенэйдж Позже 0 Нортгемптон 0 Кроули Таун Позже 0 Порт Вейл 0 Моркам Позже 0 Карлайл 0 Милтон Кинс Донс Позже 0 Гримсби 0 Челтенем Отл 0 Ньюпорт 0 Суиндон Таун Позже 0 Олдхэм Атлетик 0 Крю Александра
Англия: Национальная лига
Позже 0 Галифакс 0 Олдершот Позже 0 Лейтон Ориент 0 Мэйденхэд Юнайтед Позже 0 Саттон 0 Барроу Позже 0 Борэм Вуд 0 Хартлпул Позже 0 Истли 0 Брейнтри Позже 0 Хавант энд Уотерлувилл 0 Рексем Позже 0 Солихалл 0 Барнет Позже 0 Филд 0 Честерфилд Позже 0 Дагенем энд Редбридж 0 Гейтсхед Позже 0 Харрогейт 0 Эббсфлит Позже 0 Сэлфорд Сити 0 Довер Позже 0 Бромли 0 Мэйдстоун
Англия: Национальная лига. Север
Позже 0 Нанитон 0 Спеннимур Таун Позже 0 Эштон Юнайтед 0 Херефорд Позже 0 Дарлингтон 0 Саутпорт Позже 0 Лемингтон 0 Блит Спартанс Позже 0 Олтринэм 0 Брэдфорд Парк Позже 0 Честер 0 Бостон Юнайтед Позже 0 Киддерминстер 0 Йорк Сити Позже 0 Стокпорт 0 Телфорд Позже 0 Альфретон 0 Чорли Позже 0 Брэкли 0 Керзон Позже 0 Юнайтед оф Манчестер 0 Гайзли
Англия: Национальная лига. Юг
Позже 0 Хэмптон энд Ричмонд 0 Глостер Позже 0 Уэлдстон 0 Сент-Олбанс Позже 0 Конкорд Рейнджерс 0 Бат Позже 0 Челмсфорд 0 Ист Таррок Юнайтед Позже 0 Далвич Гамлет 0 Хемел Хемпстэд Позже 0 Труро 0 Оксфорд Сити Позже 0 Уокинг 0 Уэстон-сьюпер-Мэр Позже 0 Биллерикей 0 Истборн Позже 0 Слауг 0 Дартфорд Позже 0 Уэллинг 0 Торкуэй Позже 0 Чиппенхэм Таун 0 Ханегрфорд Таун
Англия: Первая лига
Позже 0 Саутенд 0 Портсмут Позже 0 Брэдфорд Сити 0 Плимут Отл 0 Донкастер 0 Бристоль Роверс Позже 0 Оксфорд Юнайтед 0 Питерборо Юнайтед Позже 0 Барнсли 0 Уиком Позже 0 Ковентри 0 Уолсолл Позже 0 Джиллингем 0 Сканторп Позже 0 Шрусбери Таун 0 Бёртон Позже 0 Чарльтон 0 Блэкпул Позже 0 Флитвуд Таун 0 Лутон Таун
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Аргентина: Суперлига
Бельгия: Первый дивизион А
Бельгия: Первый дивизион Б. Второй этап
Болгария: Первая профессиональная лига
Боливия: Примера: Апертура
Бразилия: Минейро
Бразилия: Паулиста А1
Венгрия: Венгерский первый дивизон
Венесуэла: Примера: Апертура
Гватемала: Лига Насьонал: Клаусура
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Запад
Германия: Региональная лига. Север
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Германия: Региональная лига. Юго-запад
Гондурас: Лига Насьонал: Клаусура
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Дания: Суперлига Дании
Египет: Премьер-лига
Израиль: Лигат ха'Ал
Индия: И-Лига
Индия: Суперлига Индии
Иордания: Премьер-лига
Иран: Персиан Галф Про Лига
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа B)
Позже 0 Вис Пезаро 0 Альбинолеффе Позже 0 Тернана 0 Триестина Позже 0 Терамо 0 Монца Позже 0 Судтироль 0 Губбио Позже 0 Бассано Виртус 0 Фермана Позже 0 Ренате 0 Порденоне Позже 0 ФералпиСало 0 Равенна Позже 0 Джиана Эрминио 0 Виртус Верона Позже 0 Римини 0 Имолезе Позже 0 Самбенедеттезе 0 Альма Ювентус Фано
Катар: Катар Старз
Кипр: Первый дивизион
Колумбия: Примера А Апертура
Коста-Рика: Примера: Клаусура
Малайзия: Суперлига
Марокко: Ботола
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Румыния: Первая лига
Сальвадор: Примера: Клаусура
Сербия: Суперлига
Словакия: Суперлига
Турция: Первая лига Турции
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Премьер-лига
Финляндия: Кубок (Группа A)
Финляндия: Кубок (Группа B)
Финляндия: Кубок (Группа D)
Франция: Первый дивизион: Женщины
Хорватия: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (Группа 1)
Швеция: Кубок (Группа 5)
Швеция: Кубок (Группа 6)
Швеция: Кубок (Группа 8)
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Кубок Вызова (1/2 финала)
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A
Япония: Суперкубок (Финал)
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация
Обновить