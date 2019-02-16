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Стадион:
Бурсаспор
0:2
Конец матча
Ризеспор
0'
0:1
12' Гол
Шахешух Атиф
22' Желтая карточка
Ramazan Keskin
29' Желтая карточка
Авазьем Чидозье
58' Желтая карточка
Шахешух Атиф
0:2
78' Гол
Okechukwu Godson Azubuike
86' Желтая карточка
Эрсой Эртугрул
90' Желтая карточка
Баджи Стефан
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Баджи Стефан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
86'
Эрсой Эртугрул получил желтую карточку от судьи
85'
Ризеспор делает замену. Мурики Ведат уходит с поля, а Накулма Преджус выходит на его замену.
80'
Бурсаспор делает замену. Найир Умут уходит с поля, а Латовлевич Ясмин выходит на его замену.
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Okechukwu Azubuike бьет в цель!
76'
Ризеспор делает замену. Умар Амину уходит с поля, а Саму Гарсия выходит на его замену.
69'
Ризеспор делает замену. Болдрин Фернандо уходит с поля, а Чагиран Муса выходит на его замену.
Желтая карточка
58'
Шахешух Атиф получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Бурсаспор делает замену. Эрдоган Юсуф уходит с поля, а Burak Kapacak выходит на его замену.
30'
Бурсаспор делает замену. Ramazan Keskin уходит с поля, а Абдуллахи Шеху выходит на его замену.
Желтая карточка
29'
Авазьем Чидозье получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
22'
Ramazan Keskin получил желтую карточку от судьи
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Шахешух Атиф бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bursa Buyuksehir Belediye Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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