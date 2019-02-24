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Бельграно
0:0
Конец матча
Сан-Лоренсо
0'
33' Желтая карточка
Лертора Федерико
34' Желтая карточка
Marcelo Herrera
56' Желтая карточка
Куэро Маурисио
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Бельграно делает замену. Мели Сесар уходит с поля, а Мартин Ривера выходит на его замену.
76'
Сан-Лоренсо делает замену. Кастеллани Гонсало уходит с поля, а Белуччи Фернандо выходит на его замену.
72'
Бельграно делает замену. Juan Brunetta уходит с поля, а Cristian Techera выходит на его замену.
66'
Сан-Лоренсо делает замену. Ботта Рубен уходит с поля, а Gustavo Torres выходит на его замену.
Желтая карточка
56'
Куэро Маурисио получил желтую карточку от судьи
46'
Сан-Лоренсо делает замену. Marcelo Herrera уходит с поля, а Саласар Виктор выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Бельграно делает замену. Leonardo Sequeira уходит с поля, а Энтони Урибе выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
34'
Marcelo Herrera получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
33'
Лертора Федерико получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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